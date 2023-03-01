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Молдова отрицает заявления РФ о том, что Украина якобы готовит вблизи Приднестровья радиоактивную провокацию

приднестровье

Власти Молдовы отрицают слова представительницы МИД России Марии Захаровой о том, что Украина якобы готовит вблизи Приднестровья провокации "по использованию радиоактивных материалов".

Соответствующее сообщение опубликовано в молдавском правительственном телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"Государства следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространенную российской стороной", - говорится в сообщении.

Также власти призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Приднестровье будет нападением на РФ, - МИД России

Ранее 1 марта представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит у Приднестровья провокацию, "чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые могут привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности".

Молдова (1883) Приднестровье (657) провокация (1464) пропаганда (3692) россия (96018) фейк (684) Захарова Мария (378)


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Топ комментарии
+6
в приднестрове нужно провести специальную военную операцию по демиталиризации и дескотинизации этого региона. точка!!!
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01.03.2023 12:43
+5
Одна відмінність від нас у них нема спільного кордону з рашкою. а те угруповування пмровцев погоди не зробить. а літаки з десантниками будуть знищені в нашому просторі
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01.03.2023 12:49
+4
Ті протести, що зараз відбуваються у Молдові дуже нагадує даунбас 2014р. Ті самі тупі тьотки як і у нас, які топчуть молдовські прапори та портрети Маї Санду і виступають проти європейського курсу країни.
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01.03.2023 12:47
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в приднестрове нужно провести специальную военную операцию по демиталиризации и дескотинизации этого региона. точка!!!
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01.03.2023 12:43 Ответить
Ті протести, що зараз відбуваються у Молдові дуже нагадує даунбас 2014р. Ті самі тупі тьотки як і у нас, які топчуть молдовські прапори та портрети Маї Санду і виступають проти європейського курсу країни.
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01.03.2023 12:47 Ответить
Одна відмінність від нас у них нема спільного кордону з рашкою. а те угруповування пмровцев погоди не зробить. а літаки з десантниками будуть знищені в нашому просторі
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01.03.2023 12:49 Ответить
Кацапи можуть влаштувати аварію на ЗАЕС при східному вітрі і радіацію понесе на Херсонську обл., Миколаївську, Одеську і далі на Молдову.
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01.03.2023 12:48 Ответить
Ви фантазер: навіщо така складна провокація (чекати напрям вітру, організувати аварію, заразити південь України, поки дійде до Молдови). Рашисти не будуть ризикувати всім заради провокації в так званій пмр (ще й способом з невідомою ефективністю).
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01.03.2023 13:22 Ответить
Досить заяв... пара зачищать гаварящих))
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01.03.2023 12:53 Ответить
В Кремле всех меряют по себе
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01.03.2023 13:06 Ответить
Хватит уже перед рашистами оправдываться на ихние маразматические обвинения. Они же ухмыляются и заводятся когда своими высерами задают общий тренд. Пора уже рашистов бить по всех направлениях несмотря на ихние визги.
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01.03.2023 13:07 Ответить
Зачем радиоактивную? Там достаточно взорвать то что есть обычное...
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01.03.2023 14:25 Ответить
Не розумію чого жде Молдова!!Зараз вікно можливостей закінчить з сепаратиським регіоном!!Украіна зацікавлена!!Вперед!
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01.03.2023 15:56 Ответить
 
 