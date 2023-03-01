СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ "план" терактов в Украине. ФОТОрепортаж
Приспешником врага является бывший глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство Российской Федерации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Шевцов по собственной инициативе способствовал спецслужбе РФ в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической обстановки в нашем государстве он также передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.
Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы на территории Украины.
Куратором этого "проекта" был назначен сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.
Этот "документ" предполагал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах нашего государства.
Согласно разработанному "сценарию" после терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления.
Все это планировали широко обнародовать в информпространстве через основные рупоры кремля и подконтрольные телеграмм-каналы.
Таким образом, москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления Шевцова и установили круг лиц, привлеченных им к противоправной деятельности.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
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"... Как писало РБК-Украина, https://www.rbc.ua/rus/news/vstupil-silu-zakon-zelenskogo-sudebnoy-reforme-1573031732.html закон Зеленского о судебной реформе , которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в четверг, 7 ноября 2019 года, вступил в силу ..."
В органах внутрішніх справ з грудня 1998 року. Працював на оперативних та керівних посадах в УБОЗ УМВС України в м. Севастополі. Під час загальновідомих подій весни 2014 року в Автономній Республіці Крим Антон Валерійович добровільно вступив до роти патрульної служби міліції особливого призначення «Луганськ - 1».
З листопада 2015 року до 28 січня 2016 року Антон Шевцов працював начальником Чернігівського відділу поліції.
https://www.vinnitsa.info/ ВИННИЦА.info , фото відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Вінницькій області.
А призначали його ставленики авакова. І лише небайдужі вінничани підняли бучу і стали вимагати рослідування його діяльності.
Нагадаємо, поліцію Вінниччини у 2016 році очолював Антон Шевцов, якого https://vinbazar.com/news/nshe/priznachili-novogo-nachalnika-politsiyi-u-vinnitskoyi-oblasti призначили в лютому. До нового очільника відразу виникло чимало питання, як вихідця з окупованого Сімферополя. Його дружину https://vinbazar.com/news/nshe/druzhina-glavi-natspolitsiyi-vinnichchini-separatistka-foto підозрювали у проросійських поглядах. Після публікації відео, де поліцейський крокує на параді до 9 травня у Криму, СБУ https://vinbazar.com/news/nshe/sbu-za-shcho-shevtsovu-shiyut-derzhavnu-zradu-video розпочало розслідування.
У березні 2016 року Шевцова https://vinbazar.com/news/nshe/skandalnogo-eks-nachalnika-politsiyi-vinnichchini-shvetsova затримали під час спроби виїхати з України. У Вінниці суд не зміг обрати йому https://vinbazar.com/news/nshe/shevtsov-priishov-do-sudu-iz-5-advokatami-ta-rozpoviv-chimalo-tsikavogo-fotovideo запобіжний захід . У травні того ж року стало https://vinbazar.com/news/nshe/kolishnogo-nachalnika-politsiyi-vinnichchini-antona-shevtsova-yakogo-zvinuvachuvali відомо , що слідство не змогло довести провину колишнього керівника обласного управління поліції Вінниччини, якого звинувачували в державній зраді.
Шевцов втік до Криму, де мешкає у Севастополі. Зрадник отримав громадянство РФ.
Це я цитую "Вінницький базар"
А тепер питання до СБУ, що впроваджує звинувачення шевцова у державній зраді: хто ті люди, що допомогли уникнути шевцову вироку суду ще у 2016 році. Чи вони понесуть покарання як посібники ворогів? Чи може серед них є і сьогодняшні розслідувачі?
по-друге: давно помер від горілки, я його особисто не бачив
Гетманцев з ними працював, може поділитися враженнями….
Тоді не дивно, чому одразу з 2020 року економічний розвиток країни припинився і в країну перестали зовсім надходити інвестиціі ....Які чудові "кадри" у нас з'явилися після 2019 року, браво...
У 1951 році по справі Абакумова арештували його зама Пітовранова (по розвідці). у 1952 році з Лубянки він написав Сталіну проект боротьби з сіонізмом в СРСР. Погодили випустили, повернувся в контрозвідку. Методи ідентичні. В 1965 році всю контрозвідку розігнали по справі Носенка. Але його в 1967 році взяв під крило старий знакомец Андропов і став, разом з Б. Івановим, тіньовою розвідкою Андропова. Ввід військ в Афганістан, це їх лебедина пісня. Теперішній так званий дисидент генерал Івашов тоді "шикував" ряди військових від Устинова, будучи першим помічником. Але обпеклися славно. Тепер знову захотіли "павтаріть".