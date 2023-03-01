Лукашенко в Пекине встретился с Си Цзиньпином и поддержал мирный план Китая
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко находится с "визитом" в Китае.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, Лукашенко заявил, что полностью поддерживает инициативу Пекина по мирному урегулированию в Украине. Речь идет о 12-страничном "мирном плане", представленном китайскими властями на прошлой неделе.
"Наша сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, которое требует новых, неортодоксальных подходов и ответственных политических решений. В первую очередь, они должны быть направлены на предотвращение конфронтации глобального уровня, в которой не будет победителей", - сказал Лукашенко лидеру КНР Си Цзиньпину.
Поэтому, по его словам, Беларусь постоянно ищет и предлагает варианты мирного урегулирования.
Кроме того, во время визита Александр Лукашенко заявил о стремлении Беларуси к более тесному сотрудничеству с Китаем в области технологий.
Напомним, МИД Китая в годовщину нападения России на Украину опубликовал свою "позицию по политическому урегулированию украинского кризиса".
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Мураха сидить на слоновій шиї. Йдуть через міст. Мураха каже до слона:
- Ото ми з тобою гупаємо!
https://www.youtube.com/watch?v=DuxKQ_JHGoE
Той, хто бажає досягти миру між Росією та Україною, спочатку повинен визнати реальні факти. У Китаю з цим проблеми вже багато років.
це з сайту ББС
За цим роз'ясненням йдеться іменно про границі 1991, признані ООН
Аж потіють, та товпляться,
Щоб то ближче стати
Коло самих: може, вдарять
Або дулю дати
Благоволять; хоч маленьку,
Хоч півдулі, аби тілько
Під самую пику.
(Т. Шевченко, "Сон")
Думаю, що після цого повернення з Китаю через певний час може з'явитися інформація, що Білорусь продає Росії багато зброї, начебто виробленої в Білорусі, яка насправді буде китайською.
Як казав Вінні-Пух: "Це ж-ж-ж-ж не просто так!"
Товарообіг Китаю та США - $755,64 млрд, ЄС та Китаю - 586 млрд євро, Китаю та Великобританії - $76,1 млрд.
Товарообіг РФ та Китаю у 2021 склав $146,88 млрд.