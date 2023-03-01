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В РФ хотят определить понятие "русофобия" на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление

рф,санкції

Председатель Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Валерий Фадеев предложил определить понятие русофобия на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом Фадеев заявил на расширенном заседании постоянной комиссии РПЧ по международному сотрудничеству.

"Что такое русофобия? … Как квалифицировать действия? Наша сегодняшняя задача – попытаться сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью", - сказал Фадеев. 

Он отметил, что сейчас нельзя наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии. Он считает, что нужно подготовиться к такой возможности вперед.

"Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать обнаруживающих людей, совершающих подобные действия против наших сограждан и соотечественников. (...) Одно дело выкрикивать, а другое - подвести под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в частности, приговоры возможны", - сказал он

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права человека (990) россия (96018) уголовная ответственность (440)


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Топ комментарии
+17
ну не любят пид@ров, и каким бы законом не стращали, любить не будут.
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01.03.2023 07:51
+16
Россия же федерация. А как - чеченофобия, чукчофобия , удмуртофобия , комифобия , татарофобия , мансифобия , калмыкофобия , бурятофобия и т.д. ?
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01.03.2023 07:49
+14
Все правильно! Бо "русофобія" - термін що передбачає боязнь А кацапів уже ніхто не боїться, а лише "гидує" Існує ще більш точний термін (медичний) - "ідіосинкразія"
ІДІОСИНКРАЗІЯ, ї, ж., мед. Підвищена чутливість організму окремих людей до деяких речовин або до певних смакових, нюхових чи зорових подразнень.
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01.03.2023 07:46
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Правила форума Совет форумчан
А за арахнофобію вони не хочуть запровадити кримінальну відповідальність ? ))) Юрій Нестеренко пропагує більш влучний термін "мізорусія" - ненависть до роССіян.
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01.03.2023 07:41 Ответить
Все правильно! Бо "русофобія" - термін що передбачає боязнь А кацапів уже ніхто не боїться, а лише "гидує" Існує ще більш точний термін (медичний) - "ідіосинкразія"
ІДІОСИНКРАЗІЯ, ї, ж., мед. Підвищена чутливість організму окремих людей до деяких речовин або до певних смакових, нюхових чи зорових подразнень.
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01.03.2023 07:46 Ответить
Алергія))) головне, щоб без набряку Квінке))
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01.03.2023 08:31 Ответить
НАША РУСОФОБИЯ - НЕДОСТАТОЧНА !!!!!! есть еще кацапофобия , пидарофобия , гандонофобия , ванькафобия , оркофобия , русняфобия , и тд , кацапы , вы долбоебы , это вам уже не поможет , весь мир вытирает ноги об вас, вы уже прошлое человечества , вы - помойная яма , куда природа сбрасывала свои генетические ошибки , вы можете сами себе придумывать законы , правила , и остальную ***** , в которую будете сами верить , НАМ ПРОСТО ***** .
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01.03.2023 11:46 Ответить
«Сотворив Господь мавп. Подивився, які вони, як себе ведуть, та й каже сам собі: «Недобре… Треба з них людей зробить…». Скликав усіх мавп до себе та й каже: «Робіть, що хочете, але щоб до завтра людьми поставали…».

Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…

На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»

Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
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01.03.2023 12:00 Ответить
Ага, а в фашистской Германии в 43-м году тоже были очень недовольны тем что их в мире почему-то никто не любит и также хотели определить понятие "немцефобия" на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление..
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01.03.2023 09:21 Ответить
Кацапи не залишають надії на "можем пафтарить"! Коли вони прийшли у 1939-му до Західної України та Білорусі, а також Бесарабії та країн Балтії, то, в першу чергу, почали виловлювать "білоемігрантів", які втекли з Росії після Громадянської війни Кого - під розстріл, кого - в ГУЛаг, кого - на заслання Потім прийшли в 1945-му в Європу Повторили те саме Тепер планують знову!
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01.03.2023 07:41 Ответить
За "пещерную русофобию" - пожизненное, за "оголтелую" - сразу к стенке.
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01.03.2023 07:42 Ответить
Русофо́бія (русофобія, https://uk.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE москвоже́рство , москвофо́бія, росієфобія іноді росіянофо́бія від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. росіяни і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. φόβος - страх; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. русофобия) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC ірраціональний російський аргумент, що позначає частину неоімперського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81 дискурсу свідомості росіянhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] і видається ними за упереджене, підозріле, неприязне, вороже ставлення до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російської мови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-3 [3] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8 росіян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-4 [4] , російськомовнихhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-5 [5] . На думку академіка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA РАН Володимира Волкова є різновидом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F ксенофобії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-6 [6] . Російські шовіністи й апологети зовнішньої політики Росії часто використовують звинувачення в «руссофобії» як форму пропаганди, щоб протистояти критиці Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-pw_56_ang-8 [8] . У свідомості й поведінці росіян домінує нелогічна, ірраціональна форма людського вираження, що характеризується нездатністю придушувати імпульси й розрізняти реальне та нереальне.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%8F#cite_note-9 [9] (с)
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01.03.2023 07:42 Ответить
ватник: "Это такое существо, по обыкновению завезено на завоеванные земли из низшего сословия… Чтобы они могли прижиться и в последующем выжить ненадежные этносы с их земель… Оно (крепостное существо) люто ненавидит все нерусское… все иностранное… все цветное. Ненавидит отделившиеся от союза нации - они для нее фашисты, бандеровцы, националисты, чурки… По обыкновению, ватник ленив, пьяница и живет от зарплаты до зарплаты. И чем хуже ему живется, тем еще более круче ненависть против успешных коренных жителей. Надменно кичиться тем, что не знает и не собирается знать культуру соседей - это так по-великорусски",
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01.03.2023 07:47 Ответить


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01.03.2023 08:22 Ответить
Россия же федерация. А как - чеченофобия, чукчофобия , удмуртофобия , комифобия , татарофобия , мансифобия , калмыкофобия , бурятофобия и т.д. ?
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01.03.2023 07:49 Ответить
У В. Войновича є книжка-антиутопія "Москва 2042". Москорєп (Московська Комуністична Республіка - комунізм нарешті було побудовано в окремо взятому місті) був оточений трьома Колами Ворожості. Перше коло - решта росії. Друге Коло - союзні республіки. Третє Коло - решта світу.
Як видно, автор передбачив таке ще у 1982-му році (!!!).
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01.03.2023 08:06 Ответить
У Войновича в другой его книге - "Приключения Ивана Чонкина", описание той же россии, только не в будущем, а в прошлом, есть второстепенный персонаж, капитан НКВД Фигурин. В отличии от своих коллег-костоломов, этот капитан был не чужд философских рассуждение и обобщений. И в этого капитана Войнович вложил гениальное определение любой русофобии, советофобии, эсэсэрофобии и вообще любой фобии, касаемо того, кто имеет смелость сказать об СССР-России не то, что она хочет услышать, а то, что есть на самом деле:
" - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ, КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ"
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01.03.2023 08:23 Ответить
Так, я читав. Шедевральна книга .
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01.03.2023 08:34 Ответить
Шедевральна вона з погляду літератури.
А так вона якось більше містично-пророча.
Хоча бути пророком щодо Росії зовсім не важко. Скажи що знову, маючи в руках все, вона знову прогавить всі шанси, здуру зламає собі шию і скотиться в прірву, і ти вгадав.
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01.03.2023 08:42 Ответить
Автору слід віддати належне. Він ухитрився вкласти в порівняно невеликий твір (зрештою, не лише в трилогію про Чонкіна чи в згадану мною антиутопію - в інших книгах також) кілька смислових рівнів. А чого вартий його неповторний гумор!
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01.03.2023 08:59 Ответить
Згоден.
Але це все ж таки не гумор.
Це найзліша і отруйна сатира.
Є старе, як сам світ, визначення:
- Над чим сміються, то вже не страшно.
Войнович радянської та російської влади не боявся.
Вони його боялися
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01.03.2023 09:14 Ответить
А часом сатира непомітно перетворювалась на вкрай лютий стьоб ("Малиновий пелікан").
...Мудрий дядько був. Дуже жаль, що вже його нема.
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01.03.2023 09:21 Ответить
Именно таковы были официальные причины помещения диссидентов в психушку: против сов. власти может быть только сумасшедший
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01.03.2023 09:31 Ответить
Похоже, что "кто сдает продукт вторичный - тот питается отлично"(с) для них уже не далеко
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01.03.2023 08:24 Ответить
Схоже на то .
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01.03.2023 08:29 Ответить
"Панаехали!" - бурчав "каренной масквич", сидячи на купі сміття та гризучи плісняву шкуринку..."
Мій сусід не перестає згадувать вислів свого покійного товариша, що змушений був майже все життя прожить в Росії: "Ваню! Прийде час, коли вони прийдуть до нас "шматки" (хліба) просить... Але матерії, щоб для тих "шматків" торби пошить, у них уже не буде!"
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01.03.2023 08:56 Ответить
Там есть еще один эпизод, но его, в отличии от "вторичного продукта", мало кто помнит.
Главный герой знакомится с Москвой 2042 и в том числе находит бордель. Пусть там и убого, но зато расценки мизерные, а он уже давно не имел этого самого. Почему бы и не зайти. Заплатил, выдали на руки метр туалетной бумаги и служитель провел его в номер. Сидит, ждет-ждет-ждет, а дамы нет. Наконец двери открываются и входит все тот же служитель.
- Ну, вы как? Все уже?
- Что все, а где же...?
- Что где? Вам бумагу выдали, так чего еще надо?
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01.03.2023 08:38 Ответить
- Государство внутри государства как называется?

