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Бывший глава аэропорта "Борисполь" и МАУ Дыхне приговорен к 5 годам лешения свободы

дихне

Бывший директор ГП "Международный аэропорт Борисполь" и авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне приговорен к 5 годам лишения свободы за злоупотребление властью.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службы суда и САП.

Суд пришел к выводу, что Дыхне и бывшая начальник одной из служб аэропорта "Борисполь" Олеся Левочко нанесли ущерб более чем на 15,7 млн грн.

Левочко приговорили к четырем годам лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия руководителя аэропорта "Борисполь" Дыхне были в интересах государственного предприятия, – адвокатская компания "Миллер"

Также суд взыскал с нее и Дыхне в пользу Фонда госимущества почти 11 млн грн в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб. И лишил их права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года.

Дыхне и Левочко обвиняли по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший сотрудник украинской спецслужбы, работавший на РФ, приговорен к 14,5 годам заключения, - СБУ. ФОТОрепортаж

НАБУ считает, что в течение 2014-2019 годов аэропорт "Борисполь" вместо Фонда госимущества сдавал в аренду помещение и делал это по заниженной стоимости. Обвинительный акт охватывает 2016-2017 годы и касается двух договоров.

аэропорт (1511) Борисполь (768) приговор (1233) САП (2076) Антикоррупционный суд (1218) Евгений Дыхне (11)


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Топ комментарии
+12
Людина Бєні - тривалий час саме через його позицію в Бориспіль не могли зайти лоукостери...
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01.03.2023 15:03
+9
14 мільйонів - 5 років.
Мільярди на закупках яєць у воєнний час - мєніздр оборони безкарно відмазує підлеглих та ще й захищає публічно, вигадуючи фігню в стилі соловйова
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01.03.2023 15:11
+5
Цікаво, що завдали збитків на 15,7 млн.гривень, а стягнули лише 11 млн.гривень, а 4 млн.гривень що не гроші?
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01.03.2023 14:56
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Цікаво, що завдали збитків на 15,7 млн.гривень, а стягнули лише 11 млн.гривень, а 4 млн.гривень що не гроші?
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01.03.2023 14:56 Ответить
Скільки змогли - стільки стягнули та позбавили волі на 5 років.
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01.03.2023 15:03 Ответить
Ну так, 4 мільйони подарували на віп-камеру.
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01.03.2023 15:53 Ответить
Це "комісійні".
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01.03.2023 14:57 Ответить
Людина Бєні - тривалий час саме через його позицію в Бориспіль не могли зайти лоукостери...
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01.03.2023 15:03 Ответить
Гнила компанія МАУ, жлобська.
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01.03.2023 15:05 Ответить
14 мільйонів - 5 років.
Мільярди на закупках яєць у воєнний час - мєніздр оборони безкарно відмазує підлеглих та ще й захищає публічно, вигадуючи фігню в стилі соловйова
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01.03.2023 15:11 Ответить
Неочікувано... Коли в Ірані збили літак, таким ньюсмейкером був, а тут раз і тюрма.
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01.03.2023 15:14 Ответить
та нічого, заборонили обіймати посади строком усього на три роки..., коли вийде, вже буде можна, такі люди на дорозі не валяються, обов'язково хтось підбере...
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01.03.2023 15:24 Ответить
Уже всі суди пройшли, чи це суд першої інстанції? А то як напишуть міліони, грати, а в кінцевому результаті- фіг з маслом. Зате і суддям робота і народу заспокоєння.
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01.03.2023 16:00 Ответить
Была когда-то у нас в техникуме преподавтельница немецкого языка Мария Мойсеевна Дыхнэ.
Не её ли это отпрыск... Довольно редкая фамилия...
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01.03.2023 16:13 Ответить
бєняоманський втратив : тому й посадили (? ) для науки іншим ...ненажерливий всесвітній злодій-мародер не може насититись...
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01.03.2023 18:25 Ответить
У Львові при міністрі транспорту Кірпі авіацію заставили виконувати всі рейси згідно розкладу і народ почав літати ще й рейсів добавили (наліт пілотів був 500 - 700 годин в рік)... дороги ремонтували, ... і міст на Сихів добудували, який з часів СРСР не могли добудувати .. потім налізла інша маланська нечисть (Червоненко, Бондар, Рудьковський, Вінський, Шевченко, Єфименко, Колесніков, Козак, Бурбак, Пивоварський, Омелян, та керівників Державіаслужби (Державіаадміністрації) Давидова О., Колісніка А.) і авіапідприємство зробили фінансово збитковим, бо хотіли продати ринок авіаперевезень...раґулям авіація стала непотрібна...

Державне авіапідприємство "Львівські авіалінії" штучно довели до фінансових збитків (в 2007-2008 роках крали по 1 млн. грн. в місяць), розікрали та розпродали за демпінговими цінами (в 3-10 раз дешевше ринкових цін через підставні агробіржі) літаки Іл-18, Іл-76, Ан-12, Як-42, обладнання, вкрали більше 40-ка авіадвигунів, підвісили підприємство з банкрутством з 2007 року, для чого з Мінипансзвязку та Державіаадміністрації призначали керівниками в неіснуюче "Державне авіаційне підприємство "Львівські авіалінії" досвідчених рейдерів - злодіїв відставних вояк з армії та колії, які себе самі призначали керувати державним авіапідприємством (Кокшаров, Матюшенко, Чевердюк, Білоусов, Дихне з Підгородецьким), ... пґокурватура та судді адміністративних судів кришували розкрадання більше 100 млн. гривень та звільнення авіаспеціалістів з боргами по заробітній платі, в першу чергу активістів Вільної профспілки - щоб не заважали красти ... жоден злодій не покараний… ДБР, НАБУ - понаробляли конторок по типу "Роги та Ратиці" з жирними зарплатками імітаторам роботи ... за наші гроші, але ті ж тупаки - відписки , які слали пґокурворчики та мусора для кришування злодюг ...

https://ibb.co/hx6vfe

https://www.youtube.com/watch?v=4LczilVAthU

https://www.youtube.com/watch?v=J5pJsUggX-Q

https://antikor.com.ua/articles/425963-glavnyj_mahinator_mau_kak_hivet_ljubitelj_antikvariata_evgenij_dyhne
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01.03.2023 18:46 Ответить
Що там Мрія? Кого за неї буде забито до смерті?
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01.03.2023 20:43 Ответить
 
 