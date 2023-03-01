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Новости Война
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Система раннего оповещения из Израиля точнее покажет направление ракет и дронов, - посол Бродский

тривога

Это приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к тому, что в случае воздушной тревоги нужно идти в укрытие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью BBC News Украина заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

В чем смысл этих систем? В том, чтобы точнее указать место, куда нацелена ракета или иранский дрон, это поможет достичь двух целей: во-первых, не объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины, как это часто делается, когда откуда-то вылетают ракеты, и мы не знаем, куда она летит", – объяснил дипломат.

По словам Бродского, это приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к тому, что в случае воздушной тревоги нужно идти в хранилище, потому что они будут понимать, что в этом конкретном районе или на этой конкретной улице существует опасность удара, поэтому это не просто некая общая ракетная угроза, это угроза конкретному району, конкретному месту.

"Я уверен, что эта система будет не просто работать, а будет спасать жизнь, и я надеюсь, что это произойдет вскоре. Министр, когда был здесь, подчеркнул, что это произойдет в ближайшее время, я не могу назвать конкретные сроки, потому что процесс адаптации системы займет некоторое время", - добавил посол.

Смотрите: В Украину прибыла израильская парламентская делегация. ФОТО

Израиль (1936) Бродский посол (30)


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Топ комментарии
+8
В нас вже є така система, називається Кім, працює схоже з Миколаїва
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01.03.2023 13:02
+4
Зелени нужно было думать когда голосовали за осуждение Израиля в ООН. И так, спасибо что американцы их все-таки переубедили. Да и Раша постаралась свой тупостью, заигрывая с Ираном.
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01.03.2023 13:02
+4
яким чином можна точно виявити на початку вильоту кінцевий пункт призначення дрону, який летить сотні кілометрів, чи маневруючої швидкісної ракети. хіба що можливе коло, яке на початку буде мати максимальний радіус (сектор), який згодом почне звужуватись, і видасть показники, які мають і нинішні засоби... навряд чи буде великий еффект від цього нововведення.
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01.03.2023 13:07
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Не прошло и два года.. Но как бы там ни было - Спасибо.
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01.03.2023 12:57 Ответить
Зелени нужно было думать когда голосовали за осуждение Израиля в ООН. И так, спасибо что американцы их все-таки переубедили. Да и Раша постаралась свой тупостью, заигрывая с Ираном.
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01.03.2023 13:02 Ответить
Ну може вони не знали, що Ізраїль не можна ніколи ні за що засуджувати...
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01.03.2023 13:26 Ответить
Ну, если ты что-то хочешь от кого-то получить, то открыто срать ему под дверь - не совсем правильное решение.
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01.03.2023 13:30 Ответить
та покласти на той Ізраїль! теж мені,знайшли промінчик світла в темряві...Ізраїль так само хоче нашого знищення,як і його дружбани: рашка,сябри,китай.мадяри,іран тощо.
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01.03.2023 16:16 Ответить
Ага. И именно поэтому Израиль разрешил членам НАТО поставлять вооружение, содержащее израильские компоненты и лицензии?
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01.03.2023 16:45 Ответить
Расплодились здесь, кремлевские боты
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02.03.2023 08:08 Ответить
Я б не брав
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01.03.2023 13:00 Ответить
Цікаво. Ця система сканує програму в комп'ютері ракети чи дрона і визначає кінцеву точку для удару?
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01.03.2023 13:01 Ответить
Не сканує. Бо в ракетах з труб зроблених в палестинських гаражах немає мізків. Є тільки паливо та вибухівка.
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01.03.2023 13:06 Ответить
Бред, у террористов имеются иранские и российские ракеты, которыми обстреливают Израиль.
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02.03.2023 08:11 Ответить
Про російські це дуже круто. Якби уламки російської ракети знайшли десь в Ашдоті, то можна було б відлічувати час коли бункерну крису привезуть в мішку до Ієрусалиму.
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02.03.2023 12:02 Ответить
В нас вже є така система, називається Кім, працює схоже з Миколаїва
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01.03.2023 13:02 Ответить
Не знаю. Але було багато інфи про цю систему. Вона орієнтована на некеровані ракети. І по швидкості, траекторії та відомій дальності польоту обчислює місце падіння. Тому вражає тільки ті об'кти які будуть падати на важливі структури. Якщо в чистому полі то хай летить. Якось так.
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01.03.2023 13:04 Ответить
яким чином можна точно виявити на початку вильоту кінцевий пункт призначення дрону, який летить сотні кілометрів, чи маневруючої швидкісної ракети. хіба що можливе коло, яке на початку буде мати максимальний радіус (сектор), який згодом почне звужуватись, і видасть показники, які мають і нинішні засоби... навряд чи буде великий еффект від цього нововведення.
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01.03.2023 13:07 Ответить
Таким чином як швидкість. Вона у нього дуже повільна. Тобто не треба буде кудись спішитись і годинами потім сидіти чекати.
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01.03.2023 13:13 Ответить
Ізраїль атакують петардами.
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01.03.2023 13:44 Ответить
Кремлевские боты не дремлют....
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02.03.2023 08:13 Ответить
Хех. А це весело. А тепер згадуємо тих хто казав що не можна давати людям доступ до даних із віраж планшету бо тоді рф буде знати про те де ми їх ракети чи авіацію не бачимо.

Типу рф завдяки агентурі, та й до того ж у цифрову епоху, умудряється не знати цього. Все всім відомо бо зараз епоха інформації, соцмереж, супутників і т.п.. Всього то треба РЛС, відеокамер та іншого в достатній кількості щоб у нас не було сліпих зон.
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01.03.2023 13:18 Ответить
Симуляція діяльності-"як їм дати щось аби вони отримали ніщо"!
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01.03.2023 13:32 Ответить
Хто піарить цей Ізраіль та його цю систему?? Невже ніхто не знає що вона розрахована тільки на виявлення саморобних палестинських ракет зроблених з труб? чи їй хтось ціну набиває,цьому хламу??
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01.03.2023 16:18 Ответить
Бред кремлевских ботов, террористы используют российские и иранские ракеты.
Кстати, более 100 тыс. иранских ракет Хисболы, ориентированы на Израиль.
Израиль предупредил руководство Ливана, если террористы Хисболлы будут обстреливать Израиль, то Ливан погрузится в каменный век.
Кстати, Израиль периодически наносит удары по иранским базам в Сирии, куда транспортируются ракеты....
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02.03.2023 08:21 Ответить
...а бригадний генерал Ізраїлю Яшка Кедмі,Авігдор Ескін,Сатановскій,Вадим Рабіновіч,Діма Табачнік вже рік наносять з Москви удари по Україні! правда,тільки язиками...
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02.03.2023 16:02 Ответить
Такая система имеет смысл если вдоль всей границы и равномерно по территории стоят датчики, реагирующие на пролёт....
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02.03.2023 09:38 Ответить
 
 