В РФ хотят определить понятие "русофобия" на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление
Председатель Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации Валерий Фадеев предложил определить понятие русофобия на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс, об этом Фадеев заявил на расширенном заседании постоянной комиссии РПЧ по международному сотрудничеству.
"Что такое русофобия? … Как квалифицировать действия? Наша сегодняшняя задача – попытаться сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и если такой статьи нет, значит, нужно вносить дополнительную статью", - сказал Фадеев.
Он отметил, что сейчас нельзя наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии. Он считает, что нужно подготовиться к такой возможности вперед.
"Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать обнаруживающих людей, совершающих подобные действия против наших сограждан и соотечественников. (...) Одно дело выкрикивать, а другое - подвести под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в частности, приговоры возможны", - сказал он
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ІДІОСИНКРАЗІЯ, ї, ж., мед. Підвищена чутливість організму окремих людей до деяких речовин або до певних смакових, нюхових чи зорових подразнень.
Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…
На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»
Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
Як видно, автор передбачив таке ще у 1982-му році (!!!).
" - СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НАСТОЛЬКО ОБЪЕКТИВНО ХОРОША, ЧТО КАЖДЫЙ, КОМУ ОНА НЕ НРАВИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ СУМАСШЕДШИМ"
А так вона якось більше містично-пророча.
Хоча бути пророком щодо Росії зовсім не важко. Скажи що знову, маючи в руках все, вона знову прогавить всі шанси, здуру зламає собі шию і скотиться в прірву, і ти вгадав.
Але це все ж таки не гумор.
Це найзліша і отруйна сатира.
Є старе, як сам світ, визначення:
- Над чим сміються, то вже не страшно.
Войнович радянської та російської влади не боявся.
Вони його боялися
...Мудрий дядько був. Дуже жаль, що вже його нема.
Мій сусід не перестає згадувать вислів свого покійного товариша, що змушений був майже все життя прожить в Росії: "Ваню! Прийде час, коли вони прийдуть до нас "шматки" (хліба) просить... Але матерії, щоб для тих "шматків" торби пошить, у них уже не буде!"
Главный герой знакомится с Москвой 2042 и в том числе находит бордель. Пусть там и убого, но зато расценки мизерные, а он уже давно не имел этого самого. Почему бы и не зайти. Заплатил, выдали на руки метр туалетной бумаги и служитель провел его в номер. Сидит, ждет-ждет-ждет, а дамы нет. Наконец двери открываются и входит все тот же служитель.
- Ну, вы как? Все уже?
- Что все, а где же...?
- Что где? Вам бумагу выдали, так чего еще надо?
- Москва?
Не зря они сами себя уже поделили - Москва и заМКАДье.
Разные люди и разная жизнь, и нет между ними ничего общего.
Але якщо форс-мажору немає, його треба створити!
І 24.02.22 утворили самі собі.
І те, що вчора здавалося найчорнішим варіантом, сьогодні, на тлі неминучої розплати, видається вже дуже непоганим майбутнім
А так да, никто их не боится ...
Это "имперское стадо" презирают ...
"бурятофобія", "якутофобія", "калмикофобія", "евенкофобія" і т.д.
Інакше це буде дискримінація! Кацапів не можна ображати, а інших можна!
Ха-ха-ха!
От не треба, пане Євгене, вот ету вот русофобію, вот ето вот тут развадіть (с).
Це ж зкріпа така: кацапам можна гнати на чурок-чухонців-хахлів-хачів, а їм на кацапів - не можна. Усе ж просто.
І, по-друге, щодо т.з. "фобії" тут уже було сказано. То не "фобія" - то ненависть, зневага, гидливість.
Тобто ви руський?
Ви справді вважаєте скаженого маньяка і збоченця князя володимира - "святим"?
Главное что бы врачи, выявляли эту болезнь, а не шобла русофобов. Надеюсь самый первый и главный русофоб - *****, получит то, что заслужил! А дальше те, чьи семьи обитают не на выгребной яме-404! Потом те, кто и на смерть согласны, лиш бы не на росии! Если разобраться, все лишнехромосомы и есть русофобы, их сношают во все щели, а они в восторге визжат: "Можем повторить!", перепуганы до смерти! =)
PS: А других русофобов, кроме таракана3%, я не знаю. Все гонят свинособак ссаной тряпкой!
і могли садити всіх підряд просто так,
а то роблять вигляд що ті «закони» на параші щось значать