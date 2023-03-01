В прошлом году ООН удалось привлечь $3,4 млрд в помощь пострадавшим от войны в Украине

В 2022 году Организация Объединенных Наций собрала 80% суммы, необходимой на гуманитарное реагирование в Украине. В этом году уже получено 15%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщила постоянная координатор системы ООН в Украине Дениз Браун.

"В 2022 году это была чрезвычайная поддержка. Это и от стран-членов ООН, а также фондов. Поэтому в 2022 году мы смогли привлечь $3,4 млрд на нужды людей, пострадавших от войны в Украине. Это 80% того, что мы просили. По плану в этом году мы получили 15%, но мы, и я лично, продолжим привлекать помощь", - отметила Браун.

Она отметила, что в 2023 году ООН планирует собрать $5,6 млрд, из которых $3,9 млрд пойдут на помощь в Украину, а остальные – на помощь украинцам, бежавшим от войны в соседние страны. Гуманитарный координатор добавила, что эта оценка объемов будет меняться со временем и должна охватить более 11 млн человек, нуждающихся в помощи в Украине.

По словам Браун, первоочередной задачей ООН в течение года полномасштабного вторжения было удовлетворение потребностей потерявших дом и вынужденное бежать, а также помощь в зимний период.

Еще один приоритет международной организации заключался в помощи районам, где восстановился контроль правительства Украины и общинам в пределах 20 км от линии фронта, отметила Браун.

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