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Новости Борьба с коррупцией
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Судья, получившая взятку в 30 тыс. долл., приговорена к 10 годам лишения свободы

суд

Высший антикоррупционный суд на заседании в среду, 1 марта, признал судью Кировского районного суда города Днепра виновной в требовании и получении неправомерной выгоды в размере $30 тыс., связанном с этим злоупотреблением влиянием, а также в подстрекательстве работников медицинской сферы к выдаче недостоверных листов и их использовании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Суд назначил указанному лицу наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на 3 года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Также суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в исполнение", - говорится в сообщении.

Этим же приговором другая обвиняемая, врач одного из медицинских учреждений города Днепра, признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) УК Украины. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, от которого она освобождена на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

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Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Автор: 

НАБУ (4229) взятка (6174) судья (2648) юстиция (758) САП (2076) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+18
Где-то заржали судьи киевского суда и еще пару сотен оборотней в мантии. Ржут над тупой дурой, которая слишком совестливая и вместо 300 тысяч взяла 30 и тем самым не смогла откупиться перед прокурором или следаком. Про пропорциональность наказания никто и не слышал, если 10 лет на 30 тысяч, то за 300, 3 млн или 30 млн у нас дают 0 лет.
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01.03.2023 16:51
+14
открою длявсех большой секрет они там все коррупционеры и берут хабари. не благодарите
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01.03.2023 16:51
+11
Та ну нах -- суддю закрити -- шось у лісі здохло .
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01.03.2023 16:54
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Правила форума Совет форумчан
открою длявсех большой секрет они там все коррупционеры и берут хабари. не благодарите
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01.03.2023 16:51 Ответить
Ми б подякували, якби ти щось корисне та нове нам повідомив...
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01.03.2023 17:56 Ответить
Где-то заржали судьи киевского суда и еще пару сотен оборотней в мантии. Ржут над тупой дурой, которая слишком совестливая и вместо 300 тысяч взяла 30 и тем самым не смогла откупиться перед прокурором или следаком. Про пропорциональность наказания никто и не слышал, если 10 лет на 30 тысяч, то за 300, 3 млн или 30 млн у нас дают 0 лет.
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01.03.2023 16:51 Ответить
Обожаю поляков на Цензоре, с комментариями "а вот у нас". 😅
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01.03.2023 18:30 Ответить
Бачу, ви не в курсі. Це та сама суддя, яка намагалася відкупитися і пропонувала 300к Холодницькому, тодішньому прокурору САП. Т.ш., там все було в порядку з мільйонами.
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01.03.2023 20:30 Ответить
А 30к вона вимагала з місцевого фермера. Це був останній "транш", бо витягувала з нещасної людини у впродовж декількох років, і все витягла. Нема з чого ржати.
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01.03.2023 20:39 Ответить
Та ну нах -- суддю закрити -- шось у лісі здохло .
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01.03.2023 16:54 Ответить
Её закрыли за демпинг.
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01.03.2023 20:43 Ответить
Дивно. Українські працівники юридичної системи по мільону доларів тільки на одних колядках заробляють. А тут срані, як для укросудді, 30 кілодоларів хабара. Може вона просто секретаром суда працювала?
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01.03.2023 16:54 Ответить
Від префіксу "укро-" тхне кацапюрщиною...
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01.03.2023 18:12 Ответить
Враження, що ти перший день на Цензорі. Але ж ні.
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01.03.2023 18:45 Ответить
Вам дивно, бо ви, мабуть, в суді ніколи не були.
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01.03.2023 20:42 Ответить
То ж і дивно що її судять за такі мізерні, як для українського судді-хапуги гроші. Тобто, дивно не тому чому судять, а тому чому показують так мало. Бо настільки мало судді в нас не крадуть.
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01.03.2023 20:53 Ответить
Ще раз. Це вам дивно. Бо не знаєте: скільки беруть і, відповідно, не знаєте про що пишете. Мінімальний розмір хабаря у місцевому суді, який мені відомо - 500 доларів. В апеляційному суді з цивільних справ - 3к.
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01.03.2023 21:30 Ответить
Курва, та ми про одне й те саме. Мала,

