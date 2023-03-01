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Новости Война
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Россияне сейчас пытаются использовать тактику, которую ВСУ реализовывали с начала войны, - Бутусов

окупанти

В рамках пехотной войны Россия реализует стратегию войны на истощение.

Об этом в интервью журналисту Радио Свобода Сергею Иванову заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия потеряла боеспособность. Уже к сентябрю уже утратила боеспособность. И следствием потери этой боеспособности стали успешные наступательные действия Украины в сентябре, октябре, ноябре, которые привели к разгрому российских войск в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас у нас четвёртая фаза войны. Российское командование, проанализировав большие потери своей кадровой армии, провело мобилизацию и сейчас пытается нашей стратегии наземной войны противодействовать аналогичной стратегии, аналогичной тактике – так, как успешно действовала украинская армия.

То есть, против нашей пехоты противопоставить свою пехоту, но большей численности, усиленной большим количеством боевой техники, артиллерии, большим количеством боеприпасов и высокоточного оружия. С применением авиации, вертолетов. То есть сейчас фактически та тактика ползучего наступления пехотной войны, которую успешно реализовывала с первого дня украинская армия, сейчас эту тактику пытается использовать уже российская армия, для того чтобы выбить наш козырь, то есть наше основное преимущество на поле боя", - пояснил он.

Бутусов отметил, что сейчас идет пехотная война.

"В рамках этой пехотной войны Россия реализует стратегию войны на истощение. То есть пытается либо нанести нам большие потери, либо даже провести размен живой силы, поскольку рассчитывает, что численное преимущество позволит нивелировать украинское преимущество в качестве людей. И таким образом нанести поражение, выбить украинский армию из Донбасса", - сказал журналист.

Главный редактор Цензор.НЕТ заявил, что 2023 год будет кампанией за Донбасс.

"Россия отказалась от быстрых действий на охват. То есть тактика ползучего наступления – она предполагает просто выдавливание из определенных рубежей, из рубежа на рубеж, постепенное выдавливание наших войск с реализацией преимущества – огневого преимущества, преимущества в боеприпасах, высокоточном оружии, авиационном вооружении", – подытожил Бутусов.

Читайте: Закон об усилении ответственности для военнослужащих просто перебрасывает ее от высших руководителей на подчиненных, - Бутусов

армия РФ (19562) Бутусов Юрий (4381) ВСУ (6666)


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Топ комментарии
+10
Именно так. Они утилизируют свой биомусор.
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01.03.2023 12:51
+9
нет, но тактика понятна. разменять несколько пидоров на одного героя.
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01.03.2023 12:45
+8
Если у рахи получается это делать-возникает сомнение в в компетентности командования
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01.03.2023 12:39
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evalucionuut', yak ******* virus, klyati parazyty
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01.03.2023 12:38 Ответить
Если у рахи получается это делать-возникает сомнение в в компетентности командования
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01.03.2023 12:39 Ответить
Так это вызывает сомнение с самого начала вторжения, ваши придурки- генералы посылали колонны бронетехники без прикрытия с воздуха и без обеспечения. Сейчас посылают на убой второй состав своих сил. Какая тут "компетентность"?
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01.03.2023 12:46 Ответить
Болен?Речь,о том что рахе удается внедрить тактику ВСУ.По сути это частичный перехват инициативы.
По Соледару есть нехорошие слухи в отношении командования и это не ИПСО.
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01.03.2023 12:52 Ответить
По Соледару и так всё понятно: русским мясом закидали, тысяч двадцать русаков слили.
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01.03.2023 13:13 Ответить
Это точно не ИПСО ? Ипсо, ипсо, только очень топорное в твоем исполнении.
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01.03.2023 13:21 Ответить
Я не смотрю дибилкуватого марафона.Это там все великолепно.
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01.03.2023 13:29 Ответить
Получаться оно по разному может. Кому-то Херсон, а кому-то село ***************, которое является плацдармом для выхода на село Надпердыщенское, которое является стратегической высотой для захвата деревни Большие Дыры, которая примыкает к частному сектору, который примыкает к Бахмуту.
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01.03.2023 13:16 Ответить
в Україні деяким селам по 1000 років, там живуть культурні люди

