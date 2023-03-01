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Испания выделила на подготовку танков для Украины более четырех миллионов евро, - Минобороны

танк,один,леопард,leopard

Минобороны Испании адаптирует шесть танков Leopard 2A4 для передачи Украине, на что ведомство выделило более четырех миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на El Mundo.

По оценкам Минобороны, подготовка этих машин обойдется в 4,1 млн евро.

В настоящее время танки находятся на предприятиях подрядчика, где они проходят проверку четвертого уровня перед отправкой на фронт.

Информация об этом ремонте была опубликована на Платформе государственных закупок. В контракте нет спецификаций, но указано, что деньги выделяются на "подготовку боевых танков Leopard модели 2A4 к эксплуатационным условиям".

Читайте также: Танки Leopard предоставляются Украине для защиты, а не атак против России, - министр обороны Испании Роблес

Автор: 

Испания (877) Leopard (115)


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Топ комментарии
+4
С мира по нитке собирается танковый кулак на сухое время года.
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01.03.2023 23:05
+2
мародерять як юзик на кар*єрах віджатих чи як мітбол волонтерять в Азії
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02.03.2023 07:38
+1
БАХМУТ: МАДЯР🇺🇦 закликає послухати бійців!

https://youtu.be/JD9WPPMeROs
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01.03.2023 23:09
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С мира по нитке собирается танковый кулак на сухое время года.
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01.03.2023 23:05 Ответить
БАХМУТ: МАДЯР🇺🇦 закликає послухати бійців!

https://youtu.be/JD9WPPMeROs
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01.03.2023 23:09 Ответить
подождите, Испания же 50 танков хотела послать? И только Шольц мешал. Теперь не мешает, а танков все-равно нет.
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01.03.2023 23:09 Ответить
в Испании 53 единицы Leopard 2A4 на хранении - это не совсем то, что пишут журналисты типа "Испания передаёт 50 танков". Они журналисты, они так видят. (с)
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01.03.2023 23:24 Ответить
Я не понимаю - они металлолом там восстанавливают или у них реально военная техника в таком состоянии?
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01.03.2023 23:19 Ответить
Ну так не из строевых же передают (там и А6 немало), а с базы хранения. Министр сама сказала они в "жалком состоянии".
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01.03.2023 23:23 Ответить
У них основные 2А6, а эти, действительно, хранились в плохих условиях. Их министр пдтвердила.
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01.03.2023 23:24 Ответить
Продивилася світлину від Залужного про Лицарів Зимового Походу. Командир молодий,але профі, говорить легко, красиво. Ось таких потрібно вибирати президента
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01.03.2023 23:25 Ответить
Іспанія чотири мільйони євро виділяє на ремонт техніки для України, а наші щурі та криси з верховної ради чим займаються?
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02.03.2023 07:21 Ответить
мародерять як юзик на кар*єрах віджатих чи як мітбол волонтерять в Азії
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02.03.2023 07:38 Ответить
Это до хера , почти три квартиры в Ерусалиме или Париже . Я думаю , что у наших жирных кротов , найдется больше недвижимости за рубежом , дорогой
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02.03.2023 08:07 Ответить
 
 