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Новости
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СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ "план" терактов в Украине. ФОТОрепортаж

шевцов

Приспешником врага является бывший глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Шевцов по собственной инициативе способствовал спецслужбе РФ в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической обстановки в нашем государстве он также передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.

Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы на территории Украины.

Куратором этого "проекта" был назначен сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

Этот "документ" предполагал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах нашего государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одессе нейтрализована агентурная сеть ФСБ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Согласно разработанному "сценарию" после терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления.

Все это планировали широко обнародовать в информпространстве через основные рупоры кремля и подконтрольные телеграмм-каналы.

Таким образом, москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления Шевцова и установили круг лиц, привлеченных им к противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала в Николаеве агента ФСБ, разведывавшего места базирования иностранного вооружения

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 01

СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 02

СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 03


СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 04
СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 05

СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 06
СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 07
СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ план терактов в Украине 08

Винницкая область (1041) Нацполиция (16546) СБУ (19983) ФСБ (1941) государственная измена (1566)


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Топ комментарии
+20
Как раз "прошлая власть" выгнала его в марте 2016 года со скандалом, а нынешняя - восстановила через суд в феврале 2021 года
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01.03.2023 15:02
+17
Этих суддей на карандаш. Потом повесим. Хотя лучше прямо сейчас.
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01.03.2023 15:07
+14
То це Аваков з Порошенком його поновили на посаді в 2021 році?
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01.03.2023 15:28
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На палю, суку
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01.03.2023 14:49 Ответить
Ви що? Ні в якому разі! Це ж дружбан Авакова й Поршенка.
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01.03.2023 15:16 Ответить
Не важко здогадатись в кого і за скільки воно придбало цю посаду...
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01.03.2023 15:26 Ответить
То це Аваков з Порошенком його поновили на посаді в 2021 році?
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01.03.2023 15:28 Ответить
він у Вінниці з 2021 працює,очолює поліцію? а хто суддя який його відновив,хто призначав цього суддю?
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01.03.2023 16:01 Ответить
А хто голосував за Конституцію України? А хто Незалежність проголосив? А хто крав 30 років? А хто?..А хто?...А хто?
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01.03.2023 17:11 Ответить
Як це громадянин рашки зміг очоліти поліцію області? Повний пісець.
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01.03.2023 15:47 Ответить
в верховхной раде сидит господин гетманцев,который занимает высокий пост,в свое время он был ПОМОШНИКОМ ПРЕДАТЕЛЯ, бывшего депутата сивковича,который признан британской разведкой одним из основных лиц причастных к силовому разгону Майдана и сдачи Украины московии,да уж,подбор кадров !
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01.03.2023 17:08 Ответить
Как раз "прошлая власть" выгнала его в марте 2016 года со скандалом, а нынешняя - восстановила через суд в феврале 2021 года
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01.03.2023 15:02 Ответить
Этих суддей на карандаш. Потом повесим. Хотя лучше прямо сейчас.
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01.03.2023 15:07 Ответить
Это или судебная реформа, которой гордилась прошла власть такая или выгнали да так, что можно легко восстановиться
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01.03.2023 15:15 Ответить
При прошлой власти суды его не восстанавливали хотя он подал заявление еще в октябре 2016 года. Крайний раз отказали в конце 2018. Все вопросы теперь к кураторам Смирнову и Портнову. Кого навыбирали - с них и спрашивайте.
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01.03.2023 15:22 Ответить
Вам верю, вот зеленым бы не поверил). А вам верю.
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01.03.2023 15:39 Ответить
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01.03.2023 15:41 Ответить
Восстановили его в феврале 2021 года.

"... Как писало РБК-Украина, https://www.rbc.ua/rus/news/vstupil-silu-zakon-zelenskogo-sudebnoy-reforme-1573031732.html закон Зеленского о судебной реформе , которым предусматривается сокращение судей Верховного суда и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в четверг, 7 ноября 2019 года, вступил в силу ..."

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01.03.2023 18:35 Ответить
Шевцов Антон Валерійович народився 29 липня 1976 року в місті Севастополі.

