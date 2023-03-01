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Новости Агрессия России против Украины Война
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Мы не знаем, кто у них там проказничает, - Данилов о взрывах в российских городах

данілов

Украина не знает, кто "проказничает" на территории России и что является причиной взрывов в ряде ее регионов. Однако россиянам необходимо осознать, что у них нет спокойной жизни, пока не прекратят наносить удары по территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 24 канала сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там проказничает. Я могу единственное сказать: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург... они же не зря на крыши поставили все эти железяки (средства ПВО – ред.)… Это им точно не поможет", - заявил Данилов.

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Автор: 

взрыв (6792) Данилов Алексей (1066) россия (96018)


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Топ комментарии
+20
Думаю, що прочитавши новину про вибухи в окупованих росією містах, за останню годину не менше 5 мільйонів жителів Росії одночасно поставили одне й те саме питання - "А нас за что?"
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01.03.2023 21:30
+14
"нас там нет", але буде боляче
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01.03.2023 21:27
+9
не твоя робота точно.. твоя робота поп..ть пальчіком погрозіть і беречь велічіе зе.ти данілоа добре говориш і на тому все.
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01.03.2023 21:27
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Так хто вам розкаже, зельоним?
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01.03.2023 21:27 Ответить
не твоя робота точно.. твоя робота поп..ть пальчіком погрозіть і беречь велічіе зе.ти данілоа добре говориш і на тому все.
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01.03.2023 21:27 Ответить
..та ладно, тож тему нашли,мало ли кому должны болота мацковии...
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01.03.2023 22:38 Ответить
"нас там нет", але буде боляче
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01.03.2023 21:27 Ответить
Думаю, що прочитавши новину про вибухи в окупованих росією містах, за останню годину не менше 5 мільйонів жителів Росії одночасно поставили одне й те саме питання - "А нас за что?"
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01.03.2023 21:30 Ответить
Москва виникла на болотак, Пітер на болотах побудований... Може то якісь мешканці болот (рептилоїди) вирішили повернути собі свої землі?

А шо? Маячня не гірша за ту, що ллється з "пропаг@ндонТВ" кремлядів
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01.03.2023 21:32 Ответить
Делают красиво,молодцы.Но эти коментарии Данилова.....бешкетники.....всё таки державный муж.Ну такое....
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01.03.2023 21:33 Ответить
Да кацапоиды понапиваются и лупят друг друга дубинами да поджигают заправки
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01.03.2023 21:33 Ответить
мало!надо по москве вдарить!
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01.03.2023 21:35 Ответить
лучше по производству калибров или бк к арте,кпд повыше будет в разы.
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01.03.2023 21:36 Ответить
Так, заводи ракетні і склади треба знищувати, що б кацапи взагалі не могли їх виготовляти. І ракетоносії на аеродромах. А Масква підожде, все одно колись піде за карабльом.
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01.03.2023 22:21 Ответить
2300-2500 км. Задалеко. Думаю, на подібні відстані ні у нас, ні у партнерів взагалі нічого немає, не рахуючи ,звісно, ЯЗ
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02.03.2023 08:27 Ответить
скоро , потерпи немного , ))))) там есть вкуснее цели чем масква , в пригороде )))))
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01.03.2023 22:28 Ответить
Наконец-то первый грамотный комментарий от зеленых госизменников за год.
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01.03.2023 21:38 Ответить
це іх стандартна відповідь.. на крадіжки і мародерство в украіні теж.
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02.03.2023 08:57 Ответить
Це ж чмуто-буданівський "Black Box" бешкетує, а наводить на цілі притулин супутник.
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01.03.2023 21:39 Ответить
https://twitter.com/Tendar/status/1630518332553134081 Що то було? Мабуть NLO!
Летіло, шуміло, по небу плило.
Глядить - НПЗ коптить в Туапсе,
Упало, попало, ПЗ тепер все...
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01.03.2023 21:42 Ответить
Чокнутому ***** ніякі індульгенції не потрібні. Бо він маніяк-психопат. А бидло все схаває.
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01.03.2023 22:22 Ответить
ну , в рамках такой идеологии можно их ******* смело , и пусть докажут что это мы , у нас есть возможность отследить запуск каждой ракеты с их территории , а у них нет ( скорее всего ) , пусть себе ****** что хотят .
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01.03.2023 22:31 Ответить
...вариантов тьма!!! Начиная от НЛО,кончая местной фауной.. Природа злая вещь не всем 47 хромосомка нравится.. Болота мацковии сами пусть думают кому в долгу ..
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01.03.2023 22:35 Ответить
Ми ще станемо свідками того, як невідомить об'єкт влучить або в мавзолей або в стіну кремля
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01.03.2023 22:47 Ответить
Вони вірять , що поки членін в мавзолеї , поки буде існувати їхня Росія .
Тому вцілити в мавзолей було би дуже круто .
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01.03.2023 23:19 Ответить
А може заслати ДРГ, спалити на фіг труп члєніна і параша - фсьо?
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01.03.2023 23:26 Ответить
росія, нажаль, ніколи не перестане існувати, вона може змінити назву, вона може у 20 разів стати меншою, однак цих бидлуватих недолугих сусідів нам терпіти все життя.
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02.03.2023 00:04 Ответить
В нас ядерного оружия нет . Но если будет надо мы его применим ?
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01.03.2023 23:15 Ответить
надо,чтобы проказничали каждый раз там,после запуска ракет российских террористов по нашей стране.
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01.03.2023 23:40 Ответить
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02.03.2023 00:44 Ответить
Яке ж воно оте зелене лайно кончене. Декілька тижнів тому воно на весь світ розповідало, шо в Україні вже є чим і по москві нанести удари. Зараз воно нічого не знає. І хто туди цих ідіотів понавибирав та поставив.
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02.03.2023 02:30 Ответить
Відповідь цілком у стилі пуйла. З кацапами треба говорити на їх мові, бо по іншому їм не доходить
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02.03.2023 07:25 Ответить
«Ми не знаємо, хто у них там бешкетує, - Данілов про вибухи в російських містах» сказав Данілов і одягнув труси в горошок.
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02.03.2023 07:28 Ответить
 
 