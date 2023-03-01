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Новости Война
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Россияне готовятся к обороне в Мелитополе, в город завозят технику и личный состав, - мэр Федоров

мелітополь

Через Мелитополь в сторону Запорожья и Запорожской линии фронта сегодня, 1 марта, ехало более 50 единиц техники. Оккупанты завозят в город и технику, и личный состав.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил мэр Иван Федоров.

"Оккупанты массово завозят в Мелитополь как военную технику, так и свой личный состав. Сегодня утром дежурная колонна военной техники количеством более 50 единиц передвигалась через Мелитополь в сторону города Запорожья и Запорожской линии фронта", - рассказал глава города.

Вокруг Мелитополя по меньшей мере в двух локациях враг разместил свои тренировочные полигоны, на которых тренирует мобилизованных.

"Это и на побережье Молочного лимана и вблизи поселка Михайловка", – уточнил Федоров.

Оккупанты, по его словам, готовятся к обороне города и его удержанию. Об этом свидетельствует то, что они пытаются привести в порядок четыре бомбоубежища, которыми будут пользоваться.

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"Они пытаются создать большое количество личного состава, оборонных рубежей, чтобы удержать город, но это им точно не удастся, потому что у наших Вооруженных сил другие планы", - добавил мэр.

По его словам, во временно оккупированных городах усиливается принудительная паспортизация. Без российского паспорта невозможно получить никакие выплаты. К тому же, нельзя даже распоряжаться собственным имуществом. Что касается цен на продукты, то они стоят в пять раз дороже на оккупированной территории. К примеру, килограмм мяса может стоить 400-500 рублей. Федоров уточнил, что оккупанты почти сравняли курс гривны. Нет ассортимента, лекарства в аптеках. Усложняется ситуация и тем, что нет работы, потому что 80% бизнесов не функционируют.

В то же время Украинское государство выполняет все свои обязательства перед жителями временно оккупированных территорий. Тем, кто не сколаборировал, выплачивают пенсии, зарплаты и разные социальные выплаты.

Автор: 

Мелитополь (615) Федоров Иван (469)


