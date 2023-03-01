Тревога в Киеве и области была объявлена из-за шара небольшого размера, пока объект не представляет угрозы, - КГВА
В сторону Киева был запущен шар небольшого размера с северного направления. Объект пока не представляет угрозы.
Об этом сообщили в КГВА, передает Цензор.НЕТ.
"Последняя тревога в Киеве и Киевской области была объявлена из-за неопознанного воздушного объекта. По предварительным данным, это был шар небольшого размера. По всей вероятности, она была запущена с северного направления в сторону Киева. В настоящее время этот объект не представляет угрозы. Введены соответствующие меры по его ликвидации", - отметил глава администрации Сергей Попко.
Топ комментарии
+4 Vlad D #386324
показать весь комментарий01.03.2023 13:48 Ссылка
+4 Vladmr Wadimov
показать весь комментарий01.03.2023 13:54 Ссылка
+3 FT FT
показать весь комментарий01.03.2023 13:54 Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алексей Королевский #552373
показать весь комментарий01.03.2023 13:46 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Vlad D #386324
показать весь комментарий01.03.2023 13:48 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Птн Пнх #550862
показать весь комментарий01.03.2023 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Светлана Круп
показать весь комментарий01.03.2023 13:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gar
показать весь комментарий01.03.2023 14:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Светлана Круп
показать весь комментарий01.03.2023 14:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gar
показать весь комментарий02.03.2023 01:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
FT FT
показать весь комментарий01.03.2023 13:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий01.03.2023 14:14 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vladmr Wadimov
показать весь комментарий01.03.2023 13:54 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль