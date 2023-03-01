РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4575 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
546 0

За прошедшие сутки россияне убили 3 гражданских в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 28 февраля, российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 28 февраля россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Ласточкино и 1 в Великой Новоселке.

Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: Россияне обстреляли школу и учебно-воспитательный комплекс в Донецкой области, - ОВА. ФОТО

За прошедшие сутки россияне убили 3 гражданских в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА 01

жертвы (2090) Донецкая область (9910) Кириленко Павел (638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 