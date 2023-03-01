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Новости Война
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Лукашенко в Пекине встретился с Си Цзиньпином и поддержал мирный план Китая

лукашенко,сі,цзіньпін

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко находится с "визитом" в Китае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, Лукашенко заявил, что полностью поддерживает инициативу Пекина по мирному урегулированию в Украине. Речь идет о 12-страничном "мирном плане", представленном китайскими властями на прошлой неделе.

"Наша сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, которое требует новых, неортодоксальных подходов и ответственных политических решений. В первую очередь, они должны быть направлены на предотвращение конфронтации глобального уровня, в которой не будет победителей", - сказал Лукашенко лидеру КНР Си Цзиньпину.

Поэтому, по его словам, Беларусь постоянно ищет и предлагает варианты мирного урегулирования.

Читайте также: Сейчас сложилась уникальная ситуация, чтобы заключить мирный договор между Украиной и РФ, - Лукашенко

Кроме того, во время визита Александр Лукашенко заявил о стремлении Беларуси к более тесному сотрудничеству с Китаем в области технологий.

Напомним, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".

Автор: 

Лукашенко Александр (3617) Си Цзиньпин (298)


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Топ комментарии
+30
Згадавсь древній, ще з дитинства, анекдот:

Мураха сидить на слоновій шиї. Йдуть через міст. Мураха каже до слона:
- Ото ми з тобою гупаємо!
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01.03.2023 18:46
+18
Ну як "підтримав" - в губах трошки потримав і фсьо...
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01.03.2023 18:47
+14
МІРНИЙ ПЛАН КИТАЮ
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01.03.2023 18:50
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Згадавсь древній, ще з дитинства, анекдот:

Мураха сидить на слоновій шиї. Йдуть через міст. Мураха каже до слона:
- Ото ми з тобою гупаємо!
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01.03.2023 18:46 Ответить
Для довідки - зріст Сі Цзіньпіна 180см!
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01.03.2023 22:24 Ответить
Ну як "підтримав" - в губах трошки потримав і фсьо...
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01.03.2023 18:47 Ответить
Картофельный фюрер уже весь язык стер , то пуйлу вылизывал задний проход, теперь китаезе анус полирует. Мерзкая личность , брехливая, двуличная , не намного лучше пуйла.
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01.03.2023 20:55 Ответить
Смотри, Лука, а то самольот додому може і не долетіти. В тебе такі друззя, що за тебе страшно.
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01.03.2023 18:47 Ответить
встрэча рыгорыча с пассивным пыдерастом... ну что с них узять?
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01.03.2023 18:47 Ответить
З актывным! Григорыч дав ззаду, приуйняу зпереду, та й поїхав собі задоволений!)))
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01.03.2023 19:10 Ответить
Китаєць розміром з Луку??? Він шахтар?
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01.03.2023 18:47 Ответить
Кадр робив фотограф що знає свою справу (( китаєць стоїть попереду , далі оптична ілюзія , але китайцю приємно ((
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01.03.2023 19:27 Ответить
Оккупант в истерике орет по рации на чмобиков чтобы не сбивали его дроны
https://www.youtube.com/watch?v=DuxKQ_JHGoE
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01.03.2023 18:48 Ответить
Літать це падло буде на х@ю, галопом! І то - в пеклі!
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01.03.2023 19:13 Ответить
Пекінський документ, по суті, є стислим викладом відомих позицій і не містить дорожньої карти для досягнення миру, а також не пояснює, яку роль Китай хоче відігравати в цьому процесі. Крім того, він хибно оцінює факти та принижує Україну, котра зазнала нападу, розміщуючи її як воюючу сторону на тій самій сходинці, що й Росію.

