Минобороны показало новый уровень денежного довольствия военных по сравнению с 2022 годом. ИНФОГРАФИКА

Министерство обороны опубликовало сводные таблицы среднего уровня денежного довольствия военнослужащих с марта 2023 года.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Таблицы разбиты на две части: в левой части показан уровень в 2022 году, в правой – в 2023-м.

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Так, стрелок в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 000 грн., если непосредственно был привлечен к боевым действиям – 113 000 грн. С марта 2023 г. такой военнослужащий получит:

20 500 грн., если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 500 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;

120 500 грн., если непосредственно участвует в боевых действиях.

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Бойцы в ССО в среднем получают немного больше других; за ними следуют десантники, морпехи, военные горно-штурмовых подразделений; замыкает тройку личный состав Сухопутных войск.