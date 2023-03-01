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СБУ задержала в Николаеве агента ФСБ, разведывавшего места базирования иностранного вооружения

сбу

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в результате спецоперации в Николаевской области. Им оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

Под прикрытием тренировок украинских защитников он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории южного региона.

В первую очередь российской спецслужбой ему ставились задачи – выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ. Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ.

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Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства.

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили российского агента, задержали его и тем самым предотвратили передачу врагу оборонных сведений.

По данным следствия, изменник по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины.

Для коммуникации с врагом использовал анонимный мессенджер.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили: мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором; оружие и боеприпасы. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается досудебное расследование.

Николаев (2159) СБУ (19983) ФСБ (1941)


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На мою думку, зрадників треба розстрілювати.
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01.03.2023 11:08 Ответить
КОРОНАВІРУС ОДЕСА



Відео з російського квадрокоптера, боєць ЗСУ мужньо утримує позицію під шквальним вогнем підарив, відстрілюючись з підствольного гранатомета. Ні, ми не знаємо, як склалася доля бійця. Враховуючи, що відео не має продовження - сподіваємось, що окупанти відступили.

https://twitter.com/i/status/1630694078294769666
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01.03.2023 11:10 Ответить
в першу світову країни Антанти так і робили - швидко розстрілювали і публікували імена в пресі. самі німці визнавали, що це паралізувало їх розвідку.
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01.03.2023 11:17 Ответить
І хто ж цей агент - а ось воно - https://news.pn/ru/criminal/287057 https://news.pn/ru/criminal/287057

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01.03.2023 13:29 Ответить
Виборець зелених.
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01.03.2023 14:43 Ответить
У такий страшний для україни воєнний час потрібно ввести закон про розстріл громадян україни які працюють на ворога і допомагають вбивати українців.
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01.03.2023 15:15 Ответить
 
 