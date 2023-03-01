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Новости Агрессия России против Украины Война
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Россияне могут осуществить точечные ракетные удары по Украине или атаковать несколькими волнами, - ОК "Юг"

ракета

Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Но это может быть не обязательно массированный удар, россияне могут прибегнуть и к точечным ударам или атакам волнами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, корабельная группировка врага на боевом дежурстве в Черном море продолжает находиться без изменений.

"Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, снаряженных количеством до 32 ракет "Калибр". Среди этих носителей есть и подводные", – рассказала Гуменюк.

Она также напомнила, что пуски ракет с подводных носителей достаточно сложно выявлять украинским силам ПВО.

"Поэтому и угроза остается очень высокой. Заметим, что такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", - отметила Гуменюк.

По ее словам, сейчас наблюдается активность авиации российских войск.

"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это не будет обязательно массированный удар. Возможен и точечные, а может и несколькими волнами. Но такая готовность свидетельствует о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", – замечает Гуменюк.

Также она добавила, что шторм в море остается умеренным, что позволяет противнику совершить пуск ракет.

Также читайте: Россия увеличивает количество кораблей в Черном море, фиксируется активность тактической авиации, - ОК "Південь"

ракеты (3592) россия (96018) Черное море (1486) Гуменюк Наталья (577)


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01.03.2023 10:11 Ответить
Це та Тіна канделакі, яка постійно пістіт, бо коли вона мовчить, їй страшно.
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01.03.2023 10:29 Ответить
Херантії.
Суки, палатимете, стікатимете кров'ю. Бігатимете розваленими вулицями, кричатимете.
Бо кожен отримує те на що заслуговує, а ви заслуговуєте на те, щоб перестати існувати.
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01.03.2023 11:22 Ответить
а можуть і чмокати
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01.03.2023 10:13 Ответить
И чтоб паказать вяличие **********, путлер в очередной раз ударит по мирным городам Украины. Но вместо вяличия - презрение и ненависть.

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01.03.2023 10:31 Ответить
Ці подробиці більше для зенітників. Для громадян є оповіщення: "Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття!" Та звуки сирен.
А ще громадян турбує, як спрацює ППО. На Хмельниччині останнім часом в цьому плані результати невтішні.
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01.03.2023 10:39 Ответить
 
 