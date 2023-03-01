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Новости Война
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На российском самолете А-50 на аэродроме "Мачулищи" повреждены по крайней мере локатор и антенна системы распознавания "свой-чужой", - ByPol

мачулищі

Участники плана "Победа" для атаки на аэродром "Мачулищи" использовали два беспилотника DJI, переоборудованные в дроны-камикадзе. Каждый переносил заряд в 200 г взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. В качестве поражающего элемента использованы металлические шары – примерно 200 штук на каждый дрон.

Об этом идет речь в публикации группы ByPol, передает Цензор.НЕТ.

Опираясь на анализ спутниковых снимков, активисты считают, что А-50 получил по крайней мере два значительных поражения. В частности, повреждена трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор, который является ключевым элементом. По данным группы, антенну придется заменять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Также придется менять антенну системы распознавания "свой-чужой", которая размещена под обтекателем.

Также на спутниковых снимках видны повреждения в районе размещения обтекателя антенны спутниковой радиолинии. Речь идет о передней части самолета возле носового отсека.

Смотрите также: Атака на российский самолет А-50 в Мачулищах: опубликованы первые спутниковые снимки. ФОТО8

ByPol отмечает, что металлические шары также могли нанести значительные повреждения. В частности, они могли поразить обшивку А-50 и попасть глубоко в его корпус, где проходят множество важных питающих проводов, являющихся связными или управляющими. Обломки шаров могли разорвать и обтопить провода.

Группа также отмечает, что на сложность и количество повреждений может повлиять факт того, возник ли на самолете пожар после взрывов. Роль тоже играет то, чем его локализовали. Если пожар все же тушили, есть высокая вероятность, что в поврежденные места самолета попали средства для тушения. Это может вывести из строя радиолокационную систему.

Напомним, 26 февраля белорусская партизанская группа BYPOL и лидеры оппозиции сообщили, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 получил повреждения в результате атаки беспилотников на авиабазе в Мащулищах.

Хотя повреждения не были официально подтверждены, Минобороны Великобритании отмечает, что потеря А-50 будет значительна для РФ, поскольку самолет является критически важным для российских воздушных операций для обеспечения картины воздушного пространства.

Читайте также: Потеря самолета А-50 в Мачулищах еще больше ограничит воздушные операции РФ, - британская разведка

Автор: 

Беларусь (7914) самолет (3618) аэродром (295)


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Топ комментарии
+38
Конечно. Все правильно. 2 взрыва наоборот даже пошли самолету на пользу!
Вы же с Крыма?
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01.03.2023 20:13
+22
Если действительно локатор поврежден, то это не "краску попортили", это вывели полностью основное оборудование этого самолета. Возможно ли его восстановить... Кто знает.
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01.03.2023 20:15
+17
Оно не из Крыма. Оно из ДАУНБАСИИ. Зарабатывает шубу своей свиноматке!
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01.03.2023 20:42
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Конечно. Все правильно. 2 взрыва наоборот даже пошли самолету на пользу!
Вы же с Крыма?
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01.03.2023 20:13 Ответить
Оно не из Крыма. Оно из ДАУНБАСИИ. Зарабатывает шубу своей свиноматке!
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01.03.2023 20:42 Ответить
Таперча все чужие - все свои))
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01.03.2023 22:09 Ответить
А я сейчас вам покажу три позиции на самолёте, по которым планировалось нападение.

