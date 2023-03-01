За прошедшие сутки россияне убили 3 гражданских в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 28 февраля, российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 28 февраля россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Ласточкино и 1 в Великой Новоселке.

Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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