В Приднестровье нет критической силы, способной открыть второй фронт, - ОК "Південь"
На границе с Молдовой не исключены провокации, но активности врага на приднестровском сегменте пока не наблюдается.
Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Силы обороны на границе обеспечивают общее взаимодействие с адекватным реагированием на вероятность тех угроз, которые возможны с того направления. Сейчас они не критичны. Мы говорим о вероятной активности диверсионно-разведывательных групп или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы - они не исключены. Мы пристально наблюдаем. Пока активности с той стороны границы не наблюдается", - пояснила она.
По словам Гуменюк, силы, сосредоточенные на территории Приднестровья, не являются критической силой, способной открыть второй фронт.
"М все равно потребуется поддержка, а географически они ее получить не могут. Именно поэтому мы наблюдаем за тем, что сейчас работают более информационно психологические операции в Молдове, где пытаются расшатывать социально-политическое устройство", - добавила представительница ОК "Південь".
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а зроблено було багато - наприклад під Києвом було розбите саме потужне наступальне угрупування кацапів
запам'ятайте - все що говорить влада це ІПСО і по іншому бути не може
і саме головне (це не для Вас, а для тупих) єдиний шлях для перемоги стороні яка обороняється - це ввести в оману атакуючу сторону що до своєї спроможності захищатися - от якраз це і було успішно реалізовано, втому числі і за рахунок ІПСО яке проводила влада
їх більше - воювати стінка на стінку не в наших інтересах
бій відбувся вже після того як ворожі колони були значною мірою проріджені авіацією, артилерією, партизанами та ССО якби такого прорідження не відбулося.... то я відмовляюсь від подальших коментарів
КУДОЮ і КОЛИ попре пуй НІХТО не знав
захистити кожний метр кордону у нас не було можливості (і навряд чи буде) - єдиний вихід для нас це була маневрена оборона
стали б в лоб - загубили би все
те що в вашому містечку можна було тримати оборону - то подивіться на бахмут і подумайте
ну і якщо дійсно можна було - то ще подивіться в ліво-право на пару десятків кілометрів і чи можливо було оборону прикрити ппо і забезпечити ресурсами
воно тільки здається що все просто - але на початку було вигідно (може це і звучить кощунством) пропустити ворога на свою територію виснажуючи його сили на русі в глиб нашої території - що на справді і відбувалося
і ще знаєте що під тим кущем зручно залягти з кулеметом
а кілька доріг це взагалі ніпрощо
слухайте уважно - більше повторювати не буду - НЕ БУЛО У НАС ШАНСІВ витримати лобову атаку переважаючих сил - ЄДИНИЙ шанс - це пропустити їх в середину і знищувати на марші
може Ви не знаєте чому так багато було трофейної техніки на початку? а все тому що у більшості закінчувалася солярка а що було з бензовозами то Ви мабуть пам'ятаєте
а тепер увімкніть мізки і подумайте що було би а би вся ця техніка ступила в бій ???
тому відступ на початку вторгнення то була дуже логічна і правильна річ - дуже шкода що постраждало мирне населяння окупованих населених пунктів, але вони би все рівно були окуповані і ще ми би втратили оборонний потенціал
аналізувати Вам потрібно вчитись - і те що говорять на марафоні переважно правда - можливо трішки неправильні акценти
деякі групування тільки створювали загрозу наступу - інші реально наступали щоб створити прорив
хто піде в наступ а хто буде створювати загрозу - залежало і від наших дій які ворог ретельно вивчав
якщо Ви згадаєте то вони терлися під нашими кордонами ще з середини літа - і всі достеменно знали тільки одне МОЖЕ напасти а от кудою і коли це все було ворожіння на каві
як би мене запитали то я би сказав що він попре на овруч з виходом на житомирську трасу та на запоріжжя - дніпро і вище (якщо пощастить то і по правому березі)
дурко поліз через чернігів і донбас (не виключаю тому що наші його надурили)
якщо Ви офіцер (не вірю в бувших) то маєте знати що військові тільки стріляють (дай нашим Боже здоров'я) а воюють економіки та військові бюджети
і порахуйте ВБ кацапів і наш і ще помножте на 30 років - Ви побачите прірву і зелені тут зовсім нідочого
з чим конкретно Ви не погоджуєтеся з того що я Вам написав ?
чим погана інформація про "про сотни тисяч убитих орків" ?
це саме те що і повинно у нас звучати
а те що колони кацапів просуваючись по наші території зазнавали вогневого впливу та втрачали боєздатність то чиста правда і ця деградація боєздатності дуже нам була доречною
так - все не просто...
але діватись нікуди - не будемо відбиватись самі знаєте чим закінчиться
з літаками ще складніше - занадто вони дорогі - є думки що за ті самі кошти можна отримати більш корисні речі
F-16 - тільки сам літак ~150 лямів - це, наприклад, як 30 хаймарсів
та й ппо не вистачає щоб його парковку прикрити
я думаю там на верхах (не тільки наших) і люди розумніші і інформація у них більша і правдивіша - по великому рахунку ми можемо лише язиками по цокати і по матюкатися.
тримайтеся.