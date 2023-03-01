РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3815 посетителей онлайн
Новости
5 508 14

СБУ разоблачила в Ивано-Франковске агитатора за РФ и организатора "референдума" из Бердянска

сбу

В Ивано-Франковске СБУ разоблачила мужчину, который в соцсетях агитировал за "русский мир", а также организатора незаконного "референдума" из Бердянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

"Житель Ивано-Франковска агитировал в соцсети за "русский мир". СБУ разоблачила его во время мер безопасности по объектам критической инфраструктуры", — говорится в сообщении областного управления СБУ.

СБУ разоблачила в Ивано-Франковске агитатора за РФ и организатора референдума из Бердянска 01

По их информации, фигурант – бывший советский военный, уроженец РФ, в Украине живет со времени провозглашения Независимости. В своих профилях мужчина распространял сообщения в поддержку Владимира Путина и боевиков незаконных вооруженных формирований. Пока ему грозит ограничение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

Читайте: Представители пяти российских регионов проведут референдумы по независимости от РФ

"Он обвиняется по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (распространение материалов, в которых содержится глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, в том числе представителей вооруженных формирований РФ и незаконных вооруженных формирований)", - отметили в управлении СБУ.

Также в суд следователи СБУ передали обвинительный акт в отношении жительницы Бердянска, которая до оккупации в своем городе возглавила движение "Мы вместе с Россией". Женщина помогала оккупантам налаживать доступ к российскому телевизионному вещанию и активно занималась организацией незаконного "референдума".

СБУ разоблачила в Ивано-Франковске агитатора за РФ и организатора референдума из Бердянска 02

"От имени движения "Мы вместе с Россией" она приняла участие в форуме, принявшем резолюцию за присоединение Запорожской области в состав РФ. А на улицах Бердянска были размещены билборды с ее фотографией и агитацией за Россию от ее имени. Непосредственно во время псевдореферендума фигурантка являлась председателем комиссии по охране общественного порядка на одной из т. н. "избирательных участков "Бердянска"", - отметили в СБУ.

Отмечается, что с участием вооруженных российских военных женщина ходила по квартирам местных жителей и оказывала психологическое давление, принуждая их к участию в незаконном голосовании.

Также смотрите: Очередной агитатор "русского мира" разоблачен в Ивано-Франковске, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ разоблачила в Ивано-Франковске агитатора за РФ и организатора референдума из Бердянска 03

Фигурантку обвиняют по ч. 5 ст. 111-1 – участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории и публичные призывы к проведению таких референдумов. Пока ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

агитация (509) Ивано-Франковск (833) референдум (1505) россия (96018) СБУ (19983) русский мир (624)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Пардон май френч, але ця новина вже проходила давно, тижнів зо три тому мінімум. Чи так створюється фон безперервної боротьби з підступним ворогом?
показать весь комментарий
01.03.2023 14:13
+6
Це ще раз доказує шо кацапсина є кацапсина. Скільки б років йому не було. Це падло не захтіло їхати в кацапсячі ***** після розпаду совка, а залишилось жити серед людей і хоче щоб там де він живе була расьєя. Кацапів треба тільки утилізувати!
показать весь комментарий
01.03.2023 14:26
+5
На гілляку скотиняку!
показать весь комментарий
01.03.2023 14:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пардон май френч, але ця новина вже проходила давно, тижнів зо три тому мінімум. Чи так створюється фон безперервної боротьби з підступним ворогом?
показать весь комментарий
01.03.2023 14:13 Ответить
Обмеження -это даже не посадят. Земрази своих в обиду не дадут.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:15 Ответить
На Буковині священик УПЦ МП https://risu.ua/na-bukovini-svyashchenik-upc-mp-ne-vidkriv-hram-dlya-pohoronu-zagiblogo-************** не відкрив храм для похорону загиблого воїна
показать весь комментарий
01.03.2023 14:17 Ответить
На гілляку скотиняку!
показать весь комментарий
01.03.2023 14:20 Ответить
Це ще раз доказує шо кацапсина є кацапсина. Скільки б років йому не було. Це падло не захтіло їхати в кацапсячі ***** після розпаду совка, а залишилось жити серед людей і хоче щоб там де він живе була расьєя. Кацапів треба тільки утилізувати!
показать весь комментарий
01.03.2023 14:26 Ответить
А якого хрена ця фіфа в Івано-Франківську??! Валила б нах в "русский мир", було б логічно. А на ЗУ вона тільки для диверсій.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:37 Ответить
До війни їх у Франківську було більше 10%
показать весь комментарий
01.03.2023 14:43 Ответить
Так вона ж з Бердянська!
показать весь комментарий
01.03.2023 14:58 Ответить
Вони хотіли "русскава міра" у себе, а коли він приперся одразу посунули на Захід країни і там розповсюджують прорашистську заразу. Цих рашистських посіпак слід безжально знищувати, як скажених псів, якими вони, власне і є.
показать весь комментарий
01.03.2023 14:45 Ответить
А, взагалі цікаво, що воно може агітувати за РФ після всього, що вони натворили??
показать весь комментарий
01.03.2023 15:04 Ответить
Так усьо па дамашнему, аж ось тобі !!!
Як же вони тепер, на клятій Україні з укропами???
Не заважайте їх прикрому самогубству, за московію …
Судді таких відпускають, вони ж їх рідних не убивали…
показать весь комментарий
01.03.2023 15:11 Ответить
Плакат сподобався: *****, що каже "Дам"
показать весь комментарий
01.03.2023 15:14 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО НЕГРОМАДЯН!!!????
показать весь комментарий
01.03.2023 15:59 Ответить
Якщо за сепаратизм (а такі дії є сепаратизмом) будуть каратись позбавленням волі від 5 до 10 років, то це не закінчиться ніколи. Довічне без права амністії, ось тоді нехай попробують агітувати за " козломордый мир".
показать весь комментарий
01.03.2023 19:25 Ответить
 
 