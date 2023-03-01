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Новости Война
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Нам нужно отойти от однодневного оборонительного планирования, эта война надолго, - Бутусов

зсу

Уже сейчас необходимо планировать подготовку и воспитание резервов, поскольку кадровая армия не может постоянно вести боевые действия в течение года.

Об этом в интервью журналисту Радио Свобода Сергею Иванову заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Проблема в том, что у нас отсутствует обронное планирование. Его нет. ... Все полагаются на то, что придут мотивированные подготовленные солдаты. Ну а откуда они придут? Они что, десантируются откуда нам их кто подарит? Это те люди, которых мы сами должны воспитать", - отметил он.

По словам Бутусова, кадровая российская армия закончилась в июле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не внедряет стандарты НАТО. Такое впечатление, что 8 лет войны не было, - Бутусов

"Боеспособность ее кончилась. Люди там еще есть. Но отсутствует этот боеспособный, пассионарный такой стержень, ведущий вперед. У нас кадровая армия кончается уже сейчас. И всё нормально, это логика событий. Ну, вернее, это не нормально – это война. Но это логика событий. Это нужно просчитывать заранее. Потому что кадровая армия не может постоянно вести боевые действия в течение года. Люди тоже устают, значительные потери. Они не могут – одни и те же люди – воевать годами. Такого чуда не может случиться. Поэтому конечно, что нужно планировать заранее. И это нужно было планировать. И сейчас нужно планировать подготовку и воспитание резервов", – пояснил журналист.

"У нас, к сожалению, нет понимания, какую войну мы ведем, какими силами, на какой срок. Для этого у нас отсутствует приоритизация и концентрация ресурсов – человеческих и материальных. Почему так вышло? Потому что политическое руководство у нас не верило в войну, отрицало возможность боевых действий. И не верит даже сейчас. И думает, что кто-то вместо них все это построит. НАТО научит, кто-то даст оружие, кто-то научит. Ну так не будет! Научить могут лучше современной войне только мы в Украине. Никто лучше нас не знает", – подчеркнул Бутусов.

Главный редактор Цензор.НЕТ напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: "Как бы тяжело ни было, главное, что не будет стыдно".

"И это правильные слова. Но в военном планировании мы должны понимать, что нам же стыдно уже не будет точно. Уже мы продержались. Уже выстояли. И первый день, и первый месяц, и полгода – уже год выстояли. Нам нужно работать на разгром противника. Для этого нам нужно от однодневного "ура, мы продержались!", от этой логики однодневного планирования, которое мы выстояли, нам нужно перейти на планирование на год, на два, на три. И это уже должно было быть сделано", - объяснил он.

По словам Бутусова, нужно понимать - эта война надолго.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бахмут под обстрелами российской артиллерии. Улица Корсунского. Январь 2023 | Юрий Бутусов. ВИДЕО

оборона (5225) Бутусов Юрий (4381)


