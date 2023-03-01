Поставки Китаем беспилотников России будет нарушать международное право, - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экспорт китайских беспилотников в Россию будет нарушать международное право.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Бербок отметила, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Китай несет особую ответственность.

"Это значит, что Китай не может отправлять дроны агрессору, государству, президенту, ведущему агрессивную войну, нарушающую международное право. Мы следим за этим и ежедневно даем понять, что такая поддержка не соответствует нормам международного права", - сказала она.

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