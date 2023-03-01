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РФ передала Китаю 6,5 т урана для потенциально оружейного реактора CFR-600, - Bloomberg

китай

Россия передала Китаю 6,5 тонн урана для запуска реактора CFR-600 на острове Чанбяо. Разведка США обеспокоена тем, что Китай может использовать ядерный материал для производства оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что китайский так называемый реактор быстрого размножения на острове Чанбяо является одной из ядерных установок, за которыми больше всего следят в мире.

Представители разведки США прогнозируют, что когда он начнет работать в этом году, CFR-600 будет производить оружейный плутоний, который может помочь Пекину увеличить свои запасы боеголовок почти в четыре раза в течение следующих 12 лет - с 400 до 1500. Это позволило бы Китаю сравняться с ядерными арсеналами, которые сейчас размещены в США и России.

"Вполне возможно, что эта программа носит сугубо гражданский характер. Но меня волнует, что Китай прекратил сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не насущная проблема, но это, безусловно, не хороший знак", - сказал ядерный аналитик из Женевского института исследований в области разоружения ООН Павел Подвиг.

Представители Пентагона утверждают, что снабжение российской государственной корпорацией "Росатом" 12 декабря 6477 килограммов урана подпитывает атомную программу, которая может дестабилизировать военный баланс в Азии, где растет напряженность вокруг Тайваня и контроль над Южнокитайским морем.

При этом Китай отвергает беспокойство США. МИД Китая заявил, что страна "строго выполнила свои обязательства по ядерному нераспространению" и добровольно передала "часть гражданской ядерной деятельности" Международному агентству по атомной энергии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для изготовления материала для одной ядерной бомбы Ирану хватит 12 дней, - Пентагон

Китай (3026) россия (96018) уран (86) Bloomberg (221) ядерная безопасность (496)


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Топ комментарии
+10
Проблема цивилизованного мира:
они пытаются играть в шахматы с тем кто играет в чапаева
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01.03.2023 13:57
+6
Ну ниче пускай запад еще годиков пару репу почешет. А то еще годик полтора раха за ядерку будет в бармалеев за снаряди и снарягу менять
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01.03.2023 13:50
+6
Московія- світове зло, хаос.
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01.03.2023 14:00
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Ну ниче пускай запад еще годиков пару репу почешет. А то еще годик полтора раха за ядерку будет в бармалеев за снаряди и снарягу менять
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01.03.2023 13:50 Ответить
"РФ передала Китаю 6,5 т урану"-- часткова плата за кІтайскІй "мІрний план".
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01.03.2023 14:28 Ответить
Вот пончику корескому кто ядерную и ракету поставил для производства своих ракет кто Ирану под ключ ядерную программу свынорылые. Сейчас комунякам дзипиням апгрейд забахают…. А там все кому не лень и деньга будет раха под ключ будет делать. Где там сыны Иудейские продолжаем за раху топить
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01.03.2023 13:53 Ответить
Проблема цивилизованного мира:
они пытаются играть в шахматы с тем кто играет в чапаева
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01.03.2023 13:57 Ответить
Московія- світове зло, хаос.
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01.03.2023 14:00 Ответить
Зрозміло, що це не просто так свинособаки "розщедрились", ймовірно, є певні домовленості, що китайська наволоч віддячить постачанням певних видів озброєннь.
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01.03.2023 14:01 Ответить
Потрібно змінювати режим на росії, інакше це в будь якому випадку закінчиться досить сумно і не тільки для України. Але Штати продовжують загравати та гратись в демократію.
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01.03.2023 14:02 Ответить
Скриня "ПАНДОРИ" відкрита!
рашка ********** Іран та Китай до протистояння всьому світу!
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01.03.2023 14:29 Ответить
Оплата за оружие против нас пошла. А запад дальше сопли жует.
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01.03.2023 14:41 Ответить
...а як дружно ,на початку 90-х, рашка та США дожимали Україну щодо ядерного роззброєння...США навіть у 2009-10 викручували руки Україні щоб вона віддала рашці останні 40 кг плутонію з харківського інституту...Ну тепер амери хай одягнуть джинсаки,ковбойські брилі і поцілують у ср.аку рашку і Китай!
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01.03.2023 16:12 Ответить
на планеті може бути глобальне потепління або глобальні землетруси через рух плит,
одним словом якийсь катаклізм

а цим ідіотам аби ядерну зброю тільки
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01.03.2023 19:30 Ответить
Ще хтось домі думає що Китай тихонці?Це покидьки які готуються до війни.Це покидьки які своєю заразою вбили десятки мільйонів людей
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01.03.2023 22:42 Ответить
 
 