Испания выделила на подготовку танков для Украины более четырех миллионов евро, - Минобороны

Минобороны Испании адаптирует шесть танков Leopard 2A4 для передачи Украине, на что ведомство выделило более четырех миллионов евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на El Mundo.

По оценкам Минобороны, подготовка этих машин обойдется в 4,1 млн евро.

В настоящее время танки находятся на предприятиях подрядчика, где они проходят проверку четвертого уровня перед отправкой на фронт.

Информация об этом ремонте была опубликована на Платформе государственных закупок. В контракте нет спецификаций, но указано, что деньги выделяются на "подготовку боевых танков Leopard модели 2A4 к эксплуатационным условиям".

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