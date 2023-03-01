Россияне могут осуществить точечные ракетные удары по Украине или атаковать несколькими волнами, - ОК "Юг"
Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Но это может быть не обязательно массированный удар, россияне могут прибегнуть и к точечным ударам или атакам волнами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, корабельная группировка врага на боевом дежурстве в Черном море продолжает находиться без изменений.
"Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, снаряженных количеством до 32 ракет "Калибр". Среди этих носителей есть и подводные", – рассказала Гуменюк.
Она также напомнила, что пуски ракет с подводных носителей достаточно сложно выявлять украинским силам ПВО.
"Поэтому и угроза остается очень высокой. Заметим, что такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", - отметила Гуменюк.
По ее словам, сейчас наблюдается активность авиации российских войск.
"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это не будет обязательно массированный удар. Возможен и точечные, а может и несколькими волнами. Но такая готовность свидетельствует о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", – замечает Гуменюк.
Также она добавила, что шторм в море остается умеренным, что позволяет противнику совершить пуск ракет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Суки, палатимете, стікатимете кров'ю. Бігатимете розваленими вулицями, кричатимете.
Бо кожен отримує те на що заслуговує, а ви заслуговуєте на те, щоб перестати існувати.
А ще громадян турбує, як спрацює ППО. На Хмельниччині останнім часом в цьому плані результати невтішні.