Поставки Китаем беспилотников России будет нарушать международное право, - глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экспорт китайских беспилотников в Россию будет нарушать международное право.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Бербок отметила, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Китай несет особую ответственность.
"Это значит, что Китай не может отправлять дроны агрессору, государству, президенту, ведущему агрессивную войну, нарушающую международное право. Мы следим за этим и ежедневно даем понять, что такая поддержка не соответствует нормам международного права", - сказала она.
Топ комментарии
+4 cimbitep
показать весь комментарий01.03.2023 08:57 Ссылка
+1 Alex Alex #500309
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+1 Юрий #542373
показать весь комментарий01.03.2023 09:24 Ссылка
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а люба угода з ними: НЕ варта навіть паперу на якому написана...
а такі "організації" як оон, міжнародний червоний хрест, мок, фіфа та інші-це просто лобістські клуби по-інтересах.....для "відмивання" грошей..