Госаудитслужба подтвердила, что цена яиц в контрактах Минобороны была 17 грн именно за штуку, - Шабунин

Завышение цен при закупке продуктов в контрактах Минобороны подтверждено. Только на одном контракте цены были завышены на 4 млрд. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Госаудит служба подтвердила, что цена яиц в контрактах Минобороны была 17 грн именно за штуку, а НЕ килограмм или погонный метр. Министру обороны, а также ЛОМам, которые, защищая его, парили об ИПСО/яйцакило/"личняк Шабунина", стоило извиниться даже не перед журналистами/ГПК (нам все равно), а перед обществом, которое они в течение месяца вводили в заблуждение", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, только на одном (обнародованном в расследовании) контракте цены были завышены на 4 млрд грн.

"Для понимания, это БОЛЬШЕ, чем фонд Притулы собрал за весь прошлый год", - подытожил глава ЦПК.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил: "Государственная аудиторская служба признала официально, что министр обороны Алексей Резников врал, а цены на яйца при закупке действительно были завышены без всяких оснований. Поэтому цены в новых контрактах снизили. То есть завышение цен при закупке это факт. Но публично продолжают лгать, и не признают, что только общественный резонанс и огласка заставили чиновников исправить цены. Посмотрим, будут ли какие-нибудь результаты правоохранительных органов".

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Напомним, 28 февраля Минобороны обнародовало контракты на питание для ВСУ. К примеру, у них отмечалось, что яйца покупают по 8-9 грн за штуку.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2-3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Министр обороны Алексей Резников информацию о закупке продуктов по завышенным ценам отрицал. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

В то же время он признал, что из-за этого в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий. Вместе с тем после скандала из Миноброны уволился заместитель министра Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Впоследствии ему сообщили о подозрении.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях при закупке продуктов питания Министерством обороны на общую сумму более 13 миллиардов гривен.

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