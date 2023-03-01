Мы не знаем, кто у них там проказничает, - Данилов о взрывах в российских городах

Украина не знает, кто "проказничает" на территории России и что является причиной взрывов в ряде ее регионов. Однако россиянам необходимо осознать, что у них нет спокойной жизни, пока не прекратят наносить удары по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 24 канала сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там проказничает. Я могу единственное сказать: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург... они же не зря на крыши поставили все эти железяки (средства ПВО – ред.)… Это им точно не поможет", - заявил Данилов.

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