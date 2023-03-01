КСУ признал неконституционной норму закона о предупреждении прокуроров о возможном увольнении

Конституционный суд признал неконституционным пункт 6 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" от 19 сентября 2019 113-IX, который нормирует отношения по предупреждению прокуроров о возможном будущем увольнении с должности.

Соответствующее решение принял Второй сенат КСУ 1 марта по делу по конституционной жалобе Сергея Василенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Суда.

В упомянутом предписании говорится, что "со дня вступления в силу настоящего Закона все прокуроры Генеральной прокуратуры Украины, региональных прокуратур, местных прокуратур, военных прокуратур считаются персонально предупрежденными в надлежащем порядке о возможном предстоящем освобождении от должности на основании пункта 9 части первой статьи 51 Закон Украины "О прокуратуре".

Василенко, работавший в органах прокуратуры с 1998 года, был уволен приказом генпрокурора от 4 ноября 2019 года. Автор ходатайства, считая этот приказ противоправным, обжаловал его в суде и дошел до КС.

Конституционный суд подчеркнул, что с 30 сентября 2016 по статье 1311 Конституции Украины прокуратура институционально является элементом общей системы правосудия, требующей от государства обеспечения независимости статуса прокурора.

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В Решении отмечено, что "обеспечение государством надлежащих гарантий от незаконного увольнения прокурора, деятельность которого связана с функционированием системы правосудия, является не только элементом статуса прокурора, но и одной из предпосылок реализации конституционного права на судебную защиту".

Поскольку Конституция Украины не содержит предписания, которое наделяет парламент полномочиями принимать правоприменительные акты в процедуре освобождения любого прокурора от должности "есть основания считать", что указанное предписание Закона № 113 Верховная Рада Украины приняла за пределами своих конституционных полномочий.

Также Конституционный суд пришел к выводу, что оспариваемое предписание Закона № 113 содержит одновременно как отдельные признаки акта правоприменения, т.е. персональных данных

Следовательно, оспариваемое предписание Закона № 113 нельзя считать "правом" в государстве, управляемом верховенством права (правовластием). Конституционный суд признал его не соответствующим Конституции Украины.