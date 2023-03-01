Российские оппозиционеры требуют ослабления санкций против ряда олигархов, в том числе банкира Тинькова, - Bloomberg

Российские оппозиционеры и бизнесмены, публично критикующие Владимира Путина, обращаются к руководству Великобритании и ЕС с просьбой вычеркнуть их из санкционных списков.

Об этом идет речь в материале Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Бизнесмен в изгнании Михаил Ходорковский, проведший годы в российской тюрьме после конфликта с президентом Владимиром Путиным, на этой неделе направил в Министерство иностранных дел Великобритании призыв снять санкции с миллиардера Олега Тинькова, публично осудившего вторжение Путина и отказавшегося от российского гражданства.

Поскольку война затягивается, многие богачи оспаривают правовую основу для включения их в западные санкционные списки. Ни одному еще не удалось, отмечает издание.

На этой неделе Тиньков официально подал заявление в министерство иностранных дел Великобритании на исключение из списка санкций.

"Я поддерживаю решение правительства Великобритании применить санкции к людям, которые поддерживают Путина или способствуют войне, - сказал Тиньков в заявлении. - К сожалению, они ошибочно считали меня одним из тех людей. Снятие санкций с меня было бы справедливым и дало бы сигнал, что западные санкции направлены не против всех россиян, а только против тех, кто поддерживает Путина и его вторжение.

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Министерство иностранных дел ответило Bloomberg, что не комментирует отдельные санкции. "Каждое физическое или юридическое лицо, попавшее под санкции, имеет право обжаловать свое назначение, и для этого существует четкий законный путь", - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что Ходорковский – не единственный российский оппозиционер, призывающий привязать санкции к публичной критике войны.

Председатель Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков призвал, с одной стороны, расширить санкции и включить в списки 6000 российских чиновников и помощников Кремля, а с другой - установить четкие критерии, как отдельных лиц можно исключить из списка, в том числе путем осуждения войны и выплаты ущерба Украине. Волков также имел в виду снятие санкций с Тинькова и других бизнесменов, осуждающих войну и "не имеющих отношения к преступлениям, совершенным путинским режимом".

Представитель Европейской комиссии заявил, что блок видит прекращение войны и безоговорочный вывод российских войск среди основных предпосылок для ослабления санкций.

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