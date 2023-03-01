РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4052 посетителя онлайн
Новости
4 770 29

В Одесской области у границы с Молдовой со стрельбой задержали четырех уклонистов

ухилянти

Пограничники Белгород-Днестровского отряда ночью задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 марта сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что правонарушители оказались местными жителями одного из населённых пунктов Одесщины.

"Мужчин пограничники отдела Фараоновка обнаружили с помощью тепловизионного прибора. На требования правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали убегать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении.

По словам задержанных, они планировали попасть в Молдову. Они привлечены к административной ответственности.

Читайте: На границе с Молдовой действует усиленный контроль и строятся инженерно-фортификационные сооружения, - Госпогранслужба

Госпогранслужба (6546) граница (5297) Одесская область (3623) мобилизация (2796)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
а что надо "просто перестать стрелять"?
75% мужчин, как и женщин выбрали сериального голобородька! тогда и думать надо было и понимать, к чему дело идет и кто поедет в оман из карпат сливать Украину и кто в итоге приведет большую войну, кто не будет готовить людей и армию, а кто будет красть на яйцах и велыкому будивнцытви, кто будет назначать сексологинь и прочую хламидию....

так что теперь поздно скыглыты! выбор 2019 года: сделаем их вместе! и еще разок...
Думай-ТЕ! ...если есть чем
показать весь комментарий
01.03.2023 12:52
+8
Что б тебя и твою дочь кацапы не трахнули во все дыры
показать весь комментарий
01.03.2023 12:57
+6
Може вони в Рим до Арестовича хотіли поїхати і зробити з ним селфі! Чи несли гостинці синам Данілова......................
показать весь комментарий
01.03.2023 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поЦріоти...😡
показать весь комментарий
01.03.2023 12:37 Ответить
а что надо "просто перестать стрелять"?
75% мужчин, как и женщин выбрали сериального голобородька! тогда и думать надо было и понимать, к чему дело идет и кто поедет в оман из карпат сливать Украину и кто в итоге приведет большую войну, кто не будет готовить людей и армию, а кто будет красть на яйцах и велыкому будивнцытви, кто будет назначать сексологинь и прочую хламидию....

