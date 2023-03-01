В Кадиевке раздавались взрывы на заводе, где россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом, - Гайдай

На временно оккупированной Луганщине в Кадиевке раздавались взрывы на территории завода, где россияне прятали фуры с боекомплектом.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом", - отметил он.

По его словам, у россиян были попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского.

"Наступления россияне проводят в основном ночью. Оккупанты из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители;



У россиян появилось много дронов-камикадзе. Они их активно используют на Луганском направлении. Ждем поступления средств борьбы против этих дронов", - добавил глава области.

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