Байден продлил на год чрезвычайное положение из-за вторжения РФ в Украину и санкции против РФ

Президент США Джо Байден продлил на год действие указа об объявлении чрезвычайного положения из-за необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую представляют действия РФ в Украине.

Соответствующее Послание Конгрессу США о продлении чрезвычайного положения обнародовали на сайте Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я направил в Федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайное положение, объявленное Указом 13660 от 6 марта 2014 года, который был расширен Указами 13661, 13662 и 14065, и в рамках которого были приняты дополнительные меры Указами 1 13849, продолжает действовать после 6 марта 2023", - подчеркнул президент США.

Байден добавил, что действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов. А также действия и политика правительства Российской Федерации, включая захват Крыма и применение силы в Украине, продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Байден напомнил, что 6 марта 2014 г. президент США объявил чрезвычайное положение в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях "в целях противодействия необычной и чрезвычайной угрозе национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, которую составляют действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов".

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16 марта 2014 г. президент издал еще один указ, которым расширил сферу действия чрезвычайного положения, и признал, что действия и политика правительства Российской Федерации в отношении Украины подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, а также способствуют незаконному присвоению ее активов.

20 марта 2014 г. президент издал указ, которым еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения.

19 декабря 2014 года президент издал указ по принятию дополнительных мер в связи с российской оккупацией Крымского региона Украины.

20 сентября 2018 г. президент издал указ о дополнительных мерах по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Российской Федерации.

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21 февраля 2022 г. президент издал указ, которым еще больше расширил сферу действия чрезвычайного положения, и установил, что предполагаемое признание Российской Федерацией так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и далее угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, а значит, представляет необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.