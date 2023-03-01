За прошедшие сутки россияне убили 3 гражданских в Донецкой области, 4 человека получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
За прошедшие сутки, 28 февраля, российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 28 февраля россияне убили 3 жителей Донетчины: 2 в Ласточкино и 1 в Великой Новоселке.
Еще 4 человека в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль