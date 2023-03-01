Вывод войск РФ из Приднестровья зависит от успехов ВСУ в войне с Россией, - посол Молдовы Киверь
Приднестровский конфликт должен быть разрешен путем переговоров.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдавии в Украине Валериу Киверь.
"Россия взяла на себя политические обязательства вывести свои войска. Конечно, они не были исполнены", - сказал дипломат.
Приднестровский конфликт должен быть разрешен путем переговоров, добавил Киверь.
"Пока это больше политические декларации и желание привлечь внимание к ситуации в регионе, которая не совсем спокойна", - отметил посол.
А вот каким образом будет решен этот вопрос, во многом зависит от успехов Украины на поле боя, уверен он.
"Благодаря мужеству Украины, мы можем надеяться, что этот процесс пойдет довольно быстро в ближайшем будущем", - подытожил Киверь.
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