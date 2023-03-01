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Новости Агрессия России против Украины Война
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Столтенберг о силовом возвращении Крыма: Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы

крим

Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказался по поводу силового возвращения Украиной Крыма, отметив, что война должна закончиться за столом переговоров, а Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы.

Об этом генсек НАТО рассказал в интервью LRT, передает Цензор.НЕТ.

Так, Столтенберга спросили: "И Альянс, и вы подчеркиваете, что Украина должна вернуться на международно-признанные границы. Значит ли это, что Украина должна вернуть Крым силой?"

Генсек НАТО отметил, что война должна закончиться за столом переговоров, а Украина должна сама определить, какие условия для нее приемлемы.

"В конце концов война должна закончиться за столом переговоров, а затем украинцы должны решить, какие условия переговоров и что они могут принять. Наша задача – поддержать Украину, потому что мы знаем: то, что происходит за столом переговоров, неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ добиться этого – оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы", - подытожил Столтенберг.

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Крым (26419) Столтенберг Йенс (1620)


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переговоры после полного разгрома вояк с болот мацковии ..
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01.03.2023 12:17 Ответить
Зеля у нас парубок мотрний і тому сяде за перемовини значно раніше, щоб щось до себе виторгувати.
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01.03.2023 15:42 Ответить
Все це чудово, але боюсь вирішуватиме не Україні, а Зеленський і Єрмак. Ну може ще пару чоловік. Оце і лякає насправді.
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01.03.2023 13:00 Ответить
А мене лякає що подібне все частіше чути від різноманітних західних діячів. Україна виключно сама вирішує і ми їй не вказуни і тп. Але ж ми всі українці, і тому розуміємо що частіше за все почуте від керівництва держави треба сприймати з точністью навпаки.
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01.03.2023 13:17 Ответить
Ход конём, шаг и в сторону. (с)
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01.03.2023 13:29 Ответить
Якщо в ітоге відновлення кордонів та перемога - то це ми вам допомогли.

Якщо поразка та поділ України - то ви самі щось не те на вирішували, ми тут до чого.

)

Такий контекст якось проглядається
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01.03.2023 18:03 Ответить
Вони бачать що у Зелі нема планів відвойовувати Крим !
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01.03.2023 15:40 Ответить
А що хіба є якісь ознаки того, що Крим можна відвоювати? Тут хоча би повернути території окуповані минулого року і щоб мир настав накінець, о це б була велика перемога.
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01.03.2023 16:00 Ответить
Єдині можливі переговори на котрі Україні варто згодитися.це щоб підписати акт капітуляції 3,14терації на умовах України.Деокупація всіх окупованих територій,виплата репарацій від завданої шкоди українській інфраструктурі і економіці,виплата грошових відшкодувань родинам захисників України і термін для наступних переговорів з 3,14 дерацією буде можна визначити не скоріше,як через 500 років
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01.03.2023 19:33 Ответить
 
 