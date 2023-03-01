За более чем месяц Минобороны не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем, - Шабунин о контрактах на питание

Руководитель ЦБК Виталий Шабунин обнародовал информацию о том, что Минобороны за месяц не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить переплаты за продукты в будущем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Шабунин отметил: "Вчера глава антикоркомитета Рады написала о подтверждении Госаудитслужбой наличие в контрактах Минобороны цены 17 грн за яйцо (штуку).

Сегодня Аудитслужба вышла с заявлением, что они лишь проводят проверку Минобороны, а потому никаких комментариев по поводу РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНКОНТРОЛЯ не обнародовали.

Поскольку никто и не говорил о результатах финконтроля, я не мог понять – к чему это заявление ГАСУ.

Тем более НИКАКИЕ ЦЕНЫ в заявлении не опровергаются. Там вообще нет НИКАКОЙ ЦИФРЫ. Убедитесь сами.

Наличие в контрактах Минобороны яиц по 17 грн/шт Госаудитслужба подтвердила ОФИЦИАЛЬНЫМИ материалами, предоставленными профильной Межведомственной рабочей группе при КМУ.

На скрине – цена на яйца из этих документов. Здесь свежий пост главы антикоркомитета ВРУ на эту тему



А потом глашатай Резникова (Алексей Копытько) начал "обосновывать" заявление ГАСУ, что будто не было никаких яиц по 17 грн/шт. В своем заявлении спикер Резникова в присущей ему манере испепеляет "швондеров" и "жевателей яиц".

Повторюсь, большинство коммуникаций команды Резникова на тему этого коррупционного скандала – дешевая манипуляция, пример которой вы видите выше. Остальную ложь мы подробно опровергли тут

Напомню, что за более чем месяц Минобороны НЕ ИЗМЕНИЛО никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем.

В то же время разработанный при участии ГПК законопроект №8381, который откроет информацию о невоенных закупках Минобороны, уже ожидает подписи президента".