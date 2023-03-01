МИД о фейке РФ по "подготовке Украиной радиоактивной провокации у Приднестровья: "Россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют"
В Министерстве иностранных дел заявили, что информация о "радиоактивной провокации" в Приднестровье, якобы готовящаяся Украиной, является фейком.
Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
"Утверждение России о том, что Украина получила радиологический материал для "провокации", является фейковой новостью. Украина строго придерживается принципа нераспространения ядерного оружия. Не вводите себя в заблуждение учебником российской пропаганды. Россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют", - отметил он.
Напомним, 1 марта представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит у Приднестровья провокацию, "чтобы обвинить Вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении невыборочных ударов по радиационно опасным объектам, которые могут привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности" .
Власти Молдовы отрицают эту информацию.
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Это зеркальная пропаганда обвинять в том что делаешь сам
все эти фейки о нацизме националистах и тд это чтобы нивелировать по отношению к себе этот образ кем они являются сами здест тоже применяется зеркальная пропаганда
Жаль что у нас совсем не работают на контр атаку в информ простарнстве чтобы им от ихней же пропангады им икалось и они понимали какой бред несут..... это же все нас быстрей приведет к победе