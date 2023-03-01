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Новости Война
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Минобороны показало новый уровень денежного довольствия военных по сравнению с 2022 годом. ИНФОГРАФИКА

обеспечение,забезпечення,денежное,грошове

Министерство обороны опубликовало сводные таблицы среднего уровня денежного довольствия военнослужащих с марта 2023 года.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Таблицы разбиты на две части: в левой части показан уровень в 2022 году, в правой – в 2023-м.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию о возвращении военных премий

Минобороны показало новый уровень денежного довольствия военных по сравнению с 2022 годом 01
Минобороны показало новый уровень денежного довольствия военных по сравнению с 2022 годом 02

Так, стрелок в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 000 грн., если непосредственно был привлечен к боевым действиям – 113 000 грн. С марта 2023 г. такой военнослужащий получит:

  • 20 500 грн., если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;
  • 50 500 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;
  • 120 500 грн., если непосредственно участвует в боевых действиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобороны объяснили, как изменятся зарплаты и премии военнослужащих

Бойцы в ССО в среднем получают немного больше других; за ними следуют десантники, морпехи, военные горно-штурмовых подразделений; замыкает тройку личный состав Сухопутных войск.

Минобороны (9402) военнослужащие (6174) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+26
а новий рівень грошового забезпечення "за інтенсивність праці" зелених підарасів депутатів можете показати? ****, ТРИ рази збиралися за місяць і перетрудилися!

зелені ушльопки, це визробилисеберазом! заодно і всю країну зробили...
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01.03.2023 14:36
+18
Вони б і через місяць не виклали, аби піздюлей за яйца не відхватили.
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01.03.2023 14:43
+14
323 депутатам Верховної Ради нарахована стовідсоткова доплата до посадового окладу за лютий 2023 року за "інтенсивність праці". Середня виплата на одного депутата за лютий 2023 склала 43,3 тисяч гривень.
Очень перетрудились воровать и обогащать себя, наживаясь на нищем народе и ВСУ?
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01.03.2023 16:48
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Прекрасна комунікація рівня професіоналізму Резнікова. Надати інфографіку з порівнянням через місяць після впровадження змін в оплаті праці.
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01.03.2023 14:29 Ответить
Вони б і через місяць не виклали, аби піздюлей за яйца не відхватили.
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01.03.2023 14:43 Ответить
40+40=1рубль40, спичек не брали? - 2.40...
Самое время экономить на военных.
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01.03.2023 14:34 Ответить
Цей монолог радянської продавчині виглядає так: "40 и 40 - рупь сорок, спички брал? Нет? С тебя 2,87!"
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01.03.2023 16:05 Ответить
а новий рівень грошового забезпечення "за інтенсивність праці" зелених підарасів депутатів можете показати? ****, ТРИ рази збиралися за місяць і перетрудилися!

зелені ушльопки, це визробилисеберазом! заодно і всю країну зробили...
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01.03.2023 14:36 Ответить
323 депутатам Верховної Ради нарахована стовідсоткова доплата до посадового окладу за лютий 2023 року за "інтенсивність праці". Середня виплата на одного депутата за лютий 2023 склала 43,3 тисяч гривень.
Очень перетрудились воровать и обогащать себя, наживаясь на нищем народе и ВСУ?
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01.03.2023 16:48 Ответить
Чим відрізняються бойові спеціальні завдання від бойових дій? Наприклад, ППО як вони враховують?
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01.03.2023 14:40 Ответить
предположим сегодня ракетный обстрел, и ПВО сбивают вражеские ракеты.... это боевое задание. За этот день экипажам и подразделениям насчитают з/п из расчета 50 тыс в месяц....
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01.03.2023 15:10 Ответить
Цікаво, що досить мала різниця виплат між звичайним стрільцем і командуючим цілої бригади.
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01.03.2023 14:42 Ответить
а рекрут и офицер-взводник?)
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01.03.2023 14:49 Ответить
офицер взводник, это сейчас часто пиджак после военной кафедры, без любого военного опыта и даже на сборах ранее не был. От него толку не намного больше ,чем от рекрута)
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01.03.2023 14:59 Ответить
Таких офіцерів треба доучувати, а не гнобити.
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01.03.2023 15:52 Ответить
Цілком погоджуюсь, обома руками за.
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01.03.2023 16:21 Ответить
я согласен!, но тем не менее, это офицерская должность, ответственность, высшее образование, но и в окопе ты со всем взводом... это стоит денег...
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01.03.2023 17:06 Ответить
Тоже невероятно поразился тому дикому факту, что командир бригады, закончивший высшее военное училище и две военных академии, командует огромным общевойсковвым соединением, но получает почти такую же по размеру оплату, как и главный сержант роты, который закончил 6-ти месячные курсы и занимается ротным имуществом, обеспечением едой и боеприпасами.

