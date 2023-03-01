Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%
Из-за западных санкций и введения потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18,5 миллиардов долларов. Это на 38 процентов меньше 30 миллиардов долларов, которые Москва получила за месяц до вторжения в Украину.
По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей. Действия Запада "достигли свою цель по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа", заявил Бирол. В МЭА ожидают, что "это сокращение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы, и еще более значительным в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям".
Напомним, согласованный странами "Группы семи", Евросоюзом и Австралией потолок цен на российскую нефть на уровне не выше 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. С 5 февраля ценовые ограничения введены и в отношении российских нефтепродуктов.
С 1 февраля Россия ввела запрет на поставку нефти "недружественным" странам, которые ввели ценовой потолок.
По подсчетам Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. После полномасштабного вторжения в Украину Россия прекратила поставки газа во многие страны Евросоюза, другие отказались от российского газа сами. Также на сокращение экспорта повлияла авария на "Северных потоках".
Кремль, заработавший в прошлом году на продаже нефти и газа около 146 миллиардов евро, был вынужден в этом году начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета.
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- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
Китайский госкомстат: ВВП в 2022 составил 17.45 трлн долларов.
ВВП США, по данным Всемирного Банка - 20.89 трлн долларов.
Для сравнения... ВВП паРаши - 1,8 трлн долларов по состоянию на начало 2022 года (до ввода санкций). В 10 раз ниже, ВВП Китая, в 12 раз ниже ВВП США.
Но, ватники при этом визжат на каждом углу: они все без нас пропадут! Ну, да...
Кто бы сомневался ))
Вопрос знатокам , на скільки місяців вистачить грошей того фонду , якщо щомісячно витягувати звідти по 20 млрд . ?
Ну а далі з двох одне , або - канєц вайнє , або - зуби на поличку . Вибір невеликий .
Хоча , є ще золотий запас , але якщо спустити і його , то кацапія опуститься до рівня таких країн як Сомалі .
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Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% - до $18,5 млрд, по сравнению с $30 млрд в январе 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, предоставленные МЭА.
«Мы ожидаем, что снижение доходов [России] от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе, из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», - заявил Reuters исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
При этом в России https://t.me/russica2/50795 разгоняется тема провала западных санкций в отношении российского нефтегазового сектора . Якобы цены продажи российской нефти достаточно велики и практически равны введенному «потолку», хотя официально называются цены достаточно низкие.
Проблема такого «разгона» в том, что целью санкций и было, и является не создание проблем для нефтегазовых компаний России, а давление на российский бюджет с целью лишения его доходов. Эту цель санкции достигли - в январе доходы российского бюджета по сравнению с январем прошлого года упали почти на 40 процентов и падение продолжается, если смотреть на февральские данные (пока только косвенные).