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Новости Война
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В Приднестровье нет критической силы, способной открыть второй фронт, - ОК "Південь"

придністровя

На границе с Молдовой не исключены провокации, но активности врага на приднестровском сегменте пока не наблюдается.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Силы обороны на границе обеспечивают общее взаимодействие с адекватным реагированием на вероятность тех угроз, которые возможны с того направления. Сейчас они не критичны. Мы говорим о вероятной активности диверсионно-разведывательных групп или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы - они не исключены. Мы пристально наблюдаем. Пока активности с той стороны границы не наблюдается", - пояснила она.

По словам Гуменюк, силы, сосредоточенные на территории Приднестровья, не являются критической силой, способной открыть второй фронт.

"М все равно потребуется поддержка, а географически они ее получить не могут. Именно поэтому мы наблюдаем за тем, что сейчас работают более информационно психологические операции в Молдове, где пытаются расшатывать социально-политическое устройство", - добавила представительница ОК "Південь".

Читайте: МИД о фейке РФ по "подготовке Украиной радиоактивной провокации у Приднестровья: "Россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют"

Молдова (1883) Приднестровье (657) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+2
Земрази всем про шашлыки в уши сцали. Сдали пол страны, уничтожили Мрию и тысячи гражданских своим предательством за доллары *****. Мало?
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01.03.2023 14:37
+1
Все не критично. Як рік тому.
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01.03.2023 14:08
+1
з того грьобаного придністров,я даже провокації неможливі, бо вони тільки нам на-руку, буде причина ввести туди війська і обнулити режим тирасполя.
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01.03.2023 14:12
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Все не критично. Як рік тому.
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01.03.2023 14:08 Ответить
а що не так було рік тому ?
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01.03.2023 14:13 Ответить
Земрази всем про шашлыки в уши сцали. Сдали пол страны, уничтожили Мрию и тысячи гражданских своим предательством за доллары *****. Мало?
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01.03.2023 14:37 Ответить
яке має значення що вони говорили? важливо що було зроблено

а зроблено було багато - наприклад під Києвом було розбите саме потужне наступальне угрупування кацапів

запам'ятайте - все що говорить влада це ІПСО і по іншому бути не може

і саме головне (це не для Вас, а для тупих) єдиний шлях для перемоги стороні яка обороняється - це ввести в оману атакуючу сторону що до своєї спроможності захищатися - от якраз це і було успішно реалізовано, втому числі і за рахунок ІПСО яке проводила влада
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01.03.2023 14:49 Ответить
Через містечко перша БТГ пішла о 14.30 при тому що на 50 км на північ, 15 км на південь а на 30 км до кордону не було ні одного бійця.
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01.03.2023 15:10 Ответить
і що ? хочете навчити ЗСУ воювати ?
їх більше - воювати стінка на стінку не в наших інтересах
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01.03.2023 15:13 Ответить
Я нікого не вчу. Я розказую як у нас тут було. І якби Ви тут у нас були в березні то може б не писали так.
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01.03.2023 15:22 Ответить
я Вам вірю і дуже, по людські, співчуваю але ж не так все просто - ворог нас пераважав по всіх кількісних параметрах а це значить що дати йому успішний бій ми могли тільки в зручному для нас і в незручному йому місці і, звісно, після певного на ворога впливу.

бій відбувся вже після того як ворожі колони були значною мірою проріджені авіацією, артилерією, партизанами та ССО якби такого прорідження не відбулося.... то я відмовляюсь від подальших коментарів
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01.03.2023 16:15 Ответить
Та яка авіація і артилерія. Нас звільняла 93-я пішим порядком з птрк. Містечко повільно з боями охоплювалось нашими і після того як залишився один вихід на північ то орки вийшли. А для оборони від самого кордону в нас зручна місцевість але "інтелектуали" в владі потім розказували вони не думали що так буде. А не треба було "думати" а слухати американців. А з людьми тут що зробилося з-за цих "інтелектуалів"
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01.03.2023 17:05 Ответить
прошу Вас - не пропускайте все через емоції
КУДОЮ і КОЛИ попре пуй НІХТО не знав
захистити кожний метр кордону у нас не було можливості (і навряд чи буде) - єдиний вихід для нас це була маневрена оборона
стали б в лоб - загубили би все

те що в вашому містечку можна було тримати оборону - то подивіться на бахмут і подумайте

ну і якщо дійсно можна було - то ще подивіться в ліво-право на пару десятків кілометрів і чи можливо було оборону прикрити ппо і забезпечити ресурсами

