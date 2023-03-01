Лукашенко в Пекине встретился с Си Цзиньпином и поддержал мирный план Китая

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко находится с "визитом" в Китае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, Лукашенко заявил, что полностью поддерживает инициативу Пекина по мирному урегулированию в Украине. Речь идет о 12-страничном "мирном плане", представленном китайскими властями на прошлой неделе.

"Наша сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, которое требует новых, неортодоксальных подходов и ответственных политических решений. В первую очередь, они должны быть направлены на предотвращение конфронтации глобального уровня, в которой не будет победителей", - сказал Лукашенко лидеру КНР Си Цзиньпину.

Поэтому, по его словам, Беларусь постоянно ищет и предлагает варианты мирного урегулирования.

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Кроме того, во время визита Александр Лукашенко заявил о стремлении Беларуси к более тесному сотрудничеству с Китаем в области технологий.

Напомним, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".