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Новости Санкции против России Война
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Российские оппозиционеры требуют ослабления санкций против ряда олигархов, в том числе банкира Тинькова, - Bloomberg

олег,тіньков

Российские оппозиционеры и бизнесмены, публично критикующие Владимира Путина, обращаются к руководству Великобритании и ЕС с просьбой вычеркнуть их из санкционных списков.

Об этом идет речь в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Бизнесмен в изгнании Михаил Ходорковский, проведший годы в российской тюрьме после конфликта с президентом Владимиром Путиным, на этой неделе направил в Министерство иностранных дел Великобритании призыв снять санкции с миллиардера Олега Тинькова, публично осудившего вторжение Путина и отказавшегося от российского гражданства.

Поскольку война затягивается, многие богачи оспаривают правовую основу для включения их в западные санкционные списки. Ни одному еще не удалось, отмечает издание.

На этой неделе Тиньков официально подал заявление в министерство иностранных дел Великобритании на исключение из списка санкций.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании применить санкции к людям, которые поддерживают Путина или способствуют войне, - сказал Тиньков в заявлении. - К сожалению, они ошибочно считали меня одним из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян, а только против тех, кто поддерживает Путина и его вторжение.

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Министерство иностранных дел ответило Bloomberg, что не комментирует отдельные санкции. "Каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право обжаловать свое назначение, и для этого существует четкий законный путь", - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что Ходорковский – не единственный российский оппозиционер, призывающий привязать санкции к публичной критике войны.

Председатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков призвал, с одной стороны, расширить санкции и включить в списки 6000 российских чиновников и помощников Кремля, а с другой - установить четкие критерии, как отдельных лиц можно исключить из списка, в том числе путем осуждения войны и выплаты ущерба Украине. Волков также имел в виду снятие санкций с Тинькова и других бизнесменов, осуждающих войну и "не имеющих отношения к преступлениям, совершенным путинским режимом".

Представитель Европейской комиссии заявил, что блок видит прекращение войны и безоговорочный вывод российских войск среди основных предпосылок для ослабления санкций.

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Автор: 

оппозиция (5335) россия (96018) санкции (11422) Bloomberg (221) Тиньков Олег (5)


