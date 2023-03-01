В Одесской области у границы с Молдовой со стрельбой задержали четырех уклонистов

Пограничники Белгород-Днестровского отряда ночью задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 марта сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что правонарушители оказались местными жителями одного из населённых пунктов Одесщины.

"Мужчин пограничники отдела Фараоновка обнаружили с помощью тепловизионного прибора. На требования правоохранителей остановиться нарушители не реагировали и начали убегать. Мужчины остановились, только услышав предупредительные выстрелы", - говорится в сообщении.

По словам задержанных, они планировали попасть в Молдову. Они привлечены к административной ответственности.

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