Такого абсурда ни в одной армии мира нет...
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02.03.2023 07:57 Ответить
имено так, уравниловка советская еще в Украине продолжается.
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02.03.2023 09:26 Ответить
Платить почти одинаковое денежное довольствие в сумме 125-150 тысяч грн командиру общевойскового соединения(генеральская должность!) и старшине пехотной роты, который занимается вещевым имуществом роты, помывкой личного состава, сменой и организацией стрики нижнего белья, доставкой продовольствия для 120 солдат, это уже не уравниловка, а какой-то непуганый идиотизм.

Максимальная оплата главному сержанту роты должна быть максимум 50-60 тысяч.


С учётом внутриукраинских цен 50-60 тысяч грн в месяц для унтер-офицера, который на всем готовом- это просто бешеные деньги: 10 минимальных гражданских зарплат.
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02.03.2023 10:17 Ответить
Или командирам увеличить ЗП, их гораздо меньше в сравнении с количеством солдат
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02.03.2023 10:36 Ответить
С. Шешеня сказал: "Или командирам увеличить ЗП, их гораздо меньше в сравнении с количеством солдат."

уважаемый Сергей, у Вас поистине государственное мышление: очень оригинальное и креативное решение предложили. Этакое ассиметричное решение. Блеск.

Вы, наверное, закончили факультет прикладной математики в каком-то старом сильном политехе типа Киевского или Харьковского.

Вам надо во власть идти: пора уже умным порядочным людям во все уровни власти входить и поднимать страну.
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02.03.2023 23:13 Ответить
Спасибо, мне приятно) Да, я инженер
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03.03.2023 01:59 Ответить
Вам надо во власть идти:

у Вас творческое системное мышление, плюс критический склад ума и чувство юмора.
До каких пор мэрами известнейших старинных городов Украины будут править какие-то вороватые совки типа полтавского мэра с ордынской фамилией МАМАЙ ?

Ну, неужели Вы не сможете быть современным эффективным мэром Полтавы или Житомира? Конечно же, сможете. Именно таким как Вы и надо поднимать Украину.
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03.03.2023 08:32 Ответить
спасибо) Если вы серьезно. Я не знаю, как попасть во власть в зрелом возрасте. Обычно туда с юности идут. Устраиваются третьим помощником депутата, или подобное и растут потихоньку)
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03.03.2023 10:52 Ответить
Начать можно не с третьего помощника депутата, а просто с самовыдвижения кандидатом в депутаты областного совета. Люди в Украине уже давно просто истосковались по честным умным кандидатам и люди очень хорошо чувствуют на интуитивном уровне внутреннюю честность человека, его интеллект и масштаб. Можно выиграть местные выборы вообще без денег, просто делать поквартирный обход избирателей и глядя людям в глаза, говорить, что хотите послужить родному городу, его жителям, стран в целом.

Евгений Ройзман вот таким образом выиграл выбору мэра двухмиллионного Екатеринбурга несмотря на бешеную кампанию против него всех админресурсов путинского режима. Москва пиарила и бешено финансировала своего ставленника, но даже в таких условиях, Ройзман выиграл выборы благодаря прямой опоре на людей.

Зрелый возраст не помеха, а наоборот Ваш плюс: пенсионеры в Украине активнее всех ходят на голосование. А ещё очень много людей зрелого возраста из числа ваших ровесников. Также все матери-одиночки голоснут за Вас, ибо на уровне подсознания Вы будете восприниматься ими, как заботливый хороший отец.

Вот так вот и наберете ваши победные 54 %.

Да и какие ваши годы ! По сравнению с самым успешным мэром 2-ух миллионного французского Марселя - Вы совсем ещё молодой кандидат. Марсельский мэр в его совсем уж прадедушкином возрасте 79 лет выиграл в первом же туре выборы, победив 8 кандидатов, которые имели возраст 46-58 лет, были очень известными сенаторами, депутатами парламента, заместителями председателей политических партий и т.п.

Надо действовать: смелость города берёт: не Брюссель же будет поднимать Украину и строить в ней динамичное успешное общество. Главное - это начать и действовать. У меня младший сын в 14 лет самостоятельно провел избирательную компанию и выиграл выборы в депутаты Совета молодежи мэрии Страсбурга.

