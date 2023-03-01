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Новости Война
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Закон об усилении ответственности для военнослужащих просто перебрасывает ее от высших руководителей на подчиненных, - Бутусов

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Заставить убивать врага невозможно, необходимо качественное планирование, и для этого ответственность должна быть у командиров.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью журналисту Радио Свобода Сергею Иванову.

"Президент Зеленский заявил, что он подписал закон об уголовной ответственности за невыполнение приказов военнослужащих. Потому что это требование военных и это нужно усиление дисциплины. Ну, как-то оно раньше происходило без этого закона. Что-то другое работало. Возможно, дисциплина нужна. Но строгая ли дисциплина? Мы же… Цель какая этой дисциплины? Уничтожение врага. Разве врага убивают из-за строгого приказа и из-за страха тюрьмы? Нет. Врага убивают через качественное планирование, подготовку, оснащение, развитие и много-много разных системных вещей", - пояснил он.

По словам Бутусова, заставить убивать врага невозможно.

"Это может делать недемократическая страна, такая как Россия. Говорящая: либо кувалда – и ты идешь вперед, либо тебя убьют в тылу. Такая советская, сталинская, путинская логика. Она работает. Но это не Украина! В Украине это невозможно "В демократической стране это невозможно. Оно не будет работать. Принуждение должно быть частью мотивации. Надо создать систему мотивации, а потом у тебя может быть такой кирпичик где-то – это еще усиление дисциплины и жесткие карательные какие-то меры", - добавил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военнослужащих

Главный редактор Цензор.НЕТ подчеркнул, что нужно качественное планирование, и для этого ответственность должна быть у командиров. У высшего руководства в первую очередь, а не у тех, кто выполняет его приказы.

"К сожалению, этот закон сделан для того, чтобы можно было убирать ответственность от высших руководителей и опрокидывать на подчиненных. Это неправильная логика", - отметил он.

В качестве примера Бутусов привел послеоперационный анализ действий, существующий в каждой армии НАТО.

"То есть after action review. Который прописан в боевых уставах Вооруженных сил США, например, и других стран НАТО. Этот стандарт, эта стандартная оперативная процедура, позволяет исследовать действия высшего командования. В служебном порядке. Не публично. Не для того, чтобы кому-то отрубить голову или расстрелять. А чтобы понять, что мы сделали не так. Или, что мы сделали хорошо, что у нас получилось, что у нас не получилось. Какая проблема, кто не сделал, как усовершенствовать, как следующий бой выиграть? Вот зачем это нужно. У нас всего этого нет, все это отвергается. Никаких перемен нет. Хотя это стандарт НАТО. Вместо стандарта НАТО мы принимаем стандарт "Вагнера" и Путина", - подытожил журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Этот закон направлен на улучшение военной дисциплины, – Зеленский ответил, почему поддержал усиление ответственности военнослужащих

уголовная ответственность (440) военнослужащие (6174) Бутусов Юрий (4381) ВСУ (6666)


