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Новости
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Еврокомиссия хочет перевести ЕС с мирного времени на военное и увеличить производство боеприпасов, - Spiegel

сша,зброя,боєприпаси

Еврокомиссия хочет представить странам-членам план, который не только обеспечит поставки боеприпасов Украине в рамках обороны от российского вторжения, но и пополнит запасы в странах ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", проект документа есть в распоряжении Spiegel.

План состоит из трех компонентов.

Первый компонент предусматривает немедленное увеличение поставок боеприпасов, в частности 155-мм артиллерийских снарядов, в Украину. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель вскоре предложит дополнительный пакет поддержки на сумму 1 миллиард евро для поставки боеприпасов, прежде всего 155-мм снарядов.

Второй компонент предусматривает совместную закупку 155-мм боеприпасов Европейским оборонным агентством EDA с целью восполнения пробелов в запасах стран ЕС и обеспечения поставок Украине в долгосрочной перспективе.

Третий компонент призван обеспечить долгосрочное увеличение европейских мощностей по производству боеприпасов с учетом изменения ситуации с безопасностью.

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Чрезвычайная помощь в рамках первого компонента будет предоставляться по уже устоявшейся схеме: страны ЕС поставляют Украине боеприпасы, а взамен получают деньги из Европейского фонда мира (ЕФМ). Его финансовое покрытие уже трижды увеличивалось на 500 млн евро, а в декабре было принято решение увеличить его до 2 млрд евро.

Второй компонент плана содержит четкий месседж: время, когда мир в Европе считался гарантированным, прошло. Ситуация в корне изменилась с нападением России на Украину, и страны ЕС должны это учитывать - путем приобретения большего количества боеприпасов в долгосрочной перспективе.

Это должно произойти с помощью проекта EDA. Страны-члены ЕС и Украина должны свести воедино свои потребности, чтобы "разместить массовый заказ и дать промышленности четкий сигнал о спросе", говорится в документе.

По мнению Еврокомиссии, только если промышленность будет уверена, что такой спрос существует, она будет готова увеличить свои производственные мощности в долгосрочной перспективе.

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Комиссия также надеется, что совместный заказ приведет к значительно более низким ценам, чем раньше. 25 из 27 стран ЕС и Норвегия уже выразили заинтересованность в участии в проекте, который продлится семь лет.

Третий компонент должен решить основную проблему: "быстрое уменьшение" запасов боеприпасов в странах ЕС и недостаточные мощности для их производства, которые теперь должны быть "быстро увеличены".

Еврокомиссия видит себя больше в роли посредника и организатора, например, выявляя пробелы в производственных мощностях и помогая с закупками. Реальная ответственность за производство возложена на промышленность и правительства стран ЕС.

Ожидается, что министры обороны стран ЕС обсудят предложения на неформальной встрече в Стокгольме в начале следующей недели. Решения могут быть приняты уже на следующем саммите глав государств и правительств в конце марта.

Автор: 

боеприпасы (2355) Еврокомиссия (1468) производство (472) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+8
"Живучи поряд з вампірами та вовкулаками треба тримать під подушкою осиковий кілок і рушницю заряджену срібними кулями!"
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01.03.2023 17:37
+6
До речі, ця війна - мабуть, корисний досвід для НАТО щодо спільних дій у разі нападу на одного з учасників.
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01.03.2023 17:35
+2
"Хочеш миру - готуйся до війни" ©
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01.03.2023 23:24
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До речі, ця війна - мабуть, корисний досвід для НАТО щодо спільних дій у разі нападу на одного з учасників.
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01.03.2023 17:35 Ответить
Скоро всією Європою - хвиля мітингів під лозунгом "Міру - мір, вайнє - піпіська".
Ми вже знаємо, хто буде зображувати "ущемльонних в своіх правах получать соціалку".
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01.03.2023 17:35 Ответить
Це могло бу бути, якби європейці в гинули на полі бою як американці у В'єтнамі. А так підтримка України серед населення Європи величезна
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01.03.2023 18:37 Ответить
Це будуть робити "ущємльонниє русафобієй уZZкіє", для прикладу, котрі ставили квіточки "сваім мальчікам" на розбитій уZZкій техніці, виставленій в Берліні.
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01.03.2023 23:23 Ответить
"Живучи поряд з вампірами та вовкулаками треба тримать під подушкою осиковий кілок і рушницю заряджену срібними кулями!"
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01.03.2023 17:37 Ответить
Проявляються признаки світової війни ...
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01.03.2023 17:58 Ответить
"Хочеш миру - готуйся до війни" ©
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01.03.2023 23:24 Ответить
Єврокомісія хоче перевести ЄС з мирного часу на воєнний і збільшити виробництво ***********
========================
хоче перевести? Та не поспішайте! Заждіть рік -два...Тоді ще подумайте неквапом..Потурбуйтеся....Ще раз подумайте... Це потрібно було негайно розпочати ще рік тому не думаючи!
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01.03.2023 18:07 Ответить
Стара черепаха...)))
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01.03.2023 18:26 Ответить
Цікаво, Spiegel не хоче описати ситуацію в німецькому суспільстві?

Скандал с российским танком у посольства РФ в Берлине (https://www.youtube.com/watch?v=fZ8x8GNvWIc).

Тим більше на DW "дивна" інфополітика...Странная страна Германия. Не понятно, Фауст положительный или отрицательный герой в литературе? Может поэтому такая странная-серая политика?
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01.03.2023 19:09 Ответить
У цікаві часи живемо, панове
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01.03.2023 23:20 Ответить
 
 