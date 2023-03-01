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Стефанчук призвал нардепов, избравших для себя "другую сторону", попрощаться с депутатством "законным способом"

опзж

редседатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает пророссийских парламентариев сложить депутатские полномочия.

ПОб этом он заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс очищения парламента от пророссийских депутатов продолжается. Я убежден, что он будет продолжаться и дальше. Ведется соответствующая работа с коллегами, чтобы они давали нам логические основания для досрочного прекращения депутатских полномочий, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины", – отметил Стефанчук.

В этом контексте Глава ВР обратился к пророссийским политикам: "Я буду очень благодарен, если все, кто избрал для себя другую сторону, чем быть с Украиной или придерживаться клятвы народного депутата Украины, попрощаются со своим депутатством законным способом".

Спикер украинского парламента отметил важность того, чтобы процесс досрочного прекращения депутатских полномочий происходил законным способом, ведь нельзя давать этим политикам возможность обжаловать в судах какие-либо потенциально незаконные решения.

Ранее руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в 2023 году обязательно будут результаты процесса очищения Верховной Рады от пророссийских народных депутатов.

Читайте также: Заявления Королевской и Солода на сложние мандатов поступили в Раду, ожидаем заявления других беглецов, - Стефанчук

Как сообщалось, парламент уже досрочно прекратил депутатские полномочия Игоря Абрамовича, Ильи Кивы, Юлии Левочкиной, Вадима Новинского, Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они написали заявления о сдаче мандатов.

Также по собственному заявлению прекращены полномочия пророссийского депутата Андрея Аксенова, победившего в 2021 году на довыборах в ВР в 50 округе Донецкой области (баллотировался от партии "Порядок").

Кроме того, Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которые были предварительно лишены гражданства Украины.

Основания досрочного прекращения полномочий народного депутата определены статьей 81 Конституции.

Автор: 

ВР (29272) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+23
А з очищенням ОП як ?
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01.03.2023 16:08
+17
Що це за куйня від спікера? Під час війни заклик до шпигунів та колаборантів добровільно залишити свої високі державні крісла. Хіба не потрібно включити дію Закону та запроторити таких людей до в'язниці?
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01.03.2023 16:11
+12
"Інша сторона" перейшла від одного клоуна до іншого.
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01.03.2023 16:08
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А з очищенням ОП як ?
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01.03.2023 16:08 Ответить
Ага, типу прихильники коррупції та диктатури на правильній стороні
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01.03.2023 16:48 Ответить
5-колона в Україні ...
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
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01.03.2023 17:10 Ответить
"Інша сторона" перейшла від одного клоуна до іншого.
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01.03.2023 16:08 Ответить
ні, інша сторона перейшла В*єтнамський, потім Камбоджийський, а потім Тайський кордон та намагалася виправдатися і таких ходоків у зелені тьма
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01.03.2023 18:31 Ответить
И после этого спитча сложил депутатский мандат?
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01.03.2023 16:10 Ответить
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01.03.2023 16:11 Ответить
Ви абсолютно праві.Найпідліші зрадники вбирають вишиванку і найголосніше репетують "Слава!..."
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01.03.2023 17:49 Ответить
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01.03.2023 17:52 Ответить
Проросіиських само собою а недолугих як Тищенко які ні бе ні ме ні кукуріку .
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01.03.2023 16:11 Ответить
Що це за куйня від спікера? Під час війни заклик до шпигунів та колаборантів добровільно залишити свої високі державні крісла. Хіба не потрібно включити дію Закону та запроторити таких людей до в'язниці?
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01.03.2023 16:11 Ответить
Відосики пиляють
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01.03.2023 16:12 Ответить
Довибори під час дії воєнного стану заборонені..щаз всіх, хто не підтримує політику великого Зе приберуть за власним бажанням. Залишаться тільки адабрямси..це вже диктатура, чи ще ні??
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01.03.2023 16:13 Ответить
Як цей свин- "пацриот" був проти НАТО та потрапив в "Міротворец"?!
Перефарбувався або причаївся, такі зелени ліцемерні та брехливі капец...
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01.03.2023 16:16 Ответить
Будуть прибирати тих хто не підголосовує зеленим.
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01.03.2023 16:16 Ответить
хочет зе-фракцию разогнать?
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01.03.2023 16:17 Ответить
Половина слуг та сам стефанчок з єрмачом любителі русні хай і собой займуться
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01.03.2023 16:17 Ответить
НЕМНОГО НЕ В ТЕМУ НО ЦЕЙ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК НУ ДУЖЕ ВЖЕ ДРАТУЄ

https://uainfo.org/blognews/1677673999-zelenskiy-pospilkuvavsya-z-vidomoyu-aktorkoyu-ketrin-vinnik-.html

