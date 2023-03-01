Система раннего оповещения из Израиля точнее покажет направление ракет и дронов, - посол Бродский

Это приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к тому, что в случае воздушной тревоги нужно идти в укрытие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC News Украина заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

В чем смысл этих систем? В том, чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон, это поможет достичь двух целей: во-первых, не объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины, как это часто делается, когда откуда-то вылетают ракеты, и мы не знаем, куда она летит", – объяснил дипломат.

По словам Бродского, это приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к тому, что в случае воздушной тревоги нужно идти в хранилище, потому что они будут понимать, что в этом конкретном районе или на этой конкретной улице существует опасность удара, поэтому это не просто некая общая ракетная угроза, это угроза конкретному району, конкретному месту.

"Я уверен, что эта система будет не просто работать, а будет спасать жизнь, и я надеюсь, что это произойдет вскоре. Министр, когда был здесь, подчеркнул, что это произойдет в ближайшее время, я не могу назвать конкретные сроки, потому что процесс адаптации системы займет некоторое время", - добавил посол.

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