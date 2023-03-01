У России нет ресурсов для вторжения в Молдову, это скорее информационная война, чем реальное положение дел, - премьер Речан
Россия не может сейчас напасть на Молдову, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов, кроме того, прямому вторжению мешает то, что между Россией и Молдовой находится Украина.
Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну — много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел", — отметил Речан.
Премьер Молдовы также напомнил, что его страну в значительной степени защищает система ПВО Украины.
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Сьогоднішньою росією править психічно неврівноважений карний злочинець, дії якого прорахувати не можна. І він може прийняти будь-яке рішення без огляду на розрахунок, логіку, докази розуму та кінцевий результат
Мені з них ніхто не подобається.
Але якщо поставити питання з іншого кінця - хто з них для тебе найменш огидний, то моя відповідь буде - Брежнєв.
Нікчемний хробак, це Медведєв.
А Ху*ло таки монстр, реальний монстр, який уже пролив ріки крові і невідомо, що він встигне ще наробити, поки його не зупинять.
А було б інакше, якби він не був монстром, то й не протримався б на троні чверть століття
І що стримує? Чекаєте нашої перемоги, а потім з протягнутою рукою "Допоможіть"? Зверніться до Румунії зараз по допомогу, щоб потім не вигрібати більшою кров'ю свою теріторіальну цілістність.