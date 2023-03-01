РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3828 посетителей онлайн
Новости
5 245 34

Россия может перестать продавать Европе энергоресурсы, чтобы наказать ее за поддержку Украины, - разведка Латвии

дружба,нафта,німеччина

Россия может решить полностью прекратить поставки любых энергоресурсов в страны Европы, переориентировавшись на Китай, Индию и страны Африки и Латинской Америки.

Такого мнения придерживается латвийское Бюро защиты конституции (SAB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По оценке Бюро Москва может пойти на это, чтобы "наказать" страны Европы за поддержку Украины.

Уже сейчас Россия переориентируется на сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки. В дальнейшем она планирует использовать антизападные настроения в этих регионах для создания всеобщих противозападных коалиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%

С наибольшей вероятностью Россия прибегнет к энергетическому шантажу, если запасы энергоносителей в странах Европы будут почти исчерпаны.

Россия особенно полагается на Китай и Индию как на потенциальные рынки сбыта своего экспорта, одновременно восприимчивые к российской антизападной пропаганде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На нефтебазе в Туапсе ночью произошел пожар и раздавались взрывы. ВИДЕО (обновлено)

Такой сценарий, считает SAB, нужен России, чтобы адаптировать ее политику к новым геополитическим условиям, как в Кремле эти условия понимают. Новый подход отражен в концепции внешней политики РФ, которая была сформирована в 2022 году и предусматривает максимальный отказ от взаимодействия с Западом.

Латвийская разведка считает, что Россия "по всей вероятности" применит этот подход уже летом 2023 года на запланированном в Санкт-Петербурге форуме Россия-Африка.

Газ (10236) Европа (1910) Латвия (1346) нефть (1929) разведка (4190) россия (96018) Евросоюз (17252)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Кацапи , задувайте свої енергоресурси в свої дупи , бо Європа виживе
без вашого лайна 🙁
показать весь комментарий
01.03.2023 16:01
+12
Нас устраивает только один позитивный момент это захват вежливыми желтыми людьми Транссибирской магистрали.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:05
+10
Москалі - майстри стріляти собі в член.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну ниче себе какие быстрые умозаключения,еще и в такой день 1 марта
показать весь комментарий
01.03.2023 16:00 Ответить
Было запланировано на 1 апреля, но ошиблись датой.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:15 Ответить
Кацапи , задувайте свої енергоресурси в свої дупи , бо Європа виживе
без вашого лайна 🙁
показать весь комментарий
01.03.2023 16:01 Ответить
Вопрос не в выживании, а в том, что делать Италии и Германии, которые отказались от атома. У них огромное количество фабрик и повышение цен на газ и нефть негативно скажется на конечной цене товара, что еще больше усложнит конкуренцию с Азией.
показать весь комментарий
01.03.2023 17:07 Ответить
запускать атом и искать альтернативу - газ из Туниса для Италии и Норвегии для Германии как вариант, ну и СПГ из США никто не отменял
показать весь комментарий
01.03.2023 17:26 Ответить
Атом мимо к сожалению, потому что они *******. А все эти варианты уже задействованы, но все это на 20-30% дороже, что сразу скажется буквально на всем. На марже за продукт, на количестве рабочих мест, на зарплатах, а значит и на налогах. И самое главное - старая ЕС сильно помогает деньгами новой ЕС. У нас например если память не изменяет в 20 году эта помощь была в районе 40% от бюджета страны. Думается мне, что теперь помощь уменьшится. Короче это принцип домино и будем честны, Германии такое нафиг не упало, я вас уверяю, Берлин молится на скорейшее окончание войны ради перезапуска торговли с москалями.
показать весь комментарий
01.03.2023 17:47 Ответить
москальщину надо развалить, чтобы потом брать все бесплатно в качестве репараций, а потом программа: нефть в обмен на продовольствие в виде крупы и муки 3-сорта ))
на 20-30% не может быть, ибо пока рашке поставили границу - т.е. по нижней цене гей-ропа и покупает газ и нефть с других направлений либо в рашке, если те борзеют - это очень мудрое решение )) а цена эта - по себесу добычи в рф, но в рашке добывать нефть сложнее и дороже, чем у Саудитов или Америкосов. Во всяком случае СПГ газ у них сейчас дешевле трудопроводного ))
показать весь комментарий
01.03.2023 19:10 Ответить
Прям так, как в 91 не получится, русаки сейчас вышли на первое место по производству продовольствия, а Украина на втором месте.
показать весь комментарий
01.03.2023 20:07 Ответить
ваще не факт, если по зерну и то с учетом того, что ******** в Украине. А по мясу - как возили из Латинской Америки говядину - так и возят. В магазинах картошка из Израиля )) Помидоры из Марокко и Азербайджана. Молоко на 90% из сухого, которое завозят из-за бугра ))) А самое интересное, что всякие-там подкормки для курей, коров - так же заграничные .. хз как так происходит у ваты ...
показать весь комментарий
01.03.2023 21:20 Ответить
Вы меня иногда поражаете своими диванными экспертизами
во-первых о налогах чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства что и подтвердилось в 2022
с рабочими местами да все не так хорошо как хотелось из-за нехватки квалифицированых рабочих поэтому много вакансий
на счет подорожаний да есть но это никак не отразилось в общем
товары как покупали так и покупают зарплаты поднимают а мало имущим помогают
и Берлин не на что не молится а перестраивает энергетическую инфраструктуру и почти перестроил по этому не покупает у парашки энергоресурсы от слова совсем
а вот на счет затрат на восточную Европу я бы пересмотрел и задумался стоит ли игра свеч после всех заявлений в сторону германии
показать весь комментарий
01.03.2023 22:18 Ответить
Это не диванные экспертизами, это обычный факт.

