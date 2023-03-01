Россияне сейчас пытаются использовать тактику, которую ВСУ реализовывали с начала войны, - Бутусов

В рамках пехотной войны Россия реализует стратегию войны на истощение.

Об этом в интервью журналисту Радио Свобода Сергею Иванову заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия потеряла боеспособность. Уже к сентябрю уже утратила боеспособность. И следствием потери этой боеспособности стали успешные наступательные действия Украины в сентябре, октябре, ноябре, которые привели к разгрому российских войск в Харьковской и Херсонской областях. Сейчас у нас четвёртая фаза войны. Российское командование, проанализировав большие потери своей кадровой армии, провело мобилизацию и сейчас пытается нашей стратегии наземной войны противодействовать аналогичной стратегии, аналогичной тактике – так, как успешно действовала украинская армия.

То есть, против нашей пехоты противопоставить свою пехоту, но большей численности, усиленной большим количеством боевой техники, артиллерии, большим количеством боеприпасов и высокоточного оружия. С применением авиации, вертолетов. То есть сейчас фактически та тактика ползучего наступления пехотной войны, которую успешно реализовывала с первого дня украинская армия, сейчас эту тактику пытается использовать уже российская армия, для того чтобы выбить наш козырь, то есть наше основное преимущество на поле боя", - пояснил он.

Бутусов отметил, что сейчас идет пехотная война.

"В рамках этой пехотной войны Россия реализует стратегию войны на истощение. То есть пытается либо нанести нам большие потери, либо даже провести размен живой силы, поскольку рассчитывает, что численное преимущество позволит нивелировать украинское преимущество в качестве людей. И таким образом нанести поражение, выбить украинский армию из Донбасса", - сказал журналист.

Главный редактор Цензор.НЕТ заявил, что 2023 год будет кампанией за Донбасс.

"Россия отказалась от быстрых действий на охват. То есть тактика ползучего наступления – она предполагает просто выдавливание из определенных рубежей, из рубежа на рубеж, постепенное выдавливание наших войск с реализацией преимущества – огневого преимущества, преимущества в боеприпасах, высокоточном оружии, авиационном вооружении", – подытожил Бутусов.

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