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Россияне готовятся провести фейковые выборы на оккупированной территории Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров

николаев,митинг,референдум

Российские оккупанты намерены провести псевдовыборы на оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитополе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил на брифинге мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы действительно видим тенденцию начала подготовки к выборам... И так, как провели фейковый референдум, они хотят провести и фейковые выборы", - сказал он.

По его словам, об этом свидетельствуют несколько фактов. Во-первых, так называемому приехавшему из Севастополя вице-губернатору Запорожской области Сергею Толмачеву "четко нарезали задачу по выборам".

Во-вторых, как отмечает Федоров, "одна из коллаборанток Галина Катющенко сегодня избрана центральной избирательной комиссией РФ как та, которая будет главой центральной избирательной комиссии непосредственно на временно оккупированной Мелитопольщине".

В-третьих, обращает внимание мэр Мелитополя, на территорию временно оккупированной Запорожской области уже заявляются представители российских политических партий – как вроде бы оппозиционных (ЛДПР), так и провластных ("Единая Россия"), "и регулярно они ведут эту пропагандистскую работу".

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выборы (24756) Мелитополь (615) оккупация (10187) Запорожская область (3168) Федоров Иван (469)


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Понятное дело. Земразям не надо освобождать важные области. Им главное гробить ЗСУ в всранном , никому не нужном лугандоне. Так хозяин ***** велел,за аванс в прошлом году.
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01.03.2023 14:21 Ответить
"Специалист" не тебе решать что где и когда освобождать !
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01.03.2023 15:12 Ответить
Якось пофіг що вони там напроводять-ЗСУ все скасує!
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01.03.2023 14:21 Ответить
 
 