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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мексика могла бы отойти от нейтралитета и предоставить Украине гуманитарную, медицинскую и экономическую поддержку, - замглавы МИД Мельник

мельник,андрій

Мексику призывают отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, начатой Россией, и оказать помощь.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, цитируемый CNN.

"Эта страна остается более-менее нейтральной. Нам потребуется дополнительная поддержка... Мы надеемся, что мексиканское общество, мексиканский народ и, прежде всего, правительство этой страны изменят дискурс", - сказал Мельник.

Замглавы МИД отметил, что Мексика могла бы оказать Украине гуманитарную, медицинскую и экономическую поддержку.

"Направьте врачей в Украину, отправьте несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг... Эту помощь украинцы запомнят навсегда", - подчеркнул он.

Мельник объяснил, что любая поддержка Украины со стороны Мексики могла бы оказать существенное влияние на ее лидерство в Латинской Америке. Он также добавил, что просьба Украины о помощи является "оправданным ожиданием", учитывая историю Мексики с колониализмом. По его словам, война России против Украины – это "современная колониальная война".

"Покажите красивый мексиканский флаг на недавно освобожденных территориях (Украина - ред.)", - призвал замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мексика осудила нападение России на Украину

Мексика (120) помощь (7861) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+9
Гуманітарку?? Звучить як знущання..вже все згнило, потрібна нова партія? Чи продали, що не зіпсувалось? Через вас, гнид зелених, кожна країна буде 10 раз думати, ніж нам допомогти..

І де ж та смертна кара під час дії воєнного стану?? За саботаж, крадівництво в особливо великих розмірах, дискридитацію
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01.03.2023 11:31
+9
агов,Мельник...може запитаєшь у кварталу допомоги,це блишче ніж Мексіка.
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01.03.2023 11:36
+5
Вряд ли местные бароны пойдут на такой шаг, они не гуманитарии. Да и технически они больше с масквой повязаны.
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01.03.2023 11:26
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Вся Південна Америка зачаілась -- латинос - тільки англо - сакси за нас .
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01.03.2023 11:23 Ответить
Вряд ли местные бароны пойдут на такой шаг, они не гуманитарии. Да и технически они больше с масквой повязаны.
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01.03.2023 11:26 Ответить
вони швидше гуманітарку кацапам передадуть. всі їхні наркобарони через кацапські дипканали переправляють у Європу свою наркоту.
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01.03.2023 11:30 Ответить
Гуманітарку?? Звучить як знущання..вже все згнило, потрібна нова партія? Чи продали, що не зіпсувалось? Через вас, гнид зелених, кожна країна буде 10 раз думати, ніж нам допомогти..

І де ж та смертна кара під час дії воєнного стану?? За саботаж, крадівництво в особливо великих розмірах, дискридитацію
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01.03.2023 11:31 Ответить
вже нічого *******? Що про гуманітарку мову заводите
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01.03.2023 11:32 Ответить
агов,Мельник...може запитаєшь у кварталу допомоги,це блишче ніж Мексіка.
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01.03.2023 11:36 Ответить
заткнеться колись Мельник чи ні?
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01.03.2023 11:39 Ответить
У Мексиці своя війна. Там держава у державі. Формально країною керують урядові структури, але на місцях реальна влада належить наркокартелям. Там регулярно відбуваються збройні протистояння поліції та військових з організованою злочинністю. Причому часто це виглядає як справжня військова операція з задіянням важкої техніки та авіації.

Так що не думаю, що мексиканський уряд палає бажанням нам щось давати.
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01.03.2023 11:44 Ответить
там у одному Мехіко поза 20 лямів населення там в фавелах такі заміси бувають що не поступляться деяким нашим військовим операціям,але ж то дурник мельник якому лише б сиранути ротом...
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01.03.2023 14:34 Ответить
Нещодавно там через одного наркобарона справжня війна була.
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01.03.2023 14:46 Ответить
І що це вина тупих мексиканців що не можуть навести лад з наркокартелями які озброєнні легкою стрілецької зброєю
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23.04.2023 07:56 Ответить
Пора вже Мельника відправляти послом до Мексики.
До речі, у березні 2022 року Ізраїль відкрив у Львівській області польовий шпиталь, а 3 квітня відправив туди 80 медиків. Запам'ятали назавжди?
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01.03.2023 11:44 Ответить
Мельнику винні абсолютно ВСІ!!! Як цей розумово неповноцінний став пОслом в Німеччині - загадка ((( Дивлячись на таких хамовитих і тупих утирків складається враження про державу в цілому (((
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01.03.2023 12:54 Ответить
Мельнику ганьба ! Пора відпочити від тяжкої дипломатичної праці!
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01.03.2023 11:46 Ответить
Ну, якщо зелені випустили клоуна Мельника, то справи у дебіломарафона видно не найкращі. Чимось публіку потрібно розважати? Безумну сдули, Агрохімімія нестрижений, залишився Мельник.
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01.03.2023 12:58 Ответить
Ну мотивувати треба якось в інший спосіб. Направте туди дипломатів, спецагентів чи ще когось нехай зроблять пропозицію від якої не можна відмовитись.
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01.03.2023 13:21 Ответить
ви, зелені піdори геть їbанулися? тобто за півроку ви вже в сомалі проситиме допомогу?!
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01.03.2023 13:54 Ответить
 
 