дуже мала цифра за що її посадили. Тому всім і смішно, що ОЗВУЧЕНА сума в 30 кілоамериканських рублів. Що вам ще потрібно розжувати?
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01.03.2023 21:52 Ответить
Всі знають,що там в сотні разів більше.
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01.03.2023 21:54 Ответить
"Те саме", а як же) Я на таку дичину, що ви пишете, не здатний навіть у стані моторошного коматозу.
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01.03.2023 22:22 Ответить
В чому дичина? В тому що 30 тисяч доларів хабаря для українського судді це дрібниці і судять такого(таку) зовсім не за це, а що якимось чином вийшов з системи, чи що маєте ина увазі? Суддя системна ворюга, чомусь судять тільки за 30 тисяч, тому й дивно. А чому дивно вам?
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01.03.2023 22:46 Ответить
ну за 30к баксов - десят лет это 120 месяцев можно спокойно жить в СИЗО у малюкска. 250 басов в месяц норм орендная плата. но там хабарей было и больше. так шо получайте повестки от рыбачин и не болейте
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01.03.2023 16:57 Ответить
а там глядишь амнистия, или братишки с москвы придут и освободят жертву режима или удо. кароче лейся пестня
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01.03.2023 16:58 Ответить
Пососать у ВСУ твои братишки из Москвы разве что приехать теперь могут...
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01.03.2023 18:14 Ответить
Якщо б не читали ззаду наперед, то побачили б, що "...конфіскацією усього належного її майна". Можете викинути свою математику.
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01.03.2023 20:50 Ответить
Вирок ще набув сили це раз ,по друге буде апеляція це два , по третє судова система своїх не саджає в Україні таких прикладів немає так були вироки але апеляційний суд завжди був на стороні своїх співучасників ,так що рано радіти .
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01.03.2023 17:02 Ответить
Це ВАКС і апеляційна палата теж ВАКС. Радіти може і дійсно рано, але для ВАКСа це не свої судді, тому так легко цій киці не зіскочити.
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01.03.2023 18:38 Ответить
ВАКС саджає.
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01.03.2023 20:51 Ответить
Гей, можновладці та їх холуї!
Ви шо там - іоппнулись на тих хабарях?
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01.03.2023 17:20 Ответить
"Як що у судді, годинник дешевше ніж 100000 доларів, то поганий суддя!".
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01.03.2023 17:23 Ответить
В коментах ни одного положительного отзыва на приговор,похоже,здесь сплошные судьи комментируют.
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01.03.2023 17:26 Ответить
Положительный? Можно и положительный отзыв, ах как здорово, что хоть одну судью, из более чем 9000 судьей, посадили! Только вот не известно, кому дорогу перешла, или с кем не поделилась...
Надеюсь, Вас это устроит.
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01.03.2023 17:54 Ответить
Все просто. Тут ніхто не вірить, що вирок буде виконано. Знайдеться 100500 причин, щоб вона не "сіла". Так само і з конфіскацією майна. Виявиться, що у неї в холодильнику мишка повісилася і на рахунку 15 грн.
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01.03.2023 18:35 Ответить
Коли "морду лиця" підозрюваного у скоєнні злочину не демонструють, а також не називають його прізвище - це зрозуміло, Презумпція невинуватості. Але вже коли є вирок суду, який набрав законної сили - то чому, з якого переляку "морди лиця" отієї хабарниці-судді не показати? Чому не називають її призвище? Якась дивна толерантність до злочинців, не вважаєте?
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01.03.2023 17:29 Ответить
можливо, через те, що вирок ще не набув юридичної сили? Я так зрозумів, що може бути ще й апеляція на цей вирок...
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01.03.2023 17:32 Ответить
Одразу видно людину, яка жодного разу не заглядала у реєстри судових рішень і не бачила там однакових обвинувачених в усіх справах ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3...
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01.03.2023 18:23 Ответить
Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, от которого она освобождена на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.
Всмысле освобождена??
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01.03.2023 17:43 Ответить
Врачиха какие-то справки подделывала пять лет назад, видимо истёк срок давности.
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01.03.2023 18:20 Ответить
Все просто: врач дала взятку.
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01.03.2023 20:46 Ответить
Бо не можна так занижати планку! Що подумає суспільство? Що питання можна порішать за 30к? Амністії не буде ,це справа заниження тарифів, ду-у-уже важкий злочин.
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01.03.2023 18:23 Ответить
Обычный мелкий взяточник-судья, который не передал (не поделился) на верх часть взятки.
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01.03.2023 20:41 Ответить
Возможно, это аура. Кировские, Дзержинские, Советские, Первомайские...
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01.03.2023 21:59 Ответить
Ще не вечір-через апеляцію можуть скасувати ухвалу. Їм назначили захмарні зарплати для того щоб не брали хабарі, але вони все одно беруть. Треба повертати старі зарплати, знизити десь у 10 разів.
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01.03.2023 22:19 Ответить
Мало дали,свои прикрыли,судью за взятку нужно на пожизнено с конфискацией,судьи столько получают что им грех жаловаться,можно и дальше садить за то что мало дали
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02.03.2023 14:59 Ответить
 
 