воно тільки здається що все просто - але на початку було вигідно (може це і звучить кощунством) пропустити ворога на свою територію виснажуючи його сили на русі в глиб нашої території - що на справді і відбувалося
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01.03.2023 17:48 Ответить
Ви читаєте те що я Вам відповідаю? Яка оборона в містечку проти дивізіона МСТА-С який їхав від кордону разом з танками, БМ-21, БМП-2, ТОС-1М та іншим? І не розказуйте зелені казки про "ніхто не знав, де". І не повторюйте постулатів з марафону, а вчіться аналізувати. І ще, не треба було "захистити кожний метр кордону" а хоч би кілька доріг від кодону по всій області. А на півдні теж заманювали, аж до Вознесенська?
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01.03.2023 18:34 Ответить
це дуже добре що Ви все наперед знаєте хто і кудою попре
і ще знаєте що під тим кущем зручно залягти з кулеметом

а кілька доріг це взагалі ніпрощо

слухайте уважно - більше повторювати не буду - НЕ БУЛО У НАС ШАНСІВ витримати лобову атаку переважаючих сил - ЄДИНИЙ шанс - це пропустити їх в середину і знищувати на марші

може Ви не знаєте чому так багато було трофейної техніки на початку? а все тому що у більшості закінчувалася солярка а що було з бензовозами то Ви мабуть пам'ятаєте

а тепер увімкніть мізки і подумайте що було би а би вся ця техніка ступила в бій ???

тому відступ на початку вторгнення то була дуже логічна і правильна річ - дуже шкода що постраждало мирне населяння окупованих населених пунктів, але вони би все рівно були окуповані і ще ми би втратили оборонний потенціал

аналізувати Вам потрібно вчитись - і те що говорять на марафоні переважно правда - можливо трішки неправильні акценти
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01.03.2023 18:53 Ответить
Ну не ФАНТАЗУЙТЕ, я не писав що я знаю коли і хто куди попре. Я писав ЩО ЦЕ ЗНАЛИ АМЕРИКАНЦІ і попереджали цих тінейджерів. Ви таке пишете, маєте військову освіту? Ваш вік? Що ви мені хочете ? Про бензовози? Теоретично? Та прийшлося жити у цьому всьому, діти і внуки тепер далеко і все це через людей яким обороноздатність країни непотрібна була зовсім. Вже 65 і дуже прикро як бувшому офіцеру за це все. Може, якби тут були то зрозуміли б мене. Ви не перший. Пропаганда діє на людей.
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01.03.2023 19:21 Ответить
в такому випадку Ви маєте добре розуміти - що добре спланована атака включає в себе і засоби вводу в оману противника

деякі групування тільки створювали загрозу наступу - інші реально наступали щоб створити прорив

хто піде в наступ а хто буде створювати загрозу - залежало і від наших дій які ворог ретельно вивчав

якщо Ви згадаєте то вони терлися під нашими кордонами ще з середини літа - і всі достеменно знали тільки одне МОЖЕ напасти а от кудою і коли це все було ворожіння на каві

як би мене запитали то я би сказав що він попре на овруч з виходом на житомирську трасу та на запоріжжя - дніпро і вище (якщо пощастить то і по правому березі)

дурко поліз через чернігів і донбас (не виключаю тому що наші його надурили)

якщо Ви офіцер (не вірю в бувших) то маєте знати що військові тільки стріляють (дай нашим Боже здоров'я) а воюють економіки та військові бюджети

і порахуйте ВБ кацапів і наш і ще помножте на 30 років - Ви побачите прірву і зелені тут зовсім нідочого
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01.03.2023 19:40 Ответить
Велике прохання - не пишіть мне більше Ваших фантазій!! Були в окупації то може, потім, адекватно сприймали б дійсність, а не розказували всілякі казки.
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01.03.2023 19:52 Ответить
я не був в окупації і це дозволяє мені оцінювати ситуацію без емоцій які в цій справі таки зайві

з чим конкретно Ви не погоджуєтеся з того що я Вам написав ?
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01.03.2023 19:58 Ответить
Якщо Ви бачите емоції то вони не від того що було а від того що люди пишуть. Таке враження що деяка частина - тінейджери а деяка- під марафоном. Але є і тверезі коменти. Якби їх було більше. А Вам - критичного відношення до любої інформації, наприклад про сотни тисяч убитих орків , про чмобіків , про виснаження і таке інше.
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01.03.2023 20:22 Ответить
ми вже змінюємо тему та нехай

чим погана інформація про "про сотни тисяч убитих орків" ?
це саме те що і повинно у нас звучати

