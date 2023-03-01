ЕС не поддержит заявление глав МИД G20, если там не будет осуждение войны РФ против Украины, - Reuters

Делегация ЕС не поддержит заявление на встрече министров иностранных дел G20 в Индии, если она не будет содержать осуждение войны России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Reuters.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что успех встречи в Нью-Дели будет измеряться тем, что она сможет сделать с войной в Украине и ее последствиями.

"Эта война должна быть осуждена. Я надеюсь, я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы вынудить Россию понять, что эта война должна закончиться", - сказал он.

Россия заявила, что использует эту встречу, чтобы рассказать миру, кто, по мнению Москвы, несет ответственность за политический и экономический кризис, в котором оказался мир.

Основные встречи G20 состоятся в четверг после поздравительного ужина в среду.

В G20 входят состоятельные страны G7, а также Россия, Китай, Индия, Бразилия, Австралия и Саудовская Аравия, среди других стран.

Индия как принимающая сторона заявила, что война в Украине будет важной темой для обсуждения, но "вопросы, связанные с продовольственной, энергетической и удобрительной безопасностью, влияние конфликта на экономические вызовы, с которыми мы сталкиваемся", также получат "должное внимание".

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