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Топ комментарии
+8
Перед тем как высказывать тут свое "экспертное мнение" неплохо бы для начала научиться отличать Мелитополь от Мариуполя. Я тебе, как уроженец Мелитополя, у которого там остались родные и знакомые, могу ответить более осведомленно: ни о какой 90% поддержке оккупантов там и речи нет. Мало того, что в начале оккупации были проукраинские митинги, на которых люди рисковали жизнью, там и сегодня действуют партизаны, а масса людей просто не успели выехать, поскольку Мелитополь был захвачен за сутки. Это даже не Буча с Ирпенем, где была неделя, чтобы эвакуироваться. И коренные жители Мелитополя, особенно старики и дети сейчас по сути оказались в заложниках, но я точно знаю, что достаточно многие из них надеются на приход ВСУ, и многие не верят в то, что "русский мир" там навсегда, хотя оккупанты делают все, чтобы под дулами автоматов люди брали аусвайсы с двуглавой курицей - запретили хождение гривни, расстреливают всех, кто пытается ввезти туда гумпомощь, не выпускают на свободные территории, навезли орков со своими самками и личинками, которых уже больше, чем жителей и создали в украинском городе атмосферу стараха, стукачества и репрессий а-ля 37-е прошлого века. Нормальных продуктов нет, лекарств нет, у предпринимателей все отобрали, людей похищают и убивают за то, что не хотят признавать "законы" мордора. И на фоне всего вышеперечисленного в Мелитополе полно патриотов Украины, и сцена захода ВСУ в город будет сильно напоминать освобождение Херсона.
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01.03.2023 17:39
+5
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01.03.2023 17:14
+4
Не виїхали всі мирні, не мели дурниць. Маю родичів там, цілком проукраїнських та патріотичних. Кацапи випускають тільки в рашку, а звідти виїхати в іншу країну не дозволяють. Тому значна частина повернулась назад, де є хоч дім (в кого він лишився), інша частина поїхала по сусіднім селам до родичів. Всі чекають на ЗСУ.
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01.03.2023 17:24
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Тупые орки,обойдут город справа и слева так что пусть лучше плоты готовят что бы на Расеюшку гребти так как больше удирать будет некуда.
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01.03.2023 17:06 Ответить
жалко мирних людей а кацапню треба смалити
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01.03.2023 17:08 Ответить
Всі "мирні" маріупольці давно виїхали на територію, підконтрольну Україні. Можливо залишилися одиниці, решта чекали "ашвабадітєлєй". Дочеплися, отримали їх паспорти і пішли служити в їх терористичну армію війни, і сьогодні разом з кацапами нападають на Бахмут і околиці.
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01.03.2023 17:13 Ответить
Не виїхали всі мирні, не мели дурниць. Маю родичів там, цілком проукраїнських та патріотичних. Кацапи випускають тільки в рашку, а звідти виїхати в іншу країну не дозволяють. Тому значна частина повернулась назад, де є хоч дім (в кого він лишився), інша частина поїхала по сусіднім селам до родичів. Всі чекають на ЗСУ.
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01.03.2023 17:24 Ответить
прошу, не треба розповідей «за всіх». Якийсь дядько виїхав, прийняв таке рішення, і добре. Хтось вирішив по іншому - достатньо людей з чіткою проукраїнською позицією і переконаннями знаходиться на тимчасово окупованих. Так можливо вони в незначнійменшості, але це не має значення.
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01.03.2023 18:56 Ответить
Перед тем как высказывать тут свое "экспертное мнение" неплохо бы для начала научиться отличать Мелитополь от Мариуполя. Я тебе, как уроженец Мелитополя, у которого там остались родные и знакомые, могу ответить более осведомленно: ни о какой 90% поддержке оккупантов там и речи нет. Мало того, что в начале оккупации были проукраинские митинги, на которых люди рисковали жизнью, там и сегодня действуют партизаны, а масса людей просто не успели выехать, поскольку Мелитополь был захвачен за сутки. Это даже не Буча с Ирпенем, где была неделя, чтобы эвакуироваться. И коренные жители Мелитополя, особенно старики и дети сейчас по сути оказались в заложниках, но я точно знаю, что достаточно многие из них надеются на приход ВСУ, и многие не верят в то, что "русский мир" там навсегда, хотя оккупанты делают все, чтобы под дулами автоматов люди брали аусвайсы с двуглавой курицей - запретили хождение гривни, расстреливают всех, кто пытается ввезти туда гумпомощь, не выпускают на свободные территории, навезли орков со своими самками и личинками, которых уже больше, чем жителей и создали в украинском городе атмосферу стараха, стукачества и репрессий а-ля 37-е прошлого века. Нормальных продуктов нет, лекарств нет, у предпринимателей все отобрали, людей похищают и убивают за то, что не хотят признавать "законы" мордора. И на фоне всего вышеперечисленного в Мелитополе полно патриотов Украины, и сцена захода ВСУ в город будет сильно напоминать освобождение Херсона.
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01.03.2023 17:39 Ответить
Что правда то правда, сам оттуда
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01.03.2023 17:45 Ответить


Реєстрація: 22 червня 2016

Заходив: 01 березня 2023 в 01:03

Мене читають: 0

Я читаю: 0

очередной фейковый аккаунт фейковога федорова
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01.03.2023 20:59 Ответить
И откуда такие выводы?
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02.03.2023 00:08 Ответить
ну а ви, пане Анатолій, що скажете про свого *мера*?до вас не одразу зайшли кацапи?
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01.03.2023 19:09 Ответить
меня гложет 2 вопроса: как мелитопольцы относятся к тому как Федоров (типа мер) оказался в плену (или не в плену на самом деле) и как они к нему относятся в общем?
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01.03.2023 18:19 Ответить
суда по отсутствию ответов на конкрентые вопросы -



Реєстрація: 22 червня 2016

Заходив: 01 березня 2023 в 01:03

Мене читають: 0

Я читаю: 0
очередной говнофлуд отставногго эксмера-втикача федорова
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01.03.2023 20:58 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:13.11.2020

Пишет бот, зарегистрированный на 4 года позже. Он же гоша, он же гога, он же ваня.
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02.03.2023 00:09 Ответить
"...росіяни готуються до оборони в Мелітополі, у місто завозять техніку та особовий склад..."

Глшавное не техника и личный состав... надо побольше чёрных пакетов завозить.
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01.03.2023 17:09 Ответить
"Росіяни готуються до оборони в Мелітополі Джерело:

Та майже в ті ж дні:

"У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами. Там йде масований наступ окупантів", - Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА."

