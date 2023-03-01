В Приднестровье нет критической силы, способной открыть второй фронт, - ОК "Південь"

На границе с Молдовой не исключены провокации, но активности врага на приднестровском сегменте пока не наблюдается.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Силы обороны на границе обеспечивают общее взаимодействие с адекватным реагированием на вероятность тех угроз, которые возможны с того направления. Сейчас они не критичны. Мы говорим о вероятной активности диверсионно-разведывательных групп или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы - они не исключены. Мы пристально наблюдаем. Пока активности с той стороны границы не наблюдается", - пояснила она.

По словам Гуменюк, силы, сосредоточенные на территории Приднестровья, не являются критической силой, способной открыть второй фронт.

"М все равно потребуется поддержка, а географически они ее получить не могут. Именно поэтому мы наблюдаем за тем, что сейчас работают более информационно психологические операции в Молдове, где пытаются расшатывать социально-политическое устройство", - добавила представительница ОК "Південь".

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