Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%

Из-за западных санкций и введения потолка цен доходы России от экспорта нефти и газа в январе 2023 года упали почти на 40 процентов по сравнению с январем прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В январе 2023 года доходы России от экспорта нефти и газа составили 18,5 миллиардов долларов. Это на 38 процентов меньше 30 миллиардов долларов, которые Москва получила за месяц до вторжения в Украину.

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По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола, причиной стали западные санкции против экспорта российских энергоносителей. Действия Запада "достигли свою цель по стабилизации нефтяных рынков и сокращению доходов Москвы от экспорта нефти и газа", заявил Бирол. В МЭА ожидают, что "это сокращение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы, и еще более значительным в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям".

Напомним, согласованный странами "Группы семи", Евросоюзом и Австралией потолок цен на российскую нефть на уровне не выше 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. С 5 февраля ценовые ограничения введены и в отношении российских нефтепродуктов.

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С 1 февраля Россия ввела запрет на поставку нефти "недружественным" странам, которые ввели ценовой потолок.

По подсчетам Reuters, в 2022 году поставки российского газа в Европу сократились почти на 46% по сравнению с предыдущим годом и достигли минимальных значений с 2000 года. После полномасштабного вторжения в Украину Россия прекратила поставки газа во многие страны Евросоюза, другие отказались от российского газа сами. Также на сокращение экспорта повлияла авария на "Северных потоках".

Кремль, заработавший в прошлом году на продаже нефти и газа около 146 миллиардов евро, был вынужден в этом году начать продавать международные резервы, чтобы покрыть дефицит бюджета.