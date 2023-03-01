Директор ФБР Врей: Пандемия COVID-19, скорее всего, возникла из-за утечки вируса из лаборатории в Китае

В Соединенных Штатах считается наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечка из лаборатории в китайском Ухане.

Об этом директор Федерального бюро расследований Кристофер Врей сказал телеканалу Fox News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"ФБР уже некоторое время назад пришло к выводу, что наиболее вероятным происхождением пандемии является инцидент в лаборатории в Ухане. Речь идет о потенциальной утечке из контролируемой китайским правительством лаборатории", - указал чиновник.

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При этом Врей отметил, что правительство КНР, по его мнению, "делает все возможное, чтобы помешать" усилиям США и их партнеров по установлению обстоятельств начала пандемии.