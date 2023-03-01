Бывший глава аэропорта "Борисполь" и МАУ Дыхне приговорен к 5 годам лешения свободы

Бывший директор ГП "Международный аэропорт Борисполь" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне приговорен к 5 годам лишения свободы за злоупотребление властью.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы суда и САП.

Суд пришел к выводу, что Дыхне и бывшая начальник одной из служб аэропорта "Борисполь" Олеся Левочко нанесли ущерб более чем на 15,7 млн грн.

Левочко приговорили к четырем годам лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия руководителя аэропорта "Борисполь" Дыхне были в интересах государственного предприятия, – адвокатская компания "Миллер"

Также суд взыскал с нее и Дыхне в пользу Фонда госимущества почти 11 млн грн в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб. И лишил их права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Дыхне и Левочко обвиняли по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший сотрудник украинской спецслужбы, работавший на РФ, приговорен к 14,5 годам заключения, - СБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ считает, что в течение 2014-2019 годов аэропорт "Борисполь" вместо Фонда госимущества сдавал в аренду помещение и делал это по заниженной стоимости. Обвинительный акт охватывает 2016-2017 годы и касается двух договоров.