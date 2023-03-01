Переговоры о предоставлении Украине самолетов начались, но в приоритете сейчас бесперебойное обеспечение ВСУ боеприпасами, - Лекорню

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что вопрос поставки Украине самолетов сейчас не в приоритете, хотя переговоры уже начались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он напомнил, что потенциальные поставки самолетов охватывают широкий спектр вопросов, начиная с логистики и обслуживания, и это очень долгосрочный проект, сообщает BFMTV.

Он отметил, что первоочередной задачей для союзников является бесперебойное обеспечение Украины боеприпасами.

Напомним, Украина последовательно просит союзников предоставить боевые самолеты. В частности президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал Соединенное Королевство создать авиационную коалицию в поддержку Украины.

В конце января президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставку истребителей Украине. Также французские власти рассматривают запрос Украины на подготовку пилотов.