https://ibb.co/7WTC7qM

Прашу прабачэння, але мне не ўдалося ўставіць тут фота самалёта з дэталізацыяй пашкоджанняў. Каб павялічыць выяву, трэба клікнуць ЛКМ.
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01.03.2023 22:34 Ответить
Если действительно локатор поврежден, то это не "краску попортили", это вывели полностью основное оборудование этого самолета. Возможно ли его восстановить... Кто знает.
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01.03.2023 20:15 Ответить
Але погодьтесь, якщо вже взялися ризикувати, то треба було брати безпілотник більш потужний. Щоб розніс оту тарілку наверху повністю.
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01.03.2023 21:50 Ответить
Байрактар, наприклад...
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02.03.2023 00:03 Ответить
Байрактару треба було б пролетіти через кордон, а по А50 писали запускали безпілотник звідкись поряд. То взяли б трохи потужнійшу вибухівку.
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02.03.2023 07:44 Ответить
******* на те западные сми....смотрите мадяра,мотолайф,киянина вот они с бахмута вещают и других точек,а дипстейты снн трамповские клоунские еще та инфопомойка
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01.03.2023 20:18 Ответить
Тоді ще обороняли і він знімав як майорить прапор України хоч і у найвіддаленішій точці Соледару, але в його адміністративних межах. Тож йому повна довіра
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01.03.2023 21:03 Ответить
Бахмут стратегічного значення не має. Там ЗСУ утилізують орків і вагнерівців.
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01.03.2023 20:23 Ответить
Девочка иди зрадойобить в тг,надо будет отступим надо будет может с недельку поддержим еще.не тебе естрогеному существу гнать на дядек которые на нуле или почти там,иди на кухню мачмалу вари муженьку пока вт не обьявили
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01.03.2023 20:34 Ответить
Где вы девочку увидели? Какой-то дырявый Ванька панику сеет.
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01.03.2023 21:14 Ответить
Еще один высер в стиле "санции только на пользу", "поцарапанная краска" и "кацапы добиваются своих целей".
Неужели вы не на работе, а реально сами так думаете по доброй воле?
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01.03.2023 20:58 Ответить
Поки що все чим вони можуть похвалитися це горами трупів на фотках Пригожина
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01.03.2023 20:59 Ответить
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01.03.2023 20:59 Ответить
На Заході теж є ватні західні смі. Вони ще місяць тому радили виходити з Бахмуту, тільки ми не послухали та перемочили в Бахмуті з десяток тисяч рашистів
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01.03.2023 20:49 Ответить
А от так і можуть. Bloomberg з посиланням на не названого американськоо чиновника. Чиновника не знаємо, тож вся відповідальність на Блумбергу
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01.03.2023 20:56 Ответить
Как там в Женеве? Может завалишь своё хлебало и будешь тупо жрать сыр? Стратег всратый.
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01.03.2023 21:11 Ответить
Та нехай спробує злетіти й прямує на ремонт..мож мокші самі те НЛО зібьють..
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01.03.2023 20:12 Ответить
Один експерт по радіо сказав що значення А-50 для військової авіації параші - це як крейсер Москва для чорноморського флоту.
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01.03.2023 20:14 Ответить
Ну примерно так и есть. Их всего несколько таких самолетов в РФ.
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01.03.2023 20:17 Ответить
Их(А-50) на данный момент у россии 15 штук.
Из этих 15 рабочие то ли 9, то ли 7, и потеря даже одного, это не просто много, а очень много.
И, кстати, о стоимости. В зависимости от начинки, один самолет ДРЛОУ - $350-500 млн.
Мелочь, а приятно.
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01.03.2023 20:34 Ответить
умиляет когда считают какие-то миллионы. Самолет сделан в совке, рашке не стоил ни копейки. Как и ракеты.
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02.03.2023 01:09 Ответить
Сделанные в совке сейчас не летают. Те же что летают, прошли модернизацию и, наверняка, не один капремонт. Но даже не в этом вопрос - потерянную технику нужно возместить, а совка уже нет
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02.03.2023 08:23 Ответить
++да это очень жирная рыба
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01.03.2023 20:23 Ответить
