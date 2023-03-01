За более чем месяц Минобороны не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем, - Шабунин о контрактах на питание
Руководитель ЦБК Виталий Шабунин обнародовал информацию о том, что Минобороны за месяц не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить переплаты за продукты в будущем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Шабунин отметил: "Вчера глава антикоркомитета Рады написала о подтверждении Госаудитслужбой наличие в контрактах Минобороны цены 17 грн за яйцо (штуку).
Сегодня Аудитслужба вышла с заявлением, что они лишь проводят проверку Минобороны, а потому никаких комментариев по поводу РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНКОНТРОЛЯ не обнародовали.
Поскольку никто и не говорил о результатах финконтроля, я не мог понять – к чему это заявление ГАСУ.
Тем более НИКАКИЕ ЦЕНЫ в заявлении не опровергаются. Там вообще нет НИКАКОЙ ЦИФРЫ. Убедитесь сами.
Наличие в контрактах Минобороны яиц по 17 грн/шт Госаудитслужба подтвердила ОФИЦИАЛЬНЫМИ материалами, предоставленными профильной Межведомственной рабочей группе при КМУ.
На скрине – цена на яйца из этих документов. Здесь свежий пост главы антикоркомитета ВРУ на эту тему
А потом глашатай Резникова (Алексей Копытько) начал "обосновывать" заявление ГАСУ, что будто не было никаких яиц по 17 грн/шт. В своем заявлении спикер Резникова в присущей ему манере испепеляет "швондеров" и "жевателей яиц".
Повторюсь, большинство коммуникаций команды Резникова на тему этого коррупционного скандала – дешевая манипуляция, пример которой вы видите выше. Остальную ложь мы подробно опровергли тут
Напомню, что за более чем месяц Минобороны НЕ ИЗМЕНИЛО никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем.
В то же время разработанный при участии ГПК законопроект №8381, который откроет информацию о невоенных закупках Минобороны, уже ожидает подписи президента".
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@andrey_poltava_
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https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1630954455859437570 1 ч
Ви ж розумієте, що якби порохоботи, як ви любите казати, не "*******", то яйця для армії зараз купляли б по 17 грн а не по 7 грн?
Чи після марафону вам то до сраки?
А бизнес на крови это все проделки Пороха.
Здається, той же Шабунін у всіх скандалах попередньої влади звинувачував Голову держави, хоча в той час не було домінування політсили Президента ні у ВРУ, ні в КМУ. А зараз, чомусь, винні окремі люди, хоча ВРУ є президентська монобільшість і КМУ призначено саме ними. Але Банкова - ні при чому...
Дивно якось...
Якщо вдарити по яйцях за 17 грн. - боляче іншим.
Єжель може підтвердити, він вкурсі цього схематозу….разом із заступниками!!!
Законодавство Стефанчук~Зеленський~Шмигаль змінили для покарання Захисників України, а от про керовніков та їх заступників, як в Міноборони, усе без покарання!!! Влада безсильна, тому спонукає Українців до Самосудів пристосовуватися!!
Кради, бреши, мародерствуй під сам Воєєного стану, жодного покарання !
Вони нас зробили разом, це все
До покі не почнемо їм давати ляпаса
нічого не зміниться
, що боротися з ними ,, не на часі"