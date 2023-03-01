РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4575 посетителей онлайн
Новости
3 252 41

В МАГАТЭ подтвердили наличие у Ирана обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному, - Reuters

магате

Международное агентство по атомной энергии подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к вооруженному.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МАГАТЭ, обнародованный Reuters.

"Ядерный надзорный орган ООН обсуждает с Ираном происхождение долей урана, обогащенных до 83,7% чистоты, что очень близко к вооруженному уровню, на предприятии по обогащению Фордоу", - говорится в документе.

В то же время, отмечается, что за последние три месяца количество урана, обогащенного до уровня свыше 60%, в Иране возросло с 25,2 килограмма до 87,5 килограмма.

Согласно данным, для изготовления одной ядерной бомбы необходимо более 55 килограммов обогащенного урана.

"Иран отрицает, что пытается получить ядерное оружие, признавая лишь, что стремится улучшить атомные технологии для гражданского применения", – пишет Reuters.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие, – глава ЦРУ Бернс

Иран (1823) МАГАТЭ (398) уран (86)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
досюсюкаються до ще одного ядерного терориста в світі))))))
показать весь комментарий
01.03.2023 08:07
+11
Шалом, Ізраілє!
Шалом, Бі-бі!
Догралися із дідами на палках у рашці.

Бі-бі, ти станеш ізраільським прем'єром, при якому Іран зібрав свою першу атомну бомбу.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:16
+10
Какое савпадение. У кремлевского режима появились иранские дроны-камикадзе. А в Иране появились компоненты для ЯО.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
досюсюкаються до ще одного ядерного терориста в світі))))))
показать весь комментарий
01.03.2023 08:07 Ответить
"Вєліколєпна чєтвьорка" терористів:
рашка, киташка, корешка, а тепер ще й ірашка.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:39 Ответить
Китай исключаем.
показать весь комментарий
01.03.2023 09:17 Ответить
та ну на.
ЯО в першу чергу зброя політичних терористів
показать весь комментарий
01.03.2023 09:50 Ответить
ЯО в первую очередь это дорогие понты а не практичное оружие. Никто в ядерном пепле подыхать не хочет.
показать весь комментарий
01.03.2023 12:57 Ответить
Іран підтягується до ядерки - слово за Ізраілем .
показать весь комментарий
01.03.2023 08:09 Ответить
У Ізраілю немає часу - скоро "діди", стругають палки для патретів
показать весь комментарий
01.03.2023 08:20 Ответить
Любую проблему лучше всего решать в самом начале. Решения, которые принимаются после возникновения проблемы - только усугубляют положение. Пара першингов решили-бы проблему если не на всегда, то на долго.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:14 Ответить
Першинги не допоможуть
Треба розпускати Іран по національних швах
показать весь комментарий
01.03.2023 08:18 Ответить
да нахрен те беженцы с полотенцами на головах нужны. пусть сидят в своем гавне.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:39 Ответить
Шалом, Ізраілє!
Шалом, Бі-бі!
Догралися із дідами на палках у рашці.

Бі-бі, ти станеш ізраільським прем'єром, при якому Іран зібрав свою першу атомну бомбу.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:16 Ответить
Вони там ***** варять своє зілля в горах в тунелях -- не так просто достукатись .
показать весь комментарий
01.03.2023 08:26 Ответить
А хто євреям дохтор?
Раніше треба було кумекати
показать весь комментарий
01.03.2023 08:29 Ответить
Думаете ****** по Иерусалиму? то шо железный шит тогда всьо? шо тогда про наше ПВО говорить
показать весь комментарий
01.03.2023 08:42 Ответить
вяликая армия Израиля. Там даже БАБЫ воюют, красивые все херня и мифы про армию израильтян. Если б не оружие США ии бы давно уже был цюгундер. Как собственно и нам. и не нада тут слона лепить из мухи
показать весь комментарий
01.03.2023 08:45 Ответить
У чим Ти Афганистана так же было оружие США - помогло против талибов? Если у народа нет характера, то никакое оружие не поможет.
показать весь комментарий
01.03.2023 09:01 Ответить
на одном характере без оружия никуда не уедешь. то шо там в афгане живут безалаберные ****** єто уже дело десятое. повторюсь. без пушек дела не будет єто как бі по умолчанию. железо на первом месте, у нас тут не храброе сердце с горцем и когда стреляе арта одной цыбулыной не победишь
показать весь комментарий
01.03.2023 09:05 Ответить
Армія Ізраїлю робила своє і має своє і воювала сама і без підтримки США армія Ізраїлю здатна окупувати і знищити армію Ірану під нуль Ізраїль не програв жодну війну муслімам
показать весь комментарий
10.03.2023 14:37 Ответить
Какое савпадение. У кремлевского режима появились иранские дроны-камикадзе. А в Иране появились компоненты для ЯО.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:27 Ответить
Еге ж, швиденько як!
Всього за 3 місяці підняли "жирність молока" з 60% до 87%.
Гражданє євреї, вам тупо розвели як лохів!
Аятоли розбодяжили свій уран рашиським 🙁
показать весь комментарий
01.03.2023 08:33 Ответить
Да, дожили. Уже евреев начали все разводить. Скоро евреи опять в кандалах будут маршировать в крематории. Патаму што ани нейтральные
показать весь комментарий
01.03.2023 09:07 Ответить
Ні, спочатку вавілонський полон якогось Навуходоносора із КСІР
показать весь комментарий
01.03.2023 09:52 Ответить
Раша им может готовое дать тайно

