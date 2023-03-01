Россия сейчас не применяет "типичные" обстрелы инфраструктуры, но продолжит наносить точечные удары, - Воздушные силы

Россия будет менять время нанесения воздушных ударов по Украине. Впрочем, речь идет не об изменении тактики, а об изменении задач.

Об этом Суспільному в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше они делали это типично, когда обстреливали инфраструктуру: ночью – "Шахеды", утром – ракеты. Сейчас видим, что в любое время может быть обстрел, и ночью, и небольшим количеством ракет. Сегодня с переходом в ночь запустили 4 "Шахеды" - они были уничтожены. Плюс единичные беспилотники. Такие, которые были сбиты сегодня днем (1 марта. - Ред.) в Киевской области", - сказал Игнат.

По его словам, россияне будут делать то, что и делали до массированных обстрелов летом: наносить точечные удары, выбирая ту или иную цель.

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"Хотели завести Украину в блекаут – не удалось. А, возможно, есть и дефицит дальнобойных высокоточных ракет. Точно он есть. Видим, что производились они фактически с колес и поставлялись в войска. Возможно, они весь тот стратегический запас, который они выбросили на нашу критическую инфраструктуру, хотят наверстать, накопить и изготовить", - сказал Игнат.

Комментируя последние обстрелы, Игнат объяснил, что вряд ли речь идет об изменении тактики окупантов.

"Изменение, видимо, задач, которые они перед собой ставят. Противник очевидно не достиг своих целей, но расслабляться рано. Выстояли благодаря и Воздушным силам, и работе наших энергетиков, и международной помощи нашим энергетикам", - сказал Игнат.

Он добавил, что и дальше будет усиление средствами ПВО, которые обещают партнеры в ближайшее время.

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"Из США есть положительные новости – скоро уже будут возвращаться домой наши зенитчики, прошедшие обучение на PATRIOT", - отметил Игнат.