Есть ли будет желание обменяться идеями, пишите в на почту: [email protected]
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03.03.2023 11:46 Ответить
Ну я еще пока не пенсионер, не настолько зрелый , спасибо, Денис!!! Сохранил ваш емейл в контакты, буду думать.
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03.03.2023 15:57 Ответить
В таблиці якось не вказано скільки отримає водій медевака, який евакуює, але ж бойового завдання не виконує. Так само - зв'язківець, який, начебто в зоні бойових дій, але не виконує бойового завдання та не бере безпосередню участь.
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01.03.2023 15:15 Ответить
А оператор дрона?
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01.03.2023 16:22 Ответить
как это "не виконуе"??, все виконуе!!!, в строевой всех на УБД отдают приказом.... прапора после югославии все с бд приходили..а тут...
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01.03.2023 17:09 Ответить
я так розумію, що це не беруть участь безпосередньо у боях, але виконують бойові та спеціальні завдання.
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01.03.2023 17:45 Ответить
обогрелі обобралі.. у тих кто воюе вкрали мародерам з ради добавили
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01.03.2023 15:24 Ответить
Як командир взводу ЗСУ ніколи не отримував 19095 грн ставки, як на інфографіці )
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01.03.2023 15:42 Ответить
Ви лейтенант? Це мабуть без врахування податків
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01.03.2023 16:25 Ответить
А як же нам з милостинею - пенсією ... одним десятки тисяч, а внас 4700 і пішов ти бєгать... нікому ненада
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01.03.2023 16:12 Ответить
4700???? то ви ще жируєте!!!)))
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01.03.2023 22:17 Ответить
Вперед, на фронт. Там багато платять.
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01.03.2023 22:27 Ответить
Воїн працює /служить, воює/ 24/7. Скільки він заробить за 1 годину служби?
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01.03.2023 16:40 Ответить
В нашому селищі сьогодні ще один магазин відкрили - "Петриківка". Є така мережа гастрономчиків. У місцевому пабліку розмістили оголошення - потрібні продавці, з/п - 14 000-20 000 грн. Не набагато менше ніж у військових у тилових підрозділах, і ти вдома, і в тебе нормований робочий день. Не кажучи вже про можливі "ліві" доходи.
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01.03.2023 17:50 Ответить
багато продавців чоловіків бачили?
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02.03.2023 09:27 Ответить
Ну, це ж не через дискримінацію, а з інших причин.
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02.03.2023 10:46 Ответить
Простите - это что?
Лучшие украинские мужчины
Умирают за всех нас
Меньше чем за тысячу долларов в месяц?
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01.03.2023 18:04 Ответить
тільки сьогодні в тилової частині повідомили що зарплати не буде бо нема фінансування
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01.03.2023 19:48 Ответить
Гандони диряві, самі жеріть свої яйця.Моя дружина видала указ про демобілізацію, нехай гниди з кабміну та зради займаються забеспеченням,ремонтом,підвозом.Вони ж перепрацьовують!
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01.03.2023 20:02 Ответить
Кручу, верчу, запутать хочу. Картинки они показывают. А где картинки домов и автомобилей депутатов, которые обогащаются, в частности, на войне? Сначала лишили мобилизированных средней зарплаты с работы, теперь добрались до дополнительных выплат. Дали солдатам зарплату аж в три минималки, а сами воруют миллионами. На фоне коррупционных скандалов имеют наглость уменьшать денежное довольствие нашим защитникам. 7 тыс. добавили, а 30 тыс. забрали. В общей массе солдаты будут получать в два раза меньше. Эти депутаты - зажравшиеся, ничего не боящиеся суки. Я очень надеюсь, что после победы военные погонят их из Верховной рады пинками под их жирные зады. За шкирку и на скамью подсудимых этих тварей.
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01.03.2023 20:25 Ответить
Хто не хоче ремонтувати техніку своїм коштом, того на Бахмут, щоб багато не патякав.
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01.03.2023 22:30 Ответить
Військові розказували.
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01.03.2023 22:31 Ответить
А чому це мають робити військові, а не ми з вами?
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02.03.2023 07:25 Ответить
До депутатів, дійсно, є маса претензій. Але, у даному випадку, вони не при ділах. Це рішення уряду. Разумков на "Прямому" сказав, що ініціативна група терміново подасть законопроєкт, щоб відіграти все назад. Якщо "Слуги" подадуть свій аналогічний, то проголосують і за нього.
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02.03.2023 11:33 Ответить
Яка радість: раніше мобілізований боєць отримував 40К, а тепер 20К. Дякуємо за покращення та велику мотивацію!
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01.03.2023 20:30 Ответить
раньше выплачивали 13К сейчас 20К гарантированно в не зависимости от хотелок командира, а 40К было это с премией - которую командир может дать а может и нет т.к. боец ему не понравился.
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01.03.2023 21:31 Ответить
Пропушена важлива графа
Грошове забезпечення Депутатів Верховної Ради. Які ще отримують його задяки ЗСУ!
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01.03.2023 21:01 Ответить
"ТЕЛЕГРАФИСТ" - подскажите что это за посада? в ЗСУ еще и "барышни" времен Александра Белла на атиквариатных коммутаторах досих служат
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01.03.2023 21:36 Ответить
телеграфист або зв'язківець,той що відповідає за зв'язок.
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01.03.2023 22:34 Ответить
зв'язківець это общее название специальности и который может быть телеграфистом, телефонистом, радистом, асушником и т.д.

в 21 веке интернета использовать 100летний телеграф в войсках, это как использовать конницу Буденного против танков
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01.03.2023 22:47 Ответить
а ми що вже маємо реформоване міноборони стандартів НАТО?,там ще повно совкодрочерства..
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01.03.2023 23:06 Ответить
Кондоми зелені.
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02.03.2023 07:39 Ответить
 
 