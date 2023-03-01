Закон об усилении ответственности для военнослужащих просто перебрасывает ее от высших руководителей на подчиненных, - Бутусов

Заставить убивать врага невозможно, необходимо качественное планирование, и для этого ответственность должна быть у командиров.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью журналисту Радио Свобода Сергею Иванову.

"Президент Зеленский заявил, что он подписал закон об уголовной ответственности за невыполнение приказов военнослужащих. Потому что это требование военных и это нужно усиление дисциплины. Ну, как-то оно раньше происходило без этого закона. Что-то другое работало. Возможно, дисциплина нужна. Но строгая ли дисциплина? Мы же… Цель какая этой дисциплины? Уничтожение врага. Разве врага убивают из-за строгого приказа и из-за страха тюрьмы? Нет. Врага убивают через качественное планирование, подготовку, оснащение, развитие и много-много разных системных вещей", - пояснил он.

По словам Бутусова, заставить убивать врага невозможно.

"Это может делать недемократическая страна, такая как Россия. Говорящая: либо кувалда – и ты идешь вперед, либо тебя убьют в тылу. Такая советская, сталинская, путинская логика. Она работает. Но это не Украина! В Украине это невозможно "В демократической стране это невозможно. Оно не будет работать. Принуждение должно быть частью мотивации. Надо создать систему мотивации, а потом у тебя может быть такой кирпичик где-то – это еще усиление дисциплины и жесткие карательные какие-то меры", - добавил журналист.

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Главный редактор Цензор.НЕТ подчеркнул, что нужно качественное планирование, и для этого ответственность должна быть у командиров. У высшего руководства в первую очередь, а не у тех, кто выполняет его приказы.

"К сожалению, этот закон сделан для того, чтобы можно было убирать ответственность от высших руководителей и опрокидывать на подчиненных. Это неправильная логика", - отметил он.

В качестве примера Бутусов привел послеоперационный анализ действий, существующий в каждой армии НАТО.

"То есть after action review. Который прописан в боевых уставах Вооруженных сил США, например, и других стран НАТО. Этот стандарт, эта стандартная оперативная процедура, позволяет исследовать действия высшего командования. В служебном порядке. Не публично. Не для того, чтобы кому-то отрубить голову или расстрелять. А чтобы понять, что мы сделали не так. Или, что мы сделали хорошо, что у нас получилось, что у нас не получилось. Какая проблема, кто не сделал, как усовершенствовать, как следующий бой выиграть? Вот зачем это нужно. У нас всего этого нет, все это отвергается. Никаких перемен нет. Хотя это стандарт НАТО. Вместо стандарта НАТО мы принимаем стандарт "Вагнера" и Путина", - подытожил журналист.

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