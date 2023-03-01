Молдова отрицает заявления РФ о том, что Украина якобы готовит вблизи Приднестровья радиоактивную провокацию

Власти Молдовы отрицают слова представительницы МИД России Марии Захаровой о том, что Украина якобы готовит вблизи Приднестровья провокации "по использованию радиоактивных материалов".

Соответствующее сообщение опубликовано в молдавском правительственном телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Государства следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространенную российской стороной", - говорится в сообщении.

Также власти призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

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Ранее 1 марта представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит у Приднестровья провокацию, "чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые могут привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности".