Тревога в Киеве и области была объявлена из-за шара небольшого размера, пока объект не представляет угрозы, - КГВА

В сторону Киева был запущен шар небольшого размера с северного направления. Объект пока не представляет угрозы.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. По всей вероятности, она была запущена с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы. Введены соответствующие меры по его ликвидации", - отметил глава администрации Сергей Попко.

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