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Госаудитслужба подтвердила, что цена яиц в контрактах Минобороны была 17 грн именно за штуку, - Шабунин

харчування

Завышение цен при закупке продуктов в контрактах Минобороны подтверждено. Только на одном контракте цены были завышены на 4 млрд. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Госаудит служба подтвердила, что цена яиц в контрактах Минобороны была 17 грн именно за штуку, а НЕ килограмм или погонный метр. Министру обороны, а также ЛОМам, которые, защищая его, парили об ИПСО/яйцакило/"личняк Шабунина", стоило извиниться даже не перед журналистами/ГПК (нам все равно), а перед обществом, которое они в течение месяца вводили в заблуждение", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, только на одном (обнародованном в расследовании) контракте цены были завышены на 4 млрд грн.

"Для понимания, это БОЛЬШЕ, чем фонд Притулы собрал за весь прошлый год", - подытожил глава ЦПК.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов отметил: "Государственная аудиторская служба признала официально, что министр обороны Алексей Резников врал, а цены на яйца при закупке действительно были завышены без всяких оснований. Поэтому цены в новых контрактах снизили. То есть завышение цен при закупке это факт. Но публично продолжают лгать, и не признают, что только общественный резонанс и огласка заставили чиновников исправить цены. Посмотрим, будут ли какие-нибудь результаты правоохранительных органов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о прозрачности в закупках Минобороны

Напомним, 28 февраля Минобороны обнародовало контракты на питание для ВСУ. К примеру, у них отмечалось, что яйца покупают по 8-9 грн за штуку.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2-3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Министр обороны Алексей Резников информацию о закупке продуктов по завышенным ценам отрицал. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

В то же время он признал, что из-за этого в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий. Вместе с тем после скандала из Миноброны уволился заместитель министра Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Впоследствии ему сообщили о подозрении.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях при закупке продуктов питания Министерством обороны на общую сумму более 13 миллиардов гривен.

Также читайте: Шмыгаль о скандале вокруг закупок Минобороны: В Украине нет системной коррупции, с единичными случаями немедленно борются

Минобороны (9402) Бутусов Юрий (4381) закупки (764) Госаудитслужба (88)


