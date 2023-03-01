Украина победила "зимний террор" РФ, который стал пятым поражением Путина, - Кулеба
Украина и ЕС не замерзли без российского газа и победили "зимний террор"
Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения - Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", - говорится в сообщении.
По словам Кулебы, первым поражением Путина было то, что украинцы с первых минут наступления не дали ему парализовать нас страхом.
"Вторая – когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет.
Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.
Четвертое поражение - потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины. До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны ежедневно работать на нее и верить в Украину", - добавил министр.
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Андрій Карпов
@andrey_poltava_
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https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630850138770948096 1 год
І танки будуть вєжліва об'їжджати російськомовних.
В первые часы полномасштабного российского вторжения власти не были готовы взрывать мосты и другие инфраструктурные объекты, чтобы остановить или замедлить оккупационную армию.
В этом признался советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам".
"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. Тем ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например, первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это?" - отметил он.
Такую неторопливость Подоляк назвал "фундаментальной ошибкой". Впрочем, по его словам, уже к вечеру 24 февраля ситуация изменилась.
"Однако где-то в 18:00 (!!) уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - вспомнил советник.
Он отказался признавать такие ожидания наивными - речь шла о заботе о созданном...
Не о людях и армии, а о созданном, б@лять! Люди и защитники им были по@ер! Еще вопросы есть по этой явке с повинной?
~ дивни речі ~
1. Бо не втік
2. Деокупував Київ
3. Вижив після 100500 замахів
4. Тримається на мівіні
після розвалу совка , до народу стало доходити, що вони живуть у теплих країнах
НО, мацква почала скуповувати журналистів у Европі і ті лоббировали тему холодних зим протягом 20 років
І ТІЛЬКІ УКРАЇНА ЗМОГЛА РОЗІРВАТИ ЦЕЙ ЛАНЦЮГ БРЕХНІ.
‼️‼️важаю що в ЕС мають підняти архиви новин і розібратись хто у них там пугав европейців холодними зимами ( а сами получали гроши газпрому)