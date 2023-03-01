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Новости Война
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Тревога в Киеве и области была объявлена из-за шара небольшого размера, пока объект не представляет угрозы, - КГВА

куля

В сторону Киева был запущен шар небольшого размера с северного направления. Объект пока не представляет угрозы.

Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.

"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. По всей вероятности, она была запущена с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы. Введены соответствующие меры по его ликвидации", - отметил глава администрации Сергей Попко.

Читайте: 10 российских ракет были уничтожены над Киевом, - КГВА

Киев (25655) Киевская область (4186) Попко Сергей (57)


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Топ комментарии
+4
Думаю не тяжело при попутном ветре запускать подобные шарики в сторону недружественных стран. Для остроты ощущений можно с пропеллером.
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01.03.2023 13:48
+4
Алле а мы чего отстаем ? У нас что гелия нет и c gps маячками по 10$ ?
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01.03.2023 13:54
+3
Почему мы не запускаем шары в сторону рашки? Чтобы каждый третий шар был с гранатой и дистанционным сбрасывателем
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01.03.2023 13:54
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Согласен с тем что "бережоного-Бог бережёт", но надувной гандн-все по норам-перебор!
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01.03.2023 13:46 Ответить
Думаю не тяжело при попутном ветре запускать подобные шарики в сторону недружественных стран. Для остроты ощущений можно с пропеллером.
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01.03.2023 13:48 Ответить
Ху#ло все г@ндонами атакує
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01.03.2023 13:49 Ответить
Тьху. Ви серйозно? Якби ще БПЛА - було б зрозуміло, але тривога через надувну кулю? Я думала, це вже ракетна атака кацапні почалася!
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01.03.2023 13:53 Ответить
А ви вважаєте, що сбивати цю кулю теж кульками будуть сбивати? От те, чим будуть сбивати може впасти і на чиюсь голову. Тому і оголошують повітряну тривогу.
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01.03.2023 14:15 Ответить
Ну якщо вони додумаються збивати кулю ракетами - тоді загроза існує, бо уламки ракети можуть впасти на людей. Один буде ганятися на Ф16 за дронами, інші - надувну кулю - ракетами збивати зібралися?
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01.03.2023 14:32 Ответить
Там крім надувної кулі, ще кутовий відбивач - металева фігня, вагою 3-5 кг. І літати таке диво може на висоті 10 км +. От і думайте, чим його можна збити. Ну а "гаянятися" на Ф16 за дронами - не найгірший варіант.
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02.03.2023 01:05 Ответить
Почему мы не запускаем шары в сторону рашки? Чтобы каждый третий шар был с гранатой и дистанционным сбрасывателем
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01.03.2023 13:54 Ответить
Д'єрмаковщина не дозволяє!''ми жє нє ахрєссарі'' -бо *уйло нападе
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01.03.2023 14:14 Ответить
Алле а мы чего отстаем ? У нас что гелия нет и c gps маячками по 10$ ?
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01.03.2023 13:54 Ответить
 
 