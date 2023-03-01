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Новости Война
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Украина победила "зимний террор" РФ, который стал пятым поражением Путина, - Кулеба

путін

Украина и ЕС не замерзли без российского газа и победили "зимний террор"

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения - Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, первым поражением Путина было то, что украинцы с первых минут наступления не дали ему парализовать нас страхом.

"Вторая – когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет.

Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Четвертое поражение - потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины. До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны ежедневно работать на нее и верить в Украину", - добавил министр.

Читайте: ISW уверен в победе Украины, - Кулеба

путин владимир (31501) россия (96018) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+17
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01.03.2023 12:13
+13
Зебіли 73%! хоч зараз ви розумієте що московська Орда вас вбиває як і решту громадян України за те, що ви привели до влади ось таких ось ідіотів?👇

Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630850138770948096 1 год

І танки будуть вєжліва об'їжджати російськомовних.

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01.03.2023 11:59
+8
Даже если он сдохнет - ничего принципиально не изменится. Там страна в 100 млн. хйлов. Он только отражает их желания.
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01.03.2023 12:09
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Зебіли 73%! хоч зараз ви розумієте що московська Орда вас вбиває як і решту громадян України за те, що ви привели до влади ось таких ось ідіотів?👇

Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630850138770948096 1 год

І танки будуть вєжліва об'їжджати російськомовних.

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01.03.2023 11:59 Ответить
Именно так.

В первые часы полномасштабного российского вторжения власти не были готовы взрывать мосты и другие инфраструктурные объекты, чтобы остановить или замедлить оккупационную армию.

В этом признался советник руководителя ОП Михаил Подоляк в интервью "Фактам".

"По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто - ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления - не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. Тем ранним утром 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например, первые несколько часов думали: мы вкладывали средства в комфорт для людей, как теперь разрушать все это?" - отметил он.

Такую неторопливость Подоляк назвал "фундаментальной ошибкой". Впрочем, по его словам, уже к вечеру 24 февраля ситуация изменилась.
"Однако где-то в 18:00 (!!) уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками. Мы же думали, что с той стороны тоже люди, что они будут бережно относиться к домам, мостам и другой инфраструктуре", - вспомнил советник.

Он отказался признавать такие ожидания наивными - речь шла о заботе о созданном...

Не о людях и армии, а о созданном, б@лять! Люди и защитники им были по@ер! Еще вопросы есть по этой явке с повинной?
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01.03.2023 12:07 Ответить
це лайно консультовало та підтримувало яника и ко, наразі воно щось базікає про захист батьківщини, та патріотизм.

~ дивни речі ~
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01.03.2023 12:16 Ответить
Вони зомбовані ахх какім чуваком на лісапеті і залишаться такими назавжди.
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01.03.2023 12:07 Ответить
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01.03.2023 12:13 Ответить
Поразка ***** буде, коли він здохне
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01.03.2023 12:02 Ответить
Даже если он сдохнет - ничего принципиально не изменится. Там страна в 100 млн. хйлов. Он только отражает их желания.
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01.03.2023 12:09 Ответить
От слова ВООБЩЕ ничего не изменится. Только через развал на слава татарстанам и через гражданскую войну и хаос внутри поможет ВСЕМ соседям избавиться от этой страны-тварюг.
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01.03.2023 12:26 Ответить
І? Мєдвєдка чи Патрушка кращі чимось? Мовчу вже про Ка Дирку чи Прігожіна-Кощея ((( Тільки знищення тої клоаки, тільки знищення.
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01.03.2023 12:44 Ответить
Пункты зЕзламности работают? Деньги на бензин для генераторов льются?
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01.03.2023 12:14 Ответить
Зачем каркать наперед? Впереди холодный март, ракеты у ***** еще есть. Любят наши руководители киздеть ни о чем . Кулебу вообще жалко , как по мне был толковый министр , но видимо общение с зелеными дилетантами и крадунами не проходит даром для умственных способностей.
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01.03.2023 12:19 Ответить
"https://fill.com.ua/ Не розумію, на що кацапи сподівалися "

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01.03.2023 12:20 Ответить
Уже. Аж 10 раз

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01.03.2023 12:28 Ответить
А у мене десь був коментар одного кацапа ще в 14 році де він казав шо ми замерзнемо ще тієї зими, патамушта вони перекриють нам газ.
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01.03.2023 12:38 Ответить
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01.03.2023 12:41 Ответить
Тю! А я думав перші 4 виглядають так:
1. Бо не втік
2. Деокупував Київ
3. Вижив після 100500 замахів
4. Тримається на мівіні

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01.03.2023 12:28 Ответить
Кулеба !Перестаньте тріпатися !
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01.03.2023 12:29 Ответить
Лодырь Емеля на Печи срочно варит Вонючее Щи...,а Иван-Дурак сварил Жабу, которую ему подкинула Стрела ...не женился Ваня на Жабе...,зачем Герасим утопил Маму,подлодку КУРСк и прочий металлолом в Украине...это загадка даже для Нострадамуса с Вангой...
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01.03.2023 12:32 Ответить
Хай трубочку з газіком вставлять собі в анальний отвір тепер і отримують насолоду, виродки! )))
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01.03.2023 12:46 Ответить
Дякуючи мудрому правлінню нвйвідоснішого, зима була теплою.
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01.03.2023 12:56 Ответить
Нихто не замислився досі, що образ холодної зими у совку навязувався мацквою ще з часів комуняк. Так як у мацкві холодний климат , то в них партноменклатура вдягала різні пижикови шапки і дубленки , І УСЯ ПАРТНОМЕНКЛАТУРА ВІД МОЛДОВИ ДО УЗБЕКИСТАНУ ТЕЖ , обливаючись потом, тягала ці шапки на макитрах
після розвалу совка , до народу стало доходити, що вони живуть у теплих країнах
НО, мацква почала скуповувати журналистів у Европі і ті лоббировали тему холодних зим протягом 20 років
І ТІЛЬКІ УКРАЇНА ЗМОГЛА РОЗІРВАТИ ЦЕЙ ЛАНЦЮГ БРЕХНІ.
‼️‼️важаю що в ЕС мають підняти архиви новин і розібратись хто у них там пугав европейців холодними зимами ( а сами получали гроши газпрому)
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01.03.2023 13:59 Ответить
Мені вже блювати хочеться від вашої паффосної " незламності". Замість того, що б за рік війни захистити стратегічну інфраструктуру, зелені підараси ніх*я не зробили, занурили людей в темряву і холод, барижачи на генераторах та енергообладнанні і вибиваючи Ахмєткє стражданнями людей бабло від Заходу!
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01.03.2023 12:57 Ответить
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01.03.2023 13:51 Ответить
Не кажи "гоп". Зима закінчилась тільки за календарем. До того ж буде наступна зима, до якої вже треба починати готуватися. А то буде як минулого року, коли тільки лінивий не говорив, що з початком холодів пуйло обов"язково почне пуляти ракетами по критичній інфраструктурі...
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01.03.2023 15:41 Ответить
 
 