Мабуть, людина, яка незвична до українських реалій, якийсь експерт іноземний військовий, з'їхав би з глузду, аналізуючі новини з фронту в Україні та дивлячись на карту))
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01.03.2023 17:12 Ответить
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01.03.2023 17:14 Ответить
1 березня.
На мелітопольському аеродромі сьогодні сталась «бавовна». Над ним здійнявся чорний дим. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
«Пам'ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно».
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01.03.2023 18:24 Ответить
Чорнобаївка 2.0.
Кажуть, на помилках вчаться. Брехня! Якби так було насправді, людство давно позбулось би дурості (Е.Ф. Рассел, "Найближчий родич").
...А що вже казати про дурість одічалих?
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02.03.2023 02:37 Ответить
у меня вопрос к фьодорову -а почему ты гнида не готовил Мелитополь к обороне?-а даже наоборот сдал его без боя просто в руки передал
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01.03.2023 18:35 Ответить
Треба розуміти, чи всі силовики з Мелітополя виїхали 24го. Хто з Мелітополя, проясніть ситуацію.
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01.03.2023 18:59 Ответить
а что тут прояснять -военные не для того чтобы выезжать -у них профессия в другом заключается но город был не подготовлен никак и самооборона не была организованна
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01.03.2023 19:05 Ответить
Так а хто елементарно повинен був видати зброю самообороні і керувати діями? Я Федорова не захищаю, припускаю, що організація самооборони була здебільшого на папері (як і в деяких інших містах), або самооганізовувались на ходу.
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01.03.2023 19:25 Ответить
самооборони була здебільшого на папері...-и некому было оружие выдавать-нету тела-нету дела
а военных вывели-вообщем все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
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01.03.2023 19:42 Ответить
Мер функції МО не виконує. Він здебільшого, повинен був долучитися до організації оборонних мір, якби вони проводились.
Були випадки коли було кому видавати, та не було чого. І з АК проти Бтрів в Херсоні вже було, без підтримки ЗС сумнівно, м'яко кажучи.
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01.03.2023 19:48 Ответить
в Херсоне самооборону-тупо завели в ловушку когда оставили в парке ждать пока кацапы на БТРах растрелили как мясо а так что там другая история а вот в Мелитополе самооборона була здебільшого на папері...-и некому было оружие выдавать-нету тела-нету дела
Мер функції МО не виконує. Він здебільшого, повинен був долучитися до організації оборонних мір -а как же Кличко который вопреки власти готовил столицу хоть зэ-Иуды и всячески ему запрещали?-потому что все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
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01.03.2023 19:59 Ответить
Так а чому в Херсоні вона потрапила в пастку? Без підтримки військових - такий же результат був би в Мелітополі. Самооборона призначена посилити війська, а не замінити їх
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01.03.2023 20:10 Ответить
а потому что их туда завели и координаты дали кацапам -тот кто и завел то есть власть и это никак не дискредитирует самооборону а указывает на гнилую роль властей которые оказались предателям
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01.03.2023 20:26 Ответить
Я ніяким чином не дискридую самооборону, чи її внесок. Навпаки. Але сама самобооона проти важко озброєних військ - це не правильно від початку
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01.03.2023 21:02 Ответить
не правильно манипулировать-ведь речь идет про то что каждый занимается своим делом (Киев в пример ,даже когда власть мешает этому) и про то что Фёдор не делал то что было необходимо а шел в одном ритме со властью зэ-предателей -и так делалось повсеместно тотально на всем юге -это была идеальная операция по сдаче огромной территории где каждый занимался своим "делом" -когда без малейшего сопротивления враг занял те
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01.03.2023 21:15 Ответить
Які маніпуляції, заспокойтеся, я знаю як було на півдні. Можете не розповідати. До Федорова відношення подібне до вашого, але я не знаю побробиць по Мелітополю, а лише припускаю що було як кругом, і тому звертався до місцевих щоб підтвердили.
Але ви погоджуєтесь, що самооборона з АК (на той час), не замінює війська, чи ні?
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01.03.2023 21:23 Ответить
это в принципе и есть манипуляция!самооборона не есть сама по себе вещь в себе а является составной от комплекса действий -Фёдор ведь не министр обороны и никто об этом не говорит а дело в том что каждый занимался своим "делом" по сдаче юга -одни разминировали границу,другие -мосты,третьи не огранизовали самооборону,четрвертые в своем турне от херсона до мариуполя- обманывали про шашлыки и т.д . -вообщем каждый с успехом выполнил поставленую задачу и рассматривать их по отдельности -это и есть манипуляция
кто больше предатель тот кто разминировал или обманывал или оружие не дал?-все вместе одна команда
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01.03.2023 21:45 Ответить
Ми в цілому, про одне і теж говоримо. Питання не в маніпуляціях, а обставинах які через бездіяльність влади, мо, виникли в різних містах. І ці обставини в цілому однакові, але в той же час мали відмінності (наявність самооборони, оборонних укріплень, озброєння, наявність силових структур, наявність військ і т.д.) наприклад у Миколаєві до 24-го підготовка була як у Херсоні (і мабудь у Мелітополі) - жодного окопу, але час виграний в Херсоні, також завдяки особисто Д. Марченко, через те що Миколаїв географічно складніше було відрізати, вдалося зупинити ворога і дати відсіч
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01.03.2023 22:08 Ответить
та не про одно и тоже!если бы Фёдор выполнил свои обязанности и самооборона была как таковая -тогда можно было бы и ваши неманипуляции применить -а именно :военные ушли а бросать патриотов с легким вооружением на танки безсмысленно -и людей потеряем и город не защитим НО -дело в том что все кто отвечал за юг -от мера до гундоса сделали все чтобы сдать эту территорию
Николаев выстоял -завдяки особисто Д. Марченко и никакой Херсон тут не помог так как был сдан властями как и Мелитополь -просто Николаев дальше и понадобилось больше времени за которое марчело прибыл по собственной инициативе и ***** от того что город никак никем не защищён а вояки сидят в части ...и охраняют ЕЁ ,ну и Вознесенск который разебал кацав а потом их уже гоняли по области а когда перешли на освобождение херсонщины то Марченко внезапно перевели ...никуда его не перевели а просто убрали и освобождение Херсона остановилось
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01.03.2023 22:29 Ответить
Хто такий Федоров у сенсі організації оборони міста, держави? Ніхто Не перегибайте. Мо повинне було вести підготовку. А федоров виконувати розпорядження.