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Топ комментарии
+23
Так зване наше "політичне керівництво" не "не вірило у війну", а сумлінно виконувало оманські вказівки. Періодично і зараз намагається тихою сапою робити те саме...
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01.03.2023 11:25
+23
Для цього на керуючих посадах мають буди люди професіонали, а не профани якісь з кварталу 95
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01.03.2023 11:31
+12
V proslom godu NATO stranax obucilis 15 tysiac soldat s Ukraini.v etom namecajetsia 45 tysiac obucit
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01.03.2023 11:24
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Щоб не було стидно.... Стидно не буде. Україна тримається на плечах ЗСУ і народу.
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01.03.2023 11:18 Ответить
Як там в Німеччині?
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01.03.2023 11:42 Ответить
В Берліні +5° за цельсієм. Живуть же люде. У вишиванках ходять.
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01.03.2023 11:49 Ответить
Учора упала енергосистема в транспорті, 4 години стояло метро, ішла додому пішки під пісню Фортеця Бахмут і пісні Кириченко. Я козачка твоя. Мені у цьому місяці буде 60 років, 37 за межами України. Але до сьогодні моя Повага до Батьківщини безмежна і допомогу відсилаю регулярно і багато. Так що тролить мене не потрібно. Україна понад усе
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01.03.2023 12:17 Ответить
І взагалі нарід маслососів, з українськими пашпортами не визнає за українців людей, хто вишиванку з Україні не привіз. Чи не так? Біженці з Чернівців та Закарпаття. А какаяразница масло есть, каву підвезе червоний хрест вільним черкасам
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01.03.2023 12:34 Ответить
не пести кацапская морда
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01.03.2023 12:55 Ответить
А чого ви вирішили,що я вас тролю?Мені дійсно цікаво.
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01.03.2023 13:12 Ответить
V proslom godu NATO stranax obucilis 15 tysiac soldat s Ukraini.v etom namecajetsia 45 tysiac obucit
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01.03.2023 11:24 Ответить
Tak kricat i ucit ne tolko na Ukrainskix soldat ,toze jest i svojix soldat pri uciobe .Tak nado,potom budet legce v bojiu
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01.03.2023 11:27 Ответить
Так зване наше "політичне керівництво" не "не вірило у війну", а сумлінно виконувало оманські вказівки. Періодично і зараз намагається тихою сапою робити те саме...
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01.03.2023 11:25 Ответить
Для цього на керуючих посадах мають буди люди професіонали, а не профани якісь з кварталу 95
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01.03.2023 11:31 Ответить
Прогнози пана Бутусова про "надовго" на жаль не співпадають з "вангуваннями" очільників РНБО, ГУР, МЗС та вреші Арестовича
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01.03.2023 11:31 Ответить
До Юрія Бутусова в рази більше довіри, ніж до усіх них разом взятих.
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01.03.2023 12:38 Ответить
а что значит регуляраня армия заканичивается? в смысле?
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01.03.2023 12:57 Ответить
В прямом,наверное.Получается,что за год перемалывается целая армия,да не каких-то мобиков,а контрактников-профессионалов.Сколько нам говорили было на момент вторжения 270 тис.? Интересно узнать,сколько по мнению Бутусова еще армий должно закончится.
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01.03.2023 13:20 Ответить
ты кацап спалился перемалывают это ваших чмобиках и зеков в черных пакетах
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01.03.2023 13:24 Ответить
Кроме истерического визга,еще что-то будет?)
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01.03.2023 13:31 Ответить
а у тебя кроме брехни что-то есть?
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01.03.2023 15:01 Ответить
В чому я збрехав?)Хіба це я написав,що регулярної армії вже немає?Чи,ти звинувачуєш Бутусова к брехні?)
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01.03.2023 17:19 Ответить
Згоден . Планування потрібне - довгострокове , і це є - раціональним ,, хоча особисто я й не вважаю що війна буде тривати довго .
Але кадри потрібно тримати підготовленими навіть в мирний час .
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01.03.2023 11:33 Ответить
Сувокупнии ВВП США і ЄС в 20 р. перевищує рашу . Ходжес заявив шо США ТА ЄС потрібно в короткі терміни забезпечити Украіну всією необхідною зброєю замість того шоб говорити про затяжну віину .
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01.03.2023 11:35 Ответить
На жаль наше ''вище зелене курвництво'' планувало здачу України!!!
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01.03.2023 11:35 Ответить
Чому ця війна надовго? Картьожниця Яна, мордатий астролог-балабол Росс, бувший рупор Банкової Люсінда всі торочать,що вайнє канєц в березні місяці цього року.
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01.03.2023 11:37 Ответить
"Це ті люди, яких ми самі маємо виховати" --- багато хто не хоче йти воювати,таких предостатньо,котрі шукають різні причини чому вони не мають бути на фронті, усі мотивовані за рік уже давно на фронті,і дуже багато хто уже загинув, дуже ж багато таких які чекають коли це все закінчиться і вони продовжать собі жити як і жили але воювати йтьи не хочуть, таким треба пояснювати,що нікому в такій війні широкомасштабній відсидітися не вдасьться,тому що якщо сидіти то в один прекрасний день твої двері з ноги відкриє бурят і виріже усю твою сімю. Багато хто не усвідомлює взагалі що таке війна, як це було на протязі останніх 8 років, на сході велися боєві дії,а на решту території люди собі жили мирно, тепер широкомасштабна війна торкнулася значно більше людей і охопила значно більшу територію,але все одно залишилася значна частина де війн дуже далеке поняття, наприклад у Тернополі десь раз в 3 дні буває сирена, і на цьому все, світло не вимикають,так як би нічого і не відбувалося,люди забувають що на сході і півдні іде війна,треба їм про це говорити і дати розуміти,що відсидітися не вийде,можна сидіти звичайно.але до поридо часу.прийде момент коли до тебе з таким відношенням в твій дім прийде кацап якщо ти його не підеш зустрічати на фронт зараз
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01.03.2023 11:43 Ответить
ты же того депутата и выбрал а теперь сопли распускаешь.. надо головой думать слушать умных людей а не зомбоящик зеленского
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01.03.2023 12:59 Ответить
То що в наступному році ЗеКо писюн-пианисти будуть скасовувать вибори та продовжувати грабувати країну???!!! 🤢👽
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01.03.2023 11:44 Ответить
Якщо до 24.02.22 "вище керівництво" просто саботувало та руйнувало обороноздатність країни майже у відкриту, то після повномаштабного вторгнення вони це роблять підло і приховано. То з німцями розісруться (майже повна зупинка допомоги), то Ізраїлю підісруть (майже те саме), то послів напризначають (до речі, бєнядіктова в Швейцарії "добре" попрацювала - Швейцарія не дозволила третім країнам передавати товари військового призначення їхнього виробництва в Україну) і т.д...