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Топ комментарии
+43
О так!
Ще й в сраку треба поцілувати «опозицію»?!
Це ж прастые расияне каторые ни в чем ни винаваты!
Гниди смердючі, горіть у пеклі всі до одного!
Ви брехуни навіть більші ніж саме *****!
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01.03.2023 21:55
+30
Олігархи вже скупили "опозиціонерів"?
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01.03.2023 21:54
+24
Ты банкир? Да. Денег много? Да. Заплати киллеру, принеси голову путлера и поговорим о смягчении.
Нет? Тогда разговора тоже нет.
Вы уж как-нибудь решите: либо бабло на Западе, либо путин в кремле. Надо что-то выбрать. И только одно.
Правда есть один выход, немного необычный, но все же.
Перечислить ВСУ пару млрд $, вывесить в московском офисе огромный сине-желтый лозунг "Слава УкраЇні!" и вежливо попросить Киев, чтобы он поспособствовал смягчению санкций. Может быть поможет...
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01.03.2023 22:04
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А шо - він хароший рузьге банкір? Тобто, мертвий?
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01.03.2023 21:52 Ответить
Вспомнился апазиционер Шариков: а где же я теперь харчеваться буду
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01.03.2023 23:01 Ответить
Олігархи вже скупили "опозиціонерів"?
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01.03.2023 21:54 Ответить
А у них щей опозиція є?
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01.03.2023 22:07 Ответить
Я ж в лапки поставила
То в них замасковані рупори потрібних наративів.
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01.03.2023 22:09 Ответить
Люба расєйска тварина має гнити в тому гімні яке сама створювала
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01.03.2023 22:10 Ответить
О так!
Ще й в сраку треба поцілувати «опозицію»?!
Це ж прастые расияне каторые ни в чем ни винаваты!
Гниди смердючі, горіть у пеклі всі до одного!
Ви брехуни навіть більші ніж саме *****!
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01.03.2023 21:55 Ответить
75% статків на відновлення України і, може бути, напевно, але не гарантовано, якщо зірки стануть, а йєті задере козу в Австралії, то ніяких питань!
Але гроші вперед! (с)
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01.03.2023 21:56 Ответить
75% - хм.., 90%
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01.03.2023 22:49 Ответить
А не пробували натякати, що з того (тих), хто організує переворот з тим результатом, що з путіним і всією його гопотою зроблять так, як зробили з каддафі, знімуть санкції позачергово?
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01.03.2023 21:57 Ответить
Ща всі олігархи хором почнуть кричати, що вони проти війни і пуйла, аби бабло не чіпали.
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01.03.2023 21:58 Ответить
хер вам а не черешень!
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01.03.2023 21:59 Ответить
Ты банкир? Да. Денег много? Да. Заплати киллеру, принеси голову путлера и поговорим о смягчении.
Нет? Тогда разговора тоже нет.
Вы уж как-нибудь решите: либо бабло на Западе, либо путин в кремле. Надо что-то выбрать. И только одно.
Правда есть один выход, немного необычный, но все же.
Перечислить ВСУ пару млрд $, вывесить в московском офисе огромный сине-желтый лозунг "Слава УкраЇні!" и вежливо попросить Киев, чтобы он поспособствовал смягчению санкций. Может быть поможет...
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01.03.2023 22:04 Ответить
заплати киллеру? ты идиот? путлер сам кому хочешь заплатить что бы перебить любую оппозицию.. как ты его убьешь если к нему невозможно подобраться даже на 10 метров
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02.03.2023 02:08 Ответить
sbichku v cerkvi postavyty za upokoi volodymyra putina
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02.03.2023 03:58 Ответить
ну вот... Все шо нужно знать об сруцких оппозиционерах: знают бестии, шо бастуют, но на коленях и с челобитной.
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01.03.2023 22:04 Ответить
Це собсно все, що треба знати про так званих кацапських опозиціонерів
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01.03.2023 22:04 Ответить
праша 404 і рашисти нелюді!!!
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01.03.2023 22:05 Ответить
а пыня, .уй на пол шестого, - одной ногой уже в ящике... Пора тотализатор запускать, кремлядь сделает своим телкам музыкальный привет на 8-е Марта (танец маленьких лебедей)?
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01.03.2023 22:10 Ответить
"Російські опозиціонери" 👎👎👎🤣🤣🤣
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01.03.2023 22:05 Ответить
Эта ***** бесхребетная ещё что то требует))"апАзиция" ***** *********,мы требуем что б вы повесились со своими **********
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01.03.2023 22:07 Ответить
І шо на цю челобитну каже ЄС .
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01.03.2023 22:07 Ответить
Стать олигархом на московии без поддержки путина разве возможно? Сделать состояние не помогая путину стать тем кем он стал? Создать банк на московии, который бы не был вовлечен в впк и финансировании войны?