Давайте на примере BASF и BMW. Если не *******, они сьедут почти целиком к 25 году. Под миллион рабочих мест будут потеряны. Люди потеряют работу и не факт, что найдут такую же хорошую. Значит они начнут экономить. Тратить меньше денег на основные продукты, плюс перестанут покупать излишества. Это прямое снижение торговли, а значит и налогов. А ваше "чем больше все дорожает тем больше налогов собирает государства" даже лень коментировать )
показать весь комментарий
01.03.2023 22:38 Ответить
Дорогой мой друг вы знакомы вообще с концерном BASF его историей если его перевозить понадобиться годы также и BMW это престиж который субсидируется государством поэтому некто никуда не будет переезжать
не смешите меня пожалуйста
вы как я вижу не знакомы с внутренней кухней германии у нас нехватка рабочей силы и если кто-то куда-то и переедут это не страшно
это хорошо что лень и лень головой подумать, если вы брали 19% с 100€ это 19€ а если вы берете 19% с 200€ это скорей всего 38€
посмотри отчет министерства финансов Германии за 2022 не поленись. И как раз этот переизбыток пойдет на субсидию энергии как частникам так и фирмам
и не забываем про альтернативные источники энергии я раньше думал что это все ерунда а сейчас понимаю что это тема будущего и только чтобы развиваться это направление нам нахватает 200000 рабочих это тебе про безработицу.
показать весь комментарий
02.03.2023 12:45 Ответить
И я не замечаю что кто-то меньше тратит
если мне надо горючее я его покупаю раньше 1,10 было 2,40 сейчас по1,70 но количество не меняется также с едой и бытовой техникой
показать весь комментарий
02.03.2023 12:53 Ответить
Ворог, який де факто, веде проти вас холодну війну, може не продати вам енергоресурси? Та невже? Інфантільні рожеві поні, нічому їх життя не вчить.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:05 Ответить
Нас устраивает только один позитивный момент это захват вежливыми желтыми людьми Транссибирской магистрали.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:05 Ответить
пусть хунвейбины идут вслед кацапскому кораблю...
показать весь комментарий
01.03.2023 17:25 Ответить
Москалі - майстри стріляти собі в член.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:06 Ответить
Не в член, а в голову!
Тим більше, що в тій частині у них нічогісінько немає!)
Якщо серйозно, то подивіться рівні економік цивілізованого світу і цих "тигрів". Навіть не рівні, а структуру. І зробіть висновки, хто від кого реально залежить.

P.S. А член вони собі вже давно відстрелили.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:25 Ответить
Примітивні створіння здатні розмножуватися навіть при видаленні голови, тому краще - в член.
показать весь комментарий
01.03.2023 17:16 Ответить
Это хорошо, значит не будет средств на войну.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:06 Ответить
Куплю билет и назло кондуктору пойду пешком.
Цимес в том, что Европа была идеальным клиентом, платили в срок, платили валютой, потребляли много. А Латинская Америка, Африка, эти ребята будут все делать в кредит, плюс выбивать хорошие скидки. Свежи в памяти эпизоды когда рашка списывала миллиардные долги странам Африки. Тут будет тоже самое, сперва наберут кредитов, а потом рашка хочешь не хочешь спишет долги. Да о чем говорить, если даже Турция не гнушается выпрашивать у кацапов отсрочки и скидки. Китай и Индия не сожрут все, у них есть и свои поставщики, тем более кацапская нефть специфична.
показать весь комментарий
01.03.2023 16:10 Ответить
Венгрии можно не беспокоится, она может Европу иметь в угоду Кремлю без проблем, так как через Украину приспокойно качают энергоресурсы для Венгрии и нет даже никаких попыток это изменить
показать весь комментарий
01.03.2023 16:11 Ответить
Мінуси будуть?
Дійсно кажуть, що ніхто не накладе санкції на рабсію краще, ніж вона сама...
показать весь комментарий
01.03.2023 16:14 Ответить
Только мне кажется, что латыши задержались с выводами как минимум на пол-года?
показать весь комментарий
01.03.2023 16:19 Ответить
что говорит ваша еврейская разведка...?
показать весь комментарий
01.03.2023 17:27 Ответить
Ну так, тут є резон!
Російській підерації треба встигнути якумога більше продати енергоресурсів китаю, поки він сам їх не забрав...
Цигель-цигель, убогі п*дори, - п*здець крадеться незамєтно...)))
показать весь комментарий
01.03.2023 16:39 Ответить
Ну совок свого часу теж "обійшовся" без західних труб великого діаметру ; правда ні совка , ні труб вже тих "імпортозаміщених" , виявилися таким же лайном як і совок (( так що нехай продають Китаю та Індії по десять долярів за тисячу кубів
показать весь комментарий
01.03.2023 16:55 Ответить
Даешь нефть в Венесуэллу,ура,товарищи
показать весь комментарий
01.03.2023 17:27 Ответить
Гг
показать весь комментарий
01.03.2023 20:13 Ответить
Москалі, ну здивуйте нас чимсь таким кумедним!
показать весь комментарий
01.03.2023 20:31 Ответить
браво. так держать *****.
показать весь комментарий
01.03.2023 21:22 Ответить
Ну так начнут останавливать теневые такера и конфисковывать сырьё. Посмотрим, сколько тогда ввп наторгует
показать весь комментарий
01.03.2023 22:06 Ответить
 
 