В органах внутрішніх справ з грудня 1998 року. Працював на оперативних та керівних посадах в УБОЗ УМВС України в м. Севастополі. Під час загальновідомих подій весни 2014 року в Автономній Республіці Крим Антон Валерійович добровільно вступив до роти патрульної служби міліції особливого призначення «Луганськ - 1».

З листопада 2015 року до 28 січня 2016 року Антон Шевцов працював начальником Чернігівського відділу поліції.

https://www.vinnitsa.info/ ВИННИЦА.info , фото відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Вінницькій області.
А призначали його ставленики авакова. І лише небайдужі вінничани підняли бучу і стали вимагати рослідування його діяльності.

Нагадаємо, поліцію Вінниччини у 2016 році очолював Антон Шевцов, якого https://vinbazar.com/news/nshe/priznachili-novogo-nachalnika-politsiyi-u-vinnitskoyi-oblasti призначили в лютому. До нового очільника відразу виникло чимало питання, як вихідця з окупованого Сімферополя. Його дружину https://vinbazar.com/news/nshe/druzhina-glavi-natspolitsiyi-vinnichchini-separatistka-foto підозрювали у проросійських поглядах. Після публікації відео, де поліцейський крокує на параді до 9 травня у Криму, СБУ https://vinbazar.com/news/nshe/sbu-za-shcho-shevtsovu-shiyut-derzhavnu-zradu-video розпочало розслідування.

У березні 2016 року Шевцова https://vinbazar.com/news/nshe/skandalnogo-eks-nachalnika-politsiyi-vinnichchini-shvetsova затримали під час спроби виїхати з України. У Вінниці суд не зміг обрати йому https://vinbazar.com/news/nshe/shevtsov-priishov-do-sudu-iz-5-advokatami-ta-rozpoviv-chimalo-tsikavogo-fotovideo запобіжний захід . У травні того ж року стало https://vinbazar.com/news/nshe/kolishnogo-nachalnika-politsiyi-vinnichchini-antona-shevtsova-yakogo-zvinuvachuvali відомо , що слідство не змогло довести провину колишнього керівника обласного управління поліції Вінниччини, якого звинувачували в державній зраді.