Как Северной Корее
показать весь комментарий
01.03.2023 08:36 Ответить
Навіщо палитись,?
аятоли зараз свій уран швиденько "збагатять" рашиським і ву а ля
показать весь комментарий
01.03.2023 08:43 Ответить
Интересно как они обогащают если у них установок как бы "нет"
показать весь комментарий
01.03.2023 08:48 Ответить
Спитай в українських молочників як підняти жирність молока пальмовим маслом 😂
показать весь комментарий
01.03.2023 09:54 Ответить
АУ- ГРОССІ!
Чи не МАГАТЕ нещодавно робило заяви про Іран, там все під контролем!
Під контролем?
Здається Франція також всіх запевняла , що там все ок!
Ок?
Це така гра як із Запорізькою АС.
Дограєтесь!
показать весь комментарий
01.03.2023 08:38 Ответить
гросии *******
показать весь комментарий
01.03.2023 08:43 Ответить
давно пора ******* росню, синьпищдиновцем и не подмытых чмоней в чалме
показать весь комментарий
01.03.2023 08:41 Ответить
В Пакистану вже давно є ядерна зброя, а там є терористичні угрупування.
показать весь комментарий
01.03.2023 08:46 Ответить
а пробірку з ним з трибуни оприлюднять? як із ЗМЗ в ІРАКУ
показать весь комментарий
01.03.2023 08:50 Ответить
Скоро всі захотять атомну бомбу і це правельно. Який сенс з простої зброї, якщо в твого противника є ядерна? Москалі би себе так не поводили, але в них є ядерна зброя
показать весь комментарий
01.03.2023 08:52 Ответить
Когда в Западной Германии стояли Першинги совок вопил про "миру мир"
А Рейган шутил про бомбежку через 5 минут
показать весь комментарий
01.03.2023 08:56 Ответить
Тому що раша поставила туди технології, а санкцій фактично не було щодо Ірану, через Китай туди все поставлялось більше того ЄС щей давав Ірану кредити до жовтня 2022, і якби через беспілотники не всплило це в прессі то і дальше б давали...
показать весь комментарий
01.03.2023 08:54 Ответить
Стурбованість, нє?
показать весь комментарий
01.03.2023 08:57 Ответить
Неточность: не вооруженный уран, а оружейный уран.
показать весь комментарий
01.03.2023 09:23 Ответить
Україні теж необхідна ядерна зброя! Це умова виживання нації і країни!!!
показать весь комментарий
01.03.2023 09:30 Ответить
Однозначно!
Пану Генералу Залужному треба відкликати Кривавого Пастора на скажімо.... "Трухановський проєкт"🙁
показать весь комментарий
01.03.2023 09:57 Ответить
Схоже що пи#дець таки неминучий.... що ж.... "погуляємо на повну".... дітей тільки шкода.
показать весь комментарий
01.03.2023 09:35 Ответить
Спасибо тупорылому обаме за выгодную сделку. Израиль видимо уже очень доволен.
показать весь комментарий
01.03.2023 10:28 Ответить
я б сказав, обама підігравав мусульманам і всяк гадив білим націям
показать весь комментарий
01.03.2023 10:50 Ответить
 
 