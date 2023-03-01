В МАГАТЭ подтвердили наличие у Ирана обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному, - Reuters
Международное агентство по атомной энергии подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ, обнародованный Reuters.
"Ядерный надзорный орган ООН обсуждает с Ираном происхождение долей урана, обогащенных до 83,7% чистоты, что очень близко к вооруженному уровню, на предприятии по обогащению Фордоу", - говорится в документе.
В то же время, отмечается, что за последние три месяца количество урана, обогащенного до уровня свыше 60%, в Иране возросло с 25,2 килограмма до 87,5 килограмма.
Согласно данным, для изготовления одной ядерной бомбы необходимо более 55 килограммов обогащенного урана.
"Иран отрицает, что пытается получить ядерное оружие, признавая лишь, что стремится улучшить атомные технологии для гражданского применения", – пишет Reuters.
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рашка, киташка, корешка, а тепер ще й ірашка.
ЯО в першу чергу зброя політичних терористів
Треба розпускати Іран по національних швах
Шалом, Бі-бі!
Догралися із дідами на палках у рашці.
Бі-бі, ти станеш ізраільським прем'єром, при якому Іран зібрав свою першу атомну бомбу.
Раніше треба було кумекати
Всього за 3 місяці підняли "жирність молока" з 60% до 87%.
Гражданє євреї, вам тупо розвели як лохів!
Аятоли розбодяжили свій уран рашиським 🙁
Как Северной Корее
аятоли зараз свій уран швиденько "збагатять" рашиським і ву а ля
Чи не МАГАТЕ нещодавно робило заяви про Іран, там все під контролем!
Під контролем?
Здається Франція також всіх запевняла , що там все ок!
Ок?
Це така гра як із Запорізькою АС.
Дограєтесь!
А Рейган шутил про бомбежку через 5 минут
Пану Генералу Залужному треба відкликати Кривавого Пастора на скажімо.... "Трухановський проєкт"🙁