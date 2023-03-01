Генпрокурор США Гарланд на слушаниях в Сенате назвал Пригожина военным преступником

Генеральный прокурор Меррик Гарланд на слушаниях в Сенате заявил, что Министерство юстиции помогает Украине расследовать военные преступления, вероятно, совершенные после полномасштабного вторжения России, в том числе "Группой Вагнера".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Пригожин, управляющий этим делом, на мой взгляд, является военным преступником, - сказал Гарланд, которого цитирует агентство AFP. - Возможно, это неуместно говорить, не получив все доказательства. Но я думаю, что на данный момент у нас есть больше чем достаточно доказательств".

"Та группировка, которая отвечает за нападения на украинцев на Донбассе, в том числе завозя заключенніх из российских лагерей, - это просто непостижимо, что они делают", - добавил он.

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Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Киев ведет следствие по Пригожину за военные преступления, а Гарланд заявил, что Соединенные Штаты помогают Украине в ее расследовании.