Минобороны показало новый уровень денежного довольствия военных по сравнению с 2022 годом. ИНФОГРАФИКА
Министерство обороны опубликовало сводные таблицы среднего уровня денежного довольствия военнослужащих с марта 2023 года.
Соответствующие данные опубликованы на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Таблицы разбиты на две части: в левой части показан уровень в 2022 году, в правой – в 2023-м.
Так, стрелок в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 000 грн., если непосредственно был привлечен к боевым действиям – 113 000 грн. С марта 2023 г. такой военнослужащий получит:
- 20 500 грн., если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;
- 50 500 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;
- 120 500 грн., если непосредственно участвует в боевых действиях.
Бойцы в ССО в среднем получают немного больше других; за ними следуют десантники, морпехи, военные горно-штурмовых подразделений; замыкает тройку личный состав Сухопутных войск.
Топ комментарии
+26 Diesel_Sasha
показать весь комментарий01.03.2023 14:36 Ссылка
+18 Сергій Шешеня
показать весь комментарий01.03.2023 14:43 Ссылка
+14 Светлана Науменко
показать весь комментарий01.03.2023 16:48 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Самое время экономить на военных.
підарасівдепутатів можете показати? ****, ТРИ рази збиралися за місяць і перетрудилися!
зелені ушльопки, це визробилисеберазом! заодно і всю країну зробили...
Очень перетрудились воровать и обогащать себя, наживаясь на нищем народе и ВСУ?
Такого абсурда ни в одной армии мира нет...
Максимальная оплата главному сержанту роты должна быть максимум 50-60 тысяч.
С учётом внутриукраинских цен 50-60 тысяч грн в месяц для унтер-офицера, который на всем готовом- это просто бешеные деньги: 10 минимальных гражданских зарплат.
уважаемый Сергей, у Вас поистине государственное мышление: очень оригинальное и креативное решение предложили. Этакое ассиметричное решение. Блеск.
Вы, наверное, закончили факультет прикладной математики в каком-то старом сильном политехе типа Киевского или Харьковского.
Вам надо во власть идти: пора уже умным порядочным людям во все уровни власти входить и поднимать страну.
у Вас творческое системное мышление, плюс критический склад ума и чувство юмора.
До каких пор мэрами известнейших старинных городов Украины будут править какие-то вороватые совки типа полтавского мэра с ордынской фамилией МАМАЙ ?
Ну, неужели Вы не сможете быть современным эффективным мэром Полтавы или Житомира? Конечно же, сможете. Именно таким как Вы и надо поднимать Украину.
Евгений Ройзман вот таким образом выиграл выбору мэра двухмиллионного Екатеринбурга несмотря на бешеную кампанию против него всех админресурсов путинского режима. Москва пиарила и бешено финансировала своего ставленника, но даже в таких условиях, Ройзман выиграл выборы благодаря прямой опоре на людей.
Зрелый возраст не помеха, а наоборот Ваш плюс: пенсионеры в Украине активнее всех ходят на голосование. А ещё очень много людей зрелого возраста из числа ваших ровесников. Также все матери-одиночки голоснут за Вас, ибо на уровне подсознания Вы будете восприниматься ими, как заботливый хороший отец.
Вот так вот и наберете ваши победные 54 %.
Да и какие ваши годы ! По сравнению с самым успешным мэром 2-ух миллионного французского Марселя - Вы совсем ещё молодой кандидат. Марсельский мэр в его совсем уж прадедушкином возрасте 79 лет выиграл в первом же туре выборы, победив 8 кандидатов, которые имели возраст 46-58 лет, были очень известными сенаторами, депутатами парламента, заместителями председателей политических партий и т.п.
Надо действовать: смелость города берёт: не Брюссель же будет поднимать Украину и строить в ней динамичное успешное общество. Главное - это начать и действовать. У меня младший сын в 14 лет самостоятельно провел избирательную компанию и выиграл выборы в депутаты Совета молодежи мэрии Страсбурга.
Есть ли будет желание обменяться идеями, пишите в на почту: [email protected]
Лучшие украинские мужчины
Умирают за всех нас
Меньше чем за тысячу долларов в месяц?
Грошове забезпечення Депутатів Верховної Ради. Які ще отримують його задяки ЗСУ!
в 21 веке интернета использовать 100летний телеграф в войсках, это как использовать конницу Буденного против танков