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Топ комментарии
+20
Перефразувавши: у розкраданні на закупках "яєць по 17" мільярдів грн. посадовцями МОУ винні солдати ЗСУ, бо вони ті харчі споживають.
А Рєзніков святий та безгрішний.
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01.03.2023 11:55
+14
В нас головне щоб чим більше чоловіків мобілізувати, а потім їх покласти на фронті без належної підготовки і відповідальності командування....
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01.03.2023 11:59
+14
Абсолютно точна оцінка, як самого закону так і всіх хто замарався його підтримкою.
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01.03.2023 12:03
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Правила форума Совет форумчан
Примушувати не треба -- якшо ти иого не вб"єш то він вб"є тебе .
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01.03.2023 11:54 Ответить
Перефразувавши: у розкраданні на закупках "яєць по 17" мільярдів грн. посадовцями МОУ винні солдати ЗСУ, бо вони ті харчі споживають.
А Рєзніков святий та безгрішний.
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01.03.2023 11:55 Ответить
ну а где вы видели ермолочных да еще и виноватых у них то Бог виноватый **** то палестинцы то немцы хотя если почитать Тору и Талмуд там просто кошмар какие фашистские практически наративы прописаны и человеконенавистнические вещи что даже Гитлеру которого заплевали моторошно становится но то РЕЛИГИЯ И то ермолочные им можно красть и говорить это не олигархи можно самому повестки не получать 4 раза дезертировать попробовал бы Клоун такое в Израиле думаю пропал бы пацан надолго лет так пожизненно у нас он Главный Клоун по армии..ю такую же подобно себе шоблу понабирал в руководство Залужный а вот с этим Законом в нашей армии его называют Закон Залужного... Залужный и по**осрал себе и еще как он опустился на уровень Бубочки в одну штакетницу с ним рядом.. власть развращает власть без ответственности развращает до невозможности тому яйца на кг а наше житие измеряется придурью клоуна во власти шелупони и шавок и ублюдочностью командиров...А коррупция на фронте такая что ОКУЕТЬ не встать но главное солдаты виноватые фронт бурлит скоро будет освобождение Киева от Квартальной шоблы во власти.. гулять так гулять по полной...
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01.03.2023 12:19 Ответить
В нас головне щоб чим більше чоловіків мобілізувати, а потім їх покласти на фронті без належної підготовки і відповідальності командування....
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01.03.2023 11:59 Ответить
Абсолютно точна оцінка, як самого закону так і всіх хто замарався його підтримкою.
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01.03.2023 12:03 Ответить
Юрій дуже влучно пояснив суть того закону. Краще вже й не сказати.
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01.03.2023 19:29 Ответить
ПІДТРИМУЮ ШАНОВНОГО ПАНА БУТУСОВА!
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01.03.2023 12:03 Ответить
А нах нам армія взагалі, всякі там солдати, командири, зброя?? Є ж зелупа - хрипатий боневтік оманський, він же всіх сам перемагає, особисто йому дають зброю, він же все сам робить, Київ деокупував і таке інше.
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01.03.2023 12:14 Ответить
Сидзиньпин 1 марта объявил мобилизацию Китае...,так что озеро Байкал и т.д.,уже не рабZeя...
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01.03.2023 12:26 Ответить
поки що в армії панує совок, а ніякі не стандарти НАТО..., здається, що "слава" вагнерівців с примусу людей до бою комусь у вищому командуванні не дає спокою..., вони такій "славі" мабуть, сильно заздрять..., тому що коли потім хтось спитає, а чому стільки людей положив, можна завжди відповісти - вони самі, або воювати не вміли, або не хотіли...
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01.03.2023 12:36 Ответить
Бла, бла, бла. Зрада- зрадонька, зрадище! Усе погано, усі нетакі, але десь у далекій схованці сидять усі "у білому", на конях. Залишилося ту схованку знайти.
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01.03.2023 12:53 Ответить
в законі 8271, першим реченням мала бути відповідальність командирів за незаконні, злочинні та не компетентні накази
і тоді цей закон не був би таким страшним
а закон по якому військовий повинен з початку виконати "забаганку" командира, померти через ібанутий наказ, а лиш потім оскаржувати, це сам закон злочинний і порушує права громадян на самозахист...
а як що закон протиречить конституції, то він не мав пройти через вищу раду правосуддя
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01.03.2023 13:12 Ответить
Закони лише через Верховну Раду проходять. Вища рада правосуддя здається суддів відбирає і розглядає скарги на них
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02.03.2023 11:39 Ответить
Доповідаю, як то кажуть, письмово. За планування а також за цілу Говерлу іншою управлінської і адміністративної роботи в ЗСУ відповідають штаби. Штаби штатних формуваннь, а не угрупованнь військ на передовій. Всі ці лейтенанти багато з яких стояли в чергах в воєнкомати під номером 500 з чимось, отримуватимуть з\п 20 000. Це менше ніж більш менш пруткий кур'єр Глово в столиці. Згідно з реформою грошового забезпечення воно буде більше залежним від ШПК ніж при старій схемі нарахуваннь, тобто в штабах найменше зменшення забезпечення відчують полковники, а лейтенанти втратять десь близько 40% того що мали. На підставі викладеного вимушений констатувати: якісного планування не буде.
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01.03.2023 13:38 Ответить
А як комбат може заробить на рядових? Ходять погані чутки
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01.03.2023 13:50 Ответить
Организация основа которой есть "дисциплин" - это признак не здоровой организации !
Так как она тем самым показывает, что в ней ничего не организовано, командиры и командование не имеет доверия и уважения к себе у подчинённых . Что "низы" не согласны с решениями и действиями командиров. И командиры не имея никаких аргументов - опускаются запугиванию и требуют "бесприкословности"...
Убивая тем самым ВСЁ, в том числе и воевать за "такое отношение".
Убивая здоровый боевой азарт, дерзость и инициативы ....
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01.03.2023 16:01 Ответить
 
 