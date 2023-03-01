В РФ хотят определить понятие "русофобия" на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление

Председатель Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Валерий Фадеев предложил определить понятие русофобия на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом Фадеев заявил на расширенном заседании постоянной комиссии РПЧ по международному сотрудничеству.

"Что такое русофобия? … Как квалифицировать действия? Наша сегодняшняя задача – попытаться сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью", - сказал Фадеев.

Он отметил, что сейчас нельзя наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии. Он считает, что нужно подготовиться к такой возможности вперед.

"Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать обнаруживающих людей, совершающих подобные действия против наших сограждан и соотечественников. (...) Одно дело выкрикивать, а другое - подвести под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в частности, приговоры возможны", - сказал он

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