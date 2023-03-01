В Одесской области у границы с Молдовой со стрельбой задержали четырех уклонистов
Пограничники Белгород-Днестровского отряда ночью задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 марта сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что правонарушители оказались местными жителями одного из населённых пунктов Одесщины.
"Мужчин пограничники отдела Фараоновка обнаружили с помощью тепловизионного прибора. На требования правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали убегать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении.
По словам задержанных, они планировали попасть в Молдову. Они привлечены к административной ответственности.
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+11 Константин #510851
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+8 сергей сергей #419483
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+6 Анонім Анонімний
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75% мужчин, как и женщин выбрали сериального голобородька! тогда и думать надо было и понимать, к чему дело идет и кто поедет в оман из карпат сливать Украину и кто в итоге приведет большую войну, кто не будет готовить людей и армию, а кто будет красть на яйцах и велыкому будивнцытви, кто будет назначать сексологинь и прочую хламидию....
так что теперь поздно скыглыты! выбор 2019 года: сделаем их вместе! и еще разок...
Думай-ТЕ! ...если есть чем
Вы глупая поскольку не знаете что такое оборона когда противник на ПОРЯДОК более многочисленен и в разы имеет больше вооружений и денег. И поэтому в таких странах как Израиль и Швейцария-ПОГОЛОВНАЯ воинская обязанность. В Израиле и для женщин.
Реалии Украины таковы что без поголовной воинской обязанности мы физически не сможем сохранить суверенитет. И служба в армии это не опция не право а именно ОБЯЗАННОСТЬ такая как платить налоги,оплачивать ЖКХ,платить в магазине за продукты. Если вы не хотели это делать-у вас было 30 лет чтобы расстатся с украиским пасспортом и уехать в другую страну
Нехай ті хто хоче їхати -- їде.
Більше того, як що можна буде свободно їздити, то і багато хто повернеться.
А так виходить, що вони не хочуть повертатись, тому що виїхати знову не зможуть. Ті хто їздять -- працюють на економіку. Створюються та підтримуються зв'язки. Ізоляція не приведе ні дочого доброго. А ті тепловізори краще хлопцям на фронт пішли б.
Стрільба для перешкоджанню АДМІНпорушення-то чисте перевищення службових обов'язків.
Может они культурные ценности вывозят,вывозят военные секреты ? Не хотят останавливаться-застрелить нах!
Серед тих нещасних, мабуть синки суддів, прокурорів, депутатів та інших мажорів?
Ні?
Ах да, до них з повістками не приходять, то нашо їм "ухилятись"?
Основна мета ловити уклоністів.
А може на період війни звільнити кордони з Европою та всіх на фронт???
Митниками можна бомбити з літаків