Зеленський поспілкувався з відомою акторкою Кетрін Винник, яка стала амбасадором United24
КАКАЯ МИЛАЯ ФОТКА ЕРМАК СОСКИ И ПАМПЕРСЫ С СОБОЙ НОСИТ ДЛЯ ЗЕ ПРЯМО ИНВЕСТ НЯНЯ
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01.03.2023 16:19 Ответить
Наглядач. А раптом щось не те ляпне? Він такій. На прес-конференції таку пургу нес, що кращі наркологи у ступорі
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01.03.2023 17:01 Ответить
вава ж їх "знищив"!
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01.03.2023 16:19 Ответить
... в своей голове.
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01.03.2023 16:39 Ответить
Те, що депутати їх опзж склали мандати це добре. при попередниках накралися, а тепер можна і відпочити за межами тієї країни, в якої безкарно крали.
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01.03.2023 16:24 Ответить
И даже те, кто вместе с СН голосует?....И даже Шуфрич?...
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01.03.2023 16:25 Ответить
1943 рік. Голова Верховної ради СРСР Калінін просить і вмовляє пронімецьких членів ради скласти мандати.
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01.03.2023 16:32 Ответить
+100500.
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01.03.2023 16:35 Ответить
120 депутатів із партії "слуга народу" перейшли на бік окупантів і віддано їм служать.
Більше відкритих зрадників - лише в ОПЗЖ, які досі засідають у ВР та голосують у коаліції зі слугами. І, до речі, мають другу за величиною, після слуг, фракцію у BP.
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01.03.2023 16:32 Ответить
Не прошло и 5 лет... Вспомнили о мразях. Оперативный у нас парламент, нечего сказать
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01.03.2023 16:34 Ответить
Нагадую, це турбо режим
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01.03.2023 17:02 Ответить
Выборы скоро -- надо отрапортовать про очищение рядов
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01.03.2023 16:37 Ответить
Если Рада не в состоянии очистить от русской нечисти свои ряды - накуй такая Рада? А я, как налогоплательщик обязан Вас содержать? Да пошли в задницу. Только зарплату себе научились быстро поднимать.
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01.03.2023 16:41 Ответить
Любовь к Родине, она такая особая и за пределами Родины ее больше любишь и понимаешь.
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01.03.2023 16:52 Ответить
Странный патриотизм у тех, у кого война только идин год идет. Или они только родились или только проснулись.
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01.03.2023 17:08 Ответить
А что это там за внебрачный сын Ковпака на фото?
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01.03.2023 16:51 Ответить
..тяжело понять,как Нация может избрать в депутаты врага страны!!!
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01.03.2023 16:55 Ответить
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01.03.2023 17:21 Ответить
А Бужанського, Дубинського, Шевченка та інших слуг-дюбителів руськава міра це теж стосується?
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01.03.2023 17:25 Ответить
Це він натякає тим, хто не буде голосувати за подання Офісу? І цікаве продовження ось цього - попрощатися з депутатством у законний спосіб. Бо що? Зроблять як завжди? Що не виходить так, роблять наплювавши на закон.
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01.03.2023 17:30 Ответить
Досить закликати.Приймайте закони та виганяйте всю цю наволоч.Так само,як бійці на фронті,котрі не закликають ворога.А то премій собі поназначати можете,а працювати...
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01.03.2023 17:47 Ответить
Ага,сейчас,слуга сивковича уже бежит сдавать мандат,пока не откроют дело и не наденут на него наручники он будет продолжать выполнять директивы из лубянки.
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01.03.2023 18:17 Ответить
Щодня, впродовж 10 років «прихвостні іншої сторони-опозажопники та ригоАнали» у ВРУ убивають Українців, а тепер Стефанчук мямлить про «ще подумати»…..!!!! Рік повномасштабної ВІЙНИ орків та убивств УКРАЇНИ !!!
Агенти впливу *****, тупо сидять у ВРУ і сміються з Українців, перед цим отримавши вказівки у окупанта в московії!!!
Рік агентам *****, що повтікали з України та їх помічникам, челяді, водіям, охоронцям….., виплачує апарат ВРУ гроші!
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01.03.2023 19:09 Ответить
Бляха. Оце так. Невже ВР всьо? Самі значить розбіжаться, бо проукраїнських слуг там катма.
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01.03.2023 20:58 Ответить
 
 