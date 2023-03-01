Стефанчук призвал нардепов, избравших для себя "другую сторону", попрощаться с депутатством "законным способом"

редседатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает пророссийских парламентариев сложить депутатские полномочия.

ПОб этом он заявил в комментарии Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Процесс очищения парламента от пророссийских депутатов продолжается. Я убежден, что он будет продолжаться и дальше. Ведется соответствующая работа с коллегами, чтобы они давали нам логические основания для досрочного прекращения депутатских полномочий, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины", – отметил Стефанчук.

В этом контексте Глава ВР обратился к пророссийским политикам: "Я буду очень благодарен, если все, кто избрал для себя другую сторону, чем быть с Украиной или придерживаться клятвы народного депутата Украины, попрощаются со своим депутатством законным способом".

Спикер украинского парламента отметил важность того, чтобы процесс досрочного прекращения депутатских полномочий происходил законным способом, ведь нельзя давать этим политикам возможность обжаловать в судах какие-либо потенциально незаконные решения.

Ранее руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в 2023 году обязательно будут результаты процесса очищения Верховной Рады от пророссийских народных депутатов.

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Как сообщалось, парламент уже досрочно прекратил депутатские полномочия Игоря Абрамовича, Ильи Кивы, Юлии Левочкиной, Вадима Новинского, Наталии Королевской, Юрия Солода и Олега Волошина, избранных от запрещенной политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Они написали заявления о сдаче мандатов.

Также по собственному заявлению прекращены полномочия пророссийского депутата Андрея Аксенова, победившего в 2021 году на довыборах в ВР в 50 округе Донецкой области (баллотировался от партии "Порядок").

Кроме того, Верховная Рада прекратила полномочия народных депутатов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, которые были предварительно лишены гражданства Украины.

Основания досрочного прекращения полномочий народного депутата определены статьей 81 Конституции.