так что теперь поздно скыглыты! выбор 2019 года: сделаем их вместе! и еще разок...
Думай-ТЕ! ...если есть чем
показать весь комментарий
01.03.2023 12:52 Ответить
Не 75% мужчин і женщін. 73% у другому турі від тих хто прийшов на виборчі дільниці. І це не за зе. Це за нову валаду.
показать весь комментарий
01.03.2023 13:21 Ответить
Именно так и есть патриоты и просто адекватные люди которые против Зеленского-они увидев результаты первого тура поняли что без шансов Зельц становится Президентом-потому на второй тур просто не явились. Так что это 73% из тех кто пришел на участки. Я против Зеленского и не ходил-жаль было тратить время впустую
показать весь комментарий
01.03.2023 15:39 Ответить
Что б тебя и твою дочь кацапы не трахнули во все дыры
показать весь комментарий
01.03.2023 12:57 Ответить
Може вона саме на це й чекає
показать весь комментарий
01.03.2023 13:35 Ответить
Ну якщо музчіна нє обязан , то хто тоді повинен захищати країну , дім , родину . ? Жінки чи що ??
показать весь комментарий
01.03.2023 13:00 Ответить
Мертвий вже нічого не захистить-ні свій дім,ні свою родину.У людей повинен бути вибір-залишатися,чи тікати.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:03 Ответить
Кто тебе мешал тикати 30 лет? Или ты не знал что в Украине всеобщая воинская обязанность? Не знание закона-не освобождает от ответственности. БУДЕШЬ МЛУЖИТЬ даже если ты пациифист или ********. А передовая сделает из тебя мужчину и ПАТРИОТА-желаю тебе как можно быстрее туда попасть
показать весь комментарий
01.03.2023 15:37 Ответить
Вместе будем служить),я тебя со спины прикрою ))
показать весь комментарий
01.03.2023 17:20 Ответить
Так і є, глупая і нє понімаєш...
показать весь комментарий
01.03.2023 13:04 Ответить
настенька , желаю тебе , твоим родителям , детям , прочувствовать на себе все прелести Бородянки и Бучи , не зависимо от твоего места проживания и расположения в данный момент и на всю твою бесполезную жизнь , АМИНЬ , ....................( ЛИЧНО ТЕБЕ скажу - открывай рот только для миньета , это у тебя получится лучше ) .
показать весь комментарий
01.03.2023 13:14 Ответить
якби не зрадницькі дії цієї влади то не було би ніяких буч і бородянок. Тому не треба комусь рота закривати. Люди пишуть правду - влада заздалегідь знала що буде і коли буде, тому міністри, чиновники, прокурори вивезли своїх дітей (військовозобовязаних до речі) в Європу (в Монако наприклад), самі повиїзжали, пересічним сказали - не хвилюйтесь, все нормально, шашлички. А якби готувались і був час тій Бучі евакуюватись хоча би в Київ чи в Львів???
показать весь комментарий
01.03.2023 14:38 Ответить
виктор , пожалуйста , прочитайте внимательно что эта особа накрапала , спасибо.
показать весь комментарий
01.03.2023 15:48 Ответить
Настя, ты дура?
показать весь комментарий
01.03.2023 13:19 Ответить
Да вы глупая и не понимааете что в США ВВП в СТО раз больше чем в Украине и населением в ДЕСЯТЬ раз больше чем в Украине и в 80 раз превосходит Украину по всем видам вооружений-потому и они могут себе позволить содержать профессиональную армию где будет достаточно добровольцев чтобы сделать США номер один по силе страной на которую ни один дурак не нападет-поэтому и желающих идти в армию там полно.
Вы глупая поскольку не знаете что такое оборона когда противник на ПОРЯДОК более многочисленен и в разы имеет больше вооружений и денег. И поэтому в таких странах как Израиль и Швейцария-ПОГОЛОВНАЯ воинская обязанность. В Израиле и для женщин.
Реалии Украины таковы что без поголовной воинской обязанности мы физически не сможем сохранить суверенитет. И служба в армии это не опция не право а именно ОБЯЗАННОСТЬ такая как платить налоги,оплачивать ЖКХ,платить в магазине за продукты. Если вы не хотели это делать-у вас было 30 лет чтобы расстатся с украиским пасспортом и уехать в другую страну
показать весь комментарий
01.03.2023 15:34 Ответить
Може вони в Рим до Арестовича хотіли поїхати і зробити з ним селфі! Чи несли гостинці синам Данілова......................
показать весь комментарий
01.03.2023 12:57 Ответить
Таких зразу в штрафбат. На ланцюг біля кулемета. На розмінування масою тіла. Та хоч би рити окопи в кайданках на ногах щоб не втік до ворога. Не потрібні вони в тюрьмі.
показать весь комментарий
01.03.2023 13:22 Ответить
Не усі хочуть уїхати з країни.
Нехай ті хто хоче їхати -- їде.
Більше того, як що можна буде свободно їздити, то і багато хто повернеться.
А так виходить, що вони не хочуть повертатись, тому що виїхати знову не зможуть. Ті хто їздять -- працюють на економіку. Створюються та підтримуються зв'язки. Ізоляція не приведе ні дочого доброго. А ті тепловізори краще хлопцям на фронт пішли б.
показать весь комментарий
01.03.2023 13:36 Ответить
До речі-незаконний перетин кордону, то АДМІНІСТРАТИВНЕ порушення.
Стрільба для перешкоджанню АДМІНпорушення-то чисте перевищення службових обов'язків.
показать весь комментарий
01.03.2023 13:40 Ответить
Давно говорю:зеленая шобла толи-специально то-ли по глупости не принимает закон по которму многие нарушения закона в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ должны иметь более жесткое наказание И например незаконное пересечение границы в военное время-это 5 лет тюрьмы или более. Иначе уклонист имея выбор 3 года за уклонение или админштраф за пересечение границы-выберет попытку пересечь границу
показать весь комментарий
01.03.2023 15:43 Ответить
Может погранцы думали что это диверсанты? я-бы разрешил стрелять на поражение за незаконное пересечение границы в ВОЕННОЕ ВРЕМЯ. Естествено после того как нарушители не хотят выполнять команды погранцов. точно так-же как при задерживании преступника.
Может они культурные ценности вывозят,вывозят военные секреты ? Не хотят останавливаться-застрелить нах!
показать весь комментарий
01.03.2023 15:48 Ответить
Дайте здогадаюсь...
Серед тих нещасних, мабуть синки суддів, прокурорів, депутатів та інших мажорів?
Ні?
Ах да, до них з повістками не приходять, то нашо їм "ухилятись"?
показать весь комментарий
01.03.2023 13:37 Ответить
А богатых дезертиров погранцы чз основн выход пропускают.... Даже позволяют лямы вывозить.... Привет сыну Влащенко и многим другим... Где там старший Порошенко? Или Луценко?
показать весь комментарий
01.03.2023 14:29 Ответить
У богатых есть все справки что они или непридатни к воинской службе(белый билет) или являются опекунами инвалидов или усыновили 5 детей . Богатые в Украине могут купить любую справку и выехать полностью легально
показать весь комментарий
01.03.2023 15:45 Ответить
С каких пор Влащенко богатая? Или у таможни был день благотворительности?
показать весь комментарий
01.03.2023 21:25 Ответить
На кордонах з ЕС біля 60+ тис добре озроених, навчених бійців, це як заград отряди.
Основна мета ловити уклоністів.
А може на період війни звільнити кордони з Европою та всіх на фронт???
Митниками можна бомбити з літаків
показать весь комментарий
01.03.2023 15:11 Ответить
а застрелити могли?
показать весь комментарий
01.03.2023 16:20 Ответить
 
 