Мексика могла бы отойти от нейтралитета и предоставить Украине гуманитарную, медицинскую и экономическую поддержку, - замглавы МИД Мельник
Мексику призывают отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, начатой Россией, и оказать помощь.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, цитируемый CNN.
"Эта страна остается более-менее нейтральной. Нам потребуется дополнительная поддержка... Мы надеемся, что мексиканское общество, мексиканский народ и, прежде всего, правительство этой страны изменят дискурс", - сказал Мельник.
Замглавы МИД отметил, что Мексика могла бы оказать Украине гуманитарную, медицинскую и экономическую поддержку.
"Направьте врачей в Украину, отправьте несколько мобильных госпиталей, покажите свой флаг... Эту помощь украинцы запомнят навсегда", - подчеркнул он.
Мельник объяснил, что любая поддержка Украины со стороны Мексики могла бы оказать существенное влияние на ее лидерство в Латинской Америке. Он также добавил, что просьба Украины о помощи является "оправданным ожиданием", учитывая историю Мексики с колониализмом. По его словам, война России против Украины – это "современная колониальная война".
"Покажите красивый мексиканский флаг на недавно освобожденных территориях (Украина - ред.)", - призвал замминистра.
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І де ж та смертна кара під час дії воєнного стану?? За саботаж, крадівництво в особливо великих розмірах, дискридитацію
Так що не думаю, що мексиканський уряд палає бажанням нам щось давати.
До речі, у березні 2022 року Ізраїль відкрив у Львівській області польовий шпиталь, а 3 квітня відправив туди 80 медиків. Запам'ятали назавжди?