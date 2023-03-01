Бывший глава аэропорта "Борисполь" и МАУ Дыхне приговорен к 5 годам лешения свободы
Бывший директор ГП "Международный аэропорт Борисполь" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне приговорен к 5 годам лишения свободы за злоупотребление властью.
Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы суда и САП.
Суд пришел к выводу, что Дыхне и бывшая начальник одной из служб аэропорта "Борисполь" Олеся Левочко нанесли ущерб более чем на 15,7 млн грн.
Левочко приговорили к четырем годам лишения свободы.
Также суд взыскал с нее и Дыхне в пользу Фонда госимущества почти 11 млн грн в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб. И лишил их права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.
Дыхне и Левочко обвиняли по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
НАБУ считает, что в течение 2014-2019 годов аэропорт "Борисполь" вместо Фонда госимущества сдавал в аренду помещение и делал это по заниженной стоимости. Обвинительный акт охватывает 2016-2017 годы и касается двух договоров.
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Не её ли это отпрыск... Довольно редкая фамилия...
Державне авіапідприємство "Львівські авіалінії" штучно довели до фінансових збитків (в 2007-2008 роках крали по 1 млн. грн. в місяць), розікрали та розпродали за демпінговими цінами (в 3-10 раз дешевше ринкових цін через підставні агробіржі) літаки Іл-18, Іл-76, Ан-12, Як-42, обладнання, вкрали більше 40-ка авіадвигунів, підвісили підприємство з банкрутством з 2007 року, для чого з Мінипансзвязку та Державіаадміністрації призначали керівниками в неіснуюче "Державне авіаційне підприємство "Львівські авіалінії" досвідчених рейдерів - злодіїв відставних вояк з армії та колії, які себе самі призначали керувати державним авіапідприємством (Кокшаров, Матюшенко, Чевердюк, Білоусов, Дихне з Підгородецьким), ... пґокурватура та судді адміністративних судів кришували розкрадання більше 100 млн. гривень та звільнення авіаспеціалістів з боргами по заробітній платі, в першу чергу активістів Вільної профспілки - щоб не заважали красти ... жоден злодій не покараний… ДБР, НАБУ - понаробляли конторок по типу "Роги та Ратиці" з жирними зарплатками імітаторам роботи ... за наші гроші, але ті ж тупаки - відписки , які слали пґокурворчики та мусора для кришування злодюг ...
https://ibb.co/hx6vfe
https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU
https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q
https://antikor.com.ua/articles/425963-glavnyj_mahinator_mau_kak_hivet_ljubitelj_antikvariata_evgenij_dyhne