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Новости Война
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Для изготовления материала для одной ядерной бомбы Ирану хватит 12 дней, - Пентагон

пентагон

Ирану понадобится примерно 12 дней, чтобы иметь возможность изготовить материал для одной ядерной бомбы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление замминистра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время слушаний в Палате представителей обнародовал Reuters.

Агентство отмечает, что соответствующее заявление чиновник сделал, комментируя вопрос законодателей о том, почему Администрация Джо Байдена пыталась возобновить "Совместный комплексный план действий по ядерной программе от 2015 года".

"В 2018 году, когда предыдущая администрация решила выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, Тегерану понадобилось примерно 12 месяцев, чтобы изготовить одну расщепляющуюся бомбу. Теперь нужно около 12 дней", - объсял Каль.

К слову, в 2018 году президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения и ввел новые санкции против Ирана.

Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.

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Иран (1823) Пентагон (1467) США (27043) ядерная безопасность (496)


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Топ комментарии
+21
США и Европа так боялись чтобы рашка не распалась пототому что якобы ее ЯО попадет в неизвестные руки. Ну зато теперь радуйтесь как кремлевский режим раздает свое ЯО в известные руки.
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01.03.2023 09:12
+20
Доигрались в поддавки и миролюбство? Теперь Маск завопит что США и Израиль должны капитуляировать потому что в Иране есть бимба
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01.03.2023 09:09
+16
Поки грались в дипломатію виростили фанатиків з ЯЗ. Спробуйте з ними підписати якийсь документ на якійсь нейтральній території. Скажімо меморандум в Будапешті. А що ще ви зможете з ними зробити.
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01.03.2023 09:06
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Щось не дуже спрацювали потужні санкції...
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01.03.2023 09:03 Ответить
Израиль, у вас осталось 12 дней.
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01.03.2023 09:05 Ответить
Безсумнівно, що Ізраїль стоїть на першому місці серед кандидатів, щоб отримати ядерний "подарунок" від аятол.
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01.03.2023 09:16 Ответить
Доброго ранку, Ізраіль!
Шалом, геноцвали, доносився ваш Бі-бі дідів на мацквє
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01.03.2023 09:47 Ответить
Це виготовити, а не зібрати і використати навіть як зразок. Якби так швидко усе робилося, то світ зник би уже.
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01.03.2023 10:03 Ответить
даже самый захудалый студент-физик изготовит ядерную бомбу в гараже. там ничего сложного нет абсолютно. вся проблема - в начинке - обогащенный уран.
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01.03.2023 10:12 Ответить
А скільки гуртожитків перед закінченням виготовлення самі закінчили своє існування разом з авторами? Виготовити це пів справи...
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01.03.2023 10:18 Ответить
А скільки гуртожитків перед закінченням виготовлення самі закінчили своє існування разом з авторами - Ноль.
Ядерная бомба это не тротиловая бомба, она сама по себе не взрывается.
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01.03.2023 10:32 Ответить
в них купа вже готових балістичних ракет. монтуй на любу ядерну боєголовку і прощавай Ізраїль. часу на все це потрібно рівно стільки, скільки цій ракеті потрібно щоби долетіти до Ізраїлю.
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01.03.2023 10:21 Ответить
не думаю что Иран будет бомбить ядерками Израиль, так как там священная земля и для мусульман.
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01.03.2023 10:30 Ответить
алах нормальний чувак, якщо дуже треба муслімам, то він все зрозуміє.
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01.03.2023 10:34 Ответить
ну ладно, если ночью бомбить когда темно, то аллах не увидит :/
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01.03.2023 10:37 Ответить
Первые ядерные заряды весили по несколько тонн и влазили исключительно в бомболюк тяжелого бомбардировщика. Понадобилось не одно десятилетие, прежде чем удалось сделать их достаточно компактными для размещения на тактических ракетах.
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01.03.2023 11:42 Ответить
Поки грались в дипломатію виростили фанатиків з ЯЗ. Спробуйте з ними підписати якийсь документ на якійсь нейтральній території. Скажімо меморандум в Будапешті. А що ще ви зможете з ними зробити.
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01.03.2023 09:06 Ответить
треба провести "мирні переговори" і все буде ніштяк
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01.03.2023 09:08 Ответить
Доигрались в поддавки и миролюбство? Теперь Маск завопит что США и Израиль должны капитуляировать потому что в Иране есть бимба
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01.03.2023 09:09 Ответить
да, очень интересны будут коменты маска. Может отдаст Аляску, лишь бы не было войны?
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01.03.2023 10:29 Ответить
гитлеру тоже не хватило чуть-чуть, может и иранским террористам помочь бурей в пустыне.
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01.03.2023 09:09 Ответить
США и Европа так боялись чтобы рашка не распалась пототому что якобы ее ЯО попадет в неизвестные руки. Ну зато теперь радуйтесь как кремлевский режим раздает свое ЯО в известные руки.
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01.03.2023 09:12 Ответить
Догрались соплежуї! Не можна грати по правилах з гравцем, який срав і сере на них, тобто на правила. Міжнародне право? А що це таке, коли маєш справу з режимами Китаю, Росіськи, чи середньовічних аятол Персії? Якби у західних демократій була б воля, як свого часу у Рональда Рейгана, або Маргарет Тетчер, то об*єкти, які мають відношення до виробництва аятолами ядерних матеріалів, були б давно стерті в дрібний щебінь (радіоактивний?).
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01.03.2023 09:15 Ответить
А яке взагалі покарання передбачено за розповсюдження ядерної зброї?

