Мы не знаем, кто у них там проказничает, - Данилов о взрывах в российских городах
Украина не знает, кто "проказничает" на территории России и что является причиной взрывов в ряде ее регионов. Однако россиянам необходимо осознать, что у них нет спокойной жизни, пока не прекратят наносить удары по территории Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 24 канала сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там проказничает. Я могу единственное сказать: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, они глубоко ошибаются. Поверьте, и Москва, и Санкт-Петербург... они же не зря на крыши поставили все эти железяки (средства ПВО – ред.)… Это им точно не поможет", - заявил Данилов.
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А шо? Маячня не гірша за ту, що ллється з "пропаг@ндонТВ" кремлядів
Летіло, шуміло, по небу плило.
Глядить - НПЗ коптить в Туапсе,
Упало, попало, ПЗ тепер все...
Тому вцілити в мавзолей було би дуже круто .