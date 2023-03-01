У России нет ресурсов для вторжения в Молдову, это скорее информационная война, чем реальное положение дел, - премьер Речан

Россия не может сейчас напасть на Молдову, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов, кроме того, прямому вторжению мешает то, что между Россией и Молдовой находится Украина.

Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну — много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел", — отметил Речан.

Премьер Молдовы также напомнил, что его страну в значительной степени защищает система ПВО Украины.

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