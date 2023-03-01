Россия может перестать продавать Европе энергоресурсы, чтобы наказать ее за поддержку Украины, - разведка Латвии
Россия может решить полностью прекратить поставки любых энергоресурсов в страны Европы, переориентировавшись на Китай, Индию и страны Африки и Латинской Америки.
Такого мнения придерживается латвийское Бюро защиты конституции (SAB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По оценке Бюро Москва может пойти на это, чтобы "наказать" страны Европы за поддержку Украины.
Уже сейчас Россия переориентируется на сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки. В дальнейшем она планирует использовать антизападные настроения в этих регионах для создания всеобщих противозападных коалиций.
С наибольшей вероятностью Россия прибегнет к энергетическому шантажу, если запасы энергоносителей в странах Европы будут почти исчерпаны.
Россия особенно полагается на Китай и Индию как на потенциальные рынки сбыта своего экспорта, одновременно восприимчивые к российской антизападной пропаганде.
Такой сценарий, считает SAB, нужен России, чтобы адаптировать ее политику к новым геополитическим условиям, как в Кремле эти условия понимают. Новый подход отражен в концепции внешней политики РФ, которая была сформирована в 2022 году и предусматривает максимальный отказ от взаимодействия с Западом.
Латвийская разведка считает, что Россия "по всей вероятности" применит этот подход уже летом 2023 года на запланированном в Санкт-Петербурге форуме Россия-Африка.
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без вашого лайна 🙁
на 20-30% не может быть, ибо пока рашке поставили границу - т.е. по нижней цене гей-ропа и покупает газ и нефть с других направлений либо в рашке, если те борзеют - это очень мудрое решение )) а цена эта - по себесу добычи в рф, но в рашке добывать нефть сложнее и дороже, чем у Саудитов или Америкосов. Во всяком случае СПГ газ у них сейчас дешевле трудопроводного ))
во-первых о налогах чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства что и подтвердилось в 2022
с рабочими местами да все не так хорошо как хотелось из-за нехватки квалифицированых рабочих поэтому много вакансий
на счет подорожаний да есть но это никак не отразилось в общем
товары как покупали так и покупают зарплаты поднимают а мало имущим помогают
и Берлин не на что не молится а перестраивает энергетическую инфраструктуру и почти перестроил по этому не покупает у парашки энергоресурсы от слова совсем
а вот на счет затрат на восточную Европу я бы пересмотрел и задумался стоит ли игра свеч после всех заявлений в сторону германии
Давайте на примере BASF и BMW. Если не *******, они сьедут почти целиком к 25 году. Под миллион рабочих мест будут потеряны. Люди потеряют работу и не факт, что найдут такую же хорошую. Значит они начнут экономить. Тратить меньше денег на основные продукты, плюс перестанут покупать излишества. Это прямое снижение торговли, а значит и налогов. А ваше "чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства" даже лень коментировать )
не смешите меня пожалуйста
вы как я вижу не знакомы с внутренней кухней германии у нас нехватка рабочей силы и если кто-то куда-то и переедут это не страшно
это хорошо что лень и лень головой подумать, если вы брали 19% с 100€ это 19€ а если вы берете 19% с 200€ это скорей всего 38€
посмотри отчет министерства финансов Германии за 2022 не поленись. И как раз этот переизбыток пойдет на субсидию энергии как частникам так и фирмам
и не забываем про альтернативные источники энергии я раньше думал что это все ерунда а сейчас понимаю что это тема будущего и только чтобы развиваться это направление нам нахватает 200000 рабочих это тебе про безработицу.
если мне надо горючее я его покупаю раньше 1,10 было 2,40 сейчас по1,70 но количество не меняется также с едой и бытовой техникой
Тим більше, що в тій частині у них нічогісінько немає!)
Якщо серйозно, то подивіться рівні економік цивілізованого світу і цих "тигрів". Навіть не рівні, а структуру. І зробіть висновки, хто від кого реально залежить.
P.S. А член вони собі вже давно відстрелили.
Цимес в том, что Европа была идеальным клиентом, платили в срок, платили валютой, потребляли много. А Латинская Америка, Африка, эти ребята будут все делать в кредит, плюс выбивать хорошие скидки. Свежи в памяти эпизоды когда рашка списывала миллиардные долги странам Африки. Тут будет тоже самое, сперва наберут кредитов, а потом рашка хочешь не хочешь спишет долги. Да о чем говорить, если даже Турция не гнушается выпрашивать у кацапов отсрочки и скидки. Китай и Индия не сожрут все, у них есть и свои поставщики, тем более кацапская нефть специфична.
Дійсно кажуть, що ніхто не накладе санкції на рабсію краще, ніж вона сама...
Російській підерації треба встигнути якумога більше продати енергоресурсів китаю, поки він сам їх не забрав...
Цигель-цигель, убогі п*дори, - п*здець крадеться незамєтно...)))