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Топ комментарии
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01.03.2023 09:41
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01.03.2023 09:42
+67
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01.03.2023 09:44
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Бачте, Віталію, а були б зговористими, як деякі Ваші колишні колеги з ЦПК, які сидять в теплих містечках, а рапортують ніби в окопа, ще й статус УБД состряпають собі, а Вас в лічняку звинувачують за те, що не шестерите.
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01.03.2023 11:11 Ответить
"Нехай брехло, нехай мародер, нехай виродок - зато вкрав". Який же ж розумний у нас міністр оборони.
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01.03.2023 11:30 Ответить
"https://t.me/tZEinform/23322 Несподіваний візит міністр фінансів США Джанет Єллен (англ. Janet Yellen) до України пов'язаний з двома проблемними питаннями двосторонніх американо-українських відносин, що виникли за останні два тижні.
https://t.me/tZEinform/23322 По-перше - попередня ("біла") доповідь групи американських аудиторів, що працюють над аналізом виконання українського бюджету і використання американської фінансової допомоги. В аналізі рівень видатків українського бюджету за 2022 р. що мають ознаки корупційної складової визначено на рівні 25-30% "
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01.03.2023 11:31 Ответить
Бариги на крові
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01.03.2023 18:42 Ответить
Особисто мені зайшла теза очільника МО про "відсутність системної корупції".... Тобто 3.14здять несистемно усе, до чого можна дотягнутися.
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01.03.2023 11:34 Ответить
Навіть страшно спитати яка ціна закупівлі ,наприклад , дизельного палива.
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01.03.2023 11:38 Ответить
Уявіть тільки яка там магія з пальним...... Яйця в порівнянні взагалі ніщо
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01.03.2023 11:48 Ответить
да это золотая неисчерпаемая жила
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01.03.2023 12:34 Ответить
тварі
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01.03.2023 12:29 Ответить
А где підтвердження дежаудітслужби?
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01.03.2023 12:40 Ответить
У верещучки в 3.14зді.
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02.03.2023 07:30 Ответить
А зачем вы их там ховаете? Може оприлюдните, если у вас туда свободный доступ.
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02.03.2023 10:38 Ответить
Можливо ці поци свої яйця продавали, а не курячі? Новий скандал в опі, війна поміж єрмаком і арахамією! Чекаємо публікацій і хто кого перекусає!
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01.03.2023 12:44 Ответить
Свині. Вони продавали яйця за 17 гривень за штуку, коли роздрібна торгівля за 7 гривень. Ви лиш задумайтесь що вони купляли яйця за оптову ціну. Скільки ж ті тварюки вкрали? Я приставити собі не можу це. Пишуть, що їм треба публічно вибачитись😡😡😡. Іх треба під суд і смертну кару😡😡😡
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01.03.2023 13:59 Ответить
Знаю одного завскладом ГСМ, только за 2021-2022 года успел построить 2-х этажный дом, купить БМВ-Х5....
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01.03.2023 14:20 Ответить
Розмовляв із нашим Захисником.Хлопці за свої гроші купили Ваз 2106 щоб бути мобільною групою.А як бути з пальним? Звернулися до керівництва.Відповідь ,якщо зареєструєте і поставите на баланс МОУ тоді дамо ПММ.У кого є питання?
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02.03.2023 07:37 Ответить
Оця тітка дурнувата, але хитра, навіть Джозеф Байден, Президент США, розгубився від її нахабства !
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01.03.2023 14:21 Ответить
По 8-9 грн. як для оптового покупця, і навіть із логістикою, теж задорого.
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01.03.2023 14:46 Ответить
Воруют внаглую, открыто, с особым цинизмом плюя на народ и Закон. Во время войны! Почерк дорвавшихся до власти люмпенов.
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01.03.2023 14:48 Ответить
Усі ці злодіі с орбіти презіка.
Це повністю його провина
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01.03.2023 17:19 Ответить
Міністра повинні звільнити .....не за корупційну складову у відомстві а за БРЕХНЮ суспільству .....це не підлягає ніякій амністії і це не може бути виправдано ніякими досягненнями ...
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01.03.2023 14:50 Ответить
а за корупційну складову він має СІСТИ
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01.03.2023 14:54 Ответить
Але, жоден із заступників міністра яйцеголового, а тим більше він особисто, до цього НЕПРЧЕТНІ, вони виключно тільки забезпечують прикриття цих СХЕМ!!!
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01.03.2023 15:45 Ответить
Хто б сумнівався , що Резніков все знав і продовжував брехати , ще й захищав злодіїв , своїх заступників .І вилізли майже всі "сухими" .
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01.03.2023 16:12 Ответить
Резников срочно должен уйти в отставку, а Зеленский извиниться перед обществом за свои назначения. Это просто недопустимо мародерство на крови.
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01.03.2023 17:12 Ответить
Не дивно, шо Зеля і ОПа на цей рік свої є-декларації засекретили.
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01.03.2023 18:04 Ответить
В Оман просто так не літають.
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02.03.2023 07:31 Ответить
А 90 гривень за десяток яєць, це всеодно *********!
я купую на базарі, домашні яйця по 75!
це роздрібна ціна!
Міноборони за оптовими цінами має закуповувати по 50!
ВСЕ ОДНО КРАДУТЬ!
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, МОЖЕ КОМУ ВЖЕ ПОРА ДАТЬ ПО СРАЦІ?
а якщо не дає, значить в долі!
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01.03.2023 18:32 Ответить
В Україні потрібно негайно ввести смертну кару для всіх без винятку корупціонерів, в іншому разі довічне ув'язнення!!!
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01.03.2023 19:25 Ответить
Начинаю прозревать почему с каждого утюга до́носится что эта война на очень долго. Да с таким уровнем воровства на крови она будет идти десятки лет. Вообще должно быть расстреляно, чтобы другим неповадно было.
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01.03.2023 19:33 Ответить
Нікому нічого не буде Президент сказав що унас корупції немає всі білі і пухнасті а це означає що вони всі у долі хто такий Шмигаль людина Ахметова смотрящий.
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02.03.2023 09:26 Ответить
Даже и 8,9.. гривні много если они продаються в магазинах по 6 6.50.. на сегодня.. без наказаност в воени час ето жест..
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02.03.2023 15:05 Ответить
Я в шоці від нашої влади!!!! Хочу звернутися до нашого ***********: ти справді вважаєш, що найрозумніший?! Боневтік- це теза для долбо...бів!!!! Ти повинен сидіти за гратами разом з опзж, слугами,міністрами, а на голові- секретутка!!!! Бо це це ж вона головує у країні!?А люди цієї хвойди сидять на всіх провладних містах! Тому і корупція поодинока і справ з посадками нема!!!! Але ви всі повинні згинути,, тому що люди вас просто розірвуть!!!!!
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02.03.2023 17:02 Ответить
Премьер министр публично лжет на весь мир, ему "подпевает" опозорившийся с 2 замами-ворами министр обороны!? Что же тогда системная коррупция,которой ,-по лживым словам чиновников самого высокого ранга,- нет в Украине?! Это до какой степени цинизма нужно докатиться , чтобы так нагло ,тупо-примитивно лгать!? И в какой демократической стране , после такого жутко резонансного скандала, да ещё и во время войны , министр обороны не ушел бы в отставку!? Украина утопает в коррупции и ее производная-на самом верху.С такими "министрами"мы не в Европу, а ж-пу зайдём!?
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02.03.2023 19:28 Ответить
Резнік повинен просто застрелитись. Якщо він чоловік.
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02.03.2023 20:10 Ответить
Ну ***** , не виродки???????!!!!!!!!!А воно(резнікоіффффф) знімає з військових зарплати мотивуючи нестачею коштів!!!!!!!! Щоб ти та твої діти повиздихували!!!! Падло!!!! Потрясти ( добре) Кабмін та депутатів то і кошти знайшлися б!!!!!!!!!!
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02.03.2023 20:32 Ответить
На главкоме про фляги пластиковые тоже неплохо рассказали. За купка с гравировкой от продажи мень 1дол, а для отмывки цена почти 8...
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03.03.2023 12:19 Ответить
Цікаво було б дізнатися хто запропонував встановити ту ціну. І хто планований поставщик? І в кого би брали ті яйця? І по якій ціні у первинної інстанції? Бо клювати міністра варто, але ж і з'ясувати весь ланцюжок грабіжників теж важливо.
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04.03.2023 13:53 Ответить
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