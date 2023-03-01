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Новости Борьба с коррупцией
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За более чем месяц Минобороны не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем, - Шабунин о контрактах на питание

харчування

Руководитель ЦБК Виталий Шабунин обнародовал информацию о том, что Минобороны за месяц не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить переплаты за продукты в будущем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Шабунин отметил: "Вчера глава антикоркомитета Рады написала о подтверждении Госаудитслужбой наличие в контрактах Минобороны цены 17 грн за яйцо (штуку).

Сегодня Аудитслужба вышла с заявлением, что они лишь проводят проверку Минобороны, а потому никаких комментариев по поводу РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНКОНТРОЛЯ не обнародовали.

Поскольку никто и не говорил о результатах финконтроля, я не мог понять – к чему это заявление ГАСУ.

Тем более НИКАКИЕ ЦЕНЫ в заявлении не опровергаются. Там вообще нет НИКАКОЙ ЦИФРЫ. Убедитесь сами.

Наличие в контрактах Минобороны яиц по 17 грн/шт Госаудитслужба подтвердила ОФИЦИАЛЬНЫМИ материалами, предоставленными профильной Межведомственной рабочей группе при КМУ.

На скрине – цена на яйца из этих документов. Здесь свежий пост главы антикоркомитета ВРУ на эту тему

За более чем месяц Минобороны не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем, - Шабунин о контрактах на питание 01
А потом глашатай Резникова (Алексей Копытько) начал "обосновывать" заявление ГАСУ, что будто не было никаких яиц по 17 грн/шт. В своем заявлении спикер Резникова в присущей ему манере испепеляет "швондеров" и "жевателей яиц".

Повторюсь, большинство коммуникаций команды Резникова на тему этого коррупционного скандала – дешевая манипуляция, пример которой вы видите выше. Остальную ложь мы подробно опровергли тут

Напомню, что за более чем месяц Минобороны НЕ ИЗМЕНИЛО никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем.

В то же время разработанный при участии ГПК законопроект №8381, который откроет информацию о невоенных закупках Минобороны, уже ожидает подписи президента".

Автор: 

Минобороны (9402) Шабунин Виталий (536) закупки (764) Госаудитслужба (88)


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Топ комментарии
+29
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630954455859437570 1 ч

Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?

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01.03.2023 19:27
+23
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01.03.2023 19:28
+22
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01.03.2023 19:30
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Що,не подобається правда?
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01.03.2023 19:41 Ответить
Льоша,та не нервуй ти так,ще інсульт хватить),а в тебе жінка молода )
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01.03.2023 19:52 Ответить
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01.03.2023 19:56 Ответить
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01.03.2023 20:07 Ответить
там де Свинарчуки вчились, Рєзніков викладав.
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01.03.2023 19:25 Ответить
Вони ж не дурні "пилити" гілляку, на якій сидять...
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01.03.2023 19:26 Ответить
Может все-таки пора одевать костюм рака?
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01.03.2023 19:27 Ответить
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·
https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630954455859437570 1 ч

Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?

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01.03.2023 19:27 Ответить
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01.03.2023 20:38 Ответить
Хіба нам можна з осудом ставитись до примноження панського добра?
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01.03.2023 19:28 Ответить
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01.03.2023 19:28 Ответить
я злая гадіна...
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01.03.2023 20:15 Ответить
і я
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02.03.2023 08:42 Ответить
На Волдеморта?
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01.03.2023 22:05 Ответить
все і так працює добре
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01.03.2023 19:29 Ответить
Зачем менять то что приносит огромные деньги?
А бизнес на крови это все проделки Пороха.
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01.03.2023 19:29 Ответить
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01.03.2023 19:30 Ответить
Ну нащет уехали погорячился величайший, а вот то что остались там где и есть не *******
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01.03.2023 19:33 Ответить
Датчане и сингапурцы наверное γςςικαются с нашего шмаркли. Они больше 60 лет по-настоящему боролись с коррупцией и до сих пор не считают что ее совсем победили. Хотя где мы, а где они ?
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01.03.2023 20:12 Ответить
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01.03.2023 21:17 Ответить
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01.03.2023 21:18 Ответить
Мене ось що дивує:
Здається, той же Шабунін у всіх скандалах попередньої влади звинувачував Голову держави, хоча в той час не було домінування політсили Президента ні у ВРУ, ні в КМУ. А зараз, чомусь, винні окремі люди, хоча ВРУ є президентська монобільшість і КМУ призначено саме ними. Але Банкова - ні при чому...
Дивно якось...
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01.03.2023 19:33 Ответить
А його, довбення, ніяк яйця не попустять..
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01.03.2023 19:40 Ответить
Пане Резніков,та не переживайте ви так за свої яйця,пи.дить спокійно.
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01.03.2023 19:49 Ответить
Як це твій пєтік робив??
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01.03.2023 19:58 Ответить
А що пєтік робив?
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01.03.2023 20:00 Ответить
А хто там розпинався про нульову толерантність до корупції?
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01.03.2023 19:41 Ответить
Якщо вдарити по яйцях - боляче одним.
Якщо вдарити по яйцях за 17 грн. - боляче іншим.
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01.03.2023 19:47 Ответить
Не для цього адвоката вперли на посаду, щоб схеми рухнули з грошима!!!
Єжель може підтвердити, він вкурсі цього схематозу….разом із заступниками!!!
Законодавство Стефанчук~Зеленський~Шмигаль змінили для покарання Захисників України, а от про керовніков та їх заступників, як в Міноборони, усе без покарання!!! Влада безсильна, тому спонукає Українців до Самосудів пристосовуватися!!
Кради, бреши, мародерствуй під сам Воєєного стану, жодного покарання !
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01.03.2023 19:50 Ответить
Чому це влада безсильна, це і є влада, яку привів Зеленський, це ж все слуги народу, яку вчили в трускавці
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02.03.2023 08:47 Ответить
Чого очікувати від кварталу?
Вони нас зробили разом, це все
До покі не почнемо їм давати ляпаса
нічого не зміниться
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01.03.2023 19:55 Ответить
При владі сьогодні відверті жуліки і корупціонери , але кажуть
, що боротися з ними ,, не на часі"
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01.03.2023 20:06 Ответить
Хто каже? Жуліки та корупціонери? Та вони ще не такого наговорять..
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01.03.2023 20:44 Ответить
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01.03.2023 20:58 Ответить
Перебіг подій підтверджує тезу що Рєзнік(ов)а було призначено особисто Зєлєнскім для прямого грабунку бюджету на користь самого Зєлєнского. Іншими словами, пряму відповідальність за розкрадання армійського бюджету несе блазень оманський, який захищає свого "призначенця" щоб і надалі грабувати ЗСУ. Весь світ бачить ганебну поведінку Зє і це вже має наслідки.
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01.03.2023 21:04 Ответить
У них така звичка ще від часів великої кучми. Нічого нового. Має взятись громада та вирубати бур'ян імені рєзнікова під самий корінь.
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01.03.2023 21:19 Ответить
Покажіть цю новину пану золкіну,бо в нього клоун з його шоблою святі а в усьому досі винні Порох з Турчиновим.
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01.03.2023 21:51 Ответить
..наверно Министру юстиции США пора открывать офис в столице Ukrainy,далековато до гвантанамки.
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01.03.2023 22:45 Ответить
Зеля сказав Резнікову : "Все ти робиш правильно !"
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02.03.2023 12:16 Ответить
 
 