РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4052 посетителя онлайн
Новости
2 468 14

Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%

нафта

Из-за западных санкций и введения потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18,5 миллиардов долларов. Это на 38 процентов меньше 30 миллиардов долларов, которые Москва получила за месяц до вторжения в Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На нефтебазе в Туапсе ночью произошел пожар и раздавались взрывы. ВИДЕО (обновлено)

По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей. Действия Запада "достигли свою цель по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа", заявил Бирол. В МЭА ожидают, что "это сокращение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы, и еще более значительным в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям".

Напомним, согласованный странами "Группы семи", Евросоюзом и Австралией потолок цен на российскую нефть на уровне не выше 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. С 5 февраля ценовые ограничения введены и в отношении российских нефтепродуктов.

Читайте также: ЕС решительно настроен полностью прекратить импорт газа из России, - глава комитета ЕП Силвиу-Бушой

С 1 февраля Россия ввела запрет на поставку нефти "недружественным" странам, которые ввели ценовой потолок.

По подсчетам Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. После полномасштабного вторжения в Украину Россия прекратила поставки газа во многие страны Евросоюза, другие отказались от российского газа сами. Также на сокращение экспорта повлияла авария на "Северных потоках".

Кремль, заработавший в прошлом году на продаже нефти и газа около 146 миллиардов евро, был вынужден в этом году начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Газ (10236) нефть (1929) россия (96018) санкции (11422)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
.

Китайский госкомстат: ВВП в 2022 составил 17.45 трлн долларов.
ВВП США, по данным Всемирного Банка - 20.89 трлн долларов.
Для сравнения... ВВП паРаши - 1,8 трлн долларов по состоянию на начало 2022 года (до ввода санкций). В 10 раз ниже, ВВП Китая, в 12 раз ниже ВВП США.

Но, ватники при этом визжат на каждом углу: они все без нас пропадут! Ну, да...
Кто бы сомневался ))
показать весь комментарий
01.03.2023 13:08
+5
Про це пише і Bloomberg, а міністерство фінансів росії взагалі називає цифру в 46%. Відтепер можна впевнено стверджувати, що Захід таки не підвів нас, санкції таки діють, хоча хотілося б, щоб були ще жорсткішими. І це лише перші два місяця дій санкцій, далі буде. Слабкіші за ці санкції розвалили СРСР і росія ще слабша за СРСР і розвалиться швидше. Потрібно триматися, зрозуміло, що кінець ворожій агресії вже не за горами - зворотній відлік для росії вже запущено
показать весь комментарий
01.03.2023 13:37
+3
Це при тому союз перед розвалом не вів такої війни. Тут все прискориться.
показать весь комментарий
01.03.2023 13:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Изя, а что такое "эффект бабочки"?
- Ну, Сёма, например много-много лет назад в СССР не пользовались презервативами, а аборты были запрещены. А теперь вследствие этого один выживший сперматозоид разрушил московию.
показать весь комментарий
01.03.2023 13:05 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2023 13:07 Ответить
А що там з виплатами військовим, хтось знає?
показать весь комментарий
01.03.2023 13:07 Ответить
.

Китайский госкомстат: ВВП в 2022 составил 17.45 трлн долларов.
ВВП США, по данным Всемирного Банка - 20.89 трлн долларов.
Для сравнения... ВВП паРаши - 1,8 трлн долларов по состоянию на начало 2022 года (до ввода санкций). В 10 раз ниже, ВВП Китая, в 12 раз ниже ВВП США.

