На российском самолете А-50 на аэродроме "Мачулищи" повреждены по крайней мере локатор и антенна системы распознавания "свой-чужой", - ByPol

Участники плана "Победа" для атаки на аэродром "Мачулищи" использовали два беспилотника DJI, переоборудованные в дроны-камикадзе. Каждый переносил заряд в 200 г взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары – примерно 200 штук на каждый дрон.

Об этом идет речь в публикации группы ByPol, передает Цензор.НЕТ.

Опираясь на анализ спутниковых снимков, активисты считают, что А-50 получил по крайней мере два значительных поражения. В частности, повреждена трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор, который является ключевым элементом. По данным группы, антенну придется заменять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Также придется менять антенну системы распознавания "свой-чужой", которая размещена под обтекателем.

Также на спутниковых снимках видны повреждения в районе размещения обтекателя антенны спутниковой радиолинии. Речь идет о передней части самолета возле носового отсека.

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ByPol отмечает, что металлические шары также могли нанести значительные повреждения. В частности, они могли поразить обшивку А-50 и попасть глубоко в его корпус, где проходят множество важных питающих проводов, являющихся связными или управляющими. Обломки шаров могли разорвать и обтопить провода.

Группа также отмечает, что на сложность и количество повреждений может повлиять факт того, возник ли на самолете пожар после взрывов. Роль тоже играет то, чем его локализовали. Если пожар все же тушили, есть высокая вероятность, что в поврежденные места самолета попали средства для тушения. Это может вывести из строя радиолокационную систему.

Напомним, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.

Хотя повреждения не были официально подтверждены, Минобороны Великобритании отмечает, что потеря А-50 будет значительна для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.

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