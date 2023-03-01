СБУ сообщила о госизмене экс-руководителю полиции Виннитчины Шевцову: готовил для ФСБ "план" терактов в Украине. ФОТОрепортаж

Приспешником врага является бывший глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Шевцов по собственной инициативе способствовал спецслужбе РФ в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Свои "рекомендации" по расшатыванию внутриполитической обстановки в нашем государстве он также передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.

Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый план по проведению диверсионной работы на территории Украины.

Куратором этого "проекта" был назначен сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю.

Этот "документ" предполагал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в разных регионах нашего государства.

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Согласно разработанному "сценарию" после терактов должны были произойти показательные задержания "виновных" и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления.

Все это планировали широко обнародовать в информпространстве через основные рупоры кремля и подконтрольные телеграмм-каналы.

Таким образом, москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления Шевцова и установили круг лиц, привлеченных им к противоправной деятельности.

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На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).