а те що колони кацапів просуваючись по наші території зазнавали вогневого впливу та втрачали боєздатність то чиста правда і ця деградація боєздатності дуже нам була доречною
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01.03.2023 20:34 Ответить
Так "це повинно звучати" чи це правда? То в СРСР була всюди брехня а тепер тут все більше.
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01.03.2023 21:00 Ответить
Під перемогою що розумієте: кордони 22-року а ще краще -14 року. А на ділі погано поки що і мої брати (51 і 60 років) там в такому віці а нам розказують про 2(!) батальона танків і про бригади наступу від МВС (!?) а ще край треба літаки. А як їх може дадуть через рік то про що будуть розказувати, про підводні човни і т . п.?
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01.03.2023 21:25 Ответить
я попередній свій пост видалив подалі від гріха...

так - все не просто...
але діватись нікуди - не будемо відбиватись самі знаєте чим закінчиться

з літаками ще складніше - занадто вони дорогі - є думки що за ті самі кошти можна отримати більш корисні речі

F-16 - тільки сам літак ~150 лямів - це, наприклад, як 30 хаймарсів
та й ппо не вистачає щоб його парковку прикрити

я думаю там на верхах (не тільки наших) і люди розумніші і інформація у них більша і правдивіша - по великому рахунку ми можемо лише язиками по цокати і по матюкатися.

тримайтеся.
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01.03.2023 21:43 Ответить
Так.
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01.03.2023 21:46 Ответить
Тема одна, просто вона широка.
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01.03.2023 21:01 Ответить
там реально могут второй льох с винном открыть)))4 бтра на 1,8к охраников с калашами это конечно моща,ну еще гранаты непонятно какой системы)
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01.03.2023 14:14 Ответить
Критичної сили немає, але потреба в триманні там наших бойових частин є. А вони на східному фронті потрібні.
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01.03.2023 14:10 Ответить
То чому б рашистів там не хаймарснути, зачистити тими нашими військами та після цього їх не відправити на східний фронт, залишивши лише кілька хлопців зі Стінгерами на випадок, якщо у рашистів вистачить дурі прислати літаки з десантниками, щоб влаштувати там літакопад у такому випадку
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01.03.2023 14:16 Ответить
А я про що?
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01.03.2023 15:02 Ответить
Там в Приднестровье 500-рублевые на митинги ходят и на плакатах танцуют. За 5000 рублей на работу и нашу доставку какого-то полутяжелого вооружения (лучше всего неуправляемые авиационные ракеты для вертушек низкого калибра), затем запустить их с пикапа по нашей территории, с нашей стороны снять прилет и обвинить кацапский вертолет в нападении. Это как раз тяжелая техника, которая сильно отличается от автоматной очереди. При желании возьмем пару десятков кацапских трупов, оденем в нашу форму и покажем, что кацапский вертолет вероломно напал на наш пограничный пункт, убив "наших" воинов и вот кадры атаки, вот трупы, только надо среди орков отобрать нормальные рожи хотя бы 2-3 штуки, а то всех придется мордой в пол класть, настолько там уроды и ублюдки просто. Вот и казус белле и все. За кем правда, тот и сильнее, кацапы уже замаркированы как лживые подонки, надо это использовать.
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01.03.2023 16:38 Ответить
Это будет подгон для москальского мида. ЗСУ используют американское оружие для вторжение в суверенную страну и отжимает земли. Смысла 0. Складом боеприпасов все равно ЗСУ не смогут воспользоваться, так зачем так рисковать потоком поставок и международными отношениями ?
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01.03.2023 17:43 Ответить
з того грьобаного придністров,я даже провокації неможливі, бо вони тільки нам на-руку, буде причина ввести туди війська і обнулити режим тирасполя.
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01.03.2023 14:12 Ответить
Як нещодавно писав тут один заблудший молдаван шо там служать на 90 відсотків мєсноє, напівп'яне бидло. Але свкових снарядів дуже багато. Не стільки небезпечто те шо вони будуть пуляти по нас, а небезпечно те шо коли ми почнем їх утилізувати то детонуватимуть склади, а це дуже небезпечно.
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01.03.2023 14:13 Ответить
Если бы не предатели членограи с 95 квартала,туда давно,по базе,парой ракет ******,и тогда угрозы точно не было. Но это не при зебыдлятине ,которая про шашлыки и майские совковые вещало.
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01.03.2023 14:39 Ответить
ну ты и клоун румыния склона к землетрясениям,какой ипани по складу размером с 20 фут.полей и увидешь что от молдовы останеться,да еще и одессе не хило достанеться.
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01.03.2023 19:17 Ответить
 
 