а теперь тинкькофа после переезда надо простить и вернуть награбленное? Пусть скажет спасибо что не посадили, пока.
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01.03.2023 22:13 Ответить
100%
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01.03.2023 22:23 Ответить
Хароший рускій недвохсотим не буває
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01.03.2023 22:14 Ответить
Всі опозиціонери які були на рабсєє вже вбиті...
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01.03.2023 22:17 Ответить
Вимогают ?!?
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01.03.2023 22:18 Ответить
Ага, весь час підтримували *уйла, а коли їм хвіст притиснули то вже завили.
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01.03.2023 22:19 Ответить
на днях спустять з гнізда на землю абрахамію, й той тоже буде казать, шо нада знімать санкції й з тінькова, бо коли арахамовічь спас 100 500 народу, то тіньков цілих 400 500!
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01.03.2023 22:20 Ответить
оппозиция - это те, кто вступает в перестрелки с росгвардией в Саратове, в Твери и в других местах. Пока оппозиции не вижу. Вижу очередного ограбленого путинской шоблой кацапа, которого всё устраивало , пока его эта шобла не ограбила.
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01.03.2023 22:35 Ответить
- Чим відрізняється в Росії "опозиція" від "правлячої влади"?
- Опозиції місця біля "кормушки" не вистачило...
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02.03.2023 00:34 Ответить
тинькова все устраивало пока он не заболел раком а потом у него еще и банк отжали - а так он все время вещал "Крым и путлер наш"
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02.03.2023 02:11 Ответить
Ось там, побігли уже знімати... Саме поняття рузгий кацап, як нація, не повинна існувати! Всі вони падли одинакові, банкіри *****...
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01.03.2023 22:36 Ответить
Сначала привели путина к власти, а потом еще требую нисхождения.
А путина критикуют за то, что тот им не дал еще больше обкрадывать страну и этим занялся сам со своими ручными олигархами, друзьями детства.
Вот отсюда обида и критика ... Не подпустили к корыту...
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01.03.2023 22:36 Ответить
Член ВЕЛИКИЙ їм на хавало.
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01.03.2023 22:42 Ответить
Агрохімія вже зробив це
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01.03.2023 22:51 Ответить
Вони ще й не таке "вимагають".Послухала кількох їхніх "опозиціонерів"-всі ,як один,проти розвалу рашки.Імперський комплекс під тонким нальотом "опозиційності" лізе у всі щілини.Це те.що треба знати про кацапську "опозицію".Хочуть і далі жити в тюрмі народів і паразитувати на національних республіках.Без пуйла,але в імперії
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01.03.2023 22:56 Ответить
+1000000
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02.03.2023 04:01 Ответить
Вимагають!!!
Продажним тваринам місце в росії, а не Європі, "опозиціонери" уже мертві, а це 6 *****.
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01.03.2023 22:58 Ответить
..счас шнурки погладим и друзей ***** начнем отбеливать .
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01.03.2023 23:10 Ответить
Хай ці російські багатії-опозіціонери зберуть гроші на армію кілерів путіна. Чи куплять вбивцю в оточені. Чи куплять Думу. Хай зроблять хоть щось!
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01.03.2023 23:17 Ответить
зачем писать всякий бред? путлер сам кого хочешь купит у него то миллиардов побольше чем у всех олигархов вместе взятых
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02.03.2023 02:13 Ответить
Як тільки заходить мова про повне руйнування московії як джерела зла, то тут відразу починає вилізати імперське нутро цих "опозиціонерів".
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01.03.2023 23:38 Ответить
nema opozycii v Kacapstani, bo russkih prydumav Stalin, do stalina buly velykorosy ta malorosy, vid Velyka Rus' ta Mala Rus'. Velyka - oznachae zahopleni zemli riznyh narodiv, a Mala - oznachae samu sut' Rusi, sebto prosto Rus'. Tobto yaksho htos' vvajae sebe russkim - otje vin vje piddtrymue Imperiu, apriorno.
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01.03.2023 23:52 Ответить
«Русский» - самостоятельная и самодостаточна категория ультимативной мрази, которая даже не требует пояснения того, почему это именно так.Это к вопросу о русских "либералах".
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02.03.2023 00:07 Ответить
Когда этот "банкир" начнет финансировать ВСУ, я первым подниму руку за снятие санкций. А пока идите наюх, раиськие "оппозиционеры" вместе со своим Тиньковым.
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02.03.2023 02:36 Ответить
леворуціонер Тіньков "публічно засудив вторгнення Путіна та відмовився від російського громадянства" - тут же спалився, коли почав вимагати за це свої "багатства"
хитрожопі кацапи реально тримають "гейропу" за лохів
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02.03.2023 06:54 Ответить
Вимагають, требують, благають.
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02.03.2023 07:25 Ответить
Какие крикливые малята в этом децком саду, однако!
Вы не понимаете, что Украина должна думать о послевоенном устройстве Расии и соответственно поддерживать какие-то вменяемые кадры?
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02.03.2023 09:47 Ответить
Ашипка! Эта ашипка! Скоро все выяснится!! орал Тиньков год назад.
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02.03.2023 09:51 Ответить
Кстати в ЕС разрабатывается закон, по которому они могут забрать все и у их детей, на которых они все переписали. Из-за этого Абрахамович даже предлагал Украине взятку, кажется 2 миллиарда долларов.
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02.03.2023 09:54 Ответить
Тиньков уже давно не банкир, а пенсионер. Но считает своим хорошим другом Дмитрия Пескова, так что санкции по отношению к Тинькову правильно применили
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02.03.2023 13:34 Ответить
откуда в говнорашке оппозиционеры?!там всё та же мразота только другого цвета!
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02.03.2023 14:46 Ответить
 
 