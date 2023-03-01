Для изготовления материала для одной ядерной бомбы Ирану хватит 12 дней, - Пентагон

Ирану понадобится примерно 12 дней, чтобы иметь возможность изготовить материал для одной ядерной бомбы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время слушаний в Палате представителей обнародовал Reuters.

Агентство отмечает, что соответствующее заявление чиновник сделал, комментируя вопрос законодателей о том, почему Администрация Джо Байдена пыталась возобновить "Совместный комплексный план действий по ядерной программе от 2015 года".

"В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегерану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней", - объсял Каль.

К слову, в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения и ввел новые санкции против Ирана.

Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

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