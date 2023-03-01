Россия может перестать продавать Европе энергоресурсы, чтобы наказать ее за поддержку Украины, - разведка Латвии

Россия может решить полностью прекратить поставки любых энергоресурсов в страны Европы, переориентировавшись на Китай, Индию и страны Африки и Латинской Америки.

Такого мнения придерживается латвийское Бюро защиты конституции (SAB), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

По оценке Бюро Москва может пойти на это, чтобы "наказать" страны Европы за поддержку Украины.

Уже сейчас Россия переориентируется на сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки. В дальнейшем она планирует использовать антизападные настроения в этих регионах для создания всеобщих противозападных коалиций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доходы РФ от экспорта нефти и газа в январе упали почти на 40%

С наибольшей вероятностью Россия прибегнет к энергетическому шантажу, если запасы энергоносителей в странах Европы будут почти исчерпаны.

Россия особенно полагается на Китай и Индию как на потенциальные рынки сбыта своего экспорта, одновременно восприимчивые к российской антизападной пропаганде.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На нефтебазе в Туапсе ночью произошел пожар и раздавались взрывы. ВИДЕО (обновлено)

Такой сценарий, считает SAB, нужен России, чтобы адаптировать ее политику к новым геополитическим условиям, как в Кремле эти условия понимают. Новый подход отражен в концепции внешней политики РФ, которая была сформирована в 2022 году и предусматривает максимальный отказ от взаимодействия с Западом.

Латвийская разведка считает, что Россия "по всей вероятности" применит этот подход уже летом 2023 года на запланированном в Санкт-Петербурге форуме Россия-Африка.