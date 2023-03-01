Россияне могут осуществить точечные ракетные удары по Украине или атаковать несколькими волнами, - ОК "Юг"

Угроза ракетных ударов по Украине остается очень высокой. Но это может быть не обязательно массированный удар, россияне могут прибегнуть и к точечным ударам или атакам волнами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, корабельная группировка врага на боевом дежурстве в Черном море продолжает находиться без изменений.

"Это 15 вражеских кораблей, среди которых остаются 5 ракетоносителей, снаряженных количеством до 32 ракет "Калибр". Среди этих носителей есть и подводные", – рассказала Гуменюк.

Она также напомнила, что пуски ракет с подводных носителей достаточно сложно выявлять украинским силам ПВО.

"Поэтому и угроза остается очень высокой. Заметим, что такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", - отметила Гуменюк.

По ее словам, сейчас наблюдается активность авиации российских войск.

"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это не будет обязательно массированный удар. Возможен и точечные, а может и несколькими волнами. Но такая готовность свидетельствует о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", – замечает Гуменюк.

Также она добавила, что шторм в море остается умеренным, что позволяет противнику совершить пуск ракет.

Также читайте: Россия увеличивает количество кораблей в Черном море, фиксируется активность тактической авиации, - ОК "Південь"