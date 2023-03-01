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Новости Война
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У России нет ресурсов для вторжения в Молдову, это скорее информационная война, чем реальное положение дел, - премьер Речан

речан,дорін

Россия не может сейчас напасть на Молдову, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов, кроме того, прямому вторжению мешает то, что между Россией и Молдовой находится Украина.

Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан в эфире румынского телевидения, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну — много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не добиться успеха. Все эти волны — скорее информационная война, чем реальное состояние дел", — отметил Речан.

Премьер Молдовы также напомнил, что его страну в значительной степени защищает система ПВО Украины.

Читайте также: В Приднестровье нет критической силы, способной открыть второй фронт, - ОК "Південь"

Автор: 

информационная война (680) Молдова (1883) нападение (2227) россия (96018) Речан Дорин (10)


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Топ комментарии
+12
Стосовно росії - "ніколи не говори ніколи".
Сьогоднішньою росією править психічно неврівноважений карний злочинець, дії якого прорахувати не можна. І він може прийняти будь-яке рішення без огляду на розрахунок, логіку, докази розуму та кінцевий результат
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01.03.2023 21:38
+8
Знаєте, до 24.02 нас теж завіряли, що у кацапів не вистачає ресурсів, щоб напасти на Україну. Не сформовані ударні кулаки, і т.д. і т.п.... А вони напали, і вже рік ми з ними бодаємося, заливаючи кров'ю землю. Виходьте завжди з найгіршого сценарію.
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01.03.2023 22:56
+7
"З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї" Джерело:

І що стримує? Чекаєте нашої перемоги, а потім з протягнутою рукою "Допоможіть"? Зверніться до Румунії зараз по допомогу, щоб потім не вигрібати більшою кров'ю свою теріторіальну цілістність.
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01.03.2023 21:39
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Правила форума Совет форумчан
Стосовно росії - "ніколи не говори ніколи".
Сьогоднішньою росією править психічно неврівноважений карний злочинець, дії якого прорахувати не можна. І він може прийняти будь-яке рішення без огляду на розрахунок, логіку, докази розуму та кінцевий результат
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01.03.2023 21:38 Ответить
А хто з минулих керівників росіі тобі найбільше подобається?
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01.03.2023 22:53 Ответить
Некоректна постановка питання.
Мені з них ніхто не подобається.
Але якщо поставити питання з іншого кінця - хто з них для тебе найменш огидний, то моя відповідь буде - Брежнєв.
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02.03.2023 06:30 Ответить
Ви, напевне, ще досить молода людина і при Брєжнєві не були дорослим. Хоча за Гельсинські угоди я йому таки вдячна.
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02.03.2023 15:30 Ответить
не роби з Ху"ла реального монстра, він просто нікчемний хробак. нічого вони вже не можуть
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01.03.2023 23:13 Ответить
Абсолютно неправильне розуміння ситуації.
Нікчемний хробак, це Медведєв.
А Ху*ло таки монстр, реальний монстр, який уже пролив ріки крові і невідомо, що він встигне ще наробити, поки його не зупинять.
А було б інакше, якби він не був монстром, то й не протримався б на троні чверть століття
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02.03.2023 06:36 Ответить
так казали до 24.02.22р на шашличок збирали народ, алеж мойша правий , ці придурки скрізь роблять на АВОСЬ,а потім дивятся що воно сталося, у них все через сраку алеж нам від того не легче. Слава ЗСУ ! Слава Націі !
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02.03.2023 13:29 Ответить
"З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї" Джерело:

І що стримує? Чекаєте нашої перемоги, а потім з протягнутою рукою "Допоможіть"? Зверніться до Румунії зараз по допомогу, щоб потім не вигрібати більшою кров'ю свою теріторіальну цілістність.
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01.03.2023 21:39 Ответить
ну ну..мабуть ти точно молдован. ти вже забув що таке приднестровья
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01.03.2023 21:39 Ответить
Правда в тому що той шмат вантого прокацапського лайна під назвою придністров'я нікому не треба, краще б на його місці зробити здорове озеро.
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01.03.2023 21:42 Ответить
А нашо вторгатися?((****#ть десятком допотопних ракет,і всретес#((Україна то ваш порятунок.
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01.03.2023 21:44 Ответить
а чому нема?може треба подякувати тим хто відняв в них ту можливість?
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01.03.2023 21:48 Ответить
Проплаченная вата местная и в Приднестровье не в счёт?
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01.03.2023 21:49 Ответить
вата приехала с окупированой части Молдовы, нагадила и назад на не подконтрольную территорию.
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01.03.2023 22:08 Ответить
Знаєте, до 24.02 нас теж завіряли, що у кацапів не вистачає ресурсів, щоб напасти на Україну. Не сформовані ударні кулаки, і т.д. і т.п.... А вони напали, і вже рік ми з ними бодаємося, заливаючи кров'ю землю. Виходьте завжди з найгіршого сценарію.
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01.03.2023 22:56 Ответить
Очень интересно. Между Молдовой и россией находится Украина. А находится ли Молдова между россией и Украиной когда по Украине летят рашистские ракеты через территорию Молдовы?
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01.03.2023 23:53 Ответить
в Молдове все же находится кацапская армия, ну, остатки, абсолютно легитимная цель. исключительно с правовой и моральной точки зрения можно уточнить у Молдовы - в качестве кого они там находятся (и точные координаты). с Беларусью такая же фигня.
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01.03.2023 23:55 Ответить
Дуже легковажно. Орки ракетами можуть впоратись, звійсно, якщо вони у них ще є, а якщо нема, то наклепають рукожопи.
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02.03.2023 00:02 Ответить
"А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності" - з таким підходом можете отримати ДУЖЕ великі проблеми. Особливо з огляду на стан вашої армії та оголошені військові збори в Придністров'ї. Українцям рік тому теж розповідали подібні казки.
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02.03.2023 00:54 Ответить
придністровя це гнійний чиряк рашистський-без хірургіі-ніяк
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02.03.2023 18:12 Ответить
А Єрмак зі своєю свитою для чого, ті пропустять через кордон
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02.03.2023 07:26 Ответить
Почитав коменти, і не побачив розуміння слів Речана. Він заспокоює прихильників вирішення придністровского недорозуміння які занепокоєні заявами МЗС рф. Все.
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02.03.2023 08:50 Ответить
Нет ресурсов, ракеты закончились, вирус "Арестовича" передаётся как Ковид.
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02.03.2023 09:23 Ответить
Еще один дурачек подхватил Зеленую болезнь:"парашка никогда не вторгнется,не нужно нагнетать,нужно перестать стрелять. У Молдовы есь уникальный шанс восстановить территориальную целостность,избавиться от русского гнойника-и она этого не делает. Глупые
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02.03.2023 09:59 Ответить
У них там не тільки Придністров'я, але і південь, заселений гагаузами - практично не контрольований, переповнений затятими совковатниками. Можна влаштувати громадянську війну ненароком.
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02.03.2023 15:41 Ответить
Нам влада теж розповідала з усіх прасок, що ресурсів для вторгнення у рашистів недостатньо!
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02.03.2023 18:40 Ответить
 
 