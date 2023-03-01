Россияне готовятся к обороне в Мелитополе, в город завозят технику и личный состав, - мэр Федоров

Через Мелитополь в сторону Запорожья и Запорожской линии фронта сегодня, 1 марта, ехало более 50 единиц техники. Оккупанты завозят в город и технику, и личный состав.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил мэр Иван Федоров.

"Оккупанты массово завозят в Мелитополь как военную технику, так и свой личный состав. Сегодня утром дежурная колонна военной техники количеством более 50 единиц передвигалась через Мелитополь в сторону города Запорожья и Запорожской линии фронта", - рассказал глава города.

Вокруг Мелитополя по меньшей мере в двух локациях враг разместил свои тренировочные полигоны, на которых тренирует мобилизованных.

"Это и на побережье Молочного лимана и вблизи поселка Михайловка", – уточнил Федоров.

Оккупанты, по его словам, готовятся к обороне города и его удержанию. Об этом свидетельствует то, что они пытаются привести в порядок четыре бомбоубежища, которыми будут пользоваться.

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"Они пытаются создать большое количество личного состава, оборонных рубежей, чтобы удержать город, но это им точно не удастся, потому что у наших Вооруженных сил другие планы", - добавил мэр.

По его словам, во временно оккупированных городах усиливается принудительная паспортизация. Без российского паспорта невозможно получить никакие выплаты. К тому же, нельзя даже распоряжаться собственным имуществом. Что касается цен на продукты, то они стоят в пять раз дороже на оккупированной территории. К примеру, килограмм мяса может стоить 400-500 рублей. Федоров уточнил, что оккупанты почти сравняли курс гривны. Нет ассортимента, лекарства в аптеках. Усложняется ситуация и тем, что нет работы, потому что 80% бизнесов не функционируют.

В то же время Украинское государство выполняет все свои обязательства перед жителями временно оккупированных территорий. Тем, кто не сколаборировал, выплачивают пенсии, зарплаты и разные социальные выплаты.