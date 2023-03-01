СБУ задержала в Николаеве агента ФСБ, разведывавшего места базирования иностранного вооружения

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного российского агента в результате спецоперации в Николаевской области. Им оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

Под прикрытием тренировок украинских защитников он собирал разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на территории южного региона.

В первую очередь российской спецслужбой ему ставились задачи – выявить места базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ. Для сбора сведений он "в темную" использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ.

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Разведывательная информация требовалась оккупантам для осуществления прицельных ракетных ударов по военным объектам нашего государства.

Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили российского агента, задержали его и тем самым предотвратили передачу врагу оборонных сведений.

По данным следствия, изменник по собственной инициативе вышел на ФСБ и предложил свою помощь в войне против Украины.

Для коммуникации с врагом использовал анонимный мессенджер.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили: мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором; оружие и боеприпасы. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается досудебное расследование.