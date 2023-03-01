СБУ разоблачила в Ивано-Франковске агитатора за РФ и организатора "референдума" из Бердянска

В Ивано-Франковске СБУ разоблачила мужчину, который в соцсетях агитировал за "русский мир", а также организатора незаконного "референдума" из Бердянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Управление СБУ в Ивано-Франковской области.

"Житель Ивано-Франковска агитировал в соцсети за "русский мир". СБУ разоблачила его во время мер безопасности по объектам критической инфраструктуры", — говорится в сообщении областного управления СБУ.

По их информации, фигурант – бывший советский военный, уроженец РФ, в Украине живет со времени провозглашения Независимости. В своих профилях мужчина распространял сообщения в поддержку Владимира Путина и боевиков незаконных вооруженных формирований. Пока ему грозит ограничение свободы до 5 лет с конфискацией имущества.

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"Он обвиняется по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины (распространение материалов, в которых содержится глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, в том числе представителей вооруженных формирований РФ и незаконных вооруженных формирований)", - отметили в управлении СБУ.

Также в суд следователи СБУ передали обвинительный акт в отношении жительницы Бердянска, которая до оккупации в своем городе возглавила движение "Мы вместе с Россией". Женщина помогала оккупантам налаживать доступ к российскому телевизионному вещанию и активно занималась организацией незаконного "референдума".

"От имени движения "Мы вместе с Россией" она приняла участие в форуме, принявшем резолюцию за присоединение Запорожской области в состав РФ. А на улицах Бердянска были размещены билборды с ее фотографией и агитацией за Россию от ее имени. Непосредственно во время псевдореферендума фигурантка являлась председателем комиссии по охране общественного порядка на одной из т. н. "избирательных участков "Бердянска"", - отметили в СБУ.

Отмечается, что с участием вооруженных российских военных женщина ходила по квартирам местных жителей и оказывала психологическое давление, принуждая их к участию в незаконном голосовании.

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Фигурантку обвиняют по ч. 5 ст. 111-1 – участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории и публичные призывы к проведению таких референдумов. Пока ей грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.