ти мабуть з росії приїхав ?
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01.03.2023 14:42 Ответить
у кацапов чит на бесконечную технику и юнитов? НЕТ ...
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01.03.2023 12:39 Ответить
нет, но тактика понятна. разменять несколько пидоров на одного героя.
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01.03.2023 12:45 Ответить
Именно так. Они утилизируют свой биомусор.
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01.03.2023 12:51 Ответить
Это только лишний раз подтверждает что они тоже учатся.
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01.03.2023 12:47 Ответить
Також завдяки нашим великим кабінєтним стратєгам, котрі розписують усі подробиці усіх операцій, бува ще й з відео.
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01.03.2023 13:53 Ответить
Є схожість з Херсонською операцією де було поступове продавлення оборони. В Харківській все складніше - раптовість, прорив, охоплення, на що кацапи не здатні.
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01.03.2023 12:49 Ответить
Под Херсоном орки толково отошли,что даже великий Буданов этого не заметил.Вместо окружения от 10-20тыс по нашим прогнозам-там никого не было.Это по марафону все великолепно,но это приводит к плохим последствиям
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01.03.2023 12:56 Ответить
По Херсону договорняк был. Просто об этом никто не скажет.
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01.03.2023 13:05 Ответить
и выход из изюма по узкой горловине, похоже, тоже (((
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01.03.2023 13:21 Ответить
А не пойти бы вам нахрен со своим "договорняком"? А не вбрасывать здесь решенские фейки и не похабить здесь память ребят, погибших за освобождение Херсона. Это под Херсоном, "договорняк" ... ять.

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01.03.2023 13:28 Ответить
Ще скажи що гіркін у 14 році з Славянска сам вийшов
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01.03.2023 13:51 Ответить
Пшол нахер, дебил.
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01.03.2023 14:05 Ответить
Подляковский или пригожинский, гнида?! Или в два ствола пашешь, у#бень? Может, у@банка, - кто вас там знает с такими нитками?) На "дзень савецкай армии" зарегалось, и пытается тут гадить!
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01.03.2023 13:50 Ответить
100% агент засланный.Посмотри,кто и сколько экспертов вещало,что под Херсоном в окружение попадает большое количество орков.По финалу орки ********* незаметно.
Таким образом все ****** эксперды поставили военных в плохое положение.Со стороны или недоработка или договорняк или *** пойми чего.
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01.03.2023 14:03 Ответить
Этих "эспердов" а-ля Жданов нужно было самих послать под Херсон. А ничего что освобождение Херсона началось еще в июле? Не, уже не помним?
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01.03.2023 14:08 Ответить
Насчёт 100%-го засланца (или засланки??) - не сомневаюсь! Остальное - классический пример "гнилой селёдки" - смешивание откровенной наглой лжи с кусочками правдивой информации по принципу "нифсётакадназначна", с целью посеять неуверенность, сомнения, деморализовать и разуверить в правильности действий командования ЗСУ при проведении самых успешных операций!
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01.03.2023 14:22 Ответить
Нічого особливо нового, звична "м'ясна" тактика .
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01.03.2023 12:52 Ответить
Нічого своєго. Все, чим кацапи гордяться - все крадене. Від мистецтва, до технологій. Навіть Кремль копія замку Сфорца, який побудований на пів віку раніше.
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01.03.2023 12:54 Ответить
Юра посмотрите что говорит Кисляк по некоторым видам вооружений, настолько у нас сейчас есть необходимость в сау-минометах и 105 мм пушках на хаммерах?
https://www.youtube.com/watch?v=f72k0xwWsOg&t=1211s
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01.03.2023 12:57 Ответить
"Тайвань передал Украине 800 дронов-бомбардировщиков близкого радиуса действия Revolver 860"
- их везут ещё с лета на верблюдах и доси?
- или они на дермаковско-татаровых складах Бени?
- або неунывающий балагур-затейник, он же свадебный министр Резников использует их в качестве свадебных дронов?
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01.03.2023 12:57 Ответить
у кремля такая стратегия: "или разбейте всю мою армию, или сдавайтесь"
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01.03.2023 13:02 Ответить
Така тактика їм не допоможе, бо розмін живої сили, тобто рівний розмін не вдастся провести тому, що наші воїни обороняються, а та сторона, що обороняєтья завжди несе в рази менше втрат ніж та, що наступає. Знаходячись за стінами будівель, в траншях воїни краще захищені від куль та снарядів противника і стріляючі з бруствера чи з вікна набагато легше прицілитись та влучити ніж пртивнику, який наступає і тому вимушений стріляти зходу. Те ж саме стосується і техніки, яка теж окопується і більш захищена та замаскована. Тому треба якомога довше утримувати міста, стіни якого допомагають нищити переважаючого противника, та вигідні для оборони позиції. І рашистів не мільярд і нас мільйони тож навіть у найгіршому варіанті піхотної війни на виснаження ми все одно стримаємо противника, бо в нас достатньо для цього сил за всіма канонами війни
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01.03.2023 13:23 Ответить
 
 