Той, хто бажає досягти миру між Росією та Україною, спочатку повинен визнати реальні факти. У Китаю з цим проблеми вже багато років.
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01.03.2023 18:48 Ответить
Про що мова, коли в цьому плані навіть слова Росія немає. Взагалі.
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01.03.2023 22:11 Ответить
лука не бзди ми тебе мірно повісим
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01.03.2023 18:48 Ответить
Треба за цими двома слідкувати в оба ока, бо як ця відрижка комуняків не постачала ***** зброю через вусатого таргана.
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01.03.2023 18:48 Ответить
Два ******.
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01.03.2023 18:49 Ответить
МІРНИЙ ПЛАН КИТАЮ
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01.03.2023 18:50 Ответить
картинка, яка взагалі не має ніякого відношення до реальності. Перестаньте шарити хєрню про те, що Китай хоче там щось зробити з росією. Вони СОЮЗНИКИ.
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01.03.2023 19:27 Ответить
В Китаю немає союзників. Він сам собі союзник, а паРаша для нього - дійна корова. Тому Китаю не вигідна її кончина від рук України.
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01.03.2023 19:29 Ответить
Ахаха, а тільки вчора ж була вигідна, щоб "забрать Сібірь", а сьогодні вже не вигідна? А що сталося, експерт з "загадочного Кітая"?
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01.03.2023 21:33 Ответить
Проспися, придурок.
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01.03.2023 22:14 Ответить
Есть союзник у Китая. Всепогодный. Пакистан. Индия у Китая геополитический противник.
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02.03.2023 01:44 Ответить
Ну це у них не постійне , мао теж встиг побувати у друзях і ворогах .
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01.03.2023 19:30 Ответить
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01.03.2023 19:51 Ответить
Не многовато ли новостей в укрсми....за лукашенку и беларусь?????Чего куда неглянь...везде он????Нахер мне надо куда он поехал и что делает???
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01.03.2023 18:51 Ответить
Чомусь Україна вяло роз'яснює 1. пункт плану Китая - там визнання кордонів ООН, значить повний вихід кацапів на кордони 1991року!!!
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01.03.2023 18:52 Ответить
Ага. Не будьте таким наивным. *минск 2 тоже много пунктов было. Только рашка требовала начать выполнять его с конца. А про вывод войск и тем более возвращение под контроль Украины Дебальцевого даже слушать не хотели. Весь етот план заключается в одном пункте- остановить Украину и посадить за стол переговоров чтобы затянуть время и прекратить поставки оружия Украине.
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01.03.2023 18:57 Ответить
пуйло ротом пєскова вже відмовився, а ми б могли на цьому зіграти і повернути Китай на свою сторону. тільки тут потрібні спеціалісти, а не дилетанти в політиці.
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01.03.2023 19:22 Ответить
Сыграть с шулерами в карты втретий раз? Китай перетянуть на сторону Украины несмотря на то что вся идея Китая заключается в том чтобы Украина, а значит и США проиграли тем? Ето все равно что овцы пригласили к себе волка шефповаром.
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01.03.2023 19:26 Ответить
Може бути формальне визнання кордонів, і що з того? Росія може навіть типу вивести свої війська, та не факт, що на "звільнені" території Україна введе свої війська. Розумієте? На території, що зараз під окупацією, можуть бути введені миротворці - збройні сили Бразилії, Південної Африки, Пакистану і т.д. Навіть Туреччини. Формально ці території можуть вважатися територією України, але фактично доступу до них ми не матимемо, що тільки нам "дозволять" їх фінансувати. Миротворців може бути й небагато, знову створять якусь "народну міліцію", а фактично територію буде контролювати Росія. Оце й увесь "мирний план". І це ще в кращому випадку. В гіршому - Україну примусять від лінії зіткнення відвести свої війська, типу "демілітаризована зона", вже з'являлися планчики в інтернеті. Оголосять, наприклад, Харків "демілітаризованою зоною", й що буде далі - спрогнозувати не важко.
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01.03.2023 19:41 Ответить
Де Ви прочитали про визнання кордонів? Там про повагу до суверенитету. А якщо московія оголосила наші землю своїми, то за китайським варіантом ми маємо визнати суверенитет тих територій і їх приналежність московії. Думайте краще. Коли мінські підписували теж думали, що усі пункти будуть виконуватися одночасно, але ні.
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01.03.2023 19:47 Ответить
1) Повага до суверенітету всіх країн - підтримка суверенітету та цілісності всіх країн незалежно від їхнього розміру та багатства.
це з сайту ББС
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01.03.2023 20:02 Ответить
А Ви знаєте від якого часу китайці збираються відмірювати той суверенитет? З 1991 чи з 2023? Вони прямо не вказують.
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01.03.2023 21:40 Ответить
"Загальновизнане міжнародне право, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, повинно суворо дотримуватися. Суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні ефективно підтримуватисяі", - йдеться у документі.
За цим роз'ясненням йдеться іменно про границі 1991, признані ООН
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01.03.2023 22:05 Ответить
Не только поддержал а еще и струсил и в штаны заправил
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01.03.2023 18:54 Ответить
Вояж шлюшки по Азии.
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01.03.2023 18:54 Ответить
Не вистачає ще 3-го ублюдка...
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01.03.2023 18:55 Ответить
Думают гадают как ху.лу помочь в войне против Украины. Пида.расы.
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01.03.2023 18:55 Ответить
Цікаво, чим і за що підтримував
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01.03.2023 18:58 Ответить
ваш план -говно
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01.03.2023 18:58 Ответить
Сі Цзінь пиня
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01.03.2023 19:20 Ответить
Ну а нам шо з того, зустрілися два гівна
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01.03.2023 18:59 Ответить
І ще згадалося принагідно:

Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.