Но, ватники при этом визжат на каждом углу: они все без нас пропадут! Ну, да...
Кто бы сомневался ))
показать весь комментарий
01.03.2023 13:08 Ответить
РабZeю спасет только Подлодка КУРСк и Мавзолей чЛенина....😁на Идола молиться обезьяны научились с дня его дохлости в 1924 года ..хотя по факту рабZeя сдохла 2 марта 1917 года...💀
показать весь комментарий
01.03.2023 13:16 Ответить
ты просто пророк сенатор...
показать весь комментарий
01.03.2023 14:35 Ответить
В січні , для покриття дефіциту бюджету ( і фінансування війни в тому числі ) , кацапня витягла зі свого - фонду благосостоянія 23 млрд дол . Всього там залишилось трохи більше 90 млрд .
Вопрос знатокам , на скільки місяців вистачить грошей того фонду , якщо щомісячно витягувати звідти по 20 млрд . ?
Ну а далі з двох одне , або - канєц вайнє , або - зуби на поличку . Вибір невеликий .
Хоча , є ще золотий запас , але якщо спустити і його , то кацапія опуститься до рівня таких країн як Сомалі .
показать весь комментарий
01.03.2023 13:31 Ответить
Січень не показник,т.я.в цьому місяці вони зробили проплати на рік вперед,лютий покаже реальний стан затрат.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:06 Ответить
На мою думку 1 трл дефіциту буде. Але скоро побачимо точно.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:08 Ответить
Судячи з зовсім нерадісного ниття в соцмережах , більш - менш адекватної кацапні , наступні місяці будуть для паРашки не кращі .
---------------
Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% - до $18,5 млрд, по сравнению с $30 млрд в январе 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные, предоставленные МЭА.

«Мы ожидаем, что снижение доходов [России] от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более резким в среднесрочной перспективе, из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», - заявил Reuters исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
При этом в России https://t.me/russica2/50795 разгоняется тема провала западных санкций в отношении российского нефтегазового сектора . Якобы цены продажи российской нефти достаточно велики и практически равны введенному «потолку», хотя официально называются цены достаточно низкие.
Проблема такого «разгона» в том, что целью санкций и было, и является не создание проблем для нефтегазовых компаний России, а давление на российский бюджет с целью лишения его доходов. Эту цель санкции достигли - в январе доходы российского бюджета по сравнению с январем прошлого года упали почти на 40 процентов и падение продолжается, если смотреть на февральские данные (пока только косвенные).
показать весь комментарий
01.03.2023 14:32 Ответить
Та я ж не проти що б вони стали*церковними мишами*,просто побачимо скільки в лютому вони витягнуть з ФНБ в порівняні з січнем.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:54 Ответить
Про це пише і Bloomberg, а міністерство фінансів росії взагалі називає цифру в 46%. Відтепер можна впевнено стверджувати, що Захід таки не підвів нас, санкції таки діють, хоча хотілося б, щоб були ще жорсткішими. І це лише перші два місяця дій санкцій, далі буде. Слабкіші за ці санкції розвалили СРСР і росія ще слабша за СРСР і розвалиться швидше. Потрібно триматися, зрозуміло, що кінець ворожій агресії вже не за горами - зворотній відлік для росії вже запущено
показать весь комментарий
01.03.2023 13:37 Ответить
Це при тому союз перед розвалом не вів такої війни. Тут все прискориться.
показать весь комментарий
01.03.2023 13:43 Ответить
мабуть наївно думати, що федерація сама розвалиться. там нема кому бунтувати. вийти з федерації хіба що кавказькі республіки будуть пробувати. та хоча і це не факт. всі інші регіони переважно заселені рюске. ті етнічні буряти, якути, хакаси то їх дам дуже мало лишилось, щоб піднятися на визвольну боротьбу від імперії.. там тільки можуть сцаря скинути, та й то не через бунти мас, а тільки через переворот в кремлі. ну а подібні перевороти аж ніяк не ліберали роблять, а такі упороті, як пригожин, або спецслужби гебні. та й Захід побоюється розвалу рашки і бунтів по всій федерації, бо не знають, що буде з тою ядерною зброєю після розвалу рашки... тому мабуть будуть на Заході робити все поступово в тому напрямку, щоб сильно придушити рашку санкціями і не дати їм розвалитися..
показать весь комментарий
01.03.2023 15:39 Ответить
 
 