в Херсоні був виграний час на підготовку Миколаєва хоч якусь, кілька діб зіграли роль. А Миколаїв в годині їзди від Херсона, а не десь за горами.

Наш наступ тоді зупинився там, де скінчились люди ... (дослівно цитую військового, брат якого загинув у тому наступі).
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01.03.2023 22:40 Ответить
Федоров тот кто он есть и на нем его определенная обязанность и в рамках своих обязанностей он не сделал ничего!-в этом заключалась его роль как каждого из зэ-предателей на своем месте и не надо на военных кивать ведь ему ихнеи обязаности не приписывают -он что знал что город оставят и не будут защищать и оружия не будет?если знал то это лишнее подтверждение всего выше сказанного!еще раз -он зэ-предатель в рамках своих обязанностей
какое время там выиграли ?каким способом?тем что собрали самооборону в парке и сдали их после чего их перестрелями с БТР в куски?ничего Херсон не противопоставил так как был сдан зэ-Иудами
наступление закончилось немедленно после снятия Марченко -буквально за несколько дней как только новый зэ-правитель прибыл
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02.03.2023 00:16 Ответить
Ще раз Федоров, не вартий обговорення, захист держави від зовнішньої агресії - ЗСУ. Відповідно МО проводить підготовку до оборони. А то вийде що двірник винний, а в оп герої.

Ви тільки про парк чули? Почитайте, вже більше з'являється інфо по Херсону. Бої на Антонівському мості і греблі.
Уявіть, навіть такого часу вистачило, щоб хоть якось організувати оборону в Миколаєві. Звісно завдяки Марченко.

Повторюю - я у військових запитував теж саме, дослівну коротку відповідь по суті, вище вам писав.
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02.03.2023 09:14 Ответить
А перешкоджав Федоров створенню тероборони чи ні нехай місцеві скажуть як було. Я не виключаю, що так.
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01.03.2023 20:13 Ответить
а сопротивлялся ли Фёдор такому очевидному предательству-сдаче города ?как то задокументированы его попытки организации самообороны или он послушно плыл по течению -наблюдал как сдают город и выполнял все преступные указания?
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01.03.2023 20:28 Ответить
Так я написав що пропускаю, що плив по течії. Але я не з Мелітополя, тому не можу стверджувати
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01.03.2023 20:59 Ответить
плив по течії=наблюдал как сдают город и выполнял все преступные указания
об этом был вопрос
у меня вопрос к фьодорову -а почему ты гнида не готовил Мелитополь к обороне?-а даже наоборот сдал его без боя просто в руки передал
странно оправдывать одно предательство -другим предательством (Херсон) -там САМООРГАНИЗОВАВШИХСЯ патриотов собрали в парке и сдали врагу а тут ничего не сделал то есть сдал но по другому
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01.03.2023 21:07 Ответить
Де ви прочитали що я когось, тим паче Федорова, виправдовую? Крім того, що попросив саме мешканців Мелітополя прокоментувати як було
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01.03.2023 21:17 Ответить
проредить хаймерсами в Мелитополе.такое впечатление,что кацапское мясо уже смерилось,и знает,что их уничтожат.
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01.03.2023 20:11 Ответить
 
 