Шевцов втік до Криму, де мешкає у Севастополі. Зрадник отримав громадянство РФ.
Це я цитую "Вінницький базар"
А тепер питання до СБУ, що впроваджує звинувачення шевцова у державній зраді: хто ті люди, що допомогли уникнути шевцову вироку суду ще у 2016 році. Чи вони понесуть покарання як посібники ворогів? Чи може серед них є і сьогодняшні розслідувачі?
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01.03.2023 15:22 Ответить
Ці люди з СБУ, ті які не перейшли до спецслужб РиФи тільки тому, що росія в 14 анексувала тільки Крим. Без Києва. В іншому випадку в Київській області відсоток негідників із СБУ був би не менший ніж в АР Крим-99%. Ось чому простіше створити нову подібну службу з абсолютно іншими людьми, ніж виявляти в ній мізерний відсоток патріотів виключно України, а не хто більше наобіцяє.
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01.03.2023 15:50 Ответить
звичайно є1 всі вони працюють і зараз
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01.03.2023 16:03 Ответить
Скільки ще такої наволочі затихарилося і сидить по норах. Для СБУ роботи непочатий край!
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01.03.2023 14:54 Ответить
Багато " нарулив": 2 місяці на Чернігівщині, півтора - на Вінничині. Повчився би у баканова чи наумова як триматись у владі
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01.03.2023 15:01 Ответить
уже стало доброй традицией правоохоронных импотентов Украины - только окончательно убедившись, что их руки ни за что не дотянутся до элитного преступника, украинские Фемид-овцы пытаются взять его "за горло"
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01.03.2023 15:03 Ответить
Людей з прізвищем, яке закінчується на. ОВ взагалі не можна допускати до влади в Україні
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01.03.2023 15:03 Ответить
Може ще й тих хто в Севастополі народився? А Табачника, Деркача чи Бойко нагородим за щирі українські прізвища?
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01.03.2023 15:10 Ответить
табачник не українець. Це Тютюнник (призвіще мого свата) - українець
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01.03.2023 15:25 Ответить
Добре. Нагородим твого свата за те що він Тютюнник. А не якийсь сраний Табачнік.
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01.03.2023 15:43 Ответить
по-перше: нема за шо нагороджувати, бо при зачатті і народженні батьків не вибирають.
по-друге: давно помер від горілки, я його особисто не бачив
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02.03.2023 12:14 Ответить
Підмайстрів сівковича-деркачів-табачника-мертвечука-клюєвих-тегіпків, в держорганах України за 30 років заведено *********** ФСБ вдосталь!!
Гетманцев з ними працював, може поділитися враженнями….
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01.03.2023 15:05 Ответить
Це той зрадник Сівкович, радником у якого був Гетьманцев???
Тоді не дивно, чому одразу з 2020 року економічний розвиток країни припинився і в країну перестали зовсім надходити інвестиціі ....Які чудові "кадри" у нас з'явилися після 2019 року, браво...
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01.03.2023 15:06 Ответить
Пам'ятаю,шум і крик був ще тоді,коли його призначали на Вінниччину. Як об стінку горохом. І що з тими,хто призначав? А нічого. Щирі патріоти. Тьфу.
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01.03.2023 15:21 Ответить
А хто призначав цього чорта не Аваков ? згадаймо його кадри : ківа ,гогалашвілі ,дайдей ,коротких та інші "патріоти".
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01.03.2023 15:21 Ответить
До речі,а де сам арсенчік?
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01.03.2023 15:30 Ответить
Жаль, не можна прочитати "на платформе журналиста..."
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01.03.2023 15:24 Ответить
Аваков призначив щевцова Начальником ГУ УМґВС у Аінницькій обл у 14 році. Але активвсти не дали йому працювати, бо дуже багато було фактів його сепаратизму в Криму. У Авакова дкже багато було таких призначень. Бо Аваков - ворог. Порошенко не міг його звільнити, бо у Авакова у разпорядженні була цвла армія добробатів, яка могла б знищити пороха за 30 хвилин.
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01.03.2023 15:25 Ответить
Бідний порох, пси авакова могли його вбити...
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01.03.2023 15:40 Ответить
Довбні, міністра МВС призначає ВРУ. Нагадати скілтки депутатів БПП було в Раді тоді? Дбли, блд.
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01.03.2023 16:40 Ответить
не могли, бо його охороняв галантерей
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01.03.2023 17:34 Ответить
Бл....! В якій ще війні в одної с сторін було стільки зрадників та колаборантів серед "своїх"?!
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01.03.2023 15:25 Ответить
...з сторін...
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01.03.2023 15:26 Ответить
Цікаво, а чому не повідомили про підозру того хто просовував та призначав це тіло на посаду. Пристойній людині неможливо влаштуватись на таку роботу: кадрова служба знайди безліч відмазок. Тільки такі покидьки й займають відповідні посади.
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01.03.2023 15:33 Ответить
Потрібно ще дуже уважно перевірити Начальника поліції Чернігівської області та його свиту а то в перший день війни в облАдміністрації по коридорах валялясь форма полковників поліції по різних кутках! Все вище керівництво змилось на Київ!!
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01.03.2023 15:40 Ответить
Було таке. З 24.02.22 до 27.02.22 в Чернігові жодного мєнта не бачив. Потім почали виповзати.
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01.03.2023 16:42 Ответить
Так там після Януковича куди не плюнь - кремлівський козачок. А в часи Баканова кремль ще підкінув туди своїх козачків.
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01.03.2023 16:25 Ответить
На Татарова схожий
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01.03.2023 17:37 Ответить
Цитований план від Шевцова - це школа НКВД, так звані мангрупи, навіщо .щось вигадувати, взяли старі папочки і вперед.
У 1951 році по справі Абакумова арештували його зама Пітовранова (по розвідці). у 1952 році з Лубянки він написав Сталіну проект боротьби з сіонізмом в СРСР. Погодили випустили, повернувся в контрозвідку. Методи ідентичні. В 1965 році всю контрозвідку розігнали по справі Носенка. Але його в 1967 році взяв під крило старий знакомец Андропов і став, разом з Б. Івановим, тіньовою розвідкою Андропова. Ввід військ в Афганістан, це їх лебедина пісня. Теперішній так званий дисидент генерал Івашов тоді "шикував" ряди військових від Устинова, будучи першим помічником. Але обпеклися славно. Тепер знову захотіли "павтаріть".
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01.03.2023 18:06 Ответить
 
 