знищенням цього літака повино було займатись наше керівництво, а не небайдужі аматори
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01.03.2023 20:19 Ответить
Можливо воно це й зробило ,але зараз не час це розповідать
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02.03.2023 09:15 Ответить
Тобто він не може виконувати свої функції? А ще й самотужки на ремонт не може полетіти?
Гарно "покурили"!
Може туди нащих цигарок надіслати, шо б курили не зупиняючись?
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01.03.2023 20:20 Ответить
Если там реально рядом шарики разлетелись то досталось и обшивке и прочему, так что как минимум на полгода этот самолёт выведен из строя. В самом лучшем случае рухнет когда нибудь при загадочных обстоятельствах )
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01.03.2023 20:21 Ответить
ізолентою дирки позаклееють ,як на мкс
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01.03.2023 20:43 Ответить
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02.03.2023 01:36 Ответить
Літати і наводити ракети у любому випадку перестав. А по 200 х 2 вражаючих елементів, обов'язково пошкодили багато коммунікацій в літаку. Виведений надовго з ладу. Супер !
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01.03.2023 20:23 Ответить
У нас просто люди как обычно если крылья не отпали и носовая часть не валяеться рядом значит исправен не повредили,*******,вообщем как обычно зрада зрадная)
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01.03.2023 20:37 Ответить
мабуть пошкоджений...інакше б злетів...а міф про "партизан" гон 100 відсотковий..але бульбаші такі раді на стрімі...ніби то вони зробили..
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01.03.2023 20:42 Ответить
Ну таке...Чим могли і на тому дякуєм,потвора на певний час виведена зі строю.
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01.03.2023 20:54 Ответить
спасибо белорусским партизанам
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01.03.2023 20:59 Ответить
Друзі,а вам не здається,що в цій історії,т.з. "білоруські партизани" з"являються підозріло часто ,а їх повідомлення підозріло часто обростають все новими подробицями?
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01.03.2023 21:07 Ответить
ці партизани часто говорили і про диверсії на Бульбочугунке....і що,хтось бачив наслідки цих диверсій? таке враження,що бульбоКГБ розкручує якусь колгоспну інтригу....
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01.03.2023 21:10 Ответить
Я даже не удивлюсь если эти "партизаны" были из числа КГБ лукашенковского... В войну ему вступать ой как не хочется, а путин давит скорей всего очень сильно. А так, будет теперь рассказывать типа какая война, тут вот "партизаны" завелись, мы будем лучше с ними бороться, тылы прикрывать.
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01.03.2023 22:06 Ответить
нет. Если ты не в курсе, в Беларуси арестовано около 10 человек за повреждение жд устройств контролирующих движение на участках дороги в сторону Украины, причем им демонстративно при аресте простреливали колени.
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02.03.2023 01:12 Ответить
літак вартістю 330 млн.баків,який серйозно пошкодили невловимі"бєларусскіє партізани" в Мачуліщах пару днів тому і який за їх гарантіями вже ніколи не злетить.....сьогодні спокійно полетів на Рашку! про це повідомили ж ті самі "партізани" з сайту Беларусский Гаюн... це все,що треба знати про цих "партізанів"! і легенди про прострілені коліна та ущемлені мошонки теж з тієї ж опери! сябри,ви виявилися дивовижно гнилим,брехливим,підлим і боягуливим народішком!
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02.03.2023 15:59 Ответить
Малувато... Треба повторити.
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01.03.2023 21:11 Ответить
Відразу видно, що не наші робили. Наші б знищили хоча б пів-літака.
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01.03.2023 21:46 Ответить
..в что случилось? Не удачно прмземлился,дерева вокруг вот и поскоблили тварей с болот мацковии. Вычесть из зарплаты придуркам ...
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01.03.2023 22:42 Ответить
все сказав..наблюдатель лапотний
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02.03.2023 08:52 Ответить
Translator

Слабенько ******, что за беспилотники, неужели нельзя было поцепить 120 мм и ****** 4 раза.

Антена поцарапана, какой успех. На куй оно надо, в течении 3х дней свинопи...ры просто восстановят это всё дело.
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02.03.2023 14:17 Ответить
 
 