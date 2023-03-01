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Переговоры о предоставлении Украине самолетов начались, но в приоритете сейчас бесперебойное обеспечение ВСУ боеприпасами, - Лекорню

винищувач

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что вопрос поставки Украине самолетов сейчас не в приоритете, хотя переговоры уже начались.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он напомнил, что потенциальные поставки самолетов охватывают широкий спектр вопросов, начиная с логистики и обслуживания, и это очень долгосрочный проект, сообщает BFMTV.

Он отметил, что первоочередной задачей для союзников является бесперебойное обеспечение Украины боеприпасами.

Напомним, Украина последовательно просит союзников предоставить боевые самолеты. В частности президент Украины Владимир Зеленский, выступая 8 февраля в парламенте Великобритании, призвал Соединенное Королевство создать авиационную коалицию в поддержку Украины.

В конце января президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил поставку истребителей Украине. Также французские власти рассматривают запрос Украины на подготовку пилотов.

Автор: 

самолет (3618) Франция (3539) Лекорню Себастьян (73)


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Топ комментарии
+7
Не только Резников опозорился на этой теме Нужно просто иногда жевать

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01.03.2023 23:09
+1
Резников не отвечает за базар?Говорил,что почти все порешал,и нам еще пару авианосных групп дают .А что то вообще ничего не пойму
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01.03.2023 23:05
+1
Здогадуюсь, що пілоти вже давно готуються. Тепер питання в Патріотах і місцях базування. Все має бути разом.
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01.03.2023 23:35
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Резников не отвечает за базар?Говорил,что почти все порешал,и нам еще пару авианосных групп дают .А что то вообще ничего не пойму
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01.03.2023 23:05 Ответить
Не только Резников опозорился на этой теме Нужно просто иногда жевать

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01.03.2023 23:09 Ответить
Скоти з верховної ради сказали що з ************ все гаразд, ********* телемарафон важливіший.
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02.03.2023 07:23 Ответить
мало. Нужны минимум 3-4 АУГ. 5-7 ПЛ Огайо с Трайдентами. Минитмены переделать, чтобы стреляли с Градов (со специальной БЧ, конечно). F-22 на фронте должно быть не меньше, чем Мавиков
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01.03.2023 23:58 Ответить
Дійсно. Куди поспішати?
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01.03.2023 23:24 Ответить
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01.03.2023 23:25 Ответить
Все снаряды скупай на корню!
Дерзай, Лекорню!
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01.03.2023 23:29 Ответить
Здогадуюсь, що пілоти вже давно готуються. Тепер питання в Патріотах і місцях базування. Все має бути разом.
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01.03.2023 23:35 Ответить
ДайтеА-10 "Бородавочникі"
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02.03.2023 10:12 Ответить
 
 