Столтенберг о силовом возвращении Крыма: Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу силового возвращения Украиной Крыма, отметив, что война должна закончиться за столом переговоров, а Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы.
Об этом генсек НАТО рассказал в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.
Так, Столтенберга спросили: "И Альянс, и вы подчеркиваете, что Украина должна вернуться на международно-признанные границы. Значит ли это, что Украина должна вернуть Крым силой?"
Генсек НАТО отметил, что война должна закончиться за столом переговоров, а Украина должна сама определить, какие условия для нее приемлемы.
"В конце концов война должна закончиться за столом переговоров, а затем украинцы должны решить, какие условия переговоров и что они могут принять. Наша задача – поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого – оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", - подытожил Столтенберг.
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Якщо поразка та поділ України - то ви самі щось не те на вирішували, ми тут до чого.
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Такий контекст якось проглядається