Россияне готовятся к обороне в Мелитополе, в город завозят технику и личный состав, - мэр Федоров
Через Мелитополь в сторону Запорожья и Запорожской линии фронта сегодня, 1 марта, ехало более 50 единиц техники. Оккупанты завозят в город и технику, и личный состав.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил мэр Иван Федоров.
"Оккупанты массово завозят в Мелитополь как военную технику, так и свой личный состав. Сегодня утром дежурная колонна военной техники количеством более 50 единиц передвигалась через Мелитополь в сторону города Запорожья и Запорожской линии фронта", - рассказал глава города.
Вокруг Мелитополя по меньшей мере в двух локациях враг разместил свои тренировочные полигоны, на которых тренирует мобилизованных.
"Это и на побережье Молочного лимана и вблизи поселка Михайловка", – уточнил Федоров.
Оккупанты, по его словам, готовятся к обороне города и его удержанию. Об этом свидетельствует то, что они пытаются привести в порядок четыре бомбоубежища, которыми будут пользоваться.
"Они пытаются создать большое количество личного состава, оборонных рубежей, чтобы удержать город, но это им точно не удастся, потому что у наших Вооруженных сил другие планы", - добавил мэр.
По его словам, во временно оккупированных городах усиливается принудительная паспортизация. Без российского паспорта невозможно получить никакие выплаты. К тому же, нельзя даже распоряжаться собственным имуществом. Что касается цен на продукты, то они стоят в пять раз дороже на оккупированной территории. К примеру, килограмм мяса может стоить 400-500 рублей. Федоров уточнил, что оккупанты почти сравняли курс гривны. Нет ассортимента, лекарства в аптеках. Усложняется ситуация и тем, что нет работы, потому что 80% бизнесов не функционируют.
В то же время Украинское государство выполняет все свои обязательства перед жителями временно оккупированных территорий. Тем, кто не сколаборировал, выплачивают пенсии, зарплаты и разные социальные выплаты.
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Реєстрація: 22 червня 2016
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очередной фейковый аккаунт фейковога федорова
Реєстрація: 22 червня 2016
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очередной говнофлуд отставногго эксмера-втикача федорова
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Пишет бот, зарегистрированный на 4 года позже. Он же гоша, он же гога, он же ваня.
Глшавное не техника и личный состав... надо побольше чёрных пакетов завозить.
Та майже в ті ж дні:
"У Запорізькій області загострилася ситуація під Пологами. Там йде масований наступ окупантів", - Про це повідомив Олександр Старух, голова Запорізької ОВА."
Мабуть, людина, яка незвична до українських реалій, якийсь експерт іноземний військовий, з'їхав би з глузду, аналізуючі новини з фронту в Україні та дивлячись на карту))
На мелітопольському аеродромі сьогодні сталась «бавовна». Над ним здійнявся чорний дим. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
«Пам'ять в окупантів Мелітополя коротка як у окунів. Майже щомісяця рашисти забувають, що палити на мелітопольському аеродромі - вибухонебезпечно».
Кажуть, на помилках вчаться. Брехня! Якби так було насправді, людство давно позбулось би дурості (Е.Ф. Рассел, "Найближчий родич").
...А що вже казати про дурість одічалих?
а военных вывели-вообщем все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
Були випадки коли було кому видавати, та не було чого. І з АК проти Бтрів в Херсоні вже було, без підтримки ЗС сумнівно, м'яко кажучи.
Мер функції МО не виконує. Він здебільшого, повинен був долучитися до організації оборонних мір -а как же Кличко который вопреки власти готовил столицу хоть зэ-Иуды и всячески ему запрещали?-потому что все выглядит как организованая сдача города и юга вцелом и фьодоров в ней принял непосредственное участие как одна из главных фигур
Але ви погоджуєтесь, що самооборона з АК (на той час), не замінює війська, чи ні?
кто больше предатель тот кто разминировал или обманывал или оружие не дал?-все вместе одна команда
Николаев выстоял -завдяки особисто Д. Марченко и никакой Херсон тут не помог так как был сдан властями как и Мелитополь -просто Николаев дальше и понадобилось больше времени за которое марчело прибыл по собственной инициативе и ***** от того что город никак никем не защищён а вояки сидят в части ...и охраняют ЕЁ ,ну и Вознесенск который разебал кацав а потом их уже гоняли по области а когда перешли на освобождение херсонщины то Марченко внезапно перевели ...никуда его не перевели а просто убрали и освобождение Херсона остановилось
в Херсоні був виграний час на підготовку Миколаєва хоч якусь, кілька діб зіграли роль. А Миколаїв в годині їзди від Херсона, а не десь за горами.
Наш наступ тоді зупинився там, де скінчились люди ... (дослівно цитую військового, брат якого загинув у тому наступі).
какое время там выиграли ?каким способом?тем что собрали самооборону в парке и сдали их после чего их перестрелями с БТР в куски?ничего Херсон не противопоставил так как был сдан зэ-Иудами
наступление закончилось немедленно после снятия Марченко -буквально за несколько дней как только новый зэ-правитель прибыл
Ви тільки про парк чули? Почитайте, вже більше з'являється інфо по Херсону. Бої на Антонівському мості і греблі.
Уявіть, навіть такого часу вистачило, щоб хоть якось організувати оборону в Миколаєві. Звісно завдяки Марченко.
Повторюю - я у військових запитував теж саме, дослівну коротку відповідь по суті, вище вам писав.
об этом был вопрос
у меня вопрос к фьодорову -а почему ты гнида не готовил Мелитополь к обороне?-а даже наоборот сдал его без боя просто в руки передал
странно оправдывать одно предательство -другим предательством (Херсон) -там САМООРГАНИЗОВАВШИХСЯ патриотов собрали в парке и сдали врагу а тут ничего не сделал то есть сдал но по другому