Молдова отрицает заявления РФ о том, что Украина якобы готовит вблизи Приднестровья радиоактивную провокацию
Власти Молдовы отрицают слова представительницы МИД России Марии Захаровой о том, что Украина якобы готовит вблизи Приднестровья провокации "по использованию радиоактивных материалов".
Соответствующее сообщение опубликовано в молдавском правительственном телеграмм-канале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"Государства следят за ситуацией и не подтверждают информацию, распространенную российской стороной", - говорится в сообщении.
Также власти призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.
Ранее 1 марта представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит у Приднестровья провокацию, "чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые могут привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности".
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