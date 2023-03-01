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Новости Война
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США обсуждают с союзниками санкции против Китая, если он будет помогать РФ, - Reuters

китай,сша

По данным Reuters, США сообщают ближайшим союзникам о возможности введения санкций против Китая, если тот предоставит военную поддержку России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Находящиеся на предыдущей стадии консультации должны заручиться поддержкой ряда стран. Речь идет о странах G7, с которыми они хотят скоординировать поддержку любых возможных ограничений.

Какие именно санкции предложит Вашингтон, пока неясно. В последние недели США и его союзники заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России, что Пекин отрицает.

Первоначальные шаги администрации Байдена по противодействию поддержке Китая включали неформальные контакты на уровне персонала и на дипломатическом уровне, включая Министерство финансов. Reuters отмечает, что официальные лица закладывают основу для возможных действий против Китая с основной группой стран, поддерживающих санкции против России после ее вторжения в Украину.

Ожидается, что роль Китая в войне РФ против Украины станет одной из тем, когда президент США Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме. Администрация хочет сначала поднять идею скоординированных санкций и "прощупать пульс" на случай, если будут обнаружены любые поставки в Россию из Китая.

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Недавно США ввели новые санкции против людей и компаний, обвиняемых в помощи России, среди прочего были и компании из Китая. Среди проблем, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты при введении санкций против Китая, второй по величине экономики мира, является его тесная интеграция в основные экономики Европы и Азии, что затрудняет переговоры.

"Вашингтон должен заставить Китай выбирать между доступом к финансовой системе США или помощью России в войне", - заявил эксперт по санкциям при бывшем президенте Дональде Трампе Энтони Руджеро.

Автор: 

Китай (3026) санкции (11422) США (27043)


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Топ комментарии
+6
Такий п*****, зброя з усього світу, сили з усього світу, війна між західними демократіями й східними тоталітарними сраками, світова війна майже виключно на нашій території.
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01.03.2023 23:44
+5
ламануть на разею
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02.03.2023 00:24
+2
Забыли китайцы, как охотились за воробьями, что терпят очередного мао дзедуна
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02.03.2023 00:33
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Такий п*****, зброя з усього світу, сили з усього світу, війна між західними демократіями й східними тоталітарними сраками, світова війна майже виключно на нашій території.
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01.03.2023 23:44 Ответить
А что они будут делать с миллиардами китайских беженцев которые ливануть в Европу и США если эти гении уничтожать экономику Китая а заодно вызовут глобальный экономический кризис.
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01.03.2023 23:49 Ответить
ламануть на разею
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02.03.2023 00:24 Ответить
Нихуя. Как раз ломануть на Запад. И тот ****** когда китайские беженцы в грузовых контейнерах нелегалами плыли на Запад повториться.
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02.03.2023 00:47 Ответить
Китайське сміття пускати ніхто не буде це раз друге Індія замінить Китай
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02.03.2023 16:54 Ответить
Ты или наивный или тупой. Кто не будет, еще как будут. Про нелегалов вообще молчу. И половина из них будет на пособиях сидеть.

Нет не сменит. Что бы Индия сменила Китай, надо лет 100. Если не больше, 100 лет тотального ******* в економике, мигрантов и дефицита почти всего? Никто на это не пойдет.
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02.03.2023 17:02 Ответить
Китайські працьовиті, покірні, не схильні до криміналу. Вони благо для економіки.
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02.03.2023 00:29 Ответить
Щодо криміналу. Китайці ******* випити і азартні ігри
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02.03.2023 00:46 Ответить
Загугли что такие "мигрантский кризис".

И еще вот что, если рухнет экономика Китая, за ней будет цепная реакция и ****** мы все на ближайшие 100 лет. А это в свою очередь уменьшит помощь Украине, если вообще не прекратит потому что ****** будет повсеместный. Но горлопаны на тему "мочи Китай" лишены даже капли мозгов.
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02.03.2023 00:55 Ответить
Забыли китайцы, как охотились за воробьями, что терпят очередного мао дзедуна
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02.03.2023 00:33 Ответить
Зараз заборонять Мао Дзейдуну приїжджати в США або афонами користуватися.
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02.03.2023 07:18 Ответить
 
 