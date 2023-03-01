На российском самолете А-50 на аэродроме "Мачулищи" повреждены по крайней мере локатор и антенна системы распознавания "свой-чужой", - ByPol
Участники плана "Победа" для атаки на аэродром "Мачулищи" использовали два беспилотника DJI, переоборудованные в дроны-камикадзе. Каждый переносил заряд в 200 г взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары – примерно 200 штук на каждый дрон.
Об этом идет речь в публикации группы ByPol, передает Цензор.НЕТ.
Опираясь на анализ спутниковых снимков, активисты считают, что А-50 получил по крайней мере два значительных поражения. В частности, повреждена трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор, который является ключевым элементом. По данным группы, антенну придется заменять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Также придется менять антенну системы распознавания "свой-чужой", которая размещена под обтекателем.
Также на спутниковых снимках видны повреждения в районе размещения обтекателя антенны спутниковой радиолинии. Речь идет о передней части самолета возле носового отсека.
ByPol отмечает, что металлические шары также могли нанести значительные повреждения. В частности, они могли поразить обшивку А-50 и попасть глубоко в его корпус, где проходят множество важных питающих проводов, являющихся связными или управляющими. Обломки шаров могли разорвать и обтопить провода.
Группа также отмечает, что на сложность и количество повреждений может повлиять факт того, возник ли на самолете пожар после взрывов. Роль тоже играет то, чем его локализовали. Если пожар все же тушили, есть высокая вероятность, что в поврежденные места самолета попали средства для тушения. Это может вывести из строя радиолокационную систему.
Напомним, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.
Хотя повреждения не были официально подтверждены, Минобороны Великобритании отмечает, что потеря А-50 будет значительна для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.
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Вы же с Крыма?
https://ibb.co/7WTC7qM
Прашу прабачэння, але мне не ўдалося ўставіць тут фота самалёта з дэталізацыяй пашкоджанняў. Каб павялічыць выяву, трэба клікнуць ЛКМ.
Неужели вы не на работе, а реально сами так думаете по доброй воле?
Из этих 15 рабочие то ли 9, то ли 7, и потеря даже одного, это не просто много, а очень много.
И, кстати, о стоимости. В зависимости от начинки, один самолет ДРЛОУ - $350-500 млн.
Мелочь, а приятно.
Гарно "покурили"!
Може туди нащих цигарок надіслати, шо б курили не зупиняючись?
Слабенько ******, что за беспилотники, неужели нельзя было поцепить 120 мм и ****** 4 раза.
Антена поцарапана, какой успех. На куй оно надо, в течении 3х дней свинопи...ры просто восстановят это всё дело.