Але то все не на часі! Головне - рейтинг боневтіка і звинувачення Порошенка у власних "проє@алі"
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01.03.2023 11:48 Ответить
Нещодавно дивився відео одного військового з фронту, він сказав що війна закінчиться у березні, ще він додав: не знаю як, але є таке відчуття і наш будганов теж таке вангує
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01.03.2023 11:53 Ответить
дай Бог но вряд ли
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01.03.2023 20:42 Ответить
У березні 2024 чи 2025 року?
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02.03.2023 08:59 Ответить
Не буде ніякої довгої війни.Хто не працюючу країну годувати та утримувати буде у весь цей час?За чий рахунок все це буде?Хто потім буде утримавати сотні тисяч скалічених?Заробітчане кожного року більше 15 мілліардів долларів в країну перевозили,на ці гроші країна і жила.
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01.03.2023 11:53 Ответить
45000 готовятся за границей + новые подтягивают на подготовку
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01.03.2023 13:03 Ответить
Тебе ще не впіймали? Тільки щось про мобілізацію-там і ти,тварюко сепарська.
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01.03.2023 13:15 Ответить
не пести кацпаская морда
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01.03.2023 13:27 Ответить
Досить брехні, Україна ці роки жила за рахунок експорту: метал, агропродукція, it. гастербайтери не були головними донорами країни
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02.03.2023 08:56 Ответить
Какое нафиг "надолго"?

Снаряды уже дефицитные откуда браться будут, из воздуха? Или автоматами воевать будем?
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01.03.2023 12:06 Ответить
Правильно он говорит. Не могут одни и те же воевать. Пора нас менять на тех, кто в городе отсиживается.
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01.03.2023 12:19 Ответить
Ти маєш на увазі простих робітників с заводів-вантажівок-будівництв?
Так там вже брати майже немає кого.
Залишилися або віком 50+, або хворобами ++.
Чи ти маєш на увазі молодих-здорових-розумних-багатих?
Так то мажори, їх не призивають.
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01.03.2023 12:39 Ответить
бред собачий очень много молодежи по городу шастает а то что
не здоровых много тоже правда
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01.03.2023 13:05 Ответить
Дякую що хоч не матом.
Так то саме та молодь, що по місту шариться в пошуках пригод, то саме й є мажори.
Вони хапунів у рибацькій формі не бояться.
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01.03.2023 13:08 Ответить
какие мажоры что ты несешь зайди в любой супермаркет там полно народу разного возраста - очень много военных в резерве и тро
из моих знакомых пока никого не забрали на передовую "тренируются" по месту
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01.03.2023 13:12 Ответить
Якось читав інтерв'ю з бійцем, який розповідав, що щойно їх замінили на мобілізованих, ті відступили після першого ж потужного обстрілу і, зрештою, довелося знову її відбивати. Якби це прикро не було, але Україна триматиметься до тих пір, поки триматимуться професіонали, патріоти та вмотивовані люди і та частина мобілізованих, яка хоч і не рветься воювати, але як треба то буде хоч намагатися. Слабаки, боягузи, хворі і т.п. силою затягнуті на передову тікатимуть, саботуватимуть, вчинятимуть самогубства і т.п. і ніякі погрози чи мотиваційні промови цього не змінять.
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01.03.2023 13:09 Ответить
надо готовить лучше и конечно не с одними калашами на передовую посылать
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01.03.2023 13:13 Ответить
Нещодавно була новина, про мобілізованого ITшніка середнього віку, якого одправили на Бахмут після 5 (!!!) днів "підготовки".
То ЯК такі будуть тримати позицію????
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01.03.2023 13:13 Ответить
Так він ще й з тих, хто не відмазувався, а готовий навчатися та воювати. При якісній підготовці був би хороший солдат, який міг би принести чимало користі. А так, кинули без підготовки в саме пекло і байдуже їм до його життя.
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01.03.2023 13:28 Ответить
Саме так.
Але з його слів , п'ятиденне "навчання" було:
Три заняття з розборки АК, три з тактики стрілецького бою, одна стрільба "в нікуди", та два десятка шикувань, і все це в перервах між господарськими роботами.
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01.03.2023 13:32 Ответить
А чому вирішили "що нема планування"? Це хтось доповів, чи продукт власних роздумів?
Якби не було планування, то на було би і мобілізації, проти якої усім фронтом виступають "суперпатріоти" на Цензорі. Не було би законів про відповідальність за умисне невиконнаня наказів. Не було би формування нових бригад, ( проти чого на початку війни виступав пан Юрій, мовляв доцільно розширювати штати діючих)
Єдине із чим згода- післяопераційний розбір.
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01.03.2023 13:10 Ответить
Розкажіть мені, скільки мобілізовано "безпородних", а потім покажіть хоч одного мобілізованого мажора.
А потім поговоримо і про "суперпатріотів" и про Конституційний обов'язок.
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01.03.2023 13:16 Ответить
Так у вас на фермі все у методичках вказано, там і знайдеш.
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01.03.2023 13:18 Ответить
Прозріли, ато все слухали Аристовича, Буданова в соц опитуваннях навіть графи що війна буде більше року не ставили, просто зелені дебіли.
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01.03.2023 14:46 Ответить
По- перше:_ надовго не вийде бо Україна не має такого ресурсу. По-друге: перестаньте тут срать один на одного зображуючи з себе умняків. Треба навчитись поваги до іншої точки зору.
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01.03.2023 16:16 Ответить
 
 