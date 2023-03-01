РФ передала Китаю 6,5 т урана для потенциально оружейного реактора CFR-600, - Bloomberg

Россия передала Китаю 6,5 тонн урана для запуска реактора CFR-600 на острове Чанбяо. Разведка США обеспокоена тем, что Китай может использовать ядерный материал для производства оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что китайский так называемый реактор быстрого размножения на острове Чанбяо является одной из ядерных установок, за которыми больше всего следят в мире.

Представители разведки США прогнозируют, что когда он начнет работать в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет - с 400 до 1500. Это позволило бы Китаю сравняться с ядерными арсеналами, которые сейчас размещены в США и России.

"Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Но меня волнует, что Китай прекратил сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не насущная проблема, но это, безусловно, не хороший знак", - сказал ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.

Представители Пентагона утверждают, что снабжение российской государственной корпорацией "Росатом" 12 декабря 6477 килограммов урана подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии, где растет напряженность вокруг Тайваня и контроль над Южнокитайским морем.

При этом Китай отвергает беспокойство США. МИД Китая заявил, что страна "строго выполнила свои обязательства по ядерному нераспространению" и добровольно передала "часть гражданской ядерной деятельности" Международному агентству по атомной энергии.

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