- Москва?
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01.03.2023 08:41 Ответить
И это тоже реальность.
Не зря они сами себя уже поделили - Москва и заМКАДье.
Разные люди и разная жизнь, и нет между ними ничего общего.
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01.03.2023 08:45 Ответить
Бував та жив і там і там! Ще коли МКАД тільки почали будувать - з"явилось прислів"я: "За МКАДом жизни нет!"
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01.03.2023 08:50 Ответить
Була соціологічна теорія, що якби розвиток росії йшов без потрясінь та форс-мажорів, то з урахуванням негативної демографії, до 2060-70 року росія, як єдине ціле зникне і перетвориться на ланцюжок ізольованих анклавів, починаючи від Владивостока до Калінінграда.
Але якщо форс-мажору немає, його треба створити!
І 24.02.22 утворили самі собі.
І те, що вчора здавалося найчорнішим варіантом, сьогодні, на тлі неминучої розплати, видається вже дуже непоганим майбутнім
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01.03.2023 09:10 Ответить
ну не любят пид@ров, и каким бы законом не стращали, любить не будут.
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01.03.2023 07:51 Ответить
На ЦН всі русофоби. Починайте.
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01.03.2023 07:55 Ответить
ООН має прийняти резолюцію, що росія - це злоякісна пухлина з російськомовними метастазами.
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01.03.2023 07:57 Ответить
Ніт спокою іпанутим!
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01.03.2023 07:59 Ответить
руzzких не боятся - на руzzких смотрят, как на говно
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01.03.2023 08:08 Ответить
Это они так себе "цену набивают": говоря о фобии ...
А так да, никто их не боится ...
Это "имперское стадо" презирают ...
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01.03.2023 12:54 Ответить
Тоді треба заодно вводити терміни

"бурятофобія", "якутофобія", "калмикофобія", "евенкофобія" і т.д.

Інакше це буде дискримінація! Кацапів не можна ображати, а інших можна!
Ха-ха-ха!
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01.03.2023 08:10 Ответить

От не треба, пане Євгене, вот ету вот русофобію, вот ето вот тут развадіть (с).
Це ж зкріпа така: кацапам можна гнати на чурок-чухонців-хахлів-хачів, а їм на кацапів - не можна. Усе ж просто.
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01.03.2023 08:18 Ответить
Думаю, наша русофобія все ще недостатня !...
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01.03.2023 08:14 Ответить
"Вони там психічно хворі підари!" - це русофобія чи ні??
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01.03.2023 08:19 Ответить
Нет, просто медицинский факт ))))
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01.03.2023 08:26 Ответить
Оно так говорит о русофобии, будто в этом есть, что то плохое )))))
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01.03.2023 08:22 Ответить
Насамперед -термін "русо" московщини не стосується, бо московія і навколишні гадюшники не мають жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. Московщина украла і привласнила собі історію, культуру, мову руську, церкву... - все, що має історичні коріння у Києві, Галичі, Чернігові - істинній святій Русі. Історичний корінь московщини - у вигрібній ямі біля монгольської юрти.
І, по-друге, щодо т.з. "фобії" тут уже було сказано. То не "фобія" - то ненависть, зневага, гидливість.
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01.03.2023 08:27 Ответить
Вам і таким, як ви, справді хочеться називатися руськими?

Тобто ви руський?
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01.03.2023 08:39 Ответить
І що таке "свята" русь? Що тут святого?

Ви справді вважаєте скаженого маньяка і збоченця князя володимира - "святим"?
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01.03.2023 08:40 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. https://ru.wiktionary.org/wiki/rusticus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rusticus букв. - «деревенский» ← https://ru.wiktionary.org/wiki/rus#%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 rus «деревня; простой, грубый, неотёсанный»
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01.03.2023 09:17 Ответить
Za to , chto ti tipa "baishsa "ruskih , paluchaiesh ieshco srok ......nu eta perebor, eta perebor ...🤣🤣🤣
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01.03.2023 08:32 Ответить
А послати в чужу країну,і покласти в землю 150 000 населення,можно трактувати як руссофобію.
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01.03.2023 09:05 Ответить
Это уже скоро. Когда рашка посыпается, московиты будет сидеть ровно в своём загоне. Вопрос только, как долго без дани из бывших регионов они продержится. Есть мнение что территорию по периметру 3-его МКАДа надо огородить забором с вышками и без вопросов стрелять в упор на всё что оттуда вылезает.
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01.03.2023 09:25 Ответить
"ХОРОШИЙ РУССКИЙ- МЕРТВЫЙ РУССКИЙ" это уже русофобия? Я думаю, что этого мало.
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01.03.2023 09:37 Ответить
Приветствую такой закон, на выгребной яме-404!
Главное что бы врачи, выявляли эту болезнь, а не шобла русофобов. Надеюсь самый первый и главный русофоб - *****, получит то, что заслужил! А дальше те, чьи семьи обитают не на выгребной яме-404! Потом те, кто и на смерть согласны, лиш бы не на росии! Если разобраться, все лишнехромосомы и есть русофобы, их сношают во все щели, а они в восторге визжат: "Можем повторить!", перепуганы до смерти! =)
PS: А других русофобов, кроме таракана3%, я не знаю. Все гонят свинособак ссаной тряпкой!
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01.03.2023 09:40 Ответить
"Чем ближе конец империи, тем безумнее её законы" (кажется, Цицерон)
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01.03.2023 09:42 Ответить
Русофобия-это когда при виде русского,даже не заговаривая с ним,хочется сразу дать ему в рыло.
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01.03.2023 10:05 Ответить
Немножко не так, фобия - это наследственная болезнь, неконтролируемый страх, часто проявляется в виде рвоты, головной боли, каких то недомоганий, при виде предметов фобии. В Украине и других странах, этих симптомов не обнаружено! *****, руссских, просто убивает, потому что фобия (боязнь!) на них!
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01.03.2023 10:17 Ответить
Фобия это страх! ********!
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01.03.2023 10:08 Ответить
кацапи хочуть, щоб я полюбив кацапів? удавлюсь швидше сміхом.
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01.03.2023 10:53 Ответить
Зажигателем ідеї " нас не любят" був "великий" мокшанець патріарх Нікон з його ідеєю - жидовствующая ересь. Його дискваліфікували за інші фокуси, але це прижилось у всяких словесних варіаціях.
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01.03.2023 11:03 Ответить
та кацапи зробили б вже статтю «тому що мент так вирішив»
і могли садити всіх підряд просто так,

а то роблять вигляд що ті «закони» на параші щось значать
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01.03.2023 22:35 Ответить
 
 