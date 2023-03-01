Россияне готовятся провести фейковые выборы на оккупированной территории Запорожской области, - мэр Мелитополя Федоров

Российские оккупанты намерены провести псевдовыборы на оккупированной территории Запорожской области, в частности, в Мелитополе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил на брифинге мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Мы действительно видим тенденцию начала подготовки к выборам... И так, как провели фейковый референдум, они хотят провести и фейковые выборы", - сказал он.

По его словам, об этом свидетельствуют несколько фактов. Во-первых, так называемому приехавшему из Севастополя вице-губернатору Запорожской области Сергею Толмачеву "четко нарезали задачу по выборам".

Во-вторых, как отмечает Федоров, "одна из коллаборанток Галина Катющенко сегодня избрана центральной избирательной комиссией РФ как та, которая будет главой центральной избирательной комиссии непосредственно на временно оккупированной Мелитопольщине".

В-третьих, обращает внимание мэр Мелитополя, на территорию временно оккупированной Запорожской области уже заявляются представители российских политических партий – как вроде бы оппозиционных (ЛДПР), так и провластных ("Единая Россия"), "и регулярно они ведут эту пропагандистскую работу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне размещают свои "администрации" на Арабатской Стрелке, - Хлань