Теж стурбованість?
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01.03.2023 09:17 Ответить
Це віддалено схоже на Карибську кризу. Є чудовий прецедент, як можна послати подалі ворога з його ракетами. Тож треба діяти як Кенеді, і так жорстко розібрався з рашистами
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01.03.2023 09:18 Ответить
Нігуя собі -- ставлять ядерку на конвеиер .
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01.03.2023 09:19 Ответить
Ну що ж, політика Заходу привела до закономірного і очікуваного підсумку. Пропетляти за рахунок України, дозуючи озброєння для ЗСУ в "розумних" межах (щоб не було ескалації), не вийде. Світова війна на підході, з чим Захід і вітаю (Україна вже бере в ній безпосередню участь). Нехай спробують підписати з Іраном Будапештський меморандум, може допоможе)
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01.03.2023 09:27 Ответить
Обидно будет, если на 11-й день оно рванёт.
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01.03.2023 09:36 Ответить
К сожалению, само по себе оно не рванет, тут нужна рука помощи израильтян
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01.03.2023 09:51 Ответить
Очень печально. Теперь и у кацапов будут новые ядерные бомбы, своих то делать они не умеют
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01.03.2023 09:50 Ответить
Наоборот это от кацапов подарок Ирану
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01.03.2023 10:26 Ответить
сомневаюсь что кацапы способны на создание ЯО
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01.03.2023 10:28 Ответить
Израиль подмахивал русским ублюдкам своим молчанием,невмешательством в эту войну,закрывая границы для обычных Украинцев и очутился в роли осла,которого ******* русские ваньки как хотели.Поздравляю с ядерным соседом,бо це кара на вашу хитрую ж...пу-иранско-русский винт с хитрой резьбой.
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01.03.2023 10:02 Ответить
Вот почему нужны операции наподобие "Бури в пустыне"
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01.03.2023 10:28 Ответить
SabakaBarabaka Yo 9aa1c665 Не, ссать в компот , все будет хорошо 👍, Иран , опять пребывает во влажных грёзах Израилю ничего не сделают. Даже соли на хвост не насыпят.
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01.03.2023 10:50 Ответить
коментатори тут явно забули, що в Ізраїлю вже є ядерний арсенал, здатний у разі чого перетворити весь Іран в ядерний попіл
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01.03.2023 20:15 Ответить
 
 