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Новости Война
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Генпрокурор США Гарланд на слушаниях в Сенате назвал Пригожина военным преступником

пригожин

Генеральный прокурор Меррик Гарланд на слушаниях в Сенате заявил, что Министерство юстиции помогает Украине расследовать военные преступления, вероятно, совершенные после полномасштабного вторжения России, в том числе "Группой Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пригожин, управляющий этим делом, на мой взгляд, является военным преступником, - сказал Гарланд, которого цитирует агентство AFP. - Возможно, это неуместно говорить, не получив все доказательства. Но я думаю, что на данный момент у нас есть больше чем достаточно доказательств".

"Та группировка, которая отвечает за нападения на украинцев на Донбассе, в том числе завозя заключенніх из российских лагерей, - это просто непостижимо, что они делают", - добавил он.

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Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Киев ведет следствие по Пригожину за военные преступления, а Гарланд заявил, что Соединенные Штаты помогают Украине в ее расследовании.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1333) Пригожин Евгений (399) военные преступления (1446)


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Топ комментарии
+13
Не по теме, но интересней: судя по всему в Крым завитало бавовнятко, ждём новостей)
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01.03.2023 20:19
+11
Пригожин бандит , терорист і вбивця , і підлягає фізичному знищенню 😠
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01.03.2023 20:21
+8
така новина пасує до будь якої теми
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01.03.2023 20:20
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Не по теме, но интересней: судя по всему в Крым завитало бавовнятко, ждём новостей)
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01.03.2023 20:19 Ответить
така новина пасує до будь якої теми
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01.03.2023 20:20 Ответить
пригожин нову зірку на плечі наб*є - такі сер*йозні пацани про нього знають
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01.03.2023 20:20 Ответить
Обычно, петушары набивают себе на заднице мышь. А вот звезды им не по масти!
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01.03.2023 20:31 Ответить
не та країна..по масті швабри сують в очко, а пєтушари власну армію мають
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01.03.2023 22:31 Ответить
йому більше підійде кочегар на сраці
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01.03.2023 21:30 Ответить
Пригожин бандит , терорист і вбивця , і підлягає фізичному знищенню 😠
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01.03.2023 20:21 Ответить
Ento-ruzka kurwa
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01.03.2023 20:24 Ответить
Мовби це якась сенсація.
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01.03.2023 20:28 Ответить
Лысому петуху на спину мишень поцепили. Не долго кукарекать осталось.
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01.03.2023 20:28 Ответить
Зараз світ на стадії:
ліва рука - терорист, права рука - терорист, ноги - військові злочинці, тулуб - агресор, а з головою треба говорити.
Як на мене, то краще таку тварюку приспати і не витрачати час та кошти... Ну і свої нерви.
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01.03.2023 20:37 Ответить
Пригожин та вагнерівці особливі тим, що вони не належать до російської армії, тому ліквідація його та злочинців під його командуванням ніяк не стане військовим конфліктом між двома державами, тож нам впевнено можна вимагати від партнерів вже безпосереднього участі авіації, ракетних війск НАТО у їх ліквідації і це чудовий привід для партнерів отримати бойове хрещення на Україні та зробити дуже болючий удар по престижу росії, бо коли перші вагнерівці будуть ліквідовані, росія ніяк не зможе відповісти. А вона не відповість, бо боягузливе Ху#ло на це не наважиться, бо може лише нападати на тих, які на його думку набагато слабше його, як Україна, коли йому було ще невідомо, яки опір вона буде чинити та яку військову підтримку їй нададуть
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01.03.2023 20:38 Ответить
незбагненно йонута демократія...на жаль поки що іншого правління не придумали
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01.03.2023 20:49 Ответить
Треба дозволити нашим військовим,які мають авторитет серед своїх,та реальний бойовий досвід створювати свої батальйони,як то було за часів Порошенко.Та виділяти їм кошти та зброю напряму.Формування,які були створені за таким принципом,як Азов наприклад,довели свою ефективність.
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01.03.2023 20:56 Ответить
Сильний хід. Тягне на відкриття.
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01.03.2023 20:56 Ответить
То, якщо пригожин пєтух, то все його війського опущене? Виходить, що і пуйло опущене, бо пригожин йому готував їжу? А якщо і недопрезидент опущений, то і вся московщина така? Оригінально! Одна особа опустила всю московію!
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01.03.2023 21:04 Ответить
ну ти дав. ставлю лайк за логіку
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01.03.2023 21:33 Ответить
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01.03.2023 21:35 Ответить
Ну назвав і що?Де дії США?

https://ua.news/ua/world/genprokuror-latvii-priznal-chto-zapad-ne-hochet-sudit-rf-za-prestupleniya Генпрокурор Латвії визнав, що Захід не хоче судити росію за злочини
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01.03.2023 23:09 Ответить
Про себя судья назвала Пригожина **********, но вслух сказала мягче.
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02.03.2023 05:58 Ответить
Генпрокурор США назвал Пригожина военным преступником,Пригожин даже сознался что россия вмешалась в выборы в США и в предь будет вмешиваться .Ну я думаю что ФБР должна как то реагировать.
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02.03.2023 06:04 Ответить
Та там тільки на пику глянути і більше нічого не треба казати. Так само і з пуйлом
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02.03.2023 07:29 Ответить
 
 