Украина победила "зимний террор" РФ, который стал пятым поражением Путина, - Кулеба

Украина и ЕС не замерзли без российского газа и победили "зимний террор"

Об этом в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"1 марта 2023 года Путин потерпел пятое крупное поражение со дня полномасштабного вторжения - Украина победила его зимний террор. Мы выстояли самую трудную в своей истории зиму. Нам было холодно и темно, но мы были несокрушимы. Вместе с нами бок о бок стояли партнеры со своей помощью. Победил и ЕС, который вопреки московскому хохоту также не замерз без российского газа. России один совет: задохнитесь своим газом и подавитесь своими ракетами", - говорится в сообщении.

По словам Кулебы, первым поражением Путина было то, что украинцы с первых минут наступления не дали ему парализовать нас страхом.

"Вторая – когда мы сорвали план российского блицкрига. Украина не упала ни за три дня, ни за семь, ни за месяц, ни за год. И никогда не упадет.

Третье поражение мы нанесли РФ на дипломатическом фронте: мировая коалиция за Украину, резолюции, изоляция, потоки оружия, санкций, энергетической, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Четвертое поражение - потеря Россией большого числа оккупированных территорий Украины вследствие эффективных действий и контрнаступлений ВСУ и остальных Сил обороны Украины. До окончательной победы еще трудный путь. Но мы с вами уже знаем, как побеждать. Должны ежедневно работать на нее и верить в Украину", - добавил министр.

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