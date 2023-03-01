Судья, получившая взятку в 30 тыс. долл., приговорена к 10 годам лишения свободы

Высший антикоррупционный суд на заседании в среду, 1 марта, признал судью Кировского районного суда города Днепра виновной в требовании и получении неправомерной выгоды в размере $30 тыс., связанном с этим злоупотреблением влиянием, а также в подстрекательстве работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листов и их использовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Суд назначил указанному лицу наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Также суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в исполнение", - говорится в сообщении.

Этим же приговором другая обвиняемая, врач одного из медицинских учреждений города Днепра, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) УК Украины. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, от которого она освобождена на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

Читайте также: Процесс формирования Антикоррупционного совета начнется уже на этой неделе, - Минобороны

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.