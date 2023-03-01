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Новости Война
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Поставки Китаем беспилотников России будет нарушать международное право, - глава МИД Германии Бербок

бербок,анналена

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экспорт китайских беспилотников в Россию будет нарушать международное право.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Бербок отметила, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Китай несет особую ответственность.

"Это значит, что Китай не может отправлять дроны агрессору, государству, президенту, ведущему агрессивную войну, нарушающую международное право. Мы следим за этим и ежедневно даем понять, что такая поддержка не соответствует нормам международного права", - сказала она.

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беспилотник (3723) Германия (7036) Китай (3026) россия (96018) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+4
китай збирається нападати на Тайвань, а ви тут про міжнародне право...
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01.03.2023 08:57
+1
Бербок та інші європейці ЩЕ на разі, на жаль, НЕ зрозуміли або НЕ хочуть розуміти що такі "країни" як раSSія, китай, іран, Півн. корея НЕ мауть НІЧОГО спільного з правами людини і т.д.

а люба угода з ними: НЕ варта навіть паперу на якому написана...
а такі "організації" як оон, міжнародний червоний хрест, мок, фіфа та інші-це просто лобістські клуби по-інтересах.....для "відмивання" грошей..
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01.03.2023 09:15
+1
Такое ощущение что эта истерия вокруг китайского оружия только для того что Запад хочет свою жопу прикрыть, ибо западные компоненты до сих пор находят в рашистких ракетах и прочем.
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01.03.2023 09:24
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китай збирається нападати на Тайвань, а ви тут про міжнародне право...
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01.03.2023 08:57 Ответить
Він збирався напасти коли там Пелосі буде, але не встиг.
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01.03.2023 09:22 Ответить
А Тайвань признаный суверенным государством?
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01.03.2023 09:26 Ответить
на щастя ні. тому до нього можна сміливо приєднувати решту Китаю, захоплену комуністами.
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01.03.2023 10:14 Ответить
Или наоборот.
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01.03.2023 12:55 Ответить
Бербок та інші європейці ЩЕ на разі, на жаль, НЕ зрозуміли або НЕ хочуть розуміти що такі "країни" як раSSія, китай, іран, Півн. корея НЕ мауть НІЧОГО спільного з правами людини і т.д.

а люба угода з ними: НЕ варта навіть паперу на якому написана...
а такі "організації" як оон, міжнародний червоний хрест, мок, фіфа та інші-це просто лобістські клуби по-інтересах.....для "відмивання" грошей..
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01.03.2023 09:15 Ответить
Е, нет. Права человека не могут применяться выборочно.
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01.03.2023 09:23 Ответить
Мілошевіч здох у тюрмі "клуба по інтересах" і його калька Путін так само здохне, у тюрмі "клуба по інтересах".
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01.03.2023 09:24 Ответить
Такое ощущение что эта истерия вокруг китайского оружия только для того что Запад хочет свою жопу прикрыть, ибо западные компоненты до сих пор находят в рашистких ракетах и прочем.
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01.03.2023 09:24 Ответить
Вся эта истерия вокруг очередной партии "мопедов". Ранее проданная Китаем Ирану партия под сборку была собрана, использована в Украине и уничтожена. Китайское оружие точно также на западных компонентах, так как китайцы тоже не умеют производить высокотехнологичные чипы.
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01.03.2023 09:32 Ответить
Так никто и не доказал что иранские мопеды собраные в китае. Кроме икспертов цензора
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01.03.2023 12:59 Ответить
Вы больше у них покупайте товаров и тогда точно прилетит чудо мопед.
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01.03.2023 10:26 Ответить
 
 