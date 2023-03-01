Нам нужно отойти от однодневного оборонительного планирования, эта война надолго, - Бутусов

Уже сейчас необходимо планировать подготовку и воспитание резервов, поскольку кадровая армия не может постоянно вести боевые действия в течение года.

Об этом в интервью журналисту Радио Свобода Сергею Иванову заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Проблема в том, что у нас отсутствует обронное планирование. Его нет. ... Все полагаются на то, что придут мотивированные подготовленные солдаты. Ну а откуда они придут? Они что, десантируются откуда нам их кто подарит? Это те люди, которых мы сами должны воспитать", - отметил он.

По словам Бутусова, кадровая российская армия закончилась в июле.

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"Боеспособность ее кончилась. Люди там еще есть. Но отсутствует этот боеспособный, пассионарный такой стержень, ведущий вперед. У нас кадровая армия кончается уже сейчас. И всё нормально, это логика событий. Ну, вернее, это не нормально – это война. Но это логика событий. Это нужно просчитывать заранее. Потому что кадровая армия не может постоянно вести боевые действия в течение года. Люди тоже устают, значительные потери. Они не могут – одни и те же люди – воевать годами. Такого чуда не может случиться. Поэтому конечно, что нужно планировать заранее. И это нужно было планировать. И сейчас нужно планировать подготовку и воспитание резервов", – пояснил журналист.

"У нас, к сожалению, нет понимания, какую войну мы ведем, какими силами, на какой срок. Для этого у нас отсутствует приоритизация и концентрация ресурсов – человеческих и материальных. Почему так вышло? Потому что политическое руководство у нас не верило в войну, отрицало возможность боевых действий. И не верит даже сейчас. И думает, что кто-то вместо них все это построит. НАТО научит, кто-то даст оружие, кто-то научит. Ну так не будет! Научить могут лучше современной войне только мы в Украине. Никто лучше нас не знает", – подчеркнул Бутусов.

Главный редактор Цензор.НЕТ напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного: "Как бы тяжело ни было, главное, что не будет стыдно".

"И это правильные слова. Но в военном планировании мы должны понимать, что нам же стыдно уже не будет точно. Уже мы продержались. Уже выстояли. И первый день, и первый месяц, и полгода – уже год выстояли. Нам нужно работать на разгром противника. Для этого нам нужно от однодневного "ура, мы продержались!", от этой логики однодневного планирования, которое мы выстояли, нам нужно перейти на планирование на год, на два, на три. И это уже должно было быть сделано", - объяснил он.

По словам Бутусова, нужно понимать - эта война надолго.

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