(Т. Шевченко, "Сон")
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01.03.2023 19:00 Ответить
Але одне дуже товсте, друге худе
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01.03.2023 19:00 Ответить
Перед поїздкою до Китаю Лукашенко заявив, що Білорусі виробляє багато всілякої зброї.

Думаю, що після цого повернення з Китаю через певний час може з'явитися інформація, що Білорусь продає Росії багато зброї, начебто виробленої в Білорусі, яка насправді буде китайською.
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01.03.2023 19:02 Ответить
Китайці не дурні, хоча і не факт, нахіба їм залишати пів населення своєї країни без роботи
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01.03.2023 19:05 Ответить
І тут Лука такий (щоб підтримати мирний план Китаю) каже: маю невеличку ділянку під забудову -207 600 км² , не дорого
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01.03.2023 19:10 Ответить
БРСР та Китай обговорюють обхід санкцій проти кремлядів? Чи "ябацька" шукає собі нового господаря?
Як казав Вінні-Пух: "Це ж-ж-ж-ж не просто так!"
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01.03.2023 19:10 Ответить
Китайці не такі дурні щоб наражатись на санкції коли ***** вже програло. Порахуйте самі кільки втратить Китай у разі санкцій за надання військової допомоги параші.
Товарообіг Китаю та США - $755,64 млрд, ЄС та Китаю - 586 млрд євро, Китаю та Великобританії - $76,1 млрд.

Товарообіг РФ та Китаю у 2021 склав $146,88 млрд.
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01.03.2023 20:05 Ответить
Білоруський таракан шукає де йому можна буде заховатись як прийде час. Синів пристроїв в Еміратах, для себе забиває Китай.
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01.03.2023 19:11 Ответить
Там жуки колорадські здебільшого на таргана він тільки схожий
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01.03.2023 19:18 Ответить
Оцініть красу гри, китай буде поставляти шо захоче для раші через бульболенд, і ніяких санкцій не буде, бо юридично за що? все поставляється інішій країні, ось тому ще бульборусь і не анексував *****, йому вона в такому вигляді набагато корисніша
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01.03.2023 19:15 Ответить
цікаво скільки зараз в цьому треді комментаторів, які все ще будуть доводити, що Китай нам не ворог і "нада просто пагаваріть".
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01.03.2023 19:25 Ответить
Шакалы собираются в союз,китай расея белорасея,что то ответа запада не вижу на эти китайские писульки
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01.03.2023 19:28 Ответить
Там ще й Іран і КНДР. Вісь зла вже сформувалася.
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01.03.2023 19:42 Ответить
хай потримає, якщо Сі дозволяє. хйлу тримав і тут хай не соромиться
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01.03.2023 19:34 Ответить
Фу..Си законтачили....
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01.03.2023 19:35 Ответить
Бідний Сі, може він ще не знає куди китайські Шахеди летять?
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01.03.2023 21:36 Ответить
Китайська картопля?? Чи картопля по китайськи??
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01.03.2023 19:42 Ответить
Тобто картопляний дуче підтримує терріторіальну цілістність України ? А як же тоді партагеноссе з його "у росии границ нету", а Крым не обсуждается". Скоро підуть мікрочипи, форфор, текстиль, ковід виробництва республіки беларусь.
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01.03.2023 19:51 Ответить
Кто тебе сказал ?в "мирном плане китайцев" такого нет.а будет по факту следующее "расея написала в конституции что Крым и даунбас это их территория,значит признавайте и наш Тайвань",китайцам и усатой проститутке веришь что л
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01.03.2023 19:55 Ответить
Я кажу тільки те. що на даний час. Не перекручуй.
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01.03.2023 20:25 Ответить
Вся нечисть доброжелателей , лицемерия . собрались за кулисами , внести лепту в историю , спасая мир , именно китаези, ну, и конечно, в главной роли картофельный лука .
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01.03.2023 19:55 Ответить
що таке це Алкашенко щоб підтримувати чи не підтримувати. Як Китай скаже, так алкашенко і зробить, у нього вихід тільки один.
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01.03.2023 20:21 Ответить
Белораша это шестерка шестерки Китая.
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01.03.2023 20:25 Ответить
Если бы Зеленский не устраивал спектакль для китайцев всем было бы плевать на этот "мирний план".
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01.03.2023 20:49 Ответить
Разжигатели войны строят мирные планы.
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01.03.2023 20:56 Ответить
Цей план гівно як і ті два гівна що на фото !
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01.03.2023 21:12 Ответить
А кого це цікавить,що підтримав спільник *****?
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01.03.2023 21:26 Ответить
Товарищ председатель бульбофюрера со смазкой или без употребляет